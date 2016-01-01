ClickHouse Operator
ClickHouse Operator 是一个 Kubernetes Operator，用于在 Kubernetes 上自动化 ClickHouse 集群和 ClickHouse Keeper 集群的部署、配置和管理。 它通过自定义资源提供声明式的集群管理，使用户能够轻松创建高可用的 ClickHouse 部署。
Operator 负责 ClickHouse 集群的完整生命周期管理，包括扩缩容、升级以及配置管理。
功能
- ClickHouse 集群管理：创建和管理 ClickHouse 集群
- ClickHouse Keeper 集成：内置对 ClickHouse Keeper 集群的支持，用于分布式协调
- 存储资源配置：可自定义持久卷声明，并可选择 storage class
- 高可用性：为 ClickHouse 和 Keeper 集群提供具备容错能力的部署
- 安全性：内置安全功能，支持 TLS/SSL 以实现安全的集群通信
- 监控：集成 Prometheus 指标以实现可观测性
安装
请选择首选的安装方法：
- 清单安装 - 使用 kubectl/kustomize 安装
- Helm 安装 - 使用 Helm 图表安装
- Operator Lifecycle Manager (OLM) 安装 - 使用 OLM 安装
指南
参考
- API 参考 - 自定义资源的完整 API 参考文档