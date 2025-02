sum

Calculates the sum. Only works for numbers.

Syntax

Parameters

num : Column of numeric values. (U)Int*, Float*, Decimal*.

Returned value

The sum of the values. (U)Int*, Float*, Decimal*.

Example

First we create a table employees and insert some fictional employee data into it.

Query:

We query for the total amount of the employee salaries using the sum function.

Query:

Result: