Журнал изменений Cloud за 2023 год
18 декабря 2023 г.
В этом релизе добавлены новый регион в GCP (us-east1), возможность самостоятельно настраивать защищенные подключения к конечным точкам, поддержка дополнительных интеграций, включая DBT 1.7, а также многочисленные исправления ошибок и улучшения безопасности.
Общие изменения
- ClickHouse Cloud теперь доступен в регионе us-east1 в GCP (Южная Каролина)
- Добавлена возможность настроить AWS Private Link и GCP Private Service Connect через OpenAPI
Изменения в консоли
- Добавлен автоматический вход в SQL-консоль для пользователей с ролью Developer
- Упрощен процесс настройки параметров простоя при онбординге
Изменения в интеграциях
- Коннектор DBT: добавлена поддержка DBT до версии v1.7
- Metabase: добавлена поддержка Metabase v0.48
- Коннектор PowerBI: добавлена возможность работы в PowerBI Cloud
- Разрешения для внутреннего пользователя ClickPipes теперь можно настраивать
- Kafka Connect
- Улучшена логика дедупликации и ингестии типов Nullable.
- Добавлена поддержка текстовых форматов (CSV, TSV)
- Apache Beam: добавлена поддержка типов Boolean и LowCardinality
- Клиент Node.js: добавлена поддержка формата Parquet
Уведомления безопасности
- Исправлены 3 уязвимости безопасности — подробности см. в журнале изменений безопасности:
- CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) — уязвимость переполнения буфера кучи, затрагивающая нативный интерфейс, который по умолчанию работает на порту 9000/tcp
- CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) — уязвимость переполнения буфера кучи, затрагивающая нативный интерфейс, который по умолчанию работает на порту 9000/tcp
- CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) — уязвимость целочисленного переполнения снизу в кодеке сжатия FPC
22 ноября 2023 г.
В этом выпуске обновлена версия основной базы данных, улучшен процесс входа и аутентификации, а также добавлена поддержка прокси для Kafka Connect Sink.
Обновление версии ClickHouse
- Значительно повышена производительность чтения файлов Parquet. Подробности см. в блоге о релизе 23.8.
- Добавлена поддержка автоматического определения типов для JSON. Подробности см. в блоге о релизе 23.9.
- Добавлены мощные функции для аналитиков, такие как
ArrayFold. Подробности см. в блоге о релизе 23.10.
- Несовместимое с предыдущими версиями изменение для пользователей: параметр
input_format_json_try_infer_numbers_from_stringsтеперь по умолчанию отключен, чтобы не определять числа из строк в формате JSON. Это может вызывать ошибки разбора, если в выборке данных содержатся строки, похожие на числа.
- Десятки новых возможностей, улучшений производительности и исправлений ошибок. Подробности см. в журнале изменений ядра базы данных.
Изменения консоли
- Улучшен процесс входа и аутентификации.
- Улучшены подсказки по запросам на базе ИИ для лучшей поддержки больших schema.
Изменения интеграций
- Kafka Connect Sink: добавлена поддержка работы через прокси, соответствия
topic-tablenameи настройки свойств доставки Keeper exactly-once.
- Клиент Node.js: добавлена поддержка формата Parquet.
- Metabase: добавлена поддержка функции
datetimeDiff.
- Клиент Python: добавлена поддержка специальных символов в именах столбцов. Исправлена привязка параметра timezone.
2 ноября 2023 г.
В этом выпуске расширена поддержка регионов для сервисов разработки в Азии, добавлена функция ротации ключей для ключей шифрования, управляемых клиентом, повышена детализация налоговых настроек в консоли биллинга, а также исправлен ряд ошибок в клиентах для поддерживаемых языков.
