如何使用 chDB 查询 Pandas DataFrame
Pandas 是一个流行的 Python 数据处理和分析库。
在 chDB 的第 2 个版本中，我们提升了查询 Pandas DataFrame 的性能，并引入了
Python 表函数。
在本指南中，我们将学习如何使用
Python 表函数查询 Pandas。
设置
首先，让我们创建一个虚拟环境：
现在我们将安装 chDB。 确保您安装的版本为 2.0.2 或更高：
接下来，我们将安装 Pandas 和其他几个库：
我们将使用
ipython 来运行本指南中的命令，您可以通过运行以下命令启动：
您也可以在 Python 脚本或您喜欢的笔记本中使用这些代码。
从 URL 创建 Pandas DataFrame
我们将从 StatsBomb GitHub 仓库 查询一些数据。 首先，导入 requests 和 pandas：
然后，我们将加载其中一个比赛的 JSON 文件到 DataFrame：
让我们看一下我们将要处理的数据：
接下来，我们将加载其中一个事件的 JSON 文件，并在 DataFrame 中添加一列
match_id：
再一次，让我们看一下第一行的数据：
查询 Pandas DataFrames
接下来，让我们看看如何使用 chDB 查询这些 DataFrames。 我们将导入该库：
我们可以通过使用
Python 表函数查询 Pandas DataFrames：
因此，如果我们想列出
matches_df 中的列，我们可以写如下：
然后我们可以找出哪些裁判执法了超过一场比赛，方法是写如下查询：
现在，让我们探索一下
events_df。
连接 Pandas DataFrames
我们还可以在查询中将 DataFrames 连接在一起。 例如，若要获取比赛的概述，我们可以写如下查询：
从 DataFrame 填充表格
我们还可以从 DataFrames 创建并填充 ClickHouse 表。 如果我们想在 chDB 中创建一个表，我们需要使用状态会话 API。
让我们导入会话模块：
初始化会话：
接下来，我们将创建一个数据库：
然后，基于
events_df 创建一个
events 表：
然后，我们可以运行查询以获取接收最多传球的球员：
连接 Pandas DataFrame 和表格
最后，我们还可以更新我们的连接查询，将
matches_df DataFrame 与
statsbomb.events 表连接：