Журнал изменений Cloud

В дополнение к этому журналу изменений ClickHouse Cloud, пожалуйста, ознакомьтесь со страницей Совместимость Cloud.

В этой модели развертывания компоненты пакета данных (вычисления, хранилище, резервные копии, логи, метрики) работают в VPC клиента, в то время как контрольный пакет (веб-доступ, API и выставление счетов) остается в VPC ClickHouse. Эта конфигурация идеальна для больших нагрузок, которым необходимо соблюдать строгие требования к размещению данных, обеспечивая сохранение всех данных в безопасной среде клиента.

Для получения дополнительных подробностей вы можете обратиться к документации для BYOC или прочитать наш объявляющий блог.

Свяжитесь с нами, чтобы запросить доступ.

Коннектор Postgres CDC для ClickPipes теперь находится в общественном бета-тестировании. Эта функция позволяет пользователям бесшовно воспроизводить свои базы данных Postgres в ClickHouse Cloud.

Чтобы начать, обратитесь к документации по коннектору ClickPipes Postgres CDC.

Для получения дополнительной информации о случаях использования и функциях вы можете ознакомиться со страницей запуска и блогом о запуске.

ClickHouse Cloud теперь поддерживает услуги, соответствующие требованиям PCI для клиентов уровня Enterprise в регионах us-east-1 и us-west-2. Пользователи, желающие запустить сервис в окружении, соответствующем PCI, могут обратиться в поддержку за помощью.

Поддержка Прозрачного шифрования данных (TDE) и Ключей управления шифрованием клиентов (CMEK) теперь доступна для ClickHouse Cloud на Google Cloud Platform (GCP).

Пожалуйста, обратитесь к документации по этим функциям для получения дополнительной информации.

Добавлена новая поддержка региона для ClickHouse Cloud, который теперь доступен в регионе AWS Middle East (UAE) me-central-1.

Для содействия лучшим практикам и обеспечения стабильного использования ClickHouse Cloud мы вводим ограничения по количеству таблиц, баз данных, партиций и частей в использовании.

Обратитесь к разделу лимиты использования документации для получения деталей.

Если ваш сервис уже превышает эти лимиты, мы разрешим увеличение на 10%. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, если у вас есть вопросы.

Мы стремимся адаптировать наши продукты под постоянно меняющиеся требования наших клиентов. С момента его введения в GA за последние два года ClickHouse Cloud существенно эволюционировал, и мы получили бесценные знания о том, как наши клиенты используют наши облачные предложения.

Мы вводим новые функции для оптимизации размеров и экономичности услуг ClickHouse Cloud для ваших рабочих нагрузок. Эти функции включают разделение вычислений, высокопроизводительные типы машин и услуги с одной репликой. Мы также развиваем автоматическое масштабирование и управляемые обновления для более плавного и реактивного выполнения.

Мы добавляем новый уровень Enterprise, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных клиентов и нагрузок, с акцентом на отраслевые функции безопасности и соответствия, дополнительными контролями за основным оборудованием и обновлениями и усовершенствованными функциями восстановления после катастроф.

Чтобы поддержать эти изменения, мы реорганизуем наши текущие уровни Development и Production, чтобы они более closely соответствовали тому, как наша развивающаяся клиентская база использует наши предложения. Мы вводим уровень Basic, ориентированный на пользователей, которые тестируют новые идеи и проекты, и уровень Scale, ориентированный на пользователей, работающих с производственными рабочими нагрузками и данными в масштабе.

Вы можете почитать об этих и других функциональных изменениях в этом блоге. Существующим клиентам необходимо предпринять действия для выбора нового плана. Коммуникация с клиентами была отправлена по электронной почте администраторам организаций, а следующие Часто задаваемые вопросы охватывают ключевые изменения и сроки.

Разделение вычислений (также известное как "Склады") теперь доступно в общем доступе; пожалуйста, обратитесь к блогу для получения дополнительных деталей и к документации.

Мы вводим концепцию "услуги с одной репликой", как в качестве самостоятельного предложения, так и внутри складов. В качестве самостоятельного предложения услуги с одной репликой ограничены по размеру и предназначены для использования в небольших тестовых рабочих нагрузках. Внутри складов услуги с одной репликой могут быть развернуты большими размерами и использованы для рабочих нагрузок, которые не требуют высокой доступности в масштабе, таких как перезапускаемые ETL задания.