Общие обновления
- Сервисы разработки теперь доступны в AWS в регионах
ap-south-1(Мумбаи) и
ap-southeast-1(Сингапур)
- Добавлена поддержка ротации ключей для ключей шифрования, управляемых клиентом (CMEK)
Изменения в консоли
- Добавлена возможность настраивать подробные параметры налогообложения при добавлении кредитной карты
Изменения в интеграциях
- MySQL
- Улучшена поддержка Tableau Online и QuickSight через MySQL
- Kafka Connector
- Добавлен новый StringConverter для поддержки текстовых форматов (CSV, TSV)
- Добавлена поддержка типов данных Bytes и Decimal
- Скорректирована обработка Retryable Exceptions: теперь повторная попытка выполняется всегда (даже при errors.tolerance=all)
- клиент Node.js
- Исправлена проблема, из-за которой при потоковой передаче больших наборов данных возвращались поврежденные результаты
- клиент Python
- Исправлены таймауты при больших вставках
- Исправлена проблема с Date32 в NumPy/Pandas - клиент Go
- Исправлены вставка пустого map в JSON-столбец, очистка буфера сжатия, экранирование запросов и panic при zero/nil для IPv4 и IPv6
- Добавлен watchdog для отмененных вставок
- DBT
- Улучшена поддержка distributed таблиц, добавлены тесты
19 октября 2023 г.
В этом выпуске представлены улучшения удобства использования и производительности в SQL-консоли, улучшена обработка IP-типов данных в коннекторе Metabase, а также добавлены новые возможности в клиентах Java и Node.js.
Изменения консоли
- Повышено удобство работы с SQL-консолью (например, теперь ширина столбцов сохраняется между выполнениями запросов)
- Повышена производительность SQL-консоли
Изменения в интеграциях
- Клиент Java:
- Изменена используемая по умолчанию сетевая библиотека, чтобы повысить производительность и повторно использовать открытые соединения
- Добавлена поддержка прокси
- Добавлена поддержка защищённых соединений с использованием Trust Store
- Клиент Node.js: Исправлено поведение keep-alive для запросов на вставку
- Metabase: Исправлена сериализация столбцов IPv4/IPv6
28 сентября 2023 г.
В этом выпуске стали общедоступны ClickPipes для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK, а также Kafka Connect ClickHouse Sink, появился процесс самообслуживания для защиты доступа к Amazon S3 через роли IAM и подсказки по запросу на базе ИИ (закрытая предварительная версия).
Изменения в консоли
- Добавлена возможность самостоятельно настроить безопасный доступ к Amazon S3 через роли IAM
- Добавлены подсказки по запросу на базе ИИ в рамках закрытой предварительной версии (чтобы опробовать их, обратитесь в службу поддержки ClickHouse Cloud.)
Изменения интеграций
- Объявлено о доступности ClickPipes — готового сервиса ингестии данных — в статусе General Availability для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK (см. блог о релизе)
- Kafka Connect ClickHouse Sink получил статус General Availability
- Расширена поддержка пользовательских настроек ClickHouse через свойство
clickhouse.settings
- Улучшено поведение дедупликации с учётом динамических полей
- Добавлена поддержка
tableRefreshIntervalдля повторного получения изменений таблицы из ClickHouse
- Расширена поддержка пользовательских настроек ClickHouse через свойство
- Исправлена проблема с SSL-соединением и соответствием типов между PowerBI и типами данных ClickHouse
7 сентября 2023 г.
Этот выпуск включает бета-версию официального коннектора PowerBI Desktop, улучшенную обработку платежей по кредитным картам в Индии и ряд улучшений в клиентах на поддерживаемых языках.
Изменения консоли
- Добавлены отображение оставшихся кредитов и повторные попытки оплаты для поддержки списаний в Индии
Изменения в интеграциях
- Kafka Connector: добавлена возможность задавать настройки ClickHouse, добавлена настройка error.tolerance
- PowerBI Desktop: выпущена бета-версия официального коннектора
- Grafana: добавлена поддержка геотипа Point, исправлены панели на дашборде Data Analyst, исправлен макрос timeInterval
- Клиент Python: обеспечена совместимость с Pandas 2.1.0, прекращена поддержка Python 3.7, добавлена поддержка типа Nullable JSON
- Клиент Node.js: добавлена поддержка настройки default_format
- Клиент Go: исправлена обработка типа bool, сняты ограничения на строки
24 авг. 2023
В этом выпуске добавлена поддержка MySQL-интерфейса для базы данных ClickHouse, представлен новый официальный коннектор PowerBI, в облачной консоли добавлено новое представление «Выполняющиеся запросы», а версия ClickHouse обновлена до 23.7.
