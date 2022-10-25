Журнал изменений Cloud за 2022 год
20 декабря 2022 г.
В этом выпуске появилась возможность беспрепятственного входа администраторов в SQL-консоль, повышена производительность при холодном чтении и улучшен коннектор Metabase для ClickHouse Cloud.
Изменения консоли
- Для администраторов включён беспрепятственный доступ к SQL-консоли
- Роль по умолчанию для новых приглашённых изменена на «Администратор»
- Добавлен опрос при первом входе
Надёжность и производительность
- Добавлен механизм повторных попыток для длительно выполняющихся запросов на вставку, чтобы восстанавливаться при сбоях сети
- Улучшена производительность холодного чтения
Изменения в интеграциях
- Плагин Metabase получил долгожданное крупное обновление до версии v0.9.1. Теперь он совместим с последней версией Metabase и прошёл тщательное тестирование на совместимость с ClickHouse Cloud.
6 декабря 2022 г. — общая доступность
ClickHouse Cloud теперь готов к использованию в продакшене: обеспечены соответствие требованиям SOC2 Type II, SLA по времени безотказной работы для рабочих нагрузок в продакшене и публичная страница статуса. Этот релиз включает крупные новые возможности, такие как интеграция с AWS Marketplace, SQL-консоль — рабочее пространство для исследования данных пользователями ClickHouse, а также ClickHouse Academy — самостоятельное обучение в ClickHouse Cloud. Подробнее читайте в этом блоге.
Готово для продакшена
- Соответствие требованиям SOC 2 Type II (подробности в блоге и Trust Center)
- Публичная страница статуса для ClickHouse Cloud
- SLA по времени безотказной работы доступно для сценариев использования в продакшене
- Доступно в AWS Marketplace
Основные новые возможности
- Представлена SQL-консоль — рабочее пространство для исследования данных пользователей ClickHouse
- Запущена ClickHouse Academy — обучение в ClickHouse Cloud в удобном для вас темпе
Изменения в ценах и тарификации
- Пробный период продлен до 30 дней
- Добавлены сервисы Development с фиксированной мощностью и низкими ежемесячными расходами, хорошо подходящие для небольших проектов и сред разработки/стейджинга
- Введены новые, более низкие цены на сервисы Production, поскольку мы продолжаем улучшать работу ClickHouse Cloud и его масштабируемость
- Повышены детализация и точность учета вычислительных ресурсов
Изменения интеграций
- Включена поддержка интеграционных движков ClickHouse для Postgres / MySQL
- Добавлена поддержка пользовательских SQL-функций (UDF)
- Kafka Connect sink переведен в статус бета
- Улучшен интерфейс Integrations: добавлены расширенные метаданные о версиях, статусе обновления и не только
Изменения консоли
- Поддержка многофакторной аутентификации в консоли Cloud
- Улучшена навигация в консоли Cloud на мобильных устройствах
Изменения в документации
- Добавлен отдельный раздел документации, посвященный ClickHouse Cloud
Исправления ошибок
- Устранена известная проблема, из-за которой восстановление из резервной копии не всегда выполнялось корректно из-за разрешения зависимостей
29 ноября 2022 г.
В этом выпуске реализовано соответствие SOC2 Type II, версия ClickHouse обновлена до 22.11, а также улучшен ряд клиентов ClickHouse и интеграций.
Общие изменения
- Достигнуто соответствие стандарту SOC 2 Type II (подробности в блоге и Trust Center)
Изменения в консоли
- Добавлен индикатор состояния «Бездействующий», который показывает, что сервис был автоматически приостановлен
Обновление до версии ClickHouse 22.11
- Добавлена поддержка движков таблиц и табличных функций Hudi и DeltaLake
- Улучшен рекурсивный обход каталогов в S3
- Добавлена поддержка составного синтаксиса временных интервалов
- Повышена надежность вставки благодаря повторным попыткам
- Полный список изменений см. в подробном списке изменений для 22.11
Интеграции
- клиент Python: поддержка v3.11, повышена производительность вставки
- клиент Go: исправлена поддержка типов DateTime и Int64
- клиент JS: поддержка взаимной SSL-аутентификации
- dbt-clickhouse: поддержка DBT v1.3
Исправления ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой после обновления отображалась устаревшая версия ClickHouse
- Изменение привилегий для аккаунта "default" больше не прерывает сеансы
- Новые аккаунты без прав администратора больше не получают доступ к системным таблицам по умолчанию
Известные проблемы в этом релизе
- Восстановление из резервной копии может не работать из-за проблем с разрешением зависимостей
17 ноября 2022 г.