Мы вводим новый вертикальный механизм масштабирования для вычислительных реплик, который мы называем "Make Before Break" (MBB). Этот подход добавляет одну или несколько реплик нового размера перед удалением старых реплик, предотвращая любую потерю мощности во время операций масштабирования. Избавляясь от разрыва между удалением существующих реплик и добавлением новых, MBB создает более плавный и менее разрушительный процесс масштабирования. Это особенно полезно в сценариях увеличения масштабов, когда высокая загрузка ресурсов вызывает необходимость в дополнительной мощности, поскольку преждевременное удаление реплик только усугубляет ограничения ресурсов.

Горизонтальное масштабирование теперь доступно в общем доступе. Пользователи могут добавлять дополнительные реплики, чтобы расширить свой сервис через API и облачную консоль. Пожалуйста, обратитесь к документации для получения информации.

Теперь мы поддерживаем возможность для клиентов экспортировать резервные копии на свой собственный облачный аккаунт; пожалуйста, обратитесь к документации для дополнительной информации.

Безопасные управляемые обновления предоставляют значительную ценность нашим пользователям, позволяя им оставаться в курсе последних обновлений базы данных по мере добавления новых функций. С этой реализацией мы применили подход "делать перед разрывом" (или MBB) к обновлениям, что дополнительно сокращает влияние на работающие рабочие нагрузки.

Теперь мы поддерживаем HIPAA в соответствующих регионах, включая AWS us-east-1 , us-west-2 и GCP us-central1 , us-east1 . Клиенты, желающие начать работу, должны подписать Соглашение бизнес-партнера (BAA) и развернуть в соответствующей версии региона. Для получения дополнительной информации о HIPAA обратитесь к документации.

Пользователи могут запланировать обновления для своих услуг. Эта функция поддерживается только для услуг уровня Enterprise. Для получения дополнительной информации о запланированных обновлениях обратитесь к документации.

C#, Python и NodeJS клиенты добавили поддержку типов Dynamic, Variant и JSON.

DBT теперь поддерживает обновляемые материализованные представления в выпуске 1.8.7 .

Поддержка аутентификации на основе JWT была добавлена в драйвер JDBC v2, clickhouse-java, Python и NodeJS клиенты.

JDBC / Java будет в 0.8.0, когда он будет выпущен - ETA ожидается.

Мы добавили несколько улучшений для интеграции с Prometheus:

Конечная точка на уровне организации . Мы внедрили улучшение в нашу интеграцию с Prometheus для ClickHouse Cloud. Помимо метрик на уровне сервиса, API теперь включает конечную точку для метрик на уровне организации . Эта новая конечная точка автоматически собирает метрики для всех сервисов внутри вашей организации, упрощая процесс экспорта метрик в ваш сборщик Prometheus. Эти метрики могут быть интегрированы с инструментами визуализации, такими как Grafana и Datadog, для более полного представления о производительности вашей организации. Эта функция уже доступна для всех пользователей. Вы можете найти больше подробностей здесь.

Отфильтрованные метрики. Мы добавили поддержку возврата отфильтрованного списка метрик в нашей интеграции с Prometheus для ClickHouse Cloud. Эта функция помогает уменьшить размер ответа, позволяя вам сосредоточиться на метриках, критически важных для мониторинга состояния вашего сервиса. Эта функциональность доступна через необязательный параметр запроса в API, что упрощает оптимизацию сбора данных и упрощает интеграции с такими инструментами, как Grafana и Datadog. Функция отфильтрованных метрик теперь доступна для всех пользователей. Вы можете найти больше подробностей здесь.

Теперь вы можете привязать свою новую подписку на рынке к существующей организации ClickHouse Cloud. После завершения подписки на рынок и перенаправления в ClickHouse Cloud вы можете подключить существующую организацию, созданную ранее, к новой подписке на рынке. С этого момента ваши ресурсы в организации будут выставляться по счету через рынок.

Теперь возможно ограничить варианты истечения ключей API, чтобы вы не создавали неистекшие ключи OpenAPI. Пожалуйста, свяжитесь с командой поддержки ClickHouse Cloud, чтобы включить эти ограничения для вашей организации.

Администраторы организаций теперь могут добавить больше электронных адресов к конкретному уведомлению в качестве дополнительных получателей. Это полезно, если вы хотите отправить уведомления на алиас или другим пользователям внутри вашей организации, которые могут не быть пользователями ClickHouse Cloud. Чтобы настроить это, перейдите в Настройки уведомлений в облачной консоли и отредактируйте адреса электронной почты, которые вы хотите получить уведомления по электронной почте.

