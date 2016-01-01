SELECT quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)
┌─quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [1,1,1] │
└──────────────────────────────────────────────────┘
SELECT quantilesGK(10, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)
┌─quantilesGK(10, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [156,413,659] │
└───────────────────────────────────────────────────┘
SELECT quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)
┌─quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [251,498,741] │
└────────────────────────────────────────────────────┘
SELECT quantilesGK(1000, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)
┌─quantilesGK(1000, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [249,499,749] │
└─────────────────────────────────────────────────────┘