Общие обновления
- Добавлена поддержка протокола MySQL, что, помимо прочих сценариев использования, обеспечивает совместимость со многими существующими BI-инструментами. Чтобы включить эту функцию для вашей организации, обратитесь в службу поддержки.
- Добавлен новый официальный коннектор PowerBI
Изменения консоли
- Добавлена поддержка представления «Выполняемые запросы» в консоли SQL
Обновление до версии ClickHouse 23.7
- Добавлена поддержка табличной функции Azure, геотипы данных признаны готовыми к использованию в продакшене, а также повышена производительность соединений — подробности см. в блоге о выпуске 23.5
- Поддержка интеграции с MongoDB расширена до версии 6.0 — подробности см. в блоге о выпуске 23.6
- Производительность записи в формат Parquet увеличена в 6 раз, добавлена поддержка языка запросов PRQL и улучшена совместимость с SQL — подробности см. в презентации о выпуске 23.7
- Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок — подробности см. в подробных журналах изменений для 23.5, 23.6, 23.7
Изменения интеграций
- Kafka Connector: Добавлена поддержка типов даты и времени Avro
- JavaScript client: Выпущена стабильная версия для веб-среды
- Grafana: Улучшена логика фильтрации, обработка имён баз данных и добавлена поддержка TimeInteval с точностью до долей секунды
- Клиент Go: Исправлено несколько проблем с пакетной и асинхронной загрузкой данных
- Metabase: Добавлена поддержка v0.47, добавлена имперсонация при подключении, исправлены соответствия типов данных
27 июля 2023 г.
В этом выпуске представлены закрытая предварительная версия ClickPipes for Kafka, новый процесс загрузки данных и возможность загружать файл по URL через консоль Cloud.
Изменения в интеграциях
- Представлена закрытая предварительная версия ClickPipes для Kafka — облачного движка интеграции, который позволяет загружать огромные объёмы данных из Kafka и Confluent Cloud всего в несколько кликов. Запишитесь в лист ожидания здесь.
- Клиент JavaScript: добавлена поддержка веб-окружений (браузер, Cloudflare Workers). Код переработан, чтобы сообщество могло создавать коннекторы для пользовательских окружений.
- Kafka Connector: добавлена поддержка inline schema для типов Kafka Timestamp и Time
- Клиент Python: исправлены проблемы со сжатием при вставке и чтением LowCardinality
Изменения консоли
- Добавлен новый интерфейс загрузки данных с более широкими возможностями настройки при создании таблиц
- Добавлена возможность загружать файл по URL через облачную консоль
- Улучшен процесс работы с приглашениями: появилась возможность присоединиться к другой организации и просматривать все ожидающие приглашения
14 июля 2023 г.
В этом выпуске добавлена возможность запускать Dedicated Services, поддержка нового региона AWS в Австралии, а также использовать собственный ключ для шифрования данных на диске.
Общие обновления
- Новый регион AWS в Австралии: Сидней (ap-southeast-2)
- Сервисы на выделенном tier для ресурсоемких рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам (для настройки обратитесь в поддержку)
- Использование собственного ключа (BYOK) для шифрования данных на диске (для настройки обратитесь в поддержку)
Изменения консоли
- Улучшения в дашборде метрик обсервабилити для асинхронных INSERT
- Улучшено поведение чат-бота при интеграции со службой поддержки
Изменения в интеграциях
- Клиент NodeJS: исправлена ошибка, вызывавшая сбой соединения из-за тайм-аута сокета
- Клиент Python: в запросы на вставку добавлен QuerySummary, добавлена поддержка специальных символов в имени базы данных
- Metabase: обновлена версия JDBC-драйвера, добавлена поддержка DateTime64, улучшена производительность.
Основные изменения в базе данных
- Кэш запросов можно включить в ClickHouse Cloud. После включения результаты успешно выполненных запросов по умолчанию кэшируются на одну минуту, а последующие запросы используют результат из кэша.
20 июня 2023 г.
В этом выпуске ClickHouse Cloud на GCP становится общедоступным, появляется Terraform-провайдер для API Cloud, а версия ClickHouse обновляется до 23.4.
