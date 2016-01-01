如何查询 S3 桶中的数据

世界上很多数据存储在 Amazon S3 桶中。 在本指南中，我们将学习如何使用 chDB 查询这些数据。

让我们首先创建一个虚拟环境：

现在我们将安装 chDB。 确保您拥有版本 2.0.2 或更高版本：

接下来我们将安装 IPython：

我们将使用 ipython 来运行指南其余部分中的命令，您可以通过运行以下命令来启动：

您也可以在 Python 脚本或您喜欢的笔记本中使用代码。

让我们先列出 一个包含亚马逊评论的 S3 桶 中的所有文件。 为此，我们可以使用 s3 表函数，并传入一个文件路径或匹配一组文件的通配符。

提示 如果您仅传入桶名，则会抛出异常。

我们还将使用 One 输入格式，以便文件不会被解析，而是每个文件返回一行，并且我们可以通过 _file 虚拟列访问文件，通过 _path 虚拟列访问路径。

这个桶中仅包含 Parquet 文件。

接下来，让我们学习如何查询这些文件。 如果我们想要计算每个文件中的行数，可以运行以下查询：

我们也可以传入 S3 桶的 HTTP URI，并获得相同的结果：

让我们使用 DESCRIBE 子句查看这些 Parquet 文件的模式：

现在让我们根据评论数量计算顶级产品类别，并计算平均星级评分：

如果我们在一个私有 S3 桶中查询文件，需要传入访问密钥和秘密。 我们可以将这些凭据传递给 s3 表函数：

备注 这个查询将无法工作，因为这是一个公共桶！

另一种方法是使用 命名集合，但这种方法尚不支持 chDB。