Bring Your Own Cloud для AWS теперь доступен в бета-версии. Эта модель развертывания позволяет вам разрабатывать и запускать ClickHouse Cloud в вашем собственном аккаунте AWS. Мы поддерживаем развертывания в более чем 11 регионах AWS, и скоро появится еще больше. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы получить доступ. Обратите внимание, что это развертывание предназначено для развертываний большого масштаба.

Эта интеграция "под ключ" позволяет клиентам воспроизводить свои базы данных Postgres в ClickHouse Cloud всего за несколько кликов и использовать ClickHouse для сверхбыстрого анализа. Вы можете использовать этот коннектор как для непрерывной репликации, так и для однократных миграций из Postgres.

На этой неделе мы рады объявить о запуске бета-версии панелей управления в ClickHouse Cloud. С помощью панелей управления пользователи могут превращать сохраненные запросы в визуализации, организовывать визуализации на панелях управления и взаимодействовать с панелями, используя параметры запросов. Чтобы начать, следуйте документации по панелям управления.

Мы рады объявить о выпуске конечных точек API запросов в ClickHouse Cloud. Конечные точки API запросов позволяют вам настраивать RESTful API для сохраненных запросов всего за пару кликов и начинать получать данные в своем приложении без необходимости настраивать языковые клиенты или сложности с аутентификацией. С момента первоначального запуска мы выпустили несколько улучшений, включая:

Снижение задержки конечных точек, особенно для холодных запусков

Увеличенные контроллы RBAC для конечных точек

Настраиваемые разрешенные домены CORS

Потоковая передача результатов

Поддержка всех совместимых с ClickHouse форматов вывода

В дополнение к этим улучшениям мы рады объявить о создании универсальных конечных точек API запросов, которые, используя нашу существующую инфраструктуру, позволяют вам выполнять произвольные SQL-запросы к вашим сервисам ClickHouse Cloud. Универсальные конечные точки могут быть включены и настроены на странице настроек сервиса.

Чтобы начать, ознакомьтесь с документацией конечных точек API запросов.

Мы запускаем бета-версию нашей поддержки JSON в ClickHouse Cloud. Чтобы начать, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой для включения вашего облачного сервиса.

Мы анонсируем индексы векторного сходства для приближенного векторного поиска на стадии раннего доступа!

ClickHouse уже предлагает надежную поддержку векторных случаев использования, с широким набором функций расстояния и возможностью проводить линейные сканирования. Кроме того, совсем недавно мы добавили экспериментальный приближенный векторный поиск, основанный на библиотеке usearch и алгоритме ближайших соседей HNSW (Hierarchical Navigable Small Worlds).

Чтобы начать, пожалуйста, запишитесь в список ожидания раннего доступа.

Уведомления по электронной почте были разосланы клиентам, у которых возникли проблемы, при которых клиенты могли столкнуться с исключением MEMORY_LIMIT_EXCEEDED .

Пожалуйста, обновите до:

Kafka-Connect: > 1.2.5

ClickHouse-Connect (Java): > 0.8.6

Теперь вы можете предоставить односторонний доступ к конкретному источнику данных, например AWS MSK. Благодаря доступу к ресурсам между VPC с использованием AWS PrivateLink и VPC Lattice вы можете делиться отдельными ресурсами между границами VPC и аккаунтов или даже с локальных сетей, не нарушая конфиденциальность и безопасность при переходе через общую сеть. Чтобы начать и настроить обмен ресурсами, вы можете прочитать объявляющее сообщение.

Теперь вы можете использовать аутентификацию IAM для подключения к брокеру MSK с помощью ClickPipes для AWS MSK. Чтобы начать, изучите нашу документацию.

Теперь любые новые услуги, созданные на AWS, позволят максимальный доступный размер реплики равный 236 GiB.

Ранее панель продвинутой видимости, которая позволяет вам мониторить метрики сервера ClickHouse и использование аппаратных ресурсов, была доступна только в открытом исходном коде ClickHouse. Мы рады сообщить, что эта функция теперь доступна в консоли ClickHouse Cloud!

Эта панель позволяет вам просматривать запросы на основе таблицы system.dashboards в едином интерфейсе. Перейдите на страницу Мониторинг > Состояние услуги, чтобы начать использовать панель продвинутой видимости сегодня.

