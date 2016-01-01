ClickHouse Operator API 参考文档
本文档提供了 ClickHouse Operator 自定义资源的详细 API 参考信息。
ClickHouseCluster
ClickHouseCluster 是 ClickHouse 集群 API 的模式。
API 版本与 Kind
ClickHouseClusterSpec
ClickHouseClusterSpec 定义了 ClickHouse 集群的期望状态。
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
replicas
*int32
|No
3
|单个分片中的副本数量。必须大于等于 0。
shards
*int32
|No
1
|集群中的分片数量。必须大于等于 0。
keeperClusterRef
LocalObjectReference
|Yes
|-
|用于协调的 KeeperCluster 引用。
podTemplate
PodTemplateSpec
|No
|-
|pod（容器组）规范的参数。
containerTemplate
ContainerTemplateSpec
|No
|See defaults
|ClickHouse 容器规范的参数。
dataVolumeClaimSpec
PersistentVolumeClaimSpec
|Yes
|-
|数据卷的存储配置。
labels
map[string]string
|No
|-
|要添加到所有资源的附加标签。
annotations
map[string]string
|No
|-
|要添加到所有资源的附加注解。
settings
ClickHouseConfig
|No
|-
|ClickHouse 配置参数。
示例
ClickHouseConfig
ClickHouse 配置参数。
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
defaultUserPassword
*DefaultPasswordSelector
|No
|-
|从 Secret 或 ConfigMap 中获取的
default 用户密码。
logger
LoggerConfig
|No
|See defaults
|日志配置。
tls
ClusterTLSSpec
|No
|-
|ClickHouse 的 TLS 设置。
enableDatabaseSync
bool
|No
true
|启用将数据库同步到新副本。
extraConfig
runtime.RawExtension
|No
|-
|额外的 ClickHouse 配置（与默认值合并）。
extraUsersConfig
runtime.RawExtension
|No
|-
|额外的 ClickHouse 用户配置（与默认值合并）。
ClickHouseClusterStatus
ClickHouseClusterStatus 定义了 ClickHouse 集群的观测到的状态。
|Field
|Type
|Description
conditions
[]metav1.Condition
|集群当前的状态条件。
observedGeneration
int64
|最近一次观测到的 generation。
replicas
int32
|当前正在运行的副本数量。
readyReplicas
int32
|处于就绪状态的副本数量。
configurationRevision
string
|由 Operator 应用的目标配置修订版本。
statefulSetRevision
string
|目标 StatefulSet 控制器修订版本。
currentRevision
string
|最近一次已应用的集群 spec 修订版本。
updateRevision
string
|最近一次请求的集群 spec 修订版本。
KeeperCluster
KeeperCluster 是 ClickHouse Keeper 集群 API 的模式定义。
API 版本与 Kind
KeeperClusterSpec
KeeperClusterSpec 定义了 Keeper 集群的期望状态。
|字段
|类型
|必需
|默认值
|描述
replicas
*int32
|否
3
|副本数量。必须为奇数：0、1、3、5、7、9、11、13 或 15。
podTemplate
PodTemplateSpec
|否
|-
|pod（容器组）规范的参数。
containerTemplate
ContainerTemplateSpec
|否
|See defaults
|Keeper 容器规范的参数。
dataVolumeClaimSpec
PersistentVolumeClaimSpec
|是
|-
|数据卷的存储配置。
labels
map[string]string
|否
|-
|添加到所有资源的附加标签。
annotations
map[string]string
|否
|-
|添加到所有资源的附加注解。
settings
KeeperConfig
|否
|-
|Keeper 配置参数。
示例
KeeperConfig
Keeper 配置参数。
|字段
|类型
|必需
|默认值
|描述
logger
LoggerConfig
|否
|参见默认值
|Logger 配置。
tls
ClusterTLSSpec
|否
|-
|Keeper 的 TLS 设置。
extraConfig
runtime.RawExtension
|否
|-
|附加的 Keeper 配置（与默认配置合并）。
KeeperClusterStatus
KeeperClusterStatus 定义了 Keeper 集群的观测状态。
|Field
|Type
|Description
conditions
[]metav1.Condition
|集群当前的状态条件。
observedGeneration
int64
|最近一次观测到的 generation 值。
replicas
int32
|当前正在运行的副本数量。
readyReplicas
int32
|处于就绪状态的副本数量。
configurationRevision
string
|由 Operator 应用的目标配置修订版本。
statefulSetRevision
string
|目标 StatefulSet 控制器的修订版本。
currentRevision
string
|最近一次已应用的集群 spec 修订版本。
updateRevision
string
|最近一次请求的集群 spec 修订版本。
常用类型
PodTemplateSpec
用于 pod（容器组）配置的参数。
|Field
|Type
|Required
|Description
topologyZoneKey
string
|No
|用于可用区分布的 Kubernetes 拓扑键（例如
