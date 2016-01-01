apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1 kind: KeeperCluster metadata: name: sample spec: replicas: 3 dataVolumeClaimSpec: storageClassName: <storage-class-name> accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 10Gi podTemplate: topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname containerTemplate: resources: requests: cpu: "2" memory: "4Gi" limits: cpu: "4" memory: "8Gi" settings: tls: enabled: true required: true serverCertSecret: name: <keeper-certificate-secret> --- apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: default-user-password data: # secret-password password: "..." # sha256 hex of the password --- apiVersion: clickhouse.com/v1alpha1 kind: ClickHouseCluster metadata: name: sample spec: replicas: 2 dataVolumeClaimSpec: storageClassName: <storage-class-name> accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 200Gi keeperClusterRef: name: sample podTemplate: topologyZoneKey: topology.kubernetes.io/zone nodeHostnameKey: kubernetes.io/hostname settings: tls: enabled: true required: true serverCertSecret: name: clickhouse-cert defaultUserPassword: passwordType: password_sha256_hex configMap: key: password name: default-password