Мы значительно улучшили автозаполнение, позволяя вам получать инлайн завершения SQL по мере написания ваших запросов с помощью нового ИИ Copilot! Эта функция может быть включена путем переключения настройки "Включить инлайн завершение кода" для любого сервиса ClickHouse Cloud.

Теперь вы можете назначить пользователям в вашей организации новую роль Биллинг, которая позволит им просматривать и управлять информацией о выставлении счетов, не предоставляя им возможности настраивать или управлять сервисами. Просто пригласите нового пользователя или измените роль существующего пользователя, чтобы назначить роль Биллинг.

ClickHouse Cloud теперь предоставляет уведомления в консоли и по электронной почте для нескольких событий выставления счетов и масштабирования. Клиенты могут настраивать эти уведомления через центр уведомлений облачной консоли, чтобы они отображались только в пользовательском интерфейсе, получали электронные письма или и то, и другое. Вы можете настроить категорию и степень важности уведомлений, которые вы получаете на уровне сервиса.

В будущем мы добавим уведомления для других событий, а также дополнительные способы получения уведомлений.

Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией ClickHouse, чтобы узнать больше о том, как включить уведомления для вашего сервиса.

Клиенты, ищущие повышенную безопасность для защищенной медицинской информации (PHI), теперь могут начать работу с ClickHouse Cloud на Google Cloud Platform (GCP). ClickHouse реализовал административные, физические и технические меры безопасности, предписанные Правилом безопасности HIPAA и теперь имеет настраиваемые параметры безопасности, которые могут быть реализованы в зависимости от вашего конкретного случая использования и рабочей нагрузки. Для получения дополнительной информации о доступных параметрах безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Моделью совместной ответственности по безопасности.

Услуги доступны в GCP us-central-1 клиентам с типом услуги Dedicated и требуют подписания Соглашения бизнес-партнера (BAA). Свяжитесь с продажами или поддержкой, чтобы запросить доступ к этой функции или присоединиться к списку ожидания для дополнительных регионов GCP, AWS и Azure.

Мы недавно анонсировали частный предварительный просмотр разделения вычислений для AWS. Мы рады сообщить, что теперь это доступно и для GCP и Azure.

Разделение вычислений позволяет вам назначать определенные услуги как услуги только для чтения или записи, что дает вам возможность проектировать оптимальную конфигурацию вычислений для вашего приложения для оптимизации затрат и производительности. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией для получения более подробной информации.

Клиенты, использующие многофакторную аутентификацию, теперь могут получить коды восстановления, которые могут быть использованы в случае потери телефона или случайного удаления токена. Клиенты, впервые проходящие регистрацию в MFA, получат код при настройке. Клиенты с уже действующей MFA могут получить код восстановления, удалив свой существующий MFA токен и добавив новый.

Мы рады поделиться последними обновлениями для ClickPipes, самого простого способа загрузки данных в ваш сервис ClickHouse! Эти новые функции помогут вам улучшить контроль над загрузкой данных и обеспечить большую видимость в метрики производительности.

Пользовательские сертификаты аутентификации для Kafka

ClickPipes для Kafka теперь поддерживает пользовательские сертификаты аутентификации для брокеров Kafka с использованием SASL и публичного SSL/TLS. Вы можете легко загрузить свой собственный сертификат в разделе SSL Certificate во время настройки ClickPipe, обеспечивая более безопасное соединение с Kafka.

Представление показателей задержки для Kafka и Kinesis

Видимость производительности имеет решающее значение. ClickPipes теперь предлагает график задержки, дающий вам представление о времени между производством сообщения (будь то из темы Kafka или потока Kinesis) до загрузки в ClickHouse Cloud. С помощью этой новой метрики вы сможете более тщательно следить за производительностью ваших конвейеров данных и оптимизировать их соответственно.

Контроль масштабирования для Kafka и Kinesis (частный бета)

Высокая производительность может требовать дополнительных ресурсов для удовлетворения вашего объема данных и потребностей в задержке. Мы представляем горизонтальное масштабирование для ClickPipes, доступное напрямую через нашу облачную консоль. Эта функция сейчас находится в частном бета-тестировании, позволяя вам более эффективно масштабировать ресурсы в зависимости от ваших требований. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы присоединиться к бета-версии.