topology.kubernetes.io/zone）。
nodeHostnameKey
string
|No
|节点主机名的 Kubernetes 标签键（例如
kubernetes.io/hostname）。
nodeSelector
map[string]string
|No
|用于 pod（容器组）调度的节点选择器。
affinity
corev1.Affinity
|No
|pod（容器组）的亲和性/反亲和性规则。
tolerations
[]corev1.Toleration
|No
|针对打了污点的节点的容忍配置。
securityContext
*corev1.PodSecurityContext
|No
|pod（容器组）的安全上下文。
示例
ContainerTemplateSpec
容器配置参数。
|Field
|Type
|Required
|Description
image
ContainerImage
|No
|容器镜像配置。
imagePullPolicy
corev1.PullPolicy
|No
|镜像拉取策略（Always、IfNotPresent、Never）。
resources
corev1.ResourceRequirements
|No
|CPU 和内存资源需求。
env
[]corev1.EnvVar
|No
|环境变量。
volumeMounts
[]corev1.VolumeMount
|No
|额外的卷挂载。
securityContext
*corev1.SecurityContext
|No
|容器安全上下文。
示例
ContainerImage
容器镜像规范。
|字段
|类型
|是否必需
|默认值
|描述
repository
string
|否
|ClickHouse:
clickhouse/clickhouse-server
Keeper:
clickhouse/clickhouse-keeper
|容器镜像仓库。
tag
string
|否
latest
|镜像标签。
ClusterTLSSpec
集群的 TLS 配置。
|Field
|Type
|Required
|Description
enabled
bool
|No
|启用 TLS。
required
bool
|No
|要求所有连接必须使用 TLS（禁用不安全的 endpoint）。
serverCertSecret
corev1.LocalObjectReference
|No
|包含服务器证书（tls.crt, tls.key）的 Secret。
caBundle
*SecretKeySelector
|No
|包含用于验证的 CA 证书包（CA bundle）的 Secret。
示例
LoggerConfig
ClickHouse 和 Keeper 的日志配置。
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
logToFile
bool
|No
true
|将日志写入文件。
level
string
|No
"trace"
|日志级别：trace、debug、information、warning、error。
size
string
|No
"1000M"
|日志文件的最大大小。
count
int
|No
50
|要保留的日志文件数量。
示例
DefaultPasswordSelector
引用包含密码的 Secret 或 ConfigMap 中的键。
|Field
|Type
|Required
|Default
|Description
passwordType
string
|No
plaintext
|密码编码类型。可选值：
plaintext、
sha256_password、
sha256_hash、
double_sha1_password、
double_sha1_hash。详情参见 ClickHouse 文档。
secret
*SecretKeySelector
|No
|-
|从 Secret 中的键选择密码。与
configMap 互斥。
configMap
*ConfigMapKeySelector
|No
|-
|从 ConfigMap 中的键选择密码。与
secret 互斥。
注意
必须指定
secret 或
configMap 其中之一，不能同时指定二者。
使用 Secret 的示例（推荐）
使用 SHA256 的示例
ConfigMap 使用示例
默认值
ClickHouse 默认值
|设置项
|默认值
|副本数
3
|分片数
1
|镜像仓库
clickhouse/clickhouse-server
|镜像标签
latest
|镜像拉取策略
IfNotPresent
|CPU 请求
2
|CPU 限制
4
|内存请求
4Gi
|内存限制
8Gi
|日志级别
trace
|日志输出到文件
true
|日志大小
1000M
|日志文件数量
50
|启用数据库同步
true
Keeper 默认值
|设置项
|默认值
|副本数
3
|镜像仓库
clickhouse/clickhouse-keeper
|镜像标签
latest
|镜像拉取策略
IfNotPresent
|CPU 请求
500m
|CPU 限制
1
|内存请求
512Mi
|内存限制
1Gi
|日志级别
trace
|日志输出到文件
true
|日志文件大小
1000M
|日志文件数量
50
条件
ClickHouseCluster 条件
|Type
|Description
SpecValid
|ClickHouseCluster 自定义资源（CustomResource）是否通过校验。在没有 webhook 的部署中很有用
ReconcileSucceeded
|上一次协调循环（reconciliation cycle）是否成功
ReplicaStartupSucceeded
|ClickHouseCluster 的所有副本是否都能够启动
Healthy
|所有请求副本的就绪情况
ClusterSizeAligned
|集群中的副本/分片数量与请求的数量一致
ConfigurationInSync
|表示当前配置的部署状态
Ready
|ClickHouseCluster 已就绪，可以处理客户端请求。每个分片中至少有一个副本处于 Ready 状态
SchemaInSync
|伸缩操作后，所有副本是否具有相同的数据库模式（schema）
KeeperCluster 条件
|Type
|Description
SpecValid
|KeeperCluster 自定义资源是否通过验证。在未配置 webhook 的部署环境中很有用
ReconcileSucceeded
|上一次调和周期是否成功
ReplicaStartupSucceeded
|KeeperCluster 的所有副本是否都能够成功启动
Healthy
|所有所需副本的就绪状态
ClusterSizeAligned
|集群中的副本数量是否与请求的数量一致
ConfigurationInSync
|表示配置是否与当前部署状态保持同步
Ready
|KeeperCluster 已准备好为客户端请求提供服务，且已选举出 Leader