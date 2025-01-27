Журнал изменений Cloud за 2025 год

AWS ap-south-1 теперь поддерживает запуск сервисов, соответствующих требованиям PCI.

Единая идентификация пользователей в закрытой предварительной версии Клиенты, которым нужно управлять пользователями базы данных из консоли, могут включить новый метод аутентификации для SQL-консоли. Это позволяет опробовать новый метод аутентификации, пока мы продолжаем работу над добавлением управления пользователями базы данных в консоль.

Самостоятельная настройка SAML SSO Теперь корпоративные клиенты могут выполнить настройку SAML в консоли без обращения в службу поддержки. Кроме того, клиенты, использующие SAML, теперь могут задать роль по умолчанию, которая будет назначаться новым пользователям, добавленным через их провайдер идентификации, а также настроить собственные значения тайм-аута сеанса. Дополнительная информация — в нашей документации.

Максимальный размер реплики и ограничения масштабирования в Azure Теперь клиенты могут устанавливать максимальный размер реплики равным 356 GiB во всех регионах Azure, кроме eastus2 , где максимально доступный размер реплики составляет 120 GiB.

ClickHouse Cloud теперь доступен в AWS Israel (Тель-Авив) — il-central-1

Улучшен процесс онбординга в Marketplace для настройки организаций ClickHouse с оплатой через подписки Marketplace Pay-As-You-Go или частные предложения.

С радостью сообщаем, что ClickHouse Cloud теперь доступен еще в двух новых общедоступных регионах : GCP Japan (asia-northeast1) AWS Seoul (Asia Pacific, ap-northeast-2) — теперь также поддерживается в ClickPipes Ранее эти регионы были доступны как частные регионы , а теперь доступны всем пользователям .

Terraform и API теперь поддерживают добавление тегов к сервисам и фильтрацию сервисов по тегам.

В ClickHouse Cloud console теперь можно настраивать размеры реплик с шагом 1 vCPU и 4 GiB. Эти варианты доступны как при настройке нового сервиса, так и при задании минимального и максимального размеров реплик на странице Settings.

Пользовательские аппаратные профили (доступные на уровне Enterprise) теперь поддерживают переход в режим простоя.

ClickHouse Cloud теперь предлагает более простой процесс покупки через AWS Marketplace с отдельными вариантами для оплаты по мере использования и контрактов с обязательством по расходам.

Оповещения теперь доступны пользователям ClickStack в ClickHouse Cloud. Теперь вы можете создавать оповещения и управлять ими напрямую в интерфейсе HyperDX для логов, метрик и трейсов — без дополнительной настройки, инфраструктуры или отдельного сервиса. Оповещения интегрируются со Slack, PagerDuty и другими сервисами. Дополнительная информация: см. документацию по оповещениям.

Мониторинг сервиса — панель использования ресурсов Отображение метрик загрузки CPU и использования памяти изменится: вместо среднего значения за определённый период будет показываться максимальное, чтобы лучше выявлять случаи недостаточного выделения ресурсов. Кроме того, метрика загрузки CPU будет показывать значение на уровне Kubernetes, которое точнее соответствует метрике, используемой автоскейлером ClickHouse Cloud.

В ClickHouse Cloud Azure Private Link для идентификации ресурсов вместо фильтров Resource GUID теперь используются фильтры Resource ID. Устаревший Resource GUID по-прежнему можно использовать благодаря обратной совместимости, однако мы рекомендуем перейти на фильтры Resource ID. Подробные сведения о миграции см. в документации по Azure Private Link.

Коннектор ClickHouse для AWS Glue Теперь вы можете использовать официальный коннектор ClickHouse для AWS Glue, доступный в AWS Marketplace. Он использует бессерверный движок AWS Glue на базе Apache Spark для извлечения, преобразования и загрузки данных при интеграции ClickHouse с другими источниками данных. Для начала ознакомьтесь с анонсом в блоге, где показано, как создавать таблицы, записывать данные и читать их между ClickHouse и Spark.

ClickPipes для MongoDB CDC теперь в закрытой предварительной версии Теперь вы можете использовать ClickPipes для репликации данных из MongoDB в ClickHouse Cloud всего в несколько кликов, получая Real-time аналитику без внешних ETL-инструментов. Коннектор поддерживает непрерывную репликацию, а также однократные миграции, и совместим с MongoDB Atlas и самостоятельными развертываниями MongoDB. Обзор коннектора MongoDB CDC читайте в блоге, а зарегистрироваться для раннего доступа можно здесь!