Загрузка необработанных сообщений для Kafka и Kinesis

Теперь можно загружать целое сообщение Kafka или Kinesis без его парсинга. ClickPipes теперь предлагает поддержку виртуальной колонки _raw_message виртуальной колонки, позволяя пользователям отображать полное сообщение в одну строку. Это даст вам гибкость в работе с необработанными данными по мере необходимости.

Terraform позволяет вам управлять вашими сервисами ClickHouse Cloud программно, а затем сохранять вашу конфигурацию в виде кода. Наш провайдер Terraform имеет почти 200,000 загрузок и теперь официально версия v1.0.0! Эта новая версия включает улучшения, такие как лучшая логика повторных попыток и новый ресурс для подключения частных конечных точек к вашему сервису ClickHouse Cloud. Вы можете скачать провайдер Terraform здесь и просмотреть полный журнал изменений здесь.

Мы гордимся тем, что можем представить доступность нашего отчета SOC 2 Тип II за 2024 год и обновленного сертификата ISO 27001, которые включают наши недавно запущенные услуги на Azure, а также непрерывное покрытие услуг в AWS и GCP.

Наш SOC 2 Тип II демонстрирует нашу стабильную приверженность достижению безопасности, доступности, целостности обработки и конфиденциальности услуг, которые мы предоставляем пользователям ClickHouse. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с SOC 2 - SOC для сервисных организаций: Критерии доверительных услуг, выданным Американским институтом сертифицированных бухгалтеров (AICPA), и Что такое ISO/IEC 27001? от Международной организации по стандартизации (ISO).

Пожалуйста, также ознакомьтесь с нашим Центром доверия для получения документов и отчетов по безопасности и соответствию.

Для существующих услуг ClickHouse Cloud реплики обрабатывают как чтения, так и записи, и нет возможности настроить определенную реплику только для одного типа операции. У нас есть новая ожидаемая функция, называемая Разделение вычислений, которая позволяет вам назначать определенные услуги как услуги только для записи или чтения, что позволяет вам проектировать оптимальную конфигурацию вычислений для вашего приложения для оптимизации затрат и производительности.

Наша новая функция разделения вычислений позволяет вам создавать несколько групп узлов вычислений, каждая из которых имеет свою конечную точку, используя одну и ту же папку объектного хранилища, и, следовательно, с теми же таблицами, представлениями и т. д. Подробнее о разделении вычислений здесь. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, если вы хотите получить доступ к этой функции в частном предварительном просмотре.

ClickPipes - это самый простой способ загрузки данных в ClickHouse Cloud. Мы рады сообщить, что ClickPipes для S3 и GCS теперь в общем доступе. ClickPipes поддерживает как однократную пакетную загрузку, так и "непрерывный режим". Задача загрузки загружает все файлы, соответствующие шаблону из конкретного удаленного ведра в таблицу назначения ClickHouse. В "непрерывном режиме" работа ClickPipes будет выполняться постоянно, загружая соответствующие файлы, которые добавляются в ведро удаленного объектного хранилища по мере их поступления. Это позволит пользователям превратить любое ведро объектного хранилища в полноценную промежуточную область для загрузки данных в ClickHouse Cloud. Прочитать больше о ClickPipes в нашей документации.

В нашем последнем журнале изменений в облаке мы анонсировали частный предварительный просмотр экспорта метрик Prometheus из ClickHouse Cloud. Эта функция позволяет вам использовать API ClickHouse Cloud для получения ваших метрик в такие инструменты, как Grafana и Datadog для визуализации. Мы рады сообщить, что эта функция теперь в общем доступе. Пожалуйста, смотрите наши документы, чтобы узнать больше об этой функции.

ClickHouse имеет команды, такие как DESCRIBE , которые позволяют вам исследовать вашу таблицу для проверки схемы. Эти команды выводят данные в консоль, но их часто неудобно использовать, так как вам необходимо комбинировать несколько запросов, чтобы получить всю необходимую информацию о ваших таблицах и колонках.

Мы недавно запустили Инспектор таблиц в облачной консоли, который позволяет вам получать важную информацию о таблицах и колонках в пользовательском интерфейсе, без необходимости писать SQL. Вы можете попробовать Инспектор таблиц для ваших услуг, проверив облачную консоль. Он предоставляет информацию о вашей схеме, хранении, сжатии и многом другом в едином интерфейсе.

