Журнал изменений Cloud за 2023 год

В этом релизе добавлены новый регион в GCP (us-east1), возможность самостоятельно настраивать защищенные подключения к конечным точкам, поддержка дополнительных интеграций, включая DBT 1.7, а также многочисленные исправления ошибок и улучшения безопасности.

ClickHouse Cloud теперь доступен в регионе us-east1 в GCP (Южная Каролина)

Добавлена возможность настроить AWS Private Link и GCP Private Service Connect через OpenAPI

Добавлен автоматический вход в SQL-консоль для пользователей с ролью Developer

Упрощен процесс настройки параметров простоя при онбординге

Коннектор DBT: добавлена поддержка DBT до версии v1.7

Metabase: добавлена поддержка Metabase v0.48

Коннектор PowerBI: добавлена возможность работы в PowerBI Cloud

Разрешения для внутреннего пользователя ClickPipes теперь можно настраивать

Kafka Connect Улучшена логика дедупликации и ингестии типов Nullable. Добавлена поддержка текстовых форматов (CSV, TSV)

Apache Beam: добавлена поддержка типов Boolean и LowCardinality

Клиент Node.js: добавлена поддержка формата Parquet

Исправлены 3 уязвимости безопасности — подробности см. в журнале изменений безопасности: CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) — уязвимость переполнения буфера кучи, затрагивающая нативный интерфейс, который по умолчанию работает на порту 9000/tcp CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) — уязвимость переполнения буфера кучи, затрагивающая нативный интерфейс, который по умолчанию работает на порту 9000/tcp CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) — уязвимость целочисленного переполнения снизу в кодеке сжатия FPC



В этом выпуске обновлена версия основной базы данных, улучшен процесс входа и аутентификации, а также добавлена поддержка прокси для Kafka Connect Sink.

Значительно повышена производительность чтения файлов Parquet. Подробности см. в блоге о релизе 23.8.

Добавлена поддержка автоматического определения типов для JSON. Подробности см. в блоге о релизе 23.9.

Добавлены мощные функции для аналитиков, такие как ArrayFold . Подробности см. в блоге о релизе 23.10.

. Подробности см. в блоге о релизе 23.10. Несовместимое с предыдущими версиями изменение для пользователей : параметр input_format_json_try_infer_numbers_from_strings теперь по умолчанию отключен, чтобы не определять числа из строк в формате JSON. Это может вызывать ошибки разбора, если в выборке данных содержатся строки, похожие на числа.

: параметр теперь по умолчанию отключен, чтобы не определять числа из строк в формате JSON. Это может вызывать ошибки разбора, если в выборке данных содержатся строки, похожие на числа. Десятки новых возможностей, улучшений производительности и исправлений ошибок. Подробности см. в журнале изменений ядра базы данных.

Улучшен процесс входа и аутентификации.

Улучшены подсказки по запросам на базе ИИ для лучшей поддержки больших schema.

Kafka Connect Sink: добавлена поддержка работы через прокси, соответствия topic-tablename и настройки свойств доставки Keeper exactly-once.

и настройки свойств доставки Keeper exactly-once. Клиент Node.js: добавлена поддержка формата Parquet.

Metabase: добавлена поддержка функции datetimeDiff .

. Клиент Python: добавлена поддержка специальных символов в именах столбцов. Исправлена привязка параметра timezone.

В этом выпуске расширена поддержка регионов для сервисов разработки в Азии, добавлена функция ротации ключей для ключей шифрования, управляемых клиентом, повышена детализация налоговых настроек в консоли биллинга, а также исправлен ряд ошибок в клиентах для поддерживаемых языков.

Сервисы разработки теперь доступны в AWS в регионах ap-south-1 (Мумбаи) и ap-southeast-1 (Сингапур)

(Мумбаи) и (Сингапур) Добавлена поддержка ротации ключей для ключей шифрования, управляемых клиентом (CMEK)

Добавлена возможность настраивать подробные параметры налогообложения при добавлении кредитной карты

MySQL Улучшена поддержка Tableau Online и QuickSight через MySQL

Kafka Connector Добавлен новый StringConverter для поддержки текстовых форматов (CSV, TSV) Добавлена поддержка типов данных Bytes и Decimal Скорректирована обработка Retryable Exceptions: теперь повторная попытка выполняется всегда (даже при errors.tolerance=all)

