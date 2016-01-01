ClickHouse Operator

ClickHouse Operator 是一个 Kubernetes Operator，用于在 Kubernetes 上自动化 ClickHouse 集群和 ClickHouse Keeper 集群的部署、配置和管理。 它通过自定义资源提供声明式的集群管理，使用户能够轻松创建高可用的 ClickHouse 部署。

Operator 负责 ClickHouse 集群的完整生命周期管理，包括扩缩容、升级以及配置管理。

ClickHouse 集群管理 ：创建和管理 ClickHouse 集群

：创建和管理 ClickHouse 集群 ClickHouse Keeper 集成 ：内置对 ClickHouse Keeper 集群的支持，用于分布式协调

：内置对 ClickHouse Keeper 集群的支持，用于分布式协调 存储资源配置 ：可自定义持久卷声明，并可选择 storage class

：可自定义持久卷声明，并可选择 storage class 高可用性 ：为 ClickHouse 和 Keeper 集群提供具备容错能力的部署

：为 ClickHouse 和 Keeper 集群提供具备容错能力的部署 安全性 ：内置安全功能，支持 TLS/SSL 以实现安全的集群通信

：内置安全功能，支持 TLS/SSL 以实现安全的集群通信 监控：集成 Prometheus 指标以实现可观测性

请选择首选的安装方法：

