如何使用 chDB 查询 Pandas DataFrame

Pandas 是一个流行的 Python 数据处理和分析库。 在 chDB 的第 2 个版本中，我们提升了查询 Pandas DataFrame 的性能，并引入了 Python 表函数。 在本指南中，我们将学习如何使用 Python 表函数查询 Pandas。

首先，让我们创建一个虚拟环境：

现在我们将安装 chDB。 确保您安装的版本为 2.0.2 或更高：

接下来，我们将安装 Pandas 和其他几个库：

我们将使用 ipython 来运行本指南中的命令，您可以通过运行以下命令启动：

您也可以在 Python 脚本或您喜欢的笔记本中使用这些代码。

我们将从 StatsBomb GitHub 仓库 查询一些数据。 首先，导入 requests 和 pandas：

然后，我们将加载其中一个比赛的 JSON 文件到 DataFrame：

让我们看一下我们将要处理的数据：

接下来，我们将加载其中一个事件的 JSON 文件，并在 DataFrame 中添加一列 match_id ：

再一次，让我们看一下第一行的数据：

接下来，让我们看看如何使用 chDB 查询这些 DataFrames。 我们将导入该库：

我们可以通过使用 Python 表函数查询 Pandas DataFrames：

因此，如果我们想列出 matches_df 中的列，我们可以写如下：

然后我们可以找出哪些裁判执法了超过一场比赛，方法是写如下查询：

现在，让我们探索一下 events_df 。

我们还可以在查询中将 DataFrames 连接在一起。 例如，若要获取比赛的概述，我们可以写如下查询：

我们还可以从 DataFrames 创建并填充 ClickHouse 表。 如果我们想在 chDB 中创建一个表，我们需要使用状态会话 API。

让我们导入会话模块：

初始化会话：

接下来，我们将创建一个数据库：

然后，基于 events_df 创建一个 events 表：

然后，我们可以运行查询以获取接收最多传球的球员：