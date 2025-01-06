使用 kubectl 安装 ClickHouse Operator
本指南介绍如何使用 kubectl 和清单文件安装 ClickHouse Operator。
前置条件
- Kubernetes 集群 v1.33.0 或更高版本
- kubectl v1.33.0 或更高版本
- 集群管理员权限
从发布清单安装
注意
需要 cert-manager 来签发 webhook 证书。
从最新发布版本中安装 Operator 和 CRD：
这将：
- 创建
clickhouse-operator-system命名空间
- 为 ClickHouseCluster 和 KeeperCluster 安装自定义资源定义（CRD）
- 创建必要的 ServiceAccounts、Roles 和 RoleBindings
- 部署 operator controller manager
- 为资源校验和默认值设置注册 webhooks
- 使用 cert-manager 配置 SSL 证书
- 启用 metrics 端点
验证安装
检查 Operator 是否正在运行：
预期输出：
检查 CRD 是否已安装：
预期输出：
配置自定义部署选项
如需配置 Operator 的部署选项，请按以下步骤进行。
1. 克隆仓库
2. 配置安装选项
编辑 config/default/kustomization.yaml，根据需要启用或禁用各功能。
- 若要禁用 webhooks，请注释掉
[WEBHOOK]和
[CERTMANAGER]部分。
- 若要启用安全的 metrics 端点，请注释掉
[METRICS]部分并取消注释
[METRICS SECURE]和
[CERTMANAGER]部分。
- 若要为 Prometheus Operator 启用 ServiceMonitor，请取消注释
[PROMETHEUS]部分。
- 若要启用 Operator 网络策略，请取消注释
[NETWORK POLICY]部分。
3. 构建并部署
构建 Operator 清单并将其应用：