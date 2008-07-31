选择数据类型

ClickHouse 查询性能的一个核心原因是其高效的数据压缩。磁盘上的数据更少通过最小化 I/O 开销来实现更快的查询和插入。 ClickHouse 的列式架构自然将相似数据相邻排列，使压缩算法和编解码器能够显著减少数据大小。为了最大限度地利用这些压缩效益，务必仔细选择合适的数据类型。

在 ClickHouse 中，压缩效率主要取决于三个因素：排序键、数据类型和编解码器，这些都通过表架构定义。选择最佳数据类型可以在存储和查询性能上立即获得改善。

一些简单的指导方针可以显著增强架构：

使用严格类型： 始终为列选择正确的数据类型。数字和日期字段应使用适当的数字和日期类型，而不是通用的字符串类型。这可以确保过滤和聚合时逻辑的正确性。

避免 Nullable 列： Nullable 列通过保持单独的列来跟踪空值，从而引入额外的开销。只有在明确需要区分空状态和 null 状态时才使用 Nullable。否则，默认值或零等效值通常就足够了。有关为什么应避免此类型的更多信息，请参见 Avoid Nullable Columns。

最小化数字精度： 选择位宽最小的数字类型，以便仍然能够容纳预期的数据范围。例如，如果不需要负值并且范围在 0–65535 之间，则选择 UInt16 over Int32。

优化日期和时间精度： 选择满足查询要求的最粗粒度的日期或日期时间类型。日期字段只使用 Date 或 Date32，对于 DateTime 字段，应优先选择 DateTime 而不是 DateTime64，除非需要毫秒级或更精细的精度。

利用 LowCardinality 和专用类型： 对于唯一值少于大约 10,000 的列，使用 LowCardinality 类型可以通过字典编码显著减少存储。同样，仅当列值是严格固定长度的字符串（例如国家或货币代码）时才使用 FixedString，并且对具有有限可能值集的列，优先使用 Enum 类型，以实现有效存储和内置数据验证。

数据验证的枚举类型： Enum 类型可以有效编码枚举类型。根据需要存储的唯一值数量，枚举可以是 8 位或 16 位。如果在插入时需要关联验证（未声明的值将被拒绝）或希望执行利用 Enum 值中自然顺序的查询（例如想象一个包含用户响应的反馈列 Enum(':(' = 1, ':|' = 2, ':)' = 3），考虑使用此功能。

ClickHouse 提供内置工具来简化类型优化。例如，架构推断可以自动识别初始类型。考虑 Stack Overflow 数据集，其以 Parquet 格式公开提供。通过 DESCRIBE 命令运行简单的架构推断可以得到初步的非优化架构。

备注 默认情况下，ClickHouse 将这些映射为相应的 Nullable 类型。这是偏好的，因为架构仅基于行的样本。

备注 请注意，我们下面使用 glob 模式 *.parquet 来读取 stackoverflow/parquet/posts 文件夹中的所有文件。

通过将我们早期的简单规则应用于我们的 posts 表，我们可以为每一列确定最佳类型：

列 是否数字 最小值，最大值 唯一值 Nulls 评论 优化类型 PostTypeId 是 1, 8 8 否 Enum('Question' = 1, 'Answer' = 2, 'Wiki' = 3, 'TagWikiExcerpt' = 4, 'TagWiki' = 5, 'ModeratorNomination' = 6, 'WikiPlaceholder' = 7, 'PrivilegeWiki' = 8) AcceptedAnswerId 是 0, 78285170 12282094 是 区分 Null 与 0 值 UInt32 CreationDate 否 2008-07-31 21:42:52.667000000, 2024-03-31 23:59:17.697000000 - 否 不需要毫秒粒度，使用 DateTime DateTime Score 是 -217, 34970 3236 否 Int32 ViewCount 是 2, 13962748 170867 否 UInt32 Body 否 - - 否 String OwnerUserId 是 -1, 4056915 6256237 是 Int32 OwnerDisplayName 否 - 181251 是 考虑将 Null 视为空字符串 String LastEditorUserId 是 -1, 9999993 1104694 是 0 作为未使用的值，可用于 Nulls Int32 LastEditorDisplayName 否 - 70952 是 考虑将 Null 视为一个空字符串。经过测试，LowCardinality 没有收益 String LastEditDate 否 2008-08-01 13:24:35.051000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000 - 否 不需要毫秒粒度，使用 DateTime DateTime LastActivityDate 否 2008-08-01 12:19:17.417000000, 2024-04-06 21:01:22.697000000 - 否 不需要毫秒粒度，使用 DateTime DateTime Title 否 - - 否 考虑将 Null 视为一个空字符串 String Tags 否 - - 否 考虑将 Null 视为一个空字符串 String AnswerCount 是 0, 518 216 否 考虑将 Null 与 0 视为相同 UInt16 CommentCount 是 0, 135 100 否 考虑将 Null 与 0 视为相同 UInt8 FavoriteCount 是 0, 225 6 是 考虑将 Null 与 0 视为相同 UInt8 ContentLicense 否 - 3 否 LowCardinality 性能优于 FixedString LowCardinality(String) ParentId 否 - 20696028 是 考虑将 Null 视为一个空字符串 String CommunityOwnedDate 否 2008-08-12 04:59:35.017000000, 2024-04-01 05:36:41.380000000 - 是 考虑将 Null 的默认值设为 1970-01-01。 不需要毫秒粒度，使用 DateTime DateTime ClosedDate 否 2008-09-04 20:56:44, 2024-04-06 18:49:25.393000000 - 是 考虑将 Null 的默认值设为 1970-01-01。 不需要毫秒粒度，使用 DateTime DateTime

tip 确定某列的类型需要了解其数字范围和唯一值数量。用户可以使用简单查询 SELECT * APPLY min, * APPLY max, * APPLY uniq FROM table FORMAT Vertical 来查找所有列的范围和不同值的数量。我们建议在较小的数据子集上执行此操作，因为这可能会比较昂贵。

这将导致以下优化后的架构（就类型而言）：

Nullable カラム (例: Nullable(String) ) は UInt8 型の別のカラムを作成します。この追加のカラムは、ユーザーが Nullable カラムを操作するたびに処理される必要があります。これにより追加のストレージスペースが使用され、ほぼ常にパフォーマンスに悪影響を与えます。

Nullable カラムを避けるために、そのカラムにデフォルト値を設定することを検討してください。例えば、次の代わりに:

次のように使用します:

あなたのユースケースを考慮すると、デフォルト値が不適切な場合もあります。