ClickHouse 历史

ClickHouse 最初是为 Yandex.Metrica 开发的，这是全球第二大网页分析平台，并继续作为其核心组件。数据库中记录超过 13 万亿条，每天处理超过 200 亿次事件，ClickHouse 允许从非聚合数据直接实时生成自定义报告。本文简要介绍了 ClickHouse 在早期开发阶段的目标。

Yandex.Metrica 根据用户定义的任意细分，实时生成基于点击量和会话的定制报告。这通常需要构建复杂的聚合，比如独立用户的数量，而生成报告所需的新数据是实时到达的。

截至 2014 年 4 月，Yandex.Metrica 每天跟踪约 120 亿次事件（页面查看和点击）。所有这些事件都需要存储，以便生成自定义报告。单个查询可能需要在几百毫秒内扫描数百万行，或者在几秒钟内扫描数亿行。

ClickHouse 在 Yandex.Metrica 中有多种用途。 其主要任务是在在线模式下使用非聚合数据生成报告。它使用一个由 374 台服务器组成的集群，数据库中存储超过 20.3 万亿行。压缩数据的总量约为 2 PB，未计算重复和副本。未压缩数据的总量（以 TSV 格式）将大约为 17 PB。

ClickHouse 在以下流程中也发挥着关键作用：

存储来自 Yandex.Metrica 的会话重放数据。

处理中间数据。

使用 Analytics 构建全球报告。

运行查询以调试 Yandex.Metrica 引擎。

分析来自 API 和用户界面的日志。

如今，其他 Yandex 服务和部门中有数十个 ClickHouse 实例：搜索垂直、电子商务、广告、商业分析、移动开发、个人服务等等。

普遍认为，要有效计算统计数据，必须对数据进行聚合，因为这会减少数据量。

然而，数据聚合存在许多限制：

你必须有预先定义的报告列表。

用户无法生成自定义报告。

在大数量不同键的聚合中，数据量几乎没有减少，因此聚合是无用的。

对于大量报告，有太多聚合变体（组合爆炸）。

在高基数的键（例如 URL）的聚合中，数据量减少不多（不足两倍）。

因此，数据聚合时体量可能会增长而不是减少。

用户并不会查看我们为他们生成的所有报告。这些计算中有很大一部分是无用的。

逻辑完整性可能会因各种聚合而受到损害。

如果我们不聚合任何内容并处理非聚合数据，这可能会减少计算量。

然而，进行聚合时，工作很大一部分是在离线中完成的，相对平静。相比之下，在线计算需要尽可能快地计算，因为用户正在等待结果。

Yandex.Metrica 有一个专门的聚合数据的系统，称为 Metrage，它被用于大多数报告。 自 2009 年起，Yandex.Metrica 还使用一个名为 OLAPServer 的专门 OLAP 数据库来处理非聚合数据，该数据库之前用于报告生成器。 OLAPServer 对于非聚合数据工作良好，但存在许多限制，无法按所需方式用于所有报告。这些包括不支持数据类型（仅限数字），以及无法实时增量更新数据（只能通过每天重写数据来完成）。OLAPServer 不是一个数据库管理系统，而是一个专门的数据库。

ClickHouse 的初衷是消除 OLAPServer 的限制，解决所有报告的非聚合数据处理的问题，但随着时间的推移，它已经发展成一个适合广泛分析任务的通用数据库管理系统。