клиент Node.js Исправлена проблема, из-за которой при потоковой передаче больших наборов данных возвращались поврежденные результаты

клиент Python Исправлены таймауты при больших вставках Исправлена проблема с Date32 в NumPy/Pandas ​​- клиент Go Исправлены вставка пустого map в JSON-столбец, очистка буфера сжатия, экранирование запросов и panic при zero/nil для IPv4 и IPv6 Добавлен watchdog для отмененных вставок

DBT Улучшена поддержка distributed таблиц, добавлены тесты



В этом выпуске представлены улучшения удобства использования и производительности в SQL-консоли, улучшена обработка IP-типов данных в коннекторе Metabase, а также добавлены новые возможности в клиентах Java и Node.js.

Повышено удобство работы с SQL-консолью (например, теперь ширина столбцов сохраняется между выполнениями запросов)

Повышена производительность SQL-консоли

Клиент Java: Изменена используемая по умолчанию сетевая библиотека, чтобы повысить производительность и повторно использовать открытые соединения Добавлена поддержка прокси Добавлена поддержка защищённых соединений с использованием Trust Store

Клиент Node.js: Исправлено поведение keep-alive для запросов на вставку

Metabase: Исправлена сериализация столбцов IPv4/IPv6

В этом выпуске стали общедоступны ClickPipes для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK, а также Kafka Connect ClickHouse Sink, появился процесс самообслуживания для защиты доступа к Amazon S3 через роли IAM и подсказки по запросу на базе ИИ (закрытая предварительная версия).

Добавлена возможность самостоятельно настроить безопасный доступ к Amazon S3 через роли IAM

Добавлены подсказки по запросу на базе ИИ в рамках закрытой предварительной версии (чтобы опробовать их, обратитесь в службу поддержки ClickHouse Cloud.)

Объявлено о доступности ClickPipes — готового сервиса ингестии данных — в статусе General Availability для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK (см. блог о релизе)

Kafka Connect ClickHouse Sink получил статус General Availability Расширена поддержка пользовательских настроек ClickHouse через свойство clickhouse.settings Улучшено поведение дедупликации с учётом динамических полей Добавлена поддержка tableRefreshInterval для повторного получения изменений таблицы из ClickHouse

Исправлена проблема с SSL-соединением и соответствием типов между PowerBI и типами данных ClickHouse

Этот выпуск включает бета-версию официального коннектора PowerBI Desktop, улучшенную обработку платежей по кредитным картам в Индии и ряд улучшений в клиентах на поддерживаемых языках.

Добавлены отображение оставшихся кредитов и повторные попытки оплаты для поддержки списаний в Индии

Kafka Connector: добавлена возможность задавать настройки ClickHouse, добавлена настройка error.tolerance

PowerBI Desktop: выпущена бета-версия официального коннектора

Grafana: добавлена поддержка геотипа Point, исправлены панели на дашборде Data Analyst, исправлен макрос timeInterval

Клиент Python: обеспечена совместимость с Pandas 2.1.0, прекращена поддержка Python 3.7, добавлена поддержка типа Nullable JSON

Клиент Node.js: добавлена поддержка настройки default_format

Клиент Go: исправлена обработка типа bool, сняты ограничения на строки

В этом выпуске добавлена поддержка MySQL-интерфейса для базы данных ClickHouse, представлен новый официальный коннектор PowerBI, в облачной консоли добавлено новое представление «Выполняющиеся запросы», а версия ClickHouse обновлена до 23.7.

Добавлена поддержка протокола MySQL, что, помимо прочих сценариев использования, обеспечивает совместимость со многими существующими BI-инструментами. Чтобы включить эту функцию для вашей организации, обратитесь в службу поддержки.

