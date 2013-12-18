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Security Changelog

Злоумышленник с доступом к созданию словарей может читать файлы на файловой системе сервера Clickhouse. Злоумышленник может обойти некорректную проверку пути к файлу словаря и загрузить часть любого файла как словарь. При этом, манипулируя опциями парсинга файла, можно получить следующую часть файла и пошагово прочитать весь файл.

Исправление доступно в версиях 20.8.18.32-lts, 21.1.9.41-stable, 21.2.9.41-stable, 21.3.6.55-lts, 21.4.3.21-stable и выше.

Обнаружено благодаря: Вячеславу Егошину

Злоумышленник с доступом на запись к ZooKeeper и возможностью запустить собственный сервер в сети доступной ClickHouse может создать вредоносный сервер, который будет вести себя как реплика ClickHouse и зарегистрируется в ZooKeeper. В процессе репликации вредоносный сервер может указать любой путь на файловой системе в который будут записаны данные.

Обнаружено благодаря: Эльдару Заитову из Службы Информационной Безопасности Яндекса

Интерфейс декомпрессии позволял совершать OOB чтения и записи данных в памяти, а также переполнение целочисленных переменных, что могло приводить к отказу в обслуживании. Также потенциально могло использоваьтся для удаленного выполнения кода.

Обнаружено благодаря: Эльдару Заитову из Службы Информационной Безопасности Яндекса

Аутентифицированный клиент злоумышленника имел возможность вызвать переполнение стека, что могло привести к отказу в обслуживании.

Обнаружено благодаря: Эльдару Заитову из Службы Информационной Безопасности Яндекса

Уязвимость в табличной функции url позволяла злоумышленнику добавлять произвольные HTTP-заголовки в запрос.

Обнаружено благодаря: Никите Тихомирову

Функция для загрузки CatBoost моделей некорректно обрабатывала пути к файлам, что позволяло читать произвольные локальные файлы на сервере Clickhouse через сообщения об ошибках.

Обнаружено благодаря: Андрею Красичкову из Службы Информационной Безопасности Яндекса

unixODBC позволял указать путь для подключения произвольного shared object в качестве драйвера базы данных, что приводило к возможности выполнить произвольный код на сервере ClickHouse.

Обнаружено благодаря: Андрею Красичкову и Евгению Сидорову из Службы Информационной Безопасности Яндекса

Табличная функция «remote» допускала произвольные символы в полях «user», «password» и «default_database», что позволяло производить атаки класса Cross Protocol Request Forgery.

Обнаружено благодаря: Андрею Красичкову из Службы Информационной Безопасности Яндекса

В ClickHouse MySQL клиенте была включена функциональность «LOAD DATA LOCAL INFILE», что позволяло получать доступ на чтение к произвольным файлам на сервере, где запущен ClickHouse.

Обнаружено благодаря: Андрею Красичкову и Евгению Сидорову из Службы Информационной Безопасности Яндекса

Некорректная конфигурация в deb пакете могла привести к неавторизованному доступу к базе данных.

Обнаружено благодаря: the UK’s National Cyber Security Centre (NCSC)