Уведомления : Теперь вы будете получать уведомление в интерфейсе, когда ваш сервис начнет обновление до новой версии ClickHouse. Дополнительные уведомления по электронной почте и в Slack можно добавить через центр уведомлений.

Для ClickPipes теперь доступно вертикальное масштабирование

Для потоковых ClickPipes теперь доступно вертикальное масштабирование. Эта функция позволяет управлять размером каждой реплики помимо количества реплик (горизонтальное масштабирование). На странице сведений каждого ClickPipe теперь также отображается загрузка CPU и памяти по каждой реплике, что помогает лучше понимать ваши рабочие нагрузки и уверенно планировать изменение размера.

ClickPipes for MySQL CDC теперь доступен в публичной бета-версии

Коннектор MySQL CDC в ClickPipes теперь доступен в рамках публичной бета-версии. Всего за несколько кликов вы можете начать репликацию данных из MySQL (или MariaDB) напрямую в ClickHouse Cloud в реальном времени без внешних зависимостей. Обзор коннектора см. в посте блога, а чтобы быстро приступить к работе, следуйте краткому руководству.

Новые сервисы теперь хранят метаданные баз данных и таблиц в централизованном SharedCatalog — новой модели координации и жизненного цикла объектов, которая обеспечивает: Масштабируемые DDL-операции в Cloud , даже при высокой конкурентной нагрузке Надёжное удаление и новые DDL-операции Быстрый запуск и выход из спящего режима , поскольку узлы без сохранения состояния теперь запускаются без зависимостей от диска Вычисления без сохранения состояния как для собственных, так и для открытых форматов , включая Iceberg и Delta Lake Подробнее о SharedCatalog читайте в нашем блоге

Теперь можно запускать HIPAA-совместимые сервисы в GCP europe-west4

Теперь мы официально поддерживаем Terraform-провайдер для управления привилегиями базы данных, который также совместим с самоуправляемыми развертываниями. См. наш блог и документацию для дополнительной информации.

Сервисы уровня Enterprise теперь могут перейти на канал медленных релизов, чтобы отложить обновления на две недели относительно стандартного графика релизов и получить дополнительное время для тестирования.

Мы рады сообщить, что дашборды в ClickHouse Cloud теперь общедоступны. Дашборды позволяют визуализировать запросы, работать с данными с помощью фильтров и параметров запроса, а также управлять совместным доступом.

IP-фильтры для API-ключей: мы добавляем дополнительный уровень защиты при работе с ClickHouse Cloud. При создании API-ключа вы можете настроить список разрешённых IP-адресов, чтобы ограничить места, где этот API-ключ может использоваться. Подробности см. в документации.

Мы рады сообщить, что ClickPipes for Postgres CDC теперь доступен в статусе GA в ClickHouse Cloud. Теперь всего за несколько кликов вы можете реплицировать свои базы данных Postgres и получить молниеносную Real-time аналитику. Коннектор обеспечивает более быструю синхронизацию данных, задержку всего в несколько секунд, автоматические изменения schema, полностью защищенное подключение и многое другое. Дополнительную информацию см. в блоге. Чтобы начать работу, см. инструкции здесь.

В дашбордах SQL-консоли появились новые улучшения: Совместный доступ: Вы можете предоставить доступ к своему дашборду участникам команды. Поддерживаются четыре уровня доступа, которые можно настраивать как глобально, так и для отдельных пользователей: Доступ на запись: Добавление и редактирование визуализаций, обновление настроек, взаимодействие с дашбордами через фильтры. Владелец: Предоставление доступа к дашборду, удаление дашборда и все остальные разрешения пользователя с "доступом на запись". Доступ только для чтения: Просмотр дашборда и взаимодействие с ним через фильтры Нет доступа: Просмотр дашборда недоступен Для уже созданных дашбордов администраторы организации могут назначить себя владельцами. Теперь вы можете добавить таблицу или диаграмму из SQL-консоли на дашборд из представления запроса.



Мы приглашаем участников в preview-программу Distributed cache для AWS и GCP. Подробнее читайте в блоге.