Добавлен новый официальный коннектор PowerBI

Добавлена поддержка представления «Выполняемые запросы» в консоли SQL

Добавлена поддержка табличной функции Azure, геотипы данных признаны готовыми к использованию в продакшене, а также повышена производительность соединений — подробности см. в блоге о выпуске 23.5

Поддержка интеграции с MongoDB расширена до версии 6.0 — подробности см. в блоге о выпуске 23.6

Производительность записи в формат Parquet увеличена в 6 раз, добавлена поддержка языка запросов PRQL и улучшена совместимость с SQL — подробности см. в презентации о выпуске 23.7

Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок — подробности см. в подробных журналах изменений для 23.5, 23.6, 23.7

Kafka Connector: Добавлена поддержка типов даты и времени Avro

JavaScript client: Выпущена стабильная версия для веб-среды

Grafana: Улучшена логика фильтрации, обработка имён баз данных и добавлена поддержка TimeInteval с точностью до долей секунды

Клиент Go: Исправлено несколько проблем с пакетной и асинхронной загрузкой данных

Metabase: Добавлена поддержка v0.47, добавлена имперсонация при подключении, исправлены соответствия типов данных

В этом выпуске представлены закрытая предварительная версия ClickPipes for Kafka, новый процесс загрузки данных и возможность загружать файл по URL через консоль Cloud.

Представлена закрытая предварительная версия ClickPipes для Kafka — облачного движка интеграции, который позволяет загружать огромные объёмы данных из Kafka и Confluent Cloud всего в несколько кликов. Запишитесь в лист ожидания здесь.

Клиент JavaScript: добавлена поддержка веб-окружений (браузер, Cloudflare Workers). Код переработан, чтобы сообщество могло создавать коннекторы для пользовательских окружений.

Kafka Connector: добавлена поддержка inline schema для типов Kafka Timestamp и Time

Клиент Python: исправлены проблемы со сжатием при вставке и чтением LowCardinality

Добавлен новый интерфейс загрузки данных с более широкими возможностями настройки при создании таблиц

Добавлена возможность загружать файл по URL через облачную консоль

Улучшен процесс работы с приглашениями: появилась возможность присоединиться к другой организации и просматривать все ожидающие приглашения

В этом выпуске добавлена возможность запускать Dedicated Services, поддержка нового региона AWS в Австралии, а также использовать собственный ключ для шифрования данных на диске.

Новый регион AWS в Австралии: Сидней (ap-southeast-2)

Сервисы на выделенном tier для ресурсоемких рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам (для настройки обратитесь в поддержку)

Использование собственного ключа (BYOK) для шифрования данных на диске (для настройки обратитесь в поддержку)

Улучшения в дашборде метрик обсервабилити для асинхронных INSERT

Улучшено поведение чат-бота при интеграции со службой поддержки

Клиент NodeJS: исправлена ошибка, вызывавшая сбой соединения из-за тайм-аута сокета

Клиент Python: в запросы на вставку добавлен QuerySummary, добавлена поддержка специальных символов в имени базы данных

Metabase: обновлена версия JDBC-драйвера, добавлена поддержка DateTime64, улучшена производительность.

Кэш запросов можно включить в ClickHouse Cloud. После включения результаты успешно выполненных запросов по умолчанию кэшируются на одну минуту, а последующие запросы используют результат из кэша.

В этом выпуске ClickHouse Cloud на GCP становится общедоступным, появляется Terraform-провайдер для API Cloud, а версия ClickHouse обновляется до 23.4.

ClickHouse Cloud на GCP теперь доступен в статусе GA, с интеграцией с GCP Marketplace, поддержкой Private Service Connect и автоматическим резервным копированием (подробности см. в блоге и пресс-релизе)

Теперь доступен Terraform-провайдер для Cloud API

Добавлена новая единая страница настроек для сервисов

Скорректирована точность учета ресурсов хранения и вычислений

клиент Python: повышена производительность вставки, переработаны внутренние зависимости для поддержки многопроцессорной обработки

Kafka Connector: теперь его можно загружать и устанавливать в Confluent Cloud, добавлены повторные попытки при временных проблемах с соединением, некорректное состояние коннектора теперь сбрасывается автоматически

Добавлена поддержка JOIN для параллельных реплик (для настройки обратитесь в поддержку)

Повышена производительность легковесных удалений

Улучшено кэширование при обработке массовых вставок

Расширена возможность создания локальных словарей для пользователей, отличных от "default"

В этом релизе представлен публичный релиз программного API ClickHouse Cloud для операций в плоскости управления (подробности см. в блоге), доступ к S3 с использованием ролей IAM и дополнительные возможности масштабирования.

