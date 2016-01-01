在适当的地方使用 JSON

ClickHouse 现在提供了一种专为半结构化和动态数据设计的原生 JSON 列类型。重要的是要明确 这是一种列类型，而不是数据格式——您可以将 JSON 作为字符串插入 ClickHouse，或者通过支持的格式如 JSONEachRow 插入，但这并不意味着使用 JSON 列类型。当数据结构是动态时，用户应仅使用 JSON 类型，而不是仅仅因为存储了 JSON。

当您的数据：

具有 不可预测的键 ，可能会随着时间而变化。

，可能会随着时间而变化。 包含 具有不同类型的值 （例如，一个路径有时可能包含字符串，有时可能包含数字）。

（例如，一个路径有时可能包含字符串，有时可能包含数字）。 需要模式灵活性，严格类型不切实际。

如果您的数据结构是已知且一致的，即使数据是 JSON 格式，也很少需要使用 JSON 类型。具体来说，如果您的数据具有：

具有已知键的扁平结构 ：使用标准列类型，例如 String。

：使用标准列类型，例如 String。 可预测的嵌套 ：对于这些结构，使用 Tuple、Array 或 Nested 类型。

：对于这些结构，使用 Tuple、Array 或 Nested 类型。 具有不同类型的可预测结构：可以考虑使用 Dynamic 或 Variant 类型。

您还可以混合使用方法——例如，使用静态列来存储可预测的顶级字段，并为有效载荷的动态部分使用单个 JSON 列。

JSON 类型通过将路径扁平化为子列，启用高效的列式存储。但是，灵活性伴随着责任。要有效使用它：

类型提示 类型提示不仅仅是避免不必要类型推断的方法——它们完全消除了存储和处理间接的需要。带有类型提示的 JSON 路径始终像传统列一样存储，避免了在查询时需要鉴别列或动态解析。这意味着，使用明确定义的类型提示，嵌套 JSON 字段能够达到与从一开始就建模为顶级字段相同的性能和效率。因此，对于大部分一致但仍受益于 JSON 灵活性的数据集，类型提示提供了一种方便的方式来保持性能，而无需重构您的模式或摄取管道。

JSON 列 可以像其他列一样用于主键 。子列不能指定编解码器。

。子列不能指定编解码器。 它们支持通过 JSONAllPathsWithTypes() 和 JSONDynamicPaths()等函数进行自省。

您可以使用 .^ 语法读取嵌套子对象。

语法读取嵌套子对象。 查询语法可能与标准 SQL 不同，可能需要为嵌套字段进行特殊的类型转换或操作符。

有关额外指导，请参阅 ClickHouse JSON 文档 或探索我们的博客文章 ClickHouse 的新强大 JSON 数据类型。

考虑以下 JSON 示例，代表 Python PyPI 数据集 中的一行：

假设此模式是静态的且类型可以明确定义。即使数据采用 NDJSON 格式（每行一个 JSON），对于此模式也没有必要使用 JSON 类型。只需使用经典类型定义架构即可。

并插入 JSON 行：

考虑包含 250 万篇学术论文的 arXiv 数据集。此数据集中，每行分布为 NDJSON，代表已发布的学术论文。以下是一个示例行：

虽然这里的 JSON 结构复杂，并且存在嵌套结构，但它是可预测的。字段的数量和类型不会改变。虽然我们可以为此示例使用 JSON 类型，但我们也可以仅使用 Tuples 和 Nested 类型明确定义该结构：

同样，我们可以将数据作为 JSON 插入：

假设添加了一个名为 tags 的列。如果这只是一个字符串列表，我们可以将其建模为 Array(String) ，但假设用户可以添加具有混合类型的任意标签结构（注意 score 是字符串或整数）。我们的修改 JSON 文档：

在这种情况下，我们可以将 arXiv 文档建模为全部 JSON 或简单地添加一个 JSON tags 列。我们在下面提供两种示例：

备注 我们在 JSON 定义中为 update_date 列提供类型提示，因为我们在排序/主键中使用它。这有助于 ClickHouse 知道该列不会为 null，并确保它知道使用哪个 update_date 子列（每种类型可能有多个，因此否则会造成歧义）。

我们可以向此表插入数据，并使用 JSONAllPathsWithTypes 函数和 PrettyJSONEachRow 输出格式查看随后的推断架构：

另外，我们可以使用先前的模式和 JSON tags 列进行建模。这通常更可取，最小化 ClickHouse 所需的推断：

我们现在可以推断子列 tags 的类型。