Общие обновления
- ClickHouse Cloud на GCP теперь доступен в статусе GA, с интеграцией с GCP Marketplace, поддержкой Private Service Connect и автоматическим резервным копированием (подробности см. в блоге и пресс-релизе)
- Теперь доступен Terraform-провайдер для Cloud API
Изменения консоли
- Добавлена новая единая страница настроек для сервисов
- Скорректирована точность учета ресурсов хранения и вычислений
Изменения в интеграциях
- клиент Python: повышена производительность вставки, переработаны внутренние зависимости для поддержки многопроцессорной обработки
- Kafka Connector: теперь его можно загружать и устанавливать в Confluent Cloud, добавлены повторные попытки при временных проблемах с соединением, некорректное состояние коннектора теперь сбрасывается автоматически
Обновление до версии ClickHouse 23.4
- Добавлена поддержка JOIN для параллельных реплик (для настройки обратитесь в поддержку)
- Повышена производительность легковесных удалений
- Улучшено кэширование при обработке массовых вставок
Изменения в администрировании
- Расширена возможность создания локальных словарей для пользователей, отличных от "default"
30 мая 2023 г.
В этом релизе представлен публичный релиз программного API ClickHouse Cloud для операций в плоскости управления (подробности см. в блоге), доступ к S3 с использованием ролей IAM и дополнительные возможности масштабирования.
Общие изменения
- Поддержка API для ClickHouse Cloud. Новый Cloud API позволяет легко интегрировать управление сервисами в существующий CI/CD-конвейер и программно управлять сервисами
- Доступ к S3 с использованием ролей IAM. Теперь вы можете использовать роли IAM для безопасного доступа к своим частным бакетам Amazon Simple Storage Service (S3) (для настройки обратитесь в службу поддержки)
Изменения в масштабировании
- Горизонтальное масштабирование. Рабочие нагрузки, которым требуется более высокий уровень параллелизма, теперь можно настраивать с использованием до 10 реплик (для настройки обратитесь в службу поддержки)
- Автомасштабирование на основе CPU. Рабочие нагрузки, упирающиеся в CPU, теперь могут использовать дополнительные триггеры в политиках автомасштабирования
Изменения консоли
- Добавлена возможность перевода сервиса Dev в продакшен-сервис (для включения обратитесь в поддержку)
- Добавлены элементы управления параметрами масштабирования в процессе создания инстанса
- Исправлена строка подключения, если пароль по умолчанию не сохранён в памяти
Изменения в интеграциях
- клиент Go: исправлена проблема, приводившая к неравномерному распределению соединений в нативном протоколе, добавлена поддержка пользовательских настроек в нативном протоколе
- клиент Node.js: прекращена поддержка Node.js v14, добавлена поддержка v20
- Kafka Connector: добавлена поддержка типа LowCardinality
- Metabase: исправлена группировка по временному диапазону, исправлена поддержка целых чисел во встроенных вопросах Metabase
Производительность и надежность
- Повышены эффективность и производительность рабочих нагрузок с высокой интенсивностью записи
- Внедрена стратегия инкрементного резервного копирования для повышения скорости и эффективности резервного копирования
11 мая 2023 г.
В этом выпуске представлена публичная бета-версия ClickHouse Cloud на GCP (подробности см. в блоге), расширены права администраторов на выдачу разрешений на принудительное завершение запросов и улучшено отображение статуса пользователей с MFA в консоли Cloud.
ClickHouse Cloud на GCP теперь имеет статус GA, см. запись за двадцатое июня выше.