Поддержка API для ClickHouse Cloud. Новый Cloud API позволяет легко интегрировать управление сервисами в существующий CI/CD-конвейер и программно управлять сервисами

Доступ к S3 с использованием ролей IAM. Теперь вы можете использовать роли IAM для безопасного доступа к своим частным бакетам Amazon Simple Storage Service (S3) (для настройки обратитесь в службу поддержки)

Горизонтальное масштабирование. Рабочие нагрузки, которым требуется более высокий уровень параллелизма, теперь можно настраивать с использованием до 10 реплик (для настройки обратитесь в службу поддержки)

Автомасштабирование на основе CPU. Рабочие нагрузки, упирающиеся в CPU, теперь могут использовать дополнительные триггеры в политиках автомасштабирования

Добавлена возможность перевода сервиса Dev в продакшен-сервис (для включения обратитесь в поддержку)

Добавлены элементы управления параметрами масштабирования в процессе создания инстанса

Исправлена строка подключения, если пароль по умолчанию не сохранён в памяти

клиент Go: исправлена проблема, приводившая к неравномерному распределению соединений в нативном протоколе, добавлена поддержка пользовательских настроек в нативном протоколе

клиент Node.js: прекращена поддержка Node.js v14, добавлена поддержка v20

Kafka Connector: добавлена поддержка типа LowCardinality

Metabase: исправлена группировка по временному диапазону, исправлена поддержка целых чисел во встроенных вопросах Metabase

Повышены эффективность и производительность рабочих нагрузок с высокой интенсивностью записи

Внедрена стратегия инкрементного резервного копирования для повышения скорости и эффективности резервного копирования

В этом выпуске представлена публичная бета-версия ClickHouse Cloud на GCP (подробности см. в блоге), расширены права администраторов на выдачу разрешений на принудительное завершение запросов и улучшено отображение статуса пользователей с MFA в консоли Cloud.

Обновление ClickHouse Cloud на GCP теперь имеет статус GA, см. запись за двадцатое июня выше.

Примечание ClickHouse Cloud на GCP теперь доступен в статусе GA, см. запись от 20 июня выше.

Представлено полностью управляемое решение ClickHouse с раздельным хранением и вычислениями, работающее поверх Google Compute и Google Cloud Storage

Доступно в регионах Айова (us-central1), Нидерланды (europe-west4) и Сингапур (asia-southeast1)

Поддерживает как сервисы для разработки, так и продакшен-сервисы во всех трёх первоначальных регионах

По умолчанию обеспечивает высокий уровень безопасности: сквозное шифрование данных при передаче, шифрование данных при хранении, списки разрешённых IP-адресов

клиент Go: добавлена поддержка прокси-переменных окружения

Grafana: добавлена возможность указывать пользовательские настройки ClickHouse и прокси-переменные окружения при настройке источника данных Grafana

Kafka Connector: улучшена обработка пустых записей

В список пользователей добавлен индикатор использования многофакторной аутентификации (MFA)

Для администраторов добавлен более гибкий контроль разрешения на завершение запросов

В этом выпуске добавлен новый тип диаграммы — тепловая карта, улучшена страница использования в биллинге и сокращено время запуска сервиса.

В SQL-консоль добавлен тип диаграммы «тепловая карта»

Улучшена страница использования биллинга: теперь на ней отображаются израсходованные кредиты в рамках каждого измерения биллинга

коннектор Kafka: Добавлен механизм повторных попыток при временных ошибках соединения

клиент Python: Добавлен параметр max_connection_age , чтобы HTTP-соединения не переиспользовались бесконечно долго. Это может помочь при некоторых проблемах с балансировкой нагрузки

, чтобы HTTP-соединения не переиспользовались бесконечно долго. Это может помочь при некоторых проблемах с балансировкой нагрузки клиент Node.js: Добавлена поддержка Node.js v20

клиент Java: Улучшена поддержка аутентификации по клиентским сертификатам, а также добавлена поддержка вложенных типов Tuple/Map/Nested

Ускорен запуск сервиса при большом количестве частей

Оптимизирована логика отмены долго выполняющихся запросов в консоли SQL

Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось импортировать выборку данных 'Cell Towers'

В этом выпуске версия ClickHouse обновлена до 23.3, значительно увеличена скорость чтения холодных данных и добавлен чат поддержки в реальном времени.

