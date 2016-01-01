跳转到主内容
跳转到主内容

ClickHouse Operator 简介

本文档将概述 ClickHouse Operator 的核心概念及其常见使用模式。

什么是 ClickHouse Operator

ClickHouse Operator 是一个 Kubernetes Operator，用于在 Kubernetes 集群中自动化部署和管理 ClickHouse 集群。它基于 Operator 模式构建，通过自定义资源扩展 Kubernetes API，以表达 ClickHouse 集群及其依赖关系。

该 Operator 负责：

  • 集群生命周期管理（创建、更新、扩缩容、删除）
  • ClickHouse Keeper 集群协调
  • 自动生成配置
  • 数据库 schema 的同步
  • 滚动更新和升级
  • 存储资源的预配

自定义资源

该 Operator 提供了两个主要的自定义资源定义（CRD）：

ClickHouseCluster

表示一个具有可配置副本和分片的 ClickHouse 数据库集群。

apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
  name: sample-cluster
spec:
  replicas: 3
  shards: 2
  keeperClusterRef:
    name: sample-keeper
  dataVolumeClaimSpec:
    resources:
      requests:
        storage: 100Gi

KeeperCluster

表示一个用于分布式协调的 ClickHouse Keeper 集群（作为 ZooKeeper 的替代方案）。

apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
  name: sample-keeper
spec:
  replicas: 3
  dataVolumeClaimSpec:
    resources:
      requests:
        storage: 10Gi

协调机制

ClickHouse Keeper 是必需的

每个 ClickHouseCluster 都需要一个 ClickHouse Keeper 集群用于分布式协调。 必须在 ClickHouseCluster 的 spec 中使用 keeperClusterRef 引用该 Keeper 集群。

一对一 Keeper 关系

每个 ClickHouseCluster 必须拥有自己专用的 KeeperCluster。不能在多个 ClickHouseCluster 之间共享同一个 KeeperCluster。

原因： Operator 会为每个 ClickHouseCluster 自动生成一个唯一的认证密钥，用于访问其 Keeper。该密钥存储在 Secret 中，不能共享。

后果

  • 多个 ClickHouseCluster 不能引用同一个 KeeperCluster
  • 重新创建 ClickHouseCluster 时，需要同时重新创建其对应的 KeeperCluster
注意

当 ClickHouseCluster 或 KeeperCluster 资源被删除时，Persistent Volume 不会被自动删除。

在重新创建集群时：

  1. 删除 ClickHouseCluster 资源
  2. 删除 KeeperCluster 资源
  3. 等待所有 Pod（容器组）终止
  4. 如果希望从头开始，可以选择删除 PersistentVolumeClaim
  5. 同时重新创建 KeeperCluster 和 ClickHouseCluster

为避免认证错误，要么手动删除 Persistent Volume，要么在使用全新存储的情况下同时重新创建这两个集群。

模式复制

ClickHouse Operator 会自动在集群中的所有副本之间复制数据库定义。

会被复制的内容

Operator 会同步：

  • Replicated 数据库定义
  • 集成数据库引擎（PostgreSQL、MySQL 等）

Operator 不会 同步：

  • 非复制数据库（Atomic、Ordinary 等）
  • 非复制数据库中的本地表
  • 表数据（由 ClickHouse 复制 处理）
最佳实践

在生产环境部署中始终使用 Replicated 数据库引擎。

优势：

  • 在所有节点之间自动进行 schema 复制
  • 简化表管理
  • Operator 可以同步到新的副本
  • 在整个集群内保持一致的 schema

使用分布式 DDL 创建数据库：

CREATE DATABASE my_database ON CLUSTER 'default' ENGINE = Replicated;

避免使用非 Replicated 引擎

非副本数据库引擎（Atomic、Lazy、SQLite、Ordinary）需要手动管理 schema：

  • 必须在每个副本上分别创建表
  • 各节点之间可能出现 schema 漂移
  • Operator 无法自动同步新的副本

禁用 schema 复制

要禁用自动 schema 复制，请在 ClickHouseCluster 资源中将 spec.settings.enableDatabaseSync 设置为 false

存储管理

该 Operator 通过 Kubernetes 的 PersistentVolumeClaim（PVC）来管理存储。

数据卷配置

dataVolumeClaimSpec 中指定存储需求：

spec:
  dataVolumeClaimSpec:
    storageClassName: fast-ssd
    accessModes:
      - ReadWriteOnce
    resources:
      requests:
        storage: 500Gi

存储生命周期

  • 创建：PVC 会随集群自动创建
  • 扩容：如果 StorageClass 支持卷扩容，则可以进行扩容
  • 保留：在删除集群时 不会 自动删除 PVC
  • 复用：如果使用相同名称重新创建集群，可以复用现有 PVC

要完全移除存储：

# Delete cluster
kubectl delete clickhousecluster my-cluster

# Wait for pods to terminate
kubectl wait --for=delete pod -l app.kubernetes.io/instance=my-cluster

# Delete PVCs
kubectl delete pvc -l app.kubernetes.io/instance=sample-cluster

默认配置要点

  • 预先配置的集群： 名为 default 的集群，包含所有 ClickHouse 节点。
  • 默认宏： 预定义了一些有用的宏：
    • {cluster}：集群名称（default
    • {shard}：分片编号
    • {replica}：副本编号
  • 用于基于角色的访问控制（RBAC）实体的副本存储
  • 用于用户自定义函数（UDF）的副本存储

后续步骤