Представлена панель использования ресурсов, которая показывает, какие ресурсы использует сервис в ClickHouse Cloud. На этой панели собираются и отображаются следующие метрики из системных таблиц: Память и CPU: графики для CGroupMemoryTotal (выделенная память), CGroupMaxCPU (выделенный CPU), MemoryResident (используемая память) и ProfileEvent_OSCPUVirtualTimeMicroseconds (используемый CPU) Передача данных: графики, показывающие входящий и исходящий трафик ClickHouse Cloud. Подробнее здесь.

Мы рады сообщить о запуске нового mix-in для Prometheus/Grafana в ClickHouse Cloud, созданного для упрощения мониторинга сервисов ClickHouse Cloud. Этот mix-in использует нашу API-конечную точку, совместимую с Prometheus, чтобы упростить интеграцию метрик ClickHouse в существующую конфигурацию Prometheus и Grafana. В него входит предварительно настроенный дашборд, который в реальном времени показывает состояние и производительность ваших сервисов. Подробнее см. в блоге.

Введена новая роль уровня организации Member и две новые роли уровня сервиса: Service Admin и Service Read Only . Member — это роль уровня организации, которая по умолчанию назначается пользователям SAML SSO и предоставляет только возможность входа в систему и обновления профиля. Роли Service Admin и Service Read Only для одного или нескольких сервисов можно назначать пользователям с ролями Member , Developer или Billing Admin . Дополнительная информация представлена в разделе "Управление доступом в ClickHouse Cloud"

Уведомления в Slack для ClickHouse Cloud: ClickHouse Cloud теперь поддерживает уведомления в Slack о биллинге, масштабировании и событиях ClickPipes, в дополнение к уведомлениям в консоли и по электронной почте. Эти уведомления отправляются через приложение ClickHouse Cloud в Slack. Администраторы организации могут настраивать их в центре уведомлений, указав Slack-каналы, в которые следует отправлять уведомления.

Пользователи, использующие сервисы Production и Development, теперь будут видеть в своих счетах стоимость использования ClickPipes и передачи данных.

Межрегиональное подключение через Private Link в AWS теперь доступно в статусе бета. См. документацию по private link в ClickHouse Cloud, чтобы узнать, как это настроить, и посмотреть список поддерживаемых регионов.

Максимальный размер реплики, доступный для сервисов в AWS, теперь установлен на уровне 236 GiB оперативной памяти. Это позволяет эффективно использовать ресурсы, при этом сохраняя их резерв для фоновых процессов.

Новая конечная точка API UsageCost : теперь спецификация API поддерживает новую конечную точку для получения данных об использовании. Это конечная точка уровня организации, а стоимость использования можно запрашивать максимум за 31 день. Доступные метрики включают Storage, Compute, Data Transfer и ClickPipes. Подробности см. в документации.

В этой модели развертывания компоненты плоскости данных (вычисления, хранилище, резервные копии, журналы, метрики) работают в VPC клиента, а плоскость управления (веб-доступ, API и биллинг) остается в VPC ClickHouse. Такая конфигурация идеально подходит для крупных рабочих нагрузок, которым необходимо соответствовать строгим требованиям к размещению данных, гарантируя, что все данные остаются в защищенной среде клиента.

Коннектор Postgres CDC для ClickPipes позволяет бесшовно реплицировать ваши базы данных Postgres в ClickHouse Cloud.

Чтобы начать работу, см. документацию по коннектору ClickPipes Postgres CDC.

Дополнительная информация о сценариях использования и возможностях для клиентов доступна на странице и в блоге о запуске.

ClickHouse Cloud теперь поддерживает сервисы, соответствующие требованиям PCI, для клиентов уровня Enterprise в регионах us-east-1 и us-west-2. Пользователи, которые хотят запустить сервис в среде, соответствующей требованиям PCI, могут обратиться в службу поддержки за помощью.

Поддержка Transparent Data Encryption (TDE) и Customer Managed Encryption Keys (CMEK) теперь доступна в ClickHouse Cloud на Google Cloud Platform (GCP).

Дополнительная информация об этих возможностях приведена в документации.

Для ClickHouse Cloud добавлена поддержка нового региона: теперь сервис доступен в регионе AWS Middle East (UAE) me-central-1.

Чтобы следовать лучшим практикам и обеспечивать стабильную работу ClickHouse Cloud, мы вводим ограничения на количество используемых таблиц, баз данных, партиций и частей.

Подробности см. в разделе документации лимиты использования.

Если ваш сервис уже превышает эти лимиты, мы разрешим увеличение ещё на 10%. Если у вас есть вопросы, обратитесь в поддержку.