ClickHouse Cloud на GCP теперь доступен в рамках публичной беты
- Представлено полностью управляемое решение ClickHouse с раздельным хранением и вычислениями, работающее поверх Google Compute и Google Cloud Storage
- Доступно в регионах Айова (us-central1), Нидерланды (europe-west4) и Сингапур (asia-southeast1)
- Поддерживает как сервисы для разработки, так и продакшен-сервисы во всех трёх первоначальных регионах
- По умолчанию обеспечивает высокий уровень безопасности: сквозное шифрование данных при передаче, шифрование данных при хранении, списки разрешённых IP-адресов
Изменения в интеграциях
- клиент Go: добавлена поддержка прокси-переменных окружения
- Grafana: добавлена возможность указывать пользовательские настройки ClickHouse и прокси-переменные окружения при настройке источника данных Grafana
- Kafka Connector: улучшена обработка пустых записей
Изменения консоли
- В список пользователей добавлен индикатор использования многофакторной аутентификации (MFA)
Производительность и надежность
- Для администраторов добавлен более гибкий контроль разрешения на завершение запросов
4 мая 2023 г.
В этом выпуске добавлен новый тип диаграммы — тепловая карта, улучшена страница использования в биллинге и сокращено время запуска сервиса.
Изменения консоли
- В SQL-консоль добавлен тип диаграммы «тепловая карта»
- Улучшена страница использования биллинга: теперь на ней отображаются израсходованные кредиты в рамках каждого измерения биллинга
Изменения в интеграциях
- коннектор Kafka: Добавлен механизм повторных попыток при временных ошибках соединения
- клиент Python: Добавлен параметр
max_connection_age, чтобы HTTP-соединения не переиспользовались бесконечно долго. Это может помочь при некоторых проблемах с балансировкой нагрузки
- клиент Node.js: Добавлена поддержка Node.js v20
- клиент Java: Улучшена поддержка аутентификации по клиентским сертификатам, а также добавлена поддержка вложенных типов Tuple/Map/Nested
Производительность и надежность
- Ускорен запуск сервиса при большом количестве частей
- Оптимизирована логика отмены долго выполняющихся запросов в консоли SQL
Исправления ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось импортировать выборку данных 'Cell Towers'
20 апреля 2023 г.
В этом выпуске версия ClickHouse обновлена до 23.3, значительно увеличена скорость чтения холодных данных и добавлен чат поддержки в реальном времени.
Изменения в консоли
- Добавлена возможность чата со службой поддержки в реальном времени
Изменения в интеграциях
- Коннектор Kafka: добавлена поддержка типов Nullable
- Клиент Go: добавлена поддержка внешних таблиц, а также привязки параметров булевого типа и типа указателя
Изменения конфигурации
- Добавлена возможность удалять большие таблицы за счёт переопределения настроек
max_table_size_to_dropи
max_partition_size_to_drop
Производительность и надежность
- Повышена скорость холодных чтений благодаря предварительному чтению из S3 с помощью настройки
allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem
Обновление до версии ClickHouse 23.3
- Легковесные удаления готовы к использованию в продакшене — подробности см. в блоге о релизе 23.3
- Добавлена поддержка многоэтапного PREWHERE — подробности см. в блоге о релизе 23.2
- Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок — подробности см. в списках изменений для 23.3 и 23.2
6 апреля 2023 г.
В этом выпуске представлены API для получения облачных конечных точек, расширенные настройки масштабирования для минимального тайм-аута бездействия и поддержка внешних данных в методах выполнения запросов клиента Python.
Изменения в API
- Добавлена возможность программно отправлять запросы к конечным точкам ClickHouse Cloud через Cloud Endpoints API
Изменения консоли
- В расширенные настройки масштабирования добавлен параметр «минимальный тайм-аут бездействия»
- В schema inference в модальном окне загрузки данных добавлено best-effort определение типа datetime
Изменения в интеграциях
- Metabase: Добавлена поддержка нескольких schema
- Клиент Go: Исправлена проверка активности бездействующих TLS-соединений
- Клиент Python
- Добавлена поддержка внешних данных в методах запросов
- Добавлена поддержка часовых поясов для результатов запросов
- Добавлена поддержка переменной окружения
no_proxy/
NO_PROXY
- Исправлена привязка параметров на стороне сервера для значения NULL в типах Nullable
Исправления ошибок
- Исправлено поведение, при котором при выполнении
INSERT INTO ... SELECT ...из SQL-консоли ошибочно применялось то же ограничение на число строк, что и к запросам SELECT
23 марта 2023 г.
В этом выпуске добавлены правила сложности паролей для базы данных, значительно ускорено восстановление больших резервных копий и реализована поддержка отображения трейсов в Grafana Trace View.