Добавлена возможность чата со службой поддержки в реальном времени

Коннектор Kafka: добавлена поддержка типов Nullable

Клиент Go: добавлена поддержка внешних таблиц, а также привязки параметров булевого типа и типа указателя

Добавлена возможность удалять большие таблицы за счёт переопределения настроек max_table_size_to_drop и max_partition_size_to_drop

Повышена скорость холодных чтений благодаря предварительному чтению из S3 с помощью настройки allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem

Легковесные удаления готовы к использованию в продакшене — подробности см. в блоге о релизе 23.3

Добавлена поддержка многоэтапного PREWHERE — подробности см. в блоге о релизе 23.2

Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок — подробности см. в списках изменений для 23.3 и 23.2

В этом выпуске представлены API для получения облачных конечных точек, расширенные настройки масштабирования для минимального тайм-аута бездействия и поддержка внешних данных в методах выполнения запросов клиента Python.

Добавлена возможность программно отправлять запросы к конечным точкам ClickHouse Cloud через Cloud Endpoints API

В расширенные настройки масштабирования добавлен параметр «минимальный тайм-аут бездействия»

В schema inference в модальном окне загрузки данных добавлено best-effort определение типа datetime

Metabase: Добавлена поддержка нескольких schema

Клиент Go: Исправлена проверка активности бездействующих TLS-соединений

Клиент Python Добавлена поддержка внешних данных в методах запросов Добавлена поддержка часовых поясов для результатов запросов Добавлена поддержка переменной окружения no_proxy / NO_PROXY Исправлена привязка параметров на стороне сервера для значения NULL в типах Nullable



Исправлено поведение, при котором при выполнении INSERT INTO ... SELECT ... из SQL-консоли ошибочно применялось то же ограничение на число строк, что и к запросам SELECT

В этом выпуске добавлены правила сложности паролей для базы данных, значительно ускорено восстановление больших резервных копий и реализована поддержка отображения трейсов в Grafana Trace View.

Основные конечные точки базы данных теперь требуют соблюдения правил сложности паролей

Сокращено время восстановления крупных резервных копий

Упрощён процесс онбординга: добавлены новые значения по умолчанию и более компактные представления

Снижены задержки при регистрации и входе

Grafana: Добавлена поддержка отображения данных трейсoв, хранящихся в ClickHouse, в Trace View Улучшены фильтры временного диапазона и добавлена поддержка специальных символов в именах таблиц

Superset: Добавлена нативная поддержка ClickHouse

Kafka Connect Sink: Добавлены автоматическое преобразование дат и обработка столбцов Null

Metabase: Реализована совместимость с v0.46

клиент Python: Исправлены вставки во временные таблицы и добавлена поддержка значений Null в Pandas

клиент Go: Нормализованы типы Date с учетом часового пояса

клиент Java В парсер SQL добавлена поддержка ключевых слов compression, infile и outfile Добавлена перегрузка с учетными данными Исправлена поддержка пакетной обработки с ON CLUSTER

клиент Node.js Добавлена поддержка форматов JSONStrings, JSONCompact, JSONCompactStrings, JSONColumnsWithMetadata Теперь query_id можно передавать во всех основных методах клиента



Исправлена ошибка, из-за которой первичное создание и запуск новых сервисов выполнялись медленно

Исправлена ошибка, из-за которой снижалась производительность запросов вследствие неправильной настройки кэша

В этом релизе улучшены дашборды обсервабилити, сокращено время создания крупных резервных копий и добавлены необходимые настройки для удаления больших таблиц и партиций.

Добавлены продвинутые дашборды обсервабилити (предварительная версия)

В дашборды обсервабилити добавлена диаграмма выделения памяти

Улучшена обработка интервалов и переводов строк в табличном представлении SQL Console

Оптимизировано расписание резервного копирования: резервные копии создаются только при изменении данных

Сокращено время выполнения больших резервных копий

Добавлена возможность увеличить лимит на удаление таблиц и партиций, переопределив настройки max_table_size_to_drop и max_partition_size_to_drop на уровне запроса или соединения

и на уровне запроса или соединения В журнал запросов добавлен IP-адрес источника, чтобы обеспечить применение квот и управления доступом на основе исходного IP-адреса

Клиент Python: Улучшена поддержка Pandas и исправлены проблемы, связанные с часовыми поясами

Metabase: Совместимость с Metabase 0.46.x и поддержка SimpleAggregateFunction

Kafka-Connect: Неявное преобразование дат и улучшенная обработка столбцов со значением NULL

Клиент Java: Преобразование Nested в объекты Map в Java

В этом выпуске стала доступна часть возможностей из основного релиза ClickHouse 23.1, добавлена совместимость с Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK), а также расширенные настройки масштабирования и перехода в режим простоя в журнале активности.

