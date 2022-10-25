Журнал изменений Cloud за 2022 год

В этом выпуске появилась возможность беспрепятственного входа администраторов в SQL-консоль, повышена производительность при холодном чтении и улучшен коннектор Metabase для ClickHouse Cloud.

Для администраторов включён беспрепятственный доступ к SQL-консоли

Роль по умолчанию для новых приглашённых изменена на «Администратор»

Добавлен опрос при первом входе

Добавлен механизм повторных попыток для длительно выполняющихся запросов на вставку, чтобы восстанавливаться при сбоях сети

Улучшена производительность холодного чтения

Плагин Metabase получил долгожданное крупное обновление до версии v0.9.1. Теперь он совместим с последней версией Metabase и прошёл тщательное тестирование на совместимость с ClickHouse Cloud.

ClickHouse Cloud теперь готов к использованию в продакшене: обеспечены соответствие требованиям SOC2 Type II, SLA по времени безотказной работы для рабочих нагрузок в продакшене и публичная страница статуса. Этот релиз включает крупные новые возможности, такие как интеграция с AWS Marketplace, SQL-консоль — рабочее пространство для исследования данных пользователями ClickHouse, а также ClickHouse Academy — самостоятельное обучение в ClickHouse Cloud. Подробнее читайте в этом блоге.

Соответствие требованиям SOC 2 Type II (подробности в блоге и Trust Center)

Публичная страница статуса для ClickHouse Cloud

SLA по времени безотказной работы доступно для сценариев использования в продакшене

Доступно в AWS Marketplace

Представлена SQL-консоль — рабочее пространство для исследования данных пользователей ClickHouse

Запущена ClickHouse Academy — обучение в ClickHouse Cloud в удобном для вас темпе

Пробный период продлен до 30 дней

Добавлены сервисы Development с фиксированной мощностью и низкими ежемесячными расходами, хорошо подходящие для небольших проектов и сред разработки/стейджинга

Введены новые, более низкие цены на сервисы Production, поскольку мы продолжаем улучшать работу ClickHouse Cloud и его масштабируемость

Повышены детализация и точность учета вычислительных ресурсов

Включена поддержка интеграционных движков ClickHouse для Postgres / MySQL

Добавлена поддержка пользовательских SQL-функций (UDF)

Kafka Connect sink переведен в статус бета

Улучшен интерфейс Integrations: добавлены расширенные метаданные о версиях, статусе обновления и не только

Поддержка многофакторной аутентификации в консоли Cloud

Улучшена навигация в консоли Cloud на мобильных устройствах

Добавлен отдельный раздел документации, посвященный ClickHouse Cloud

Устранена известная проблема, из-за которой восстановление из резервной копии не всегда выполнялось корректно из-за разрешения зависимостей

В этом выпуске реализовано соответствие SOC2 Type II, версия ClickHouse обновлена до 22.11, а также улучшен ряд клиентов ClickHouse и интеграций.

Достигнуто соответствие стандарту SOC 2 Type II (подробности в блоге и Trust Center)

Добавлен индикатор состояния «Бездействующий», который показывает, что сервис был автоматически приостановлен

Добавлена поддержка движков таблиц и табличных функций Hudi и DeltaLake

Улучшен рекурсивный обход каталогов в S3

Добавлена поддержка составного синтаксиса временных интервалов

Повышена надежность вставки благодаря повторным попыткам

Полный список изменений см. в подробном списке изменений для 22.11

клиент Python: поддержка v3.11, повышена производительность вставки

клиент Go: исправлена поддержка типов DateTime и Int64

клиент JS: поддержка взаимной SSL-аутентификации

dbt-clickhouse: поддержка DBT v1.3

Исправлена ошибка, из-за которой после обновления отображалась устаревшая версия ClickHouse

Изменение привилегий для аккаунта "default" больше не прерывает сеансы

Новые аккаунты без прав администратора больше не получают доступ к системным таблицам по умолчанию

Восстановление из резервной копии может не работать из-за проблем с разрешением зависимостей

В этом выпуске добавлена поддержка словарей из локальных таблиц ClickHouse и HTTP-источников, поддержка региона Мумбаи, а также улучшена работа с консолью Cloud.

