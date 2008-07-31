选择数据类型
ClickHouse 查询性能的一个核心原因是其高效的数据压缩。磁盘上的数据更少通过最小化 I/O 开销来实现更快的查询和插入。 ClickHouse 的列式架构自然将相似数据相邻排列，使压缩算法和编解码器能够显著减少数据大小。为了最大限度地利用这些压缩效益，务必仔细选择合适的数据类型。
在 ClickHouse 中，压缩效率主要取决于三个因素：排序键、数据类型和编解码器，这些都通过表架构定义。选择最佳数据类型可以在存储和查询性能上立即获得改善。
一些简单的指导方针可以显著增强架构：
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使用严格类型： 始终为列选择正确的数据类型。数字和日期字段应使用适当的数字和日期类型，而不是通用的字符串类型。这可以确保过滤和聚合时逻辑的正确性。
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避免 Nullable 列： Nullable 列通过保持单独的列来跟踪空值，从而引入额外的开销。只有在明确需要区分空状态和 null 状态时才使用 Nullable。否则，默认值或零等效值通常就足够了。有关为什么应避免此类型的更多信息，请参见 Avoid Nullable Columns。
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最小化数字精度： 选择位宽最小的数字类型，以便仍然能够容纳预期的数据范围。例如，如果不需要负值并且范围在 0–65535 之间，则选择 UInt16 over Int32。
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优化日期和时间精度： 选择满足查询要求的最粗粒度的日期或日期时间类型。日期字段只使用 Date 或 Date32，对于 DateTime 字段，应优先选择 DateTime 而不是 DateTime64，除非需要毫秒级或更精细的精度。
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利用 LowCardinality 和专用类型： 对于唯一值少于大约 10,000 的列，使用 LowCardinality 类型可以通过字典编码显著减少存储。同样，仅当列值是严格固定长度的字符串（例如国家或货币代码）时才使用 FixedString，并且对具有有限可能值集的列，优先使用 Enum 类型，以实现有效存储和内置数据验证。
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数据验证的枚举类型： Enum 类型可以有效编码枚举类型。根据需要存储的唯一值数量，枚举可以是 8 位或 16 位。如果在插入时需要关联验证（未声明的值将被拒绝）或希望执行利用 Enum 值中自然顺序的查询（例如想象一个包含用户响应的反馈列 Enum(':(' = 1, ':|' = 2, ':)' = 3），考虑使用此功能。
示例
ClickHouse 提供内置工具来简化类型优化。例如，架构推断可以自动识别初始类型。考虑 Stack Overflow 数据集，其以 Parquet 格式公开提供。通过
DESCRIBE 命令运行简单的架构推断可以得到初步的非优化架构。
默认情况下，ClickHouse 将这些映射为相应的 Nullable 类型。这是偏好的，因为架构仅基于行的样本。
请注意，我们下面使用 glob 模式 *.parquet 来读取 stackoverflow/parquet/posts 文件夹中的所有文件。
通过将我们早期的简单规则应用于我们的 posts 表，我们可以为每一列确定最佳类型：
|列
|是否数字
|最小值，最大值
|唯一值
|Nulls
|评论
|优化类型
PostTypeId
|是
|1, 8
|8
|否
Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8)
AcceptedAnswerId
|是
|0, 78285170
|12282094
|是
|区分 Null 与 0 值
|UInt32
CreationDate
|否
|2008-07-31 21:42:52.667000000, 2024-03-31 23:59:17.697000000
|-
|否
|不需要毫秒粒度，使用 DateTime
|DateTime
Score
|是
|-217, 34970
|3236
|否
|Int32
ViewCount
|是
|2, 13962748
|170867
|否
|UInt32
Body
|否
|-
|-
|否
|String
OwnerUserId
|是
|-1, 4056915
|6256237
|是
|Int32
OwnerDisplayName
|否
|-
|181251
|是
|考虑将 Null 视为空字符串
|String
LastEditorUserId
|是
|-1, 9999993
|1104694
|是
|0 作为未使用的值，可用于 Nulls
|Int32
LastEditorDisplayName
|否
|-
|70952
|是
|考虑将 Null 视为一个空字符串。经过测试，LowCardinality 没有收益
|String
LastEditDate
|否
|2008-08-01 13:24:35.051000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000
|-
|否
|不需要毫秒粒度，使用 DateTime
|DateTime
LastActivityDate
|否
|2008-08-01 12:19:17.417000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000
|-
|否
|不需要毫秒粒度，使用 DateTime
|DateTime
Title
|否
|-
|-
|否
|考虑将 Null 视为一个空字符串
|String
Tags
|否
|-
|-
|否
|考虑将 Null 视为一个空字符串
|String
AnswerCount
|是
|0, 518
|216
|否
|考虑将 Null 与 0 视为相同
|UInt16
CommentCount
|是
|0, 135
|100
|否
|考虑将 Null 与 0 视为相同
|UInt8
FavoriteCount
|是
|0, 225
|6
|是
|考虑将 Null 与 0 视为相同
|UInt8
ContentLicense
|否
|-
|3
|否
|LowCardinality 性能优于 FixedString
|LowCardinality(String)
ParentId
|否
|-
|20696028
|是
|考虑将 Null 视为一个空字符串
|String
CommunityOwnedDate
|否
|2008-08-12 04:59:35.017000000, 2024-04-01 05:36:41.380000000
|-
|是
|考虑将 Null 的默认值设为 1970-01-01。 不需要毫秒粒度，使用 DateTime
|DateTime
ClosedDate
|否
|2008-09-04 20:56:44, 2024-04-06 18:49:25.393000000
|-
|是
|考虑将 Null 的默认值设为 1970-01-01。 不需要毫秒粒度，使用 DateTime
|DateTime
确定某列的类型需要了解其数字范围和唯一值数量。用户可以使用简单查询
SELECT * APPLY min, * APPLY max, * APPLY uniq FROM table FORMAT Vertical 来查找所有列的范围和不同值的数量。我们建议在较小的数据子集上执行此操作，因为这可能会比较昂贵。
这将导致以下优化后的架构（就类型而言）：
避免 Nullable 列
Nullable カラム (例:
Nullable(String)) は
UInt8 型の別のカラムを作成します。この追加のカラムは、ユーザーが Nullable カラムを操作するたびに処理される必要があります。これにより追加のストレージスペースが使用され、ほぼ常にパフォーマンスに悪影響を与えます。
Nullable カラムを避けるために、そのカラムにデフォルト値を設定することを検討してください。例えば、次の代わりに:
次のように使用します:
あなたのユースケースを考慮すると、デフォルト値が不適切な場合もあります。