ClickHouse Operator 配置指南

本指南说明如何通过 Operator 配置 ClickHouse 和 Keeper 集群。

ClickHouseCluster 配置

基础配置

apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
  name: my-cluster
spec:
  replicas: 3           # Number of replicas per shard
  shards: 2             # Number of shards
  keeperClusterRef:
    name: my-keeper     # Reference to KeeperCluster
  dataVolumeClaimSpec:
    accessModes:
      - ReadWriteOnce
    resources:
      requests:
        storage: 10Gi

副本和分片

  • Replicas（副本）: 每个分片中的 ClickHouse 实例数量（用于高可用性）
  • Shards（分片）: 水平分片的数量（用于扩展）
spec:
  replicas: 3  # Default: 3
  shards: 2    # Default: 1

具有 replicas: 3shards: 2 的集群将总共创建 6 个 ClickHouse Pod（容器组）。

Keeper 集成

每个 ClickHouse 集群都必须引用一个 KeeperCluster 用于协调：

spec:
  keeperClusterRef:
    name: my-keeper  # Name of the KeeperCluster in the same namespace

KeeperCluster 配置

apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
  name: my-keeper
spec:
  replicas: 3  # Must be odd: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, or 15
  dataVolumeClaimSpec:
    accessModes:
      - ReadWriteOnce
    resources:
      requests:
        storage: 5Gi

存储配置

配置持久化存储：

spec:
  dataVolumeClaimSpec:
    storageClassName: fast-ssd  # Optional: consider your storage class based on the installed CSI
    accessModes:
      - ReadWriteOnce
    resources:
      requests:
        storage: 100Gi
注意

只有在底层 StorageClass 支持卷扩容时，Operator 才能修改现有 PVC。

Pod（容器组）配置

自动拓扑分布和亲和性

在各个可用区之间分布 Pod（容器组）：

spec:
  podTemplate:
    topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
    nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
注意

确保 Kubernetes 集群在不同可用区中具有足够数量的节点，以满足分布约束。

手动配置

可以自定义 pod（容器组）亲和性 / 反亲和性规则以及拓扑分布约束。

spec:
  podTemplate:
    affinity:
      <your-affinity-rules-here>
    topologySpreadConstraints:
      <your-topology-spread-constraints-here>

请参阅 API Reference 了解所有受支持的 Pod（容器组）Template 选项。

容器配置

自定义镜像

使用特定的 ClickHouse 镜像：

spec:
  containerTemplate:
    image:
      repository: clickhouse/clickhouse-server
      tag: "25.12"
    imagePullPolicy: IfNotPresent

容器资源

为 ClickHouse 容器配置 CPU 和内存资源：

# default values
spec:
  containerTemplate:
    resources:
      requests:
        cpu: "250m"
        memory: "256Mi"
      limits:
        cpu: "1"
        memory: "1Gi"

环境变量

添加自定义环境变量：

spec:
  containerTemplate:
    env:
    - name: CUSTOM_ENV_VAR
      value: "1"

卷挂载

添加更多卷挂载：

spec:
  containerTemplate:
    volumeMounts:
    - name: custom-config
      mountPath: /etc/clickhouse-server/config.d/custom.xml
      subPath: custom.xml
注意

允许为同一个 mountPath 指定多个卷挂载。 Operator 会创建一个 projected 卷，其中包含所有已指定的挂载。

有关容器模板的所有受支持选项，请参阅 API 参考

TLS/SSL 配置

配置安全端点

传入一个指向包含 TLS 证书的 Kubernetes Secret 的引用，以启用安全端点

spec:
  settings:
    tls:
      enabled: true
      required: true # Insecure ports are disabled if set
      serverCertSecret:
        name: <certificate-secret-name>

SSL 证书 Secret 格式

Secret 中应包含以下键名：

  • tls.crt - PEM 编码格式的服务器证书
  • tls.key - PEM 编码格式的私钥
  • ca.crt - PEM 编码格式的 CA 证书链
注意

此格式与 cert-manager 生成的证书兼容。

通过 TLS 进行 ClickHouse-Keeper 通信

如果 KeeperCluster 启用了 TLS，ClickHouseCluster 将自动使用到 Keeper 节点的安全连接。

ClickHouseCluster 必须能够验证 Keeper 节点的证书。 如果 ClickHouseCluster 启用了 TLS，它会使用 ca.crt 证书包（bundle）进行验证；否则，将使用默认的 CA 证书包。