Безопасность и надежность
- Основные конечные точки базы данных теперь требуют соблюдения правил сложности паролей
- Сокращено время восстановления крупных резервных копий
Изменения в консоли
- Упрощён процесс онбординга: добавлены новые значения по умолчанию и более компактные представления
- Снижены задержки при регистрации и входе
Изменения в интеграциях
- Grafana:
- Добавлена поддержка отображения данных трейсoв, хранящихся в ClickHouse, в Trace View
- Улучшены фильтры временного диапазона и добавлена поддержка специальных символов в именах таблиц
- Superset: Добавлена нативная поддержка ClickHouse
- Kafka Connect Sink: Добавлены автоматическое преобразование дат и обработка столбцов Null
- Metabase: Реализована совместимость с v0.46
- клиент Python: Исправлены вставки во временные таблицы и добавлена поддержка значений Null в Pandas
- клиент Go: Нормализованы типы Date с учетом часового пояса
- клиент Java
- В парсер SQL добавлена поддержка ключевых слов compression, infile и outfile
- Добавлена перегрузка с учетными данными
- Исправлена поддержка пакетной обработки с
ON CLUSTER
- клиент Node.js
- Добавлена поддержка форматов JSONStrings, JSONCompact, JSONCompactStrings, JSONColumnsWithMetadata
- Теперь
query_idможно передавать во всех основных методах клиента
Исправления ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой первичное создание и запуск новых сервисов выполнялись медленно
- Исправлена ошибка, из-за которой снижалась производительность запросов вследствие неправильной настройки кэша
9 марта 2023 г.
В этом релизе улучшены дашборды обсервабилити, сокращено время создания крупных резервных копий и добавлены необходимые настройки для удаления больших таблиц и партиций.
Изменения в консоли
- Добавлены продвинутые дашборды обсервабилити (предварительная версия)
- В дашборды обсервабилити добавлена диаграмма выделения памяти
- Улучшена обработка интервалов и переводов строк в табличном представлении SQL Console
Надежность и производительность
- Оптимизировано расписание резервного копирования: резервные копии создаются только при изменении данных
- Сокращено время выполнения больших резервных копий
Изменения в конфигурации
- Добавлена возможность увеличить лимит на удаление таблиц и партиций, переопределив настройки
max_table_size_to_dropи
max_partition_size_to_dropна уровне запроса или соединения
- В журнал запросов добавлен IP-адрес источника, чтобы обеспечить применение квот и управления доступом на основе исходного IP-адреса
Интеграции
- Клиент Python: Улучшена поддержка Pandas и исправлены проблемы, связанные с часовыми поясами
- Metabase: Совместимость с Metabase 0.46.x и поддержка SimpleAggregateFunction
- Kafka-Connect: Неявное преобразование дат и улучшенная обработка столбцов со значением NULL
- Клиент Java: Преобразование Nested в объекты Map в Java
23 февраля 2023 г.
В этом выпуске стала доступна часть возможностей из основного релиза ClickHouse 23.1, добавлена совместимость с Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK), а также расширенные настройки масштабирования и перехода в режим простоя в журнале активности.