В этом выпуске добавлена поддержка словарей из локальных таблиц ClickHouse и HTTP-источников, поддержка региона Мумбаи, а также улучшена работа с консолью Cloud.
Общие изменения
- Добавлена поддержка словарей из локальной таблицы ClickHouse и HTTP-источников
- Добавлена поддержка региона Мумбаи
Изменения в консоли
- Улучшено форматирование счетов на оплату
- Упрощен пользовательский интерфейс для указания способа оплаты
- Добавлено более подробное журналирование операций резервного копирования
- Улучшена обработка ошибок при загрузке файла
Исправления ошибок
- Исправлена ошибка, которая могла приводить к сбою резервного копирования, если в некоторых частях были отдельные большие файлы
- Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось выполнить восстановление из резервной копии, если одновременно применялись изменения списка доступа
Известные проблемы
- Восстановление из резервной копии может не работать из-за механизма разрешения зависимостей
3 ноября 2022 г.
В этом выпуске из ценообразования убраны единицы чтения и записи (подробности см. на странице тарифов), версия ClickHouse обновлена до 22.10, добавлена поддержка более высокого вертикального масштабирования для клиентов самообслуживания, а надежность повышена за счет улучшенных значений по умолчанию.
Общие изменения
- Из модели ценообразования убраны единицы чтения и записи
Изменения конфигурации
- Пользователи больше не могут изменять настройки
allow_suspicious_low_cardinality_types,
allow_suspicious_fixed_string_typesи
allow_suspicious_codecs(по умолчанию — false) по соображениям стабильности.
Изменения в консоли
- Для платных клиентов максимальный объём вертикального масштабирования в режиме самообслуживания увеличен до 720 ГБ памяти
- Улучшен процесс восстановления из резервной копии: теперь можно задавать правила IP Access List и пароль
- В диалоговом окне создания сервиса добавлены списки ожидания для GCP и Azure
- Улучшена обработка ошибок при загрузке файлов
- Улучшены процессы администрирования биллинга
Обновление до версии ClickHouse 22.10
- Улучшено слияние при использовании объектных хранилищ за счёт смягчения порога «слишком большое количество частей» при наличии большого числа крупных частей (не менее 10 GiB). Это позволяет хранить в одной партиции одной таблицы данные объёмом до PB.
- Улучшено управление слиянием с помощью настройки
min_age_to_force_merge_seconds, которая позволяет выполнять слияние по истечении заданного времени.
- Добавлен совместимый с MySQL синтаксис для сброса настроек:
SET setting_name = DEFAULT.
- Добавлены функции для кодирования по кривой Мортона, хеширования целых чисел Java и генерации случайных чисел.
- Полный список изменений см. в подробном журнале изменений 22.10.
25 октября 2022 г.
Этот релиз существенно снижает потребление вычислительных ресурсов для небольших рабочих нагрузок, снижает стоимость вычислений (подробности см. на странице pricing), повышает стабильность благодаря улучшенным значениям по умолчанию и улучшает страницы Billing и Usage в консоли ClickHouse Cloud.
Общие изменения
- Минимальный объем памяти, выделяемой сервису, уменьшен до 24G
- Тайм-аут бездействия сервиса сокращен с 30 до 5 минут
Изменения конфигурации
- Значение max_parts_in_total снижено со 100k до 10k. Значение по умолчанию для настройки
max_parts_in_totalу таблиц MergeTree было уменьшено со 100 000 до 10 000. Причина этого изменения заключается в том, что, как мы заметили, большое количество частей данных, вероятно, приводит к медленному запуску сервисов в Cloud. Большое количество частей обычно указывает на выбор слишком детализированного ключа партиционирования, что, как правило, происходит случайно, и этого следует избегать. Изменение значения по умолчанию позволит выявлять такие случаи раньше.
Изменения в консоли
- Расширены сведения о расходовании кредитов в представлении Billing для пользователей пробной версии
- Улучшены всплывающие подсказки и справочный текст, а также добавлена ссылка на страницу с ценами в представлении Usage
- Улучшен процесс переключения настроек фильтрации IP-адресов
- В консоль Cloud добавлена кнопка повторной отправки письма с подтверждением
4 октября 2022 г. — бета
4 октября 2022 года ClickHouse Cloud перешел в стадию публичной беты. Подробнее читайте в этом блоге.
Версия ClickHouse Cloud основана на ядре ClickHouse v22.10. Список совместимых возможностей см. в руководстве Совместимость с Cloud.