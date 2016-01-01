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集群部署

本教程假设您已经设置了一个 本地 ClickHouse 服务器

通过本教程，您将学习如何设置一个简单的 ClickHouse 集群。它将是小型的，但具备容错和可扩展性。然后我们将使用一个示例数据集填充数据，并执行一些演示查询。

集群部署

这个 ClickHouse 集群将是一个同构集群。以下是步骤：

  1. 在集群的所有机器上安装 ClickHouse 服务器。
  2. 在配置文件中设置集群配置。
  3. 在每个实例上创建本地表。
  4. 创建一个 分布式表

一个 分布式表 是对 ClickHouse 集群中本地表的一种“视图”。从分布式表中执行的 SELECT 查询将使用集群所有分片的资源。您可以为多个集群指定配置，并创建多个分布式表以提供不同集群的视图。

以下是一个包含三个分片、每个分片各有一个副本的集群的示例配置：

为了进一步演示，让我们创建一个新的本地表，使用我们在单节点部署教程中为 hits_v1 使用的相同 CREATE TABLE 查询，但使用不同的表名：

创建一个分布式表提供了对集群本地表的视图：

一个常见的做法是在集群的所有机器上创建类似的分布式表。这允许在集群的任何机器上运行分布式查询。还有另一种选择是使用 remote 表函数为给定的 SELECT 查询创建临时分布式表。

让我们向分布式表运行 INSERT SELECT，以将表分发到多个服务器。

正如您所期望的，计算密集型查询如果利用 3 台服务器而不是一台，会运行 N 倍更快。

在这种情况下，我们使用一个包含 3 个分片的集群，每个分片包含一个副本。

为了在生产环境中提供弹性，我们建议每个分片包含 2-3 个副本，分布在多个可用区或数据中心（或至少机架）之间。请注意，ClickHouse 支持无限数量的副本。

以下是一个包含三个副本的单个分片集群的示例配置：

要启用原生复制，需要 ZooKeeper。ClickHouse 负责所有副本的数据一致性，并在故障后自动运行恢复程序。建议在单独的服务器上部署 ZooKeeper 集群（该服务器上不应运行包括 ClickHouse 在内的其他进程）。

注意

ZooKeeper 不是严格要求：在某些简单情况下，您可以通过从应用程序代码将数据写入所有副本来复制数据。这种方法 推荐，因为在这种情况下，ClickHouse 无法保证所有副本的数据一致性。因此，这变成了您应用程序的责任。

ZooKeeper 的位置在配置文件中指定：

此外，我们需要设置宏以识别创建表时使用的每个分片和副本：

如果在复制表创建时没有副本，将实例化一个新的首个副本。如果已经存在活动副本，新副本将从现有副本克隆数据。您可以选择先创建所有复制表，然后再向其中插入数据。另一种选择是创建一些副本，然后在数据插入后或期间添加其他副本。

这里我们使用 ReplicatedMergeTree 表引擎。在参数中，我们指定了包含分片和副本标识符的 ZooKeeper 路径。

复制以多主模式运行。数据可以加载到任何副本中，然后系统会自动与其他实例同步。复制是异步的，因此在某一时刻，并非所有副本可能都包含最近插入的数据。至少应该有一个副本处于活动状态，以允许数据的摄入。其他副本将在重新激活后同步数据并修复一致性。请注意，这种方法在最近插入的数据丢失的可能性较低。