Обновление до версии ClickHouse 23.1
Добавлена поддержка части возможностей ClickHouse 23.1, например:
- ARRAY JOIN с типом Map
- Шестнадцатеричные и двоичные литералы в стандарте SQL
- Новые функции, включая
age(),
quantileInterpolatedWeighted(),
quantilesInterpolatedWeighted()
- Возможность использовать в
generateRandomбез аргументов структуру целевой таблицы для вставки
- Улучшена логика создания и переименования баз данных, что позволяет повторно использовать прежние имена
- Подробнее см. слайды вебинара о выпуске 23.1 и список изменений выпуска 23.1
Изменения интеграций
- Kafka-Connect: Добавлена поддержка Amazon MSK
- Metabase: Вышел первый стабильный релиз 1.0.0
- Коннектор стал доступен в Metabase Cloud
- Добавлена возможность просматривать все доступные базы данных
- Исправлена синхронизация баз данных с типом AggregationFunction
- DBT-clickhouse: Добавлена поддержка последней версии DBT v1.4.1
- клиент Python: Улучшена поддержка прокси и SSH-туннелирования; внесён ряд исправлений и оптимизаций производительности для Pandas DataFrames
- клиент Node.js: Добавлена возможность привязывать
query_idк результату запроса, чтобы затем получать метрики запроса из
system.query_log
- клиент Go: Оптимизировано сетевое соединение с ClickHouse Cloud
Изменения в консоли
- В журнал активности добавлено отображение изменений настроек масштабирования и простоя
- В письма для сброса пароля добавлена информация о User-Agent и IP-адресе
- Улучшен процесс регистрации через Google OAuth
Надежность и производительность
- Сокращено время возобновления работы после бездействия для крупных сервисов
- Снижена задержка при чтении для сервисов с большим количеством таблиц и партиций
Исправления ошибок
- Исправлена проблема, из-за которой при сбросе пароля сервиса не соблюдалась политика паролей
- Проверка email-адреса приглашения в организацию сделана регистронезависимой
2 февраля 2023 г.
В этом релизе представлены официально поддерживаемая интеграция с Metabase, крупное обновление Java-клиента / JDBC-драйвера, а также поддержка представлений и materialized views в SQL-консоли.
Изменения интеграций
- Плагин Metabase: стал официальным решением, поддерживаемым ClickHouse
- Плагин dbt: добавлена поддержка многопоточности
- Плагин Grafana: улучшена обработка ошибок соединения
- Python клиент: поддержка потоковой передачи при выполнении вставки
- Go клиент: исправления ошибок: закрытие отменённых соединений, улучшена обработка ошибок соединения
- JS клиент: несовместимые изменения в exec/insert;
query_idдобавлен в типы возвращаемых значений
- Крупный релиз клиента Java / JDBC-драйвера
- Несовместимые изменения: удалены устаревшие методы, классы и пакеты
- Добавлены драйвер R2DBC и поддержка вставки из файла
Изменения в консоли
- В SQL-консоли добавлена поддержка представлений и materialized views
Производительность и надежность
- Ускорен сброс пароля для остановленных и простаивающих инстансов
- Улучшено масштабирование вниз за счет более точного отслеживания активности
- Исправлена ошибка, из-за которой CSV-экспорт из SQL Console обрезался
- Исправлена ошибка, приводившая к периодическим сбоям при загрузке данных выборки
12 января 2023 г.
В этом выпуске версия ClickHouse обновлена до 22.12, добавлена поддержка словарей для многих новых источников и повышена производительность запросов.
Общие изменения
- Добавлена поддержка словарей для дополнительных источников, включая внешний ClickHouse, Cassandra, MongoDB, MySQL, PostgreSQL и Redis
Обновление ClickHouse до версии 22.12
- Расширена поддержка JOIN, включая Grace Hash Join
- Добавлена поддержка чтения файлов в формате Binary JSON (BSON)
- Добавлена поддержка стандартного SQL-синтаксиса
GROUP BY ALL
- Новые математические функции для операций с десятичными числами фиксированной точности
- Полный список изменений см. в блоге о выпуске 22.12 и подробном журнале изменений 22.12
Изменения консоли
- Улучшены возможности автодополнения в SQL Console
- Регион по умолчанию теперь выбирается с учётом континента
- Улучшена страница Billing Usage: теперь на ней отображаются как расчётные единицы, так и единицы сайта
Изменения интеграций
- Релиз DBT v1.3.2
- Добавлена экспериментальная поддержка инкрементальной стратегии delete+insert
- Новый макрос s3source
- Клиент Python v0.4.8
- Поддержка вставки из файла
- Привязка параметров запроса на стороне сервера
- Клиент Go v2.5.0
- Снижено потребление памяти при сжатии
- Привязка параметров запроса на стороне сервера
Надежность и производительность
- Повышена производительность чтения для запросов, извлекающих большое количество небольших файлов из объектного хранилища
- Для новых сервисов настройка compatibility устанавливается на версию, с которой сервис был первоначально запущен
Исправления ошибок
При использовании ползунка Advanced Scaling для резервирования ресурсов изменения теперь применяются сразу.