Мы стремимся адаптировать наши продукты к постоянно меняющимся требованиям клиентов. С момента выхода в GA за последние два года ClickHouse Cloud значительно развился, и мы получили ценные сведения о том, как клиенты используют наши облачные предложения.

Мы внедряем новые возможности, чтобы оптимизировать конфигурацию и экономическую эффективность сервисов ClickHouse Cloud для ваших рабочих нагрузок. К ним относятся compute-compute separation, высокопроизводительные типы машин и сервисы с одной репликой. Мы также совершенствуем автоматическое масштабирование и управляемые обновления, чтобы они выполнялись более плавно и оперативно.

Мы добавляем новый уровень Enterprise, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных клиентов и рабочих нагрузок, уделяя особое внимание отраслевым функциям безопасности и соответствия требованиям, еще более широким возможностям управления базовым оборудованием и обновлениями, а также расширенным возможностям аварийного восстановления.

Чтобы поддержать эти изменения, мы пересматриваем текущие уровни Development и Production, чтобы они точнее соответствовали тому, как меняющаяся клиентская база использует наши предложения. Мы вводим уровень Basic, ориентированный на пользователей, которые тестируют новые идеи и проекты, а также уровень Scale — для пользователей, работающих с рабочими нагрузками и данными в продакшене в большом масштабе.

Вы можете прочитать об этих и других функциональных изменениях в этом блоге. Существующим клиентам потребуется выполнить необходимые действия, чтобы выбрать новый план. Уведомление для клиентов было отправлено администраторам организаций по электронной почте.

Compute-compute separation (также известная как "Warehouses") теперь общедоступна; подробнее см. в блоге и документации.

Мы вводим понятие «сервиса с одной репликой» — как отдельного предложения, так и в составе warehouse. Как отдельное предложение, сервисы с одной репликой ограничены по размеру и предназначены для небольших тестовых рабочих нагрузок. В составе warehouse сервисы с одной репликой можно развертывать в более крупных конфигурациях и использовать для рабочих нагрузок, которым не требуется высокая доступность в крупных масштабах, например для перезапускаемых ETL-заданий.

Мы внедряем новый механизм вертикального масштабирования вычислительных реплик под названием "Make Before Break" (MBB). При таком подходе перед удалением старых реплик добавляется одна или несколько реплик нового размера, что позволяет избежать снижения доступной мощности во время операций масштабирования. Устраняя разрыв между удалением существующих реплик и добавлением новых, MBB делает процесс масштабирования более плавным и менее disruptive. Это особенно полезно при масштабировании вверх, когда высокая загрузка ресурсов требует дополнительной мощности, поскольку преждевременное удаление реплик только усугубило бы нехватку ресурсов.

Горизонтальное масштабирование теперь стало общедоступным. Вы можете добавлять дополнительные реплики, чтобы масштабировать сервис по горизонтали через API и консоль Cloud. Дополнительные сведения см. в документации.

Теперь клиенты могут экспортировать резервные копии в собственный облачный аккаунт; дополнительную информацию см. в документации.

Безопасные управляемые обновления приносят пользователям существенную пользу, позволяя поддерживать базу данных в актуальном состоянии по мере появления новых возможностей. В рамках этой раскатки мы применили к обновлениям подход «make before break» (или MBB), что еще больше снизило влияние на выполняющиеся рабочие нагрузки.

Теперь доступна поддержка HIPAA в регионах, соответствующих требованиям, включая AWS us-east-1 , us-west-2 и GCP us-central1 , us-east1 . Клиенты, желающие начать использование сервиса, должны подписать соглашение Business Associate Agreement (BAA) и развернуть сервис в версии региона, соответствующей требованиям. Дополнительная информация о HIPAA приведена в документации.

Вы можете запланировать обновления для своих сервисов. Эта функция поддерживается только для сервисов уровня Enterprise. Дополнительная информация о плановых обновлениях приведена в документации.

Клиенты Golang, Python и NodeJS получили поддержку типов Dynamic, Variant и JSON.

Начиная с выпуска 1.8.7 , DBT поддерживает refreshable materialized views.

Добавлена поддержка аутентификации с использованием JWT в JDBC-драйвере v2, clickhouse-java, а также в клиентах Python и NodeJS.

Для JDBC / Java поддержка появится в версии 0.8.0 после ее выпуска — ожидаемая дата выхода пока не определена.

Мы внесли несколько улучшений в интеграцию Prometheus: