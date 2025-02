exponentialTimeDecayedMax

Returns the maximum of the computed exponentially smoothed moving average at index t in time with that at t-1 .

Syntax

Arguments

value — Value. Integer, Float or Decimal.

— Value. Integer, Float or Decimal. timeunit — Timeunit. Integer, Float or Decimal, DateTime, DateTime64.

Parameters

x — Half-life period. Integer, Float or Decimal.

Returned values

Returns the maximum of the exponentially smoothed weighted moving average at t and t-1 . Float64.

Example

Query:

Result: