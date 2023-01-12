Журнал изменений Cloud за 2023 год

18 декабря 2023 г.

В этом релизе добавлены новый регион в GCP (us-east1), возможность самостоятельно настраивать защищенные подключения к конечным точкам, поддержка дополнительных интеграций, включая DBT 1.7, а также многочисленные исправления ошибок и улучшения безопасности.

Общие изменения

  • ClickHouse Cloud теперь доступен в регионе us-east1 в GCP (Южная Каролина)
  • Добавлена возможность настроить AWS Private Link и GCP Private Service Connect через OpenAPI

Изменения в консоли

  • Добавлен автоматический вход в SQL-консоль для пользователей с ролью Developer
  • Упрощен процесс настройки параметров простоя при онбординге

Изменения в интеграциях

  • Коннектор DBT: добавлена поддержка DBT до версии v1.7
  • Metabase: добавлена поддержка Metabase v0.48
  • Коннектор PowerBI: добавлена возможность работы в PowerBI Cloud
  • Разрешения для внутреннего пользователя ClickPipes теперь можно настраивать
  • Kafka Connect
    • Улучшена логика дедупликации и ингестии типов Nullable.
    • Добавлена поддержка текстовых форматов (CSV, TSV)
  • Apache Beam: добавлена поддержка типов Boolean и LowCardinality
  • Клиент Node.js: добавлена поддержка формата Parquet

Уведомления безопасности

  • Исправлены 3 уязвимости безопасности — подробности см. в журнале изменений безопасности:
    • CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) — уязвимость переполнения буфера кучи, затрагивающая нативный интерфейс, который по умолчанию работает на порту 9000/tcp
    • CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) — уязвимость переполнения буфера кучи, затрагивающая нативный интерфейс, который по умолчанию работает на порту 9000/tcp
    • CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) — уязвимость целочисленного переполнения снизу в кодеке сжатия FPC

22 ноября 2023 г.

В этом выпуске обновлена версия основной базы данных, улучшен процесс входа и аутентификации, а также добавлена поддержка прокси для Kafka Connect Sink.

Обновление версии ClickHouse

  • Значительно повышена производительность чтения файлов Parquet. Подробности см. в блоге о релизе 23.8.
  • Добавлена поддержка автоматического определения типов для JSON. Подробности см. в блоге о релизе 23.9.
  • Добавлены мощные функции для аналитиков, такие как ArrayFold. Подробности см. в блоге о релизе 23.10.
  • Несовместимое с предыдущими версиями изменение для пользователей: параметр input_format_json_try_infer_numbers_from_strings теперь по умолчанию отключен, чтобы не определять числа из строк в формате JSON. Это может вызывать ошибки разбора, если в выборке данных содержатся строки, похожие на числа.
  • Десятки новых возможностей, улучшений производительности и исправлений ошибок. Подробности см. в журнале изменений ядра базы данных.

Изменения консоли

  • Улучшен процесс входа и аутентификации.
  • Улучшены подсказки по запросам на базе ИИ для лучшей поддержки больших schema.

Изменения интеграций

  • Kafka Connect Sink: добавлена поддержка работы через прокси, соответствия topic-tablename и настройки свойств доставки Keeper exactly-once.
  • Клиент Node.js: добавлена поддержка формата Parquet.
  • Metabase: добавлена поддержка функции datetimeDiff.
  • Клиент Python: добавлена поддержка специальных символов в именах столбцов. Исправлена привязка параметра timezone.

2 ноября 2023 г.

В этом выпуске расширена поддержка регионов для сервисов разработки в Азии, добавлена функция ротации ключей для ключей шифрования, управляемых клиентом, повышена детализация налоговых настроек в консоли биллинга, а также исправлен ряд ошибок в клиентах для поддерживаемых языков.

Общие обновления

  • Сервисы разработки теперь доступны в AWS в регионах ap-south-1 (Мумбаи) и ap-southeast-1 (Сингапур)
  • Добавлена поддержка ротации ключей для ключей шифрования, управляемых клиентом (CMEK)

Изменения в консоли

  • Добавлена возможность настраивать подробные параметры налогообложения при добавлении кредитной карты

Изменения в интеграциях

  • MySQL
    • Улучшена поддержка Tableau Online и QuickSight через MySQL
  • Kafka Connector
    • Добавлен новый StringConverter для поддержки текстовых форматов (CSV, TSV)
    • Добавлена поддержка типов данных Bytes и Decimal
    • Скорректирована обработка Retryable Exceptions: теперь повторная попытка выполняется всегда (даже при errors.tolerance=all)
  • клиент Node.js
    • Исправлена проблема, из-за которой при потоковой передаче больших наборов данных возвращались поврежденные результаты
  • клиент Python
    • Исправлены таймауты при больших вставках
    • Исправлена проблема с Date32 в NumPy/Pandas ​​- клиент Go
    • Исправлены вставка пустого map в JSON-столбец, очистка буфера сжатия, экранирование запросов и panic при zero/nil для IPv4 и IPv6
    • Добавлен watchdog для отмененных вставок
  • DBT
    • Улучшена поддержка distributed таблиц, добавлены тесты

19 октября 2023 г.

В этом выпуске представлены улучшения удобства использования и производительности в SQL-консоли, улучшена обработка IP-типов данных в коннекторе Metabase, а также добавлены новые возможности в клиентах Java и Node.js.

Изменения консоли

  • Повышено удобство работы с SQL-консолью (например, теперь ширина столбцов сохраняется между выполнениями запросов)
  • Повышена производительность SQL-консоли

Изменения в интеграциях

  • Клиент Java:
    • Изменена используемая по умолчанию сетевая библиотека, чтобы повысить производительность и повторно использовать открытые соединения
    • Добавлена поддержка прокси
    • Добавлена поддержка защищённых соединений с использованием Trust Store
  • Клиент Node.js: Исправлено поведение keep-alive для запросов на вставку
  • Metabase: Исправлена сериализация столбцов IPv4/IPv6

28 сентября 2023 г.

В этом выпуске стали общедоступны ClickPipes для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK, а также Kafka Connect ClickHouse Sink, появился процесс самообслуживания для защиты доступа к Amazon S3 через роли IAM и подсказки по запросу на базе ИИ (закрытая предварительная версия).

Изменения в консоли

Изменения интеграций

  • Объявлено о доступности ClickPipes — готового сервиса ингестии данных — в статусе General Availability для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK (см. блог о релизе)
  • Kafka Connect ClickHouse Sink получил статус General Availability
    • Расширена поддержка пользовательских настроек ClickHouse через свойство clickhouse.settings
    • Улучшено поведение дедупликации с учётом динамических полей
    • Добавлена поддержка tableRefreshInterval для повторного получения изменений таблицы из ClickHouse
  • Исправлена проблема с SSL-соединением и соответствием типов между PowerBI и типами данных ClickHouse

7 сентября 2023 г.

Этот выпуск включает бета-версию официального коннектора PowerBI Desktop, улучшенную обработку платежей по кредитным картам в Индии и ряд улучшений в клиентах на поддерживаемых языках.

Изменения консоли

  • Добавлены отображение оставшихся кредитов и повторные попытки оплаты для поддержки списаний в Индии

Изменения в интеграциях

  • Kafka Connector: добавлена возможность задавать настройки ClickHouse, добавлена настройка error.tolerance
  • PowerBI Desktop: выпущена бета-версия официального коннектора
  • Grafana: добавлена поддержка геотипа Point, исправлены панели на дашборде Data Analyst, исправлен макрос timeInterval
  • Клиент Python: обеспечена совместимость с Pandas 2.1.0, прекращена поддержка Python 3.7, добавлена поддержка типа Nullable JSON
  • Клиент Node.js: добавлена поддержка настройки default_format
  • Клиент Go: исправлена обработка типа bool, сняты ограничения на строки

24 авг. 2023

В этом выпуске добавлена поддержка MySQL-интерфейса для базы данных ClickHouse, представлен новый официальный коннектор PowerBI, в облачной консоли добавлено новое представление «Выполняющиеся запросы», а версия ClickHouse обновлена до 23.7.

Общие обновления

  • Добавлена поддержка протокола MySQL, что, помимо прочих сценариев использования, обеспечивает совместимость со многими существующими BI-инструментами. Чтобы включить эту функцию для вашей организации, обратитесь в службу поддержки.
  • Добавлен новый официальный коннектор PowerBI

Изменения консоли

  • Добавлена поддержка представления «Выполняемые запросы» в консоли SQL

Обновление до версии ClickHouse 23.7

  • Добавлена поддержка табличной функции Azure, геотипы данных признаны готовыми к использованию в продакшене, а также повышена производительность соединений — подробности см. в блоге о выпуске 23.5
  • Поддержка интеграции с MongoDB расширена до версии 6.0 — подробности см. в блоге о выпуске 23.6
  • Производительность записи в формат Parquet увеличена в 6 раз, добавлена поддержка языка запросов PRQL и улучшена совместимость с SQL — подробности см. в презентации о выпуске 23.7
  • Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок — подробности см. в подробных журналах изменений для 23.5, 23.6, 23.7

Изменения интеграций

  • Kafka Connector: Добавлена поддержка типов даты и времени Avro
  • JavaScript client: Выпущена стабильная версия для веб-среды
  • Grafana: Улучшена логика фильтрации, обработка имён баз данных и добавлена поддержка TimeInteval с точностью до долей секунды
  • Клиент Go: Исправлено несколько проблем с пакетной и асинхронной загрузкой данных
  • Metabase: Добавлена поддержка v0.47, добавлена имперсонация при подключении, исправлены соответствия типов данных

27 июля 2023 г.

В этом выпуске представлены закрытая предварительная версия ClickPipes for Kafka, новый процесс загрузки данных и возможность загружать файл по URL через консоль Cloud.

Изменения в интеграциях

  • Представлена закрытая предварительная версия ClickPipes для Kafka — облачного движка интеграции, который позволяет загружать огромные объёмы данных из Kafka и Confluent Cloud всего в несколько кликов. Запишитесь в лист ожидания здесь.
  • Клиент JavaScript: добавлена поддержка веб-окружений (браузер, Cloudflare Workers). Код переработан, чтобы сообщество могло создавать коннекторы для пользовательских окружений.
  • Kafka Connector: добавлена поддержка inline schema для типов Kafka Timestamp и Time
  • Клиент Python: исправлены проблемы со сжатием при вставке и чтением LowCardinality

Изменения консоли

  • Добавлен новый интерфейс загрузки данных с более широкими возможностями настройки при создании таблиц
  • Добавлена возможность загружать файл по URL через облачную консоль
  • Улучшен процесс работы с приглашениями: появилась возможность присоединиться к другой организации и просматривать все ожидающие приглашения

14 июля 2023 г.

В этом выпуске добавлена возможность запускать Dedicated Services, поддержка нового региона AWS в Австралии, а также использовать собственный ключ для шифрования данных на диске.

Общие обновления

  • Новый регион AWS в Австралии: Сидней (ap-southeast-2)
  • Сервисы на выделенном tier для ресурсоемких рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам (для настройки обратитесь в поддержку)
  • Использование собственного ключа (BYOK) для шифрования данных на диске (для настройки обратитесь в поддержку)

Изменения консоли

  • Улучшения в дашборде метрик обсервабилити для асинхронных INSERT
  • Улучшено поведение чат-бота при интеграции со службой поддержки

Изменения в интеграциях

  • Клиент NodeJS: исправлена ошибка, вызывавшая сбой соединения из-за тайм-аута сокета
  • Клиент Python: в запросы на вставку добавлен QuerySummary, добавлена поддержка специальных символов в имени базы данных
  • Metabase: обновлена версия JDBC-драйвера, добавлена поддержка DateTime64, улучшена производительность.

Основные изменения в базе данных

  • Кэш запросов можно включить в ClickHouse Cloud. После включения результаты успешно выполненных запросов по умолчанию кэшируются на одну минуту, а последующие запросы используют результат из кэша.

20 июня 2023 г.

В этом выпуске ClickHouse Cloud на GCP становится общедоступным, появляется Terraform-провайдер для API Cloud, а версия ClickHouse обновляется до 23.4.

Общие обновления

  • ClickHouse Cloud на GCP теперь доступен в статусе GA, с интеграцией с GCP Marketplace, поддержкой Private Service Connect и автоматическим резервным копированием (подробности см. в блоге и пресс-релизе)
  • Теперь доступен Terraform-провайдер для Cloud API

Изменения консоли

  • Добавлена новая единая страница настроек для сервисов
  • Скорректирована точность учета ресурсов хранения и вычислений

Изменения в интеграциях

  • клиент Python: повышена производительность вставки, переработаны внутренние зависимости для поддержки многопроцессорной обработки
  • Kafka Connector: теперь его можно загружать и устанавливать в Confluent Cloud, добавлены повторные попытки при временных проблемах с соединением, некорректное состояние коннектора теперь сбрасывается автоматически

Обновление до версии ClickHouse 23.4

  • Добавлена поддержка JOIN для параллельных реплик (для настройки обратитесь в поддержку)
  • Повышена производительность легковесных удалений
  • Улучшено кэширование при обработке массовых вставок

Изменения в администрировании

  • Расширена возможность создания локальных словарей для пользователей, отличных от "default"

30 мая 2023 г.

В этом релизе представлен публичный релиз программного API ClickHouse Cloud для операций в плоскости управления (подробности см. в блоге), доступ к S3 с использованием ролей IAM и дополнительные возможности масштабирования.

Общие изменения

  • Поддержка API для ClickHouse Cloud. Новый Cloud API позволяет легко интегрировать управление сервисами в существующий CI/CD-конвейер и программно управлять сервисами
  • Доступ к S3 с использованием ролей IAM. Теперь вы можете использовать роли IAM для безопасного доступа к своим частным бакетам Amazon Simple Storage Service (S3) (для настройки обратитесь в службу поддержки)

Изменения в масштабировании

  • Горизонтальное масштабирование. Рабочие нагрузки, которым требуется более высокий уровень параллелизма, теперь можно настраивать с использованием до 10 реплик (для настройки обратитесь в службу поддержки)
  • Автомасштабирование на основе CPU. Рабочие нагрузки, упирающиеся в CPU, теперь могут использовать дополнительные триггеры в политиках автомасштабирования

Изменения консоли

  • Добавлена возможность перевода сервиса Dev в продакшен-сервис (для включения обратитесь в поддержку)
  • Добавлены элементы управления параметрами масштабирования в процессе создания инстанса
  • Исправлена строка подключения, если пароль по умолчанию не сохранён в памяти

Изменения в интеграциях

  • клиент Go: исправлена проблема, приводившая к неравномерному распределению соединений в нативном протоколе, добавлена поддержка пользовательских настроек в нативном протоколе
  • клиент Node.js: прекращена поддержка Node.js v14, добавлена поддержка v20
  • Kafka Connector: добавлена поддержка типа LowCardinality
  • Metabase: исправлена группировка по временному диапазону, исправлена поддержка целых чисел во встроенных вопросах Metabase

Производительность и надежность

  • Повышены эффективность и производительность рабочих нагрузок с высокой интенсивностью записи
  • Внедрена стратегия инкрементного резервного копирования для повышения скорости и эффективности резервного копирования

11 мая 2023 г.

В этом выпуске представлена публичная бета-версия ClickHouse Cloud на GCP (подробности см. в блоге), расширены права администраторов на выдачу разрешений на принудительное завершение запросов и улучшено отображение статуса пользователей с MFA в консоли Cloud.

Обновление

ClickHouse Cloud на GCP теперь имеет статус GA, см. запись за двадцатое июня выше.

ClickHouse Cloud на GCP теперь доступен в рамках публичной беты

Примечание

ClickHouse Cloud на GCP теперь доступен в статусе GA, см. запись от 20 июня выше.

  • Представлено полностью управляемое решение ClickHouse с раздельным хранением и вычислениями, работающее поверх Google Compute и Google Cloud Storage
  • Доступно в регионах Айова (us-central1), Нидерланды (europe-west4) и Сингапур (asia-southeast1)
  • Поддерживает как сервисы для разработки, так и продакшен-сервисы во всех трёх первоначальных регионах
  • По умолчанию обеспечивает высокий уровень безопасности: сквозное шифрование данных при передаче, шифрование данных при хранении, списки разрешённых IP-адресов

Изменения в интеграциях

  • клиент Go: добавлена поддержка прокси-переменных окружения
  • Grafana: добавлена возможность указывать пользовательские настройки ClickHouse и прокси-переменные окружения при настройке источника данных Grafana
  • Kafka Connector: улучшена обработка пустых записей

Изменения консоли

  • В список пользователей добавлен индикатор использования многофакторной аутентификации (MFA)

Производительность и надежность

  • Для администраторов добавлен более гибкий контроль разрешения на завершение запросов

4 мая 2023 г.

В этом выпуске добавлен новый тип диаграммы — тепловая карта, улучшена страница использования в биллинге и сокращено время запуска сервиса.

Изменения консоли

  • В SQL-консоль добавлен тип диаграммы «тепловая карта»
  • Улучшена страница использования биллинга: теперь на ней отображаются израсходованные кредиты в рамках каждого измерения биллинга

Изменения в интеграциях

  • коннектор Kafka: Добавлен механизм повторных попыток при временных ошибках соединения
  • клиент Python: Добавлен параметр max_connection_age, чтобы HTTP-соединения не переиспользовались бесконечно долго. Это может помочь при некоторых проблемах с балансировкой нагрузки
  • клиент Node.js: Добавлена поддержка Node.js v20
  • клиент Java: Улучшена поддержка аутентификации по клиентским сертификатам, а также добавлена поддержка вложенных типов Tuple/Map/Nested

Производительность и надежность

  • Ускорен запуск сервиса при большом количестве частей
  • Оптимизирована логика отмены долго выполняющихся запросов в консоли SQL

Исправления ошибок

  • Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось импортировать выборку данных 'Cell Towers'

20 апреля 2023 г.

В этом выпуске версия ClickHouse обновлена до 23.3, значительно увеличена скорость чтения холодных данных и добавлен чат поддержки в реальном времени.

Изменения в консоли

  • Добавлена возможность чата со службой поддержки в реальном времени

Изменения в интеграциях

  • Коннектор Kafka: добавлена поддержка типов Nullable
  • Клиент Go: добавлена поддержка внешних таблиц, а также привязки параметров булевого типа и типа указателя

Изменения конфигурации

  • Добавлена возможность удалять большие таблицы за счёт переопределения настроек max_table_size_to_drop и max_partition_size_to_drop

Производительность и надежность

  • Повышена скорость холодных чтений благодаря предварительному чтению из S3 с помощью настройки allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem

Обновление до версии ClickHouse 23.3

  • Легковесные удаления готовы к использованию в продакшене — подробности см. в блоге о релизе 23.3
  • Добавлена поддержка многоэтапного PREWHERE — подробности см. в блоге о релизе 23.2
  • Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок — подробности см. в списках изменений для 23.3 и 23.2

6 апреля 2023 г.

В этом выпуске представлены API для получения облачных конечных точек, расширенные настройки масштабирования для минимального тайм-аута бездействия и поддержка внешних данных в методах выполнения запросов клиента Python.

Изменения в API

  • Добавлена возможность программно отправлять запросы к конечным точкам ClickHouse Cloud через Cloud Endpoints API

Изменения консоли

  • В расширенные настройки масштабирования добавлен параметр «минимальный тайм-аут бездействия»
  • В schema inference в модальном окне загрузки данных добавлено best-effort определение типа datetime

Изменения в интеграциях

  • Metabase: Добавлена поддержка нескольких schema
  • Клиент Go: Исправлена проверка активности бездействующих TLS-соединений
  • Клиент Python
    • Добавлена поддержка внешних данных в методах запросов
    • Добавлена поддержка часовых поясов для результатов запросов
    • Добавлена поддержка переменной окружения no_proxy/NO_PROXY
    • Исправлена привязка параметров на стороне сервера для значения NULL в типах Nullable

Исправления ошибок

  • Исправлено поведение, при котором при выполнении INSERT INTO ... SELECT ... из SQL-консоли ошибочно применялось то же ограничение на число строк, что и к запросам SELECT

23 марта 2023 г.

В этом выпуске добавлены правила сложности паролей для базы данных, значительно ускорено восстановление больших резервных копий и реализована поддержка отображения трейсов в Grafana Trace View.

Безопасность и надежность

  • Основные конечные точки базы данных теперь требуют соблюдения правил сложности паролей
  • Сокращено время восстановления крупных резервных копий

Изменения в консоли

  • Упрощён процесс онбординга: добавлены новые значения по умолчанию и более компактные представления
  • Снижены задержки при регистрации и входе

Изменения в интеграциях

  • Grafana:
    • Добавлена поддержка отображения данных трейсoв, хранящихся в ClickHouse, в Trace View
    • Улучшены фильтры временного диапазона и добавлена поддержка специальных символов в именах таблиц
  • Superset: Добавлена нативная поддержка ClickHouse
  • Kafka Connect Sink: Добавлены автоматическое преобразование дат и обработка столбцов Null
  • Metabase: Реализована совместимость с v0.46
  • клиент Python: Исправлены вставки во временные таблицы и добавлена поддержка значений Null в Pandas
  • клиент Go: Нормализованы типы Date с учетом часового пояса
  • клиент Java
    • В парсер SQL добавлена поддержка ключевых слов compression, infile и outfile
    • Добавлена перегрузка с учетными данными
    • Исправлена поддержка пакетной обработки с ON CLUSTER
  • клиент Node.js
    • Добавлена поддержка форматов JSONStrings, JSONCompact, JSONCompactStrings, JSONColumnsWithMetadata
    • Теперь query_id можно передавать во всех основных методах клиента

Исправления ошибок

  • Исправлена ошибка, из-за которой первичное создание и запуск новых сервисов выполнялись медленно
  • Исправлена ошибка, из-за которой снижалась производительность запросов вследствие неправильной настройки кэша

9 марта 2023 г.

В этом релизе улучшены дашборды обсервабилити, сокращено время создания крупных резервных копий и добавлены необходимые настройки для удаления больших таблиц и партиций.

Изменения в консоли

  • Добавлены продвинутые дашборды обсервабилити (предварительная версия)
  • В дашборды обсервабилити добавлена диаграмма выделения памяти
  • Улучшена обработка интервалов и переводов строк в табличном представлении SQL Console

Надежность и производительность

  • Оптимизировано расписание резервного копирования: резервные копии создаются только при изменении данных
  • Сокращено время выполнения больших резервных копий

Изменения в конфигурации

  • Добавлена возможность увеличить лимит на удаление таблиц и партиций, переопределив настройки max_table_size_to_drop и max_partition_size_to_drop на уровне запроса или соединения
  • В журнал запросов добавлен IP-адрес источника, чтобы обеспечить применение квот и управления доступом на основе исходного IP-адреса

Интеграции

  • Клиент Python: Улучшена поддержка Pandas и исправлены проблемы, связанные с часовыми поясами
  • Metabase: Совместимость с Metabase 0.46.x и поддержка SimpleAggregateFunction
  • Kafka-Connect: Неявное преобразование дат и улучшенная обработка столбцов со значением NULL
  • Клиент Java: Преобразование Nested в объекты Map в Java

23 февраля 2023 г.

В этом выпуске стала доступна часть возможностей из основного релиза ClickHouse 23.1, добавлена совместимость с Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK), а также расширенные настройки масштабирования и перехода в режим простоя в журнале активности.

