ClickHouse Operator

ClickHouse Operator 是一个 Kubernetes Operator，用于在 Kubernetes 上自动化 ClickHouse 集群和 ClickHouse Keeper 集群的部署、配置和管理。 它通过自定义资源提供声明式的集群管理，使用户能够轻松创建高可用的 ClickHouse 部署。

Operator 负责 ClickHouse 集群的完整生命周期管理，包括扩缩容、升级以及配置管理。

功能

  • ClickHouse 集群管理：创建和管理 ClickHouse 集群
  • ClickHouse Keeper 集成：内置对 ClickHouse Keeper 集群的支持，用于分布式协调
  • 存储资源配置：可自定义持久卷声明，并可选择 storage class
  • 高可用性：为 ClickHouse 和 Keeper 集群提供具备容错能力的部署
  • 安全性：内置安全功能，支持 TLS/SSL 以实现安全的集群通信
  • 监控：集成 Prometheus 指标以实现可观测性

安装

请选择首选的安装方法：

指南

  • 简介 - ClickHouse Operator 概念总览
  • 配置指南 - 配置 ClickHouse 和 Keeper 集群

参考

  • API 参考 - 自定义资源的完整 API 参考文档