Добавлена поддержка словарей из локальной таблицы ClickHouse и HTTP-источников

Добавлена поддержка региона Мумбаи

Улучшено форматирование счетов на оплату

Упрощен пользовательский интерфейс для указания способа оплаты

Добавлено более подробное журналирование операций резервного копирования

Улучшена обработка ошибок при загрузке файла

Исправлена ошибка, которая могла приводить к сбою резервного копирования, если в некоторых частях были отдельные большие файлы

Исправлена ошибка, из-за которой не удавалось выполнить восстановление из резервной копии, если одновременно применялись изменения списка доступа

Восстановление из резервной копии может не работать из-за механизма разрешения зависимостей

В этом выпуске из ценообразования убраны единицы чтения и записи (подробности см. на странице тарифов), версия ClickHouse обновлена до 22.10, добавлена поддержка более высокого вертикального масштабирования для клиентов самообслуживания, а надежность повышена за счет улучшенных значений по умолчанию.

Из модели ценообразования убраны единицы чтения и записи

Пользователи больше не могут изменять настройки allow_suspicious_low_cardinality_types , allow_suspicious_fixed_string_types и allow_suspicious_codecs (по умолчанию — false) по соображениям стабильности.

Для платных клиентов максимальный объём вертикального масштабирования в режиме самообслуживания увеличен до 720 ГБ памяти

Улучшен процесс восстановления из резервной копии: теперь можно задавать правила IP Access List и пароль

В диалоговом окне создания сервиса добавлены списки ожидания для GCP и Azure

Улучшена обработка ошибок при загрузке файлов

Улучшены процессы администрирования биллинга

Улучшено слияние при использовании объектных хранилищ за счёт смягчения порога «слишком большое количество частей» при наличии большого числа крупных частей (не менее 10 GiB). Это позволяет хранить в одной партиции одной таблицы данные объёмом до PB.

Улучшено управление слиянием с помощью настройки min_age_to_force_merge_seconds , которая позволяет выполнять слияние по истечении заданного времени.

, которая позволяет выполнять слияние по истечении заданного времени. Добавлен совместимый с MySQL синтаксис для сброса настроек: SET setting_name = DEFAULT .

Добавлены функции для кодирования по кривой Мортона, хеширования целых чисел Java и генерации случайных чисел.

Полный список изменений см. в подробном журнале изменений 22.10.

Этот релиз существенно снижает потребление вычислительных ресурсов для небольших рабочих нагрузок, снижает стоимость вычислений (подробности см. на странице pricing), повышает стабильность благодаря улучшенным значениям по умолчанию и улучшает страницы Billing и Usage в консоли ClickHouse Cloud.

Минимальный объем памяти, выделяемой сервису, уменьшен до 24G

Тайм-аут бездействия сервиса сокращен с 30 до 5 минут

Значение max_parts_in_total снижено со 100k до 10k. Значение по умолчанию для настройки max_parts_in_total у таблиц MergeTree было уменьшено со 100 000 до 10 000. Причина этого изменения заключается в том, что, как мы заметили, большое количество частей данных, вероятно, приводит к медленному запуску сервисов в Cloud. Большое количество частей обычно указывает на выбор слишком детализированного ключа партиционирования, что, как правило, происходит случайно, и этого следует избегать. Изменение значения по умолчанию позволит выявлять такие случаи раньше.

Расширены сведения о расходовании кредитов в представлении Billing для пользователей пробной версии

Улучшены всплывающие подсказки и справочный текст, а также добавлена ссылка на страницу с ценами в представлении Usage

Улучшен процесс переключения настроек фильтрации IP-адресов

В консоль Cloud добавлена кнопка повторной отправки письма с подтверждением

4 октября 2022 года ClickHouse Cloud перешел в стадию публичной беты. Подробнее читайте в этом блоге.

Версия ClickHouse Cloud основана на ядре ClickHouse v22.10. Список совместимых возможностей см. в руководстве Совместимость с Cloud.