Обновление до версии ClickHouse 23.1

Добавлена поддержка части возможностей ClickHouse 23.1, например:

  • ARRAY JOIN с типом Map
  • Шестнадцатеричные и двоичные литералы в стандарте SQL
  • Новые функции, включая age(), quantileInterpolatedWeighted(), quantilesInterpolatedWeighted()
  • Возможность использовать в generateRandom без аргументов структуру целевой таблицы для вставки
  • Улучшена логика создания и переименования баз данных, что позволяет повторно использовать прежние имена
  • Подробнее см. слайды вебинара о выпуске 23.1 и список изменений выпуска 23.1

Изменения интеграций

  • Kafka-Connect: Добавлена поддержка Amazon MSK
  • Metabase: Вышел первый стабильный релиз 1.0.0
    • Коннектор стал доступен в Metabase Cloud
    • Добавлена возможность просматривать все доступные базы данных
    • Исправлена синхронизация баз данных с типом AggregationFunction
  • DBT-clickhouse: Добавлена поддержка последней версии DBT v1.4.1
  • клиент Python: Улучшена поддержка прокси и SSH-туннелирования; внесён ряд исправлений и оптимизаций производительности для Pandas DataFrames
  • клиент Node.js: Добавлена возможность привязывать query_id к результату запроса, чтобы затем получать метрики запроса из system.query_log
  • клиент Go: Оптимизировано сетевое соединение с ClickHouse Cloud

Изменения в консоли

  • В журнал активности добавлено отображение изменений настроек масштабирования и простоя
  • В письма для сброса пароля добавлена информация о User-Agent и IP-адресе
  • Улучшен процесс регистрации через Google OAuth

Надежность и производительность

  • Сокращено время возобновления работы после бездействия для крупных сервисов
  • Снижена задержка при чтении для сервисов с большим количеством таблиц и партиций

Исправления ошибок

  • Исправлена проблема, из-за которой при сбросе пароля сервиса не соблюдалась политика паролей
  • Проверка email-адреса приглашения в организацию сделана регистронезависимой

2 февраля 2023 г.

В этом релизе представлены официально поддерживаемая интеграция с Metabase, крупное обновление Java-клиента / JDBC-драйвера, а также поддержка представлений и materialized views в SQL-консоли.

Изменения интеграций

Изменения в консоли

  • В SQL-консоли добавлена поддержка представлений и materialized views

Производительность и надежность

  • Ускорен сброс пароля для остановленных и простаивающих инстансов
  • Улучшено масштабирование вниз за счет более точного отслеживания активности
  • Исправлена ошибка, из-за которой CSV-экспорт из SQL Console обрезался
  • Исправлена ошибка, приводившая к периодическим сбоям при загрузке данных выборки

12 января 2023 г.

В этом выпуске версия ClickHouse обновлена до 22.12, добавлена поддержка словарей для многих новых источников и повышена производительность запросов.

Общие изменения

  • Добавлена поддержка словарей для дополнительных источников, включая внешний ClickHouse, Cassandra, MongoDB, MySQL, PostgreSQL и Redis

Обновление ClickHouse до версии 22.12

  • Расширена поддержка JOIN, включая Grace Hash Join
  • Добавлена поддержка чтения файлов в формате Binary JSON (BSON)
  • Добавлена поддержка стандартного SQL-синтаксиса GROUP BY ALL
  • Новые математические функции для операций с десятичными числами фиксированной точности
  • Полный список изменений см. в блоге о выпуске 22.12 и подробном журнале изменений 22.12

Изменения консоли

  • Улучшены возможности автодополнения в SQL Console
  • Регион по умолчанию теперь выбирается с учётом континента
  • Улучшена страница Billing Usage: теперь на ней отображаются как расчётные единицы, так и единицы сайта

Изменения интеграций

  • Релиз DBT v1.3.2
    • Добавлена экспериментальная поддержка инкрементальной стратегии delete+insert
    • Новый макрос s3source
  • Клиент Python v0.4.8
  • Клиент Go v2.5.0

Надежность и производительность

  • Повышена производительность чтения для запросов, извлекающих большое количество небольших файлов из объектного хранилища
  • Для новых сервисов настройка compatibility устанавливается на версию, с которой сервис был первоначально запущен

Исправления ошибок

При использовании ползунка Advanced Scaling для резервирования ресурсов изменения теперь применяются сразу.