quantilesGK

quantilesGK works similarly to quantileGK but allows us to calculate quantities at different levels simultaneously and returns an array.

Syntax

quantilesGK(accuracy, level1, level2, ...)(expr)

Returned value

  • Array of quantiles of the specified levels.

Type of array values:

  • Float64 for numeric data type input.
  • Date if input values have the Date type.
  • DateTime if input values have the DateTime type.

Example

Query:

SELECT quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(1, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [1,1,1]                                          │
└──────────────────────────────────────────────────┘

SELECT quantilesGK(10, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(10, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [156,413,659]                                     │
└───────────────────────────────────────────────────┘
SELECT quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(100, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [251,498,741]                                      │
└────────────────────────────────────────────────────┘

SELECT quantilesGK(1000, 0.25, 0.5, 0.75)(number + 1)
FROM numbers(1000)

┌─quantilesGK(1000, 0.25, 0.5, 0.75)(plus(number, 1))─┐
│ [249,499,749]                                       │
└─────────────────────────────────────────────────────┘