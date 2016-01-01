ClickHouse Cloud 支持服务

ClickHouse 为我们的 ClickHouse Cloud 用户和客户提供支持服务。我们的目标是组成一个支持服务团队，代表 ClickHouse 产品——无与伦比的性能、易用性以及极快的高质量结果。有关详细信息，请 访问我们的支持服务 页面。

登录到 Cloud 控制台，然后从菜单选项中选择 帮助 -> 支持 来打开新的支持案例并查看您提交案例的状态。

服务级别协议 (“SLA”) 报告问题的严重性级别分类及响应时间。

严重性级别 试用 基础 扩展 企业 严重性 1 不可用 不可用 1 小时 24x7 30 分钟 24x7 严重性 2 不可用 不可用 4 个工作小时 2 个工作小时 严重性 3 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日

(*) 工作时间为周一 00:00 UTC 至周六 00:00 UTC

客户只能为各个层次的单副本服务记录严重性 3 的工单。例外情况是使用计算-计算分离功能的服务，当父服务运行 3 个以上副本时。

您还可以订阅我们的 状态页面，以快速接收影响我们平台的任何事件的通知。