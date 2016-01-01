如何查询 S3 桶中的数据
世界上很多数据存储在 Amazon S3 桶中。 在本指南中，我们将学习如何使用 chDB 查询这些数据。
设置
让我们首先创建一个虚拟环境：
现在我们将安装 chDB。 确保您拥有版本 2.0.2 或更高版本：
接下来我们将安装 IPython：
我们将使用
ipython 来运行指南其余部分中的命令，您可以通过运行以下命令来启动：
您也可以在 Python 脚本或您喜欢的笔记本中使用代码。
列出 S3 桶中的文件
让我们先列出 一个包含亚马逊评论的 S3 桶 中的所有文件。
为此，我们可以使用
s3 表函数，并传入一个文件路径或匹配一组文件的通配符。
提示
如果您仅传入桶名，则会抛出异常。
我们还将使用
One 输入格式，以便文件不会被解析，而是每个文件返回一行，并且我们可以通过
_file 虚拟列访问文件，通过
_path 虚拟列访问路径。
这个桶中仅包含 Parquet 文件。
查询 S3 桶中的文件
接下来，让我们学习如何查询这些文件。 如果我们想要计算每个文件中的行数，可以运行以下查询：
我们也可以传入 S3 桶的 HTTP URI，并获得相同的结果：
让我们使用
DESCRIBE 子句查看这些 Parquet 文件的模式：
现在让我们根据评论数量计算顶级产品类别，并计算平均星级评分：
查询私有 S3 桶中的文件
如果我们在一个私有 S3 桶中查询文件，需要传入访问密钥和秘密。
我们可以将这些凭据传递给
s3 表函数：
备注
这个查询将无法工作，因为这是一个公共桶！
另一种方法是使用 命名集合，但这种方法尚不支持 chDB。