Добавлена поддержка части возможностей ClickHouse 23.1, например:

ARRAY JOIN с типом Map

Шестнадцатеричные и двоичные литералы в стандарте SQL

Новые функции, включая age() , quantileInterpolatedWeighted() , quantilesInterpolatedWeighted()

, , Возможность использовать в generateRandom без аргументов структуру целевой таблицы для вставки

без аргументов структуру целевой таблицы для вставки Улучшена логика создания и переименования баз данных, что позволяет повторно использовать прежние имена

Подробнее см. слайды вебинара о выпуске 23.1 и список изменений выпуска 23.1

Kafka-Connect: Добавлена поддержка Amazon MSK

Metabase: Вышел первый стабильный релиз 1.0.0 Коннектор стал доступен в Metabase Cloud Добавлена возможность просматривать все доступные базы данных Исправлена синхронизация баз данных с типом AggregationFunction

DBT-clickhouse: Добавлена поддержка последней версии DBT v1.4.1

клиент Python: Улучшена поддержка прокси и SSH-туннелирования; внесён ряд исправлений и оптимизаций производительности для Pandas DataFrames

клиент Node.js: Добавлена возможность привязывать query_id к результату запроса, чтобы затем получать метрики запроса из system.query_log

к результату запроса, чтобы затем получать метрики запроса из клиент Go: Оптимизировано сетевое соединение с ClickHouse Cloud

В журнал активности добавлено отображение изменений настроек масштабирования и простоя

В письма для сброса пароля добавлена информация о User-Agent и IP-адресе

Улучшен процесс регистрации через Google OAuth

Сокращено время возобновления работы после бездействия для крупных сервисов

Снижена задержка при чтении для сервисов с большим количеством таблиц и партиций

Исправлена проблема, из-за которой при сбросе пароля сервиса не соблюдалась политика паролей

Проверка email-адреса приглашения в организацию сделана регистронезависимой

В этом релизе представлены официально поддерживаемая интеграция с Metabase, крупное обновление Java-клиента / JDBC-драйвера, а также поддержка представлений и materialized views в SQL-консоли.

В SQL-консоли добавлена поддержка представлений и materialized views

Ускорен сброс пароля для остановленных и простаивающих инстансов

Улучшено масштабирование вниз за счет более точного отслеживания активности

Исправлена ошибка, из-за которой CSV-экспорт из SQL Console обрезался

Исправлена ошибка, приводившая к периодическим сбоям при загрузке данных выборки

В этом выпуске версия ClickHouse обновлена до 22.12, добавлена поддержка словарей для многих новых источников и повышена производительность запросов.

Добавлена поддержка словарей для дополнительных источников, включая внешний ClickHouse, Cassandra, MongoDB, MySQL, PostgreSQL и Redis

Расширена поддержка JOIN, включая Grace Hash Join

Добавлена поддержка чтения файлов в формате Binary JSON (BSON)

Добавлена поддержка стандартного SQL-синтаксиса GROUP BY ALL

Новые математические функции для операций с десятичными числами фиксированной точности

Полный список изменений см. в блоге о выпуске 22.12 и подробном журнале изменений 22.12

Улучшены возможности автодополнения в SQL Console

Регион по умолчанию теперь выбирается с учётом континента

Улучшена страница Billing Usage: теперь на ней отображаются как расчётные единицы, так и единицы сайта

Релиз DBT v1.3.2 Добавлена экспериментальная поддержка инкрементальной стратегии delete+insert Новый макрос s3source

Клиент Python v0.4.8 Поддержка вставки из файла Привязка параметров запроса на стороне сервера

Клиент Go v2.5.0 Снижено потребление памяти при сжатии Привязка параметров запроса на стороне сервера



Повышена производительность чтения для запросов, извлекающих большое количество небольших файлов из объектного хранилища

Для новых сервисов настройка compatibility устанавливается на версию, с которой сервис был первоначально запущен

При использовании ползунка Advanced Scaling для резервирования ресурсов изменения теперь применяются сразу.