用户可以提供一个自定义的 CA 证书包引用：

spec:
    settings:
        tls:
          caBundle:
            name: <ca-certificate-secret-name>
            key: <ca-certificate-key>

ClickHouse 设置

默认用户密码

为默认用户设置密码：

spec:
  settings:
    defaultUserPassword:
      passwordType: <password-type> # Default: password
      <secret|configMap>:
        name: <resource name>
        key: <password>
注意

不推荐使用 ConfigMap 存储明文形式的密码。

创建 Secret：

kubectl create secret generic clickhouse-password --from-literal=password='your-secure-password'

使用 ConfigMap 配置用户密码

你也可以使用 ConfigMap 来配置非敏感的默认密码：

spec:
  settings:
    defaultUserPassword:
      passwordType: password_sha256_hex
      configMap:
        name: clickhouse-config
        key: default_password

在配置中自定义用户

在配置文件中配置其他用户。

为用户创建一个 ConfigMap 和 Secret：

apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: user-config
data:
  reader.yaml: |
    users:
      reader:
        password:
          - '@from_env': READER_PASSWORD
        profile: default
        grants:
          - query: "GRANT SELECT ON *.*"
---
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: reader-password
data:
  password: "c2VjcmV0LXBhc3N3b3Jk"  # base64("secret-password")

为 ClickHouseCluster 添加自定义配置：

spec:
  podTemplate:
    volumes:
      - name: reader-user
        configMap:
          name: user-config
  containerTemplate:
    env:
      - name: READER_PASSWORD
        valueFrom:
          secretKeyRef:
            name: reader-password
            key: password
    volumeMounts:
      - mountPath: /etc/clickhouse-server/users.d/
        name: reader-user
        readOnly: true

数据库同步

为新建副本启用自动数据库同步：

spec:
  settings:
    enableDatabaseSync: true  # Default: true

启用后，Operator 会将 Replicated 表和集成表同步到新的副本。

自定义配置

内嵌额外配置

无需挂载自定义配置文件，你可以直接指定额外的 ClickHouse 配置选项。

使用 extraConfig 添加自定义 ClickHouse 配置：

spec:
  settings:
    extraConfig:
      background_pool_size: 20

内嵌额外用户配置

还可以使用 extraUsersConfig 指定额外的 ClickHouse 用户配置。这对于在集群配置中直接定义用户、profile、QUOTA 和授权非常有用。

spec:
  settings:
    extraUsersConfig:
      users:
        analyst:
          password:
            - '@from_env': ANALYST_PASSWORD
          profile: "readonly"
          quota: "default"
      profiles:
        readonly:
          readonly: 1
          max_memory_usage: 10000000000
      quotas:
        default:
          interval:
            duration: 3600
            queries: 1000
            errors: 100
注意

extraUsersConfig 存储在 k8s 的 ConfigMap 对象中。请避免在其中以明文形式存放密钥/机密信息。

有关 ClickHouse 用户的所有受支持配置选项，请参阅文档

配置示例

完整的配置示例：

apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: KeeperCluster
metadata:
  name: sample
spec:
  replicas: 3
  dataVolumeClaimSpec:
    storageClassName: <storage-class-name>
    accessModes:
      - ReadWriteOnce
    resources:
      requests:
        storage: 10Gi
  podTemplate:
    topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
    nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
  containerTemplate:
    resources:
      requests:
        cpu: "2"
        memory: "4Gi"
      limits:
        cpu: "4"
        memory: "8Gi"
  settings:
    tls:
      enabled: true
      required: true
      serverCertSecret:
        name: <keeper-certificate-secret>
---
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: default-user-password
data:
  # secret-password
  password: "..." # sha256 hex of the password
---
apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1
kind: ClickHouseCluster
metadata:
  name: sample
spec:
  replicas: 2
  dataVolumeClaimSpec:
    storageClassName: <storage-class-name>
    accessModes:
      - ReadWriteOnce
    resources:
      requests:
        storage: 200Gi
  keeperClusterRef:
    name: sample
  podTemplate:
    topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone
    nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname
  settings:
    tls:
      enabled: true
      required: true
      serverCertSecret:
        name: clickhouse-cert
    defaultUserPassword:
      passwordType: password_sha256_hex
      configMap:
        key: password
        name: default-password