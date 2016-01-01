ClickHouse Cloud 支持服务
ClickHouse 为我们的 ClickHouse Cloud 用户和客户提供支持服务。我们的目标是组成一个支持服务团队，代表 ClickHouse 产品——无与伦比的性能、易用性以及极快的高质量结果。有关详细信息，请 访问我们的支持服务 页面。
登录到 Cloud 控制台，然后从菜单选项中选择 帮助 -> 支持 来打开新的支持案例并查看您提交案例的状态。
服务级别协议 (“SLA”) 报告问题的严重性级别分类及响应时间。
|严重性级别
|试用
|基础
|扩展
|企业
|严重性 1
|不可用
|不可用
|1 小时 24x7
|30 分钟 24x7
|严重性 2
|不可用
|不可用
|4 个工作小时
|2 个工作小时
|严重性 3
|1 个工作日
|1 个工作日
|1 个工作日
|1 个工作日
(*) 工作时间为周一 00:00 UTC 至周六 00:00 UTC
客户只能为各个层次的单副本服务记录严重性 3 的工单。例外情况是使用计算-计算分离功能的服务，当父服务运行 3 个以上副本时。
您还可以订阅我们的 状态页面，以快速接收影响我们平台的任何事件的通知。
备注
请注意，只有订阅客户才有支持事件的服务级别协议。如果您当前不是 ClickHouse Cloud 用户——虽然我们会尽量回答您的问题，但我们建议您访问我们的社区资源之一：