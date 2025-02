corrStable

Calculates the Pearson correlation coefficient:

Σ ( x − x ˉ ) ( y − y ˉ ) Σ ( x − x ˉ ) 2 ∗ Σ ( y − y ˉ ) 2 \frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}} Σ ( x − x ˉ ) 2 ∗ Σ ( y − y ˉ ​ ) 2 ​ Σ ( x − x ˉ ) ( y − y ˉ ​ ) ​

Similar to the corr function, but uses a numerically stable algorithm. As a result, corrStable is slower than corr but produces a more accurate result.

Syntax

Arguments

Returned Value

The Pearson correlation coefficient. Float64.

*Example

Query:

Result: