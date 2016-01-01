如何使用 chDB 查询 Apache Arrow

Apache Arrow 是一种标准化的列式内存格式，在数据社区中越来越受到欢迎。 在本指南中，我们将学习如何使用 Python 表函数查询 Apache Arrow。

首先，让我们创建一个虚拟环境：

然后，我们将安装 chDB。 确保您安装版本为 2.0.2 或更高：

接着，我们将安装 PyArrow、pandas 和 ipython：

我们将使用 ipython 来运行本指南中的命令，您可以通过运行以下命令启动它：

您也可以在 Python 脚本中或者您喜欢的笔记本中使用这些代码。

首先，让我们下载一个 Ookla 数据集 的 Parquet 文件，使用 AWS CLI 工具：

备注 如果您想下载更多文件，可以使用 aws s3 ls 来获取所有文件的列表，然后更新上述命令。

接下来，我们将从 pyarrow 包中导入 Parquet 模块：

然后，我们可以将 Parquet 文件读取到 Apache Arrow 表中：

模式如下所示：

我们可以通过调用 shape 属性获取行和列的数量：

现在让我们从 chDB 查询 Arrow 表。 首先，让我们导入 chDB：

然后我们可以描述表：

我们还可以计算行数：