Наш Java Client является одним из самых популярных клиентов, которые пользователи используют для подключения к ClickHouse. Мы хотели сделать его еще более удобным и интуитивно понятным в использовании, включая переработанный API и различные оптимизации производительности. Эти изменения значительно упростят подключение к ClickHouse из ваших Java-приложений. Вы можете прочитать больше о том, как использовать обновленный Java Client в этом блог-посте.

В течение последних нескольких лет мы работали над новым анализатором для анализа и оптимизации запросов. Этот анализатор улучшает производительность запросов и позволит нам провести дальнейшие оптимизации, включая более быстрые и эффективные JOIN ы. Ранее новым пользователям требовалось включить эту функцию, используя настройку allow_experimental_analyzer . Этот улучшенный анализатор теперь доступен в новых облачных услугах ClickHouse по умолчанию.

Следите за новыми улучшениями анализа, так как у нас запланировано много оптимизаций!

Мы впервые анонсировали поддержку Microsoft Azure в бета-версии в этом мае. В этом последнем облачном релизе мы рады сообщить, что наша поддержка Azure переходит от бета-версии к общему доступу. ClickHouse Cloud теперь доступен на всех трех основных облачных платформах: AWS, Google Cloud Platform и теперь Microsoft Azure.

Этот релиз также включает поддержку подписок через Microsoft Azure Marketplace. Сервис изначально будет поддерживать следующие регионы:

Соединенные Штаты: Запад США 3 (Аризона)

Соединенные Штаты: Восток США 2 (Виргиния)

Европа: Германия, Западный Центр (Франкфурт)

Если вы хотите, чтобы в каком-то конкретном регионе была поддержка, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Наш новый интерфейс Инсайтов запросов в облачной консоли значительно упрощает использование встроенного журнала запросов ClickHouse. Таблица system.query_log в ClickHouse является основным источником информации для оптимизации запросов, отладки и мониторинга общего состояния кластера и производительности. Однако есть одно предупреждение: с более чем 70 полями и несколькими записями на запрос интерпретация журнала запросов требует значительных усилий. Эта первоначальная версия инсайтов запросов предоставляет основы для дальнейшей работы над упрощением паттернов отладки и оптимизации запросов. Мы будем рады услышать ваши отзывы, пока мы продолжаем дорабатывать эту функцию, так что свяжитесь с нами — ваше мнение будет очень ценным!

Возможно, это одна из самых запрашиваемых функций: теперь вы можете экспортировать метрики Prometheus из ClickHouse Cloud в Grafana и Datadog для визуализации. Prometheus предоставляет открытое решение для мониторинга ClickHouse и настройки пользовательских оповещений. Доступ к метрикам Prometheus для вашего ClickHouse Cloud сервиса доступен через ClickHouse Cloud API. Эта функция в настоящее время находится в Приватном превью. Пожалуйста, свяжитесь с командой поддержки, чтобы включить эту функцию для вашей организации.

Конфигурируемые резервные копии для настройки пользовательских политик резервного копирования, таких как частота, срок хранения и расписание, теперь доступны для общего пользования.

До недавнего времени, когда вы настраивали новый Kafka Connector для ClickPipes, он всегда потреблял данные с самого начала темы Kafka. В этой ситуации может не хватить гибкости, чтобы соответствовать конкретным требованиям, когда вам необходимо повторно обработать исторические данные, контролировать новые входящие данные или возобновить с определенной точки.

ClickPipes для Kafka добавил новую функцию, которая повышает гибкость и контроль над потреблением данных из тем Kafka. Теперь вы можете настроить смещение, с которого будут потребляться данные.

Доступны следующие параметры:

С начала: Начните потребление данных с самого начала темы Kafka. Этот вариант идеален для пользователей, которым необходимо повторно обработать все исторические данные.

С последнего: Начните потребление данных с самого последнего смещения. Это полезно для пользователей, которые заинтересованы только в новых сообщениях.

С временной метки: Начните потребление данных с сообщений, произведенных в или после определенной временной метки. Эта функция позволяет более точно контролировать, позволяя пользователям возобновить обработку с точной временной отметки.

Канал быстрой версии позволяет вашим услугам получать обновления раньше установленного графика релизов. Ранее для включения этой функции требовалась помощь команды поддержки. Теперь вы можете использовать консоль ClickHouse Cloud, чтобы включить эту функцию для ваших услуг напрямую. Просто перейдите в Настройки и нажмите Записаться на быстрые релизы. Ваша услуга теперь будет получать обновления сразу после их появления!

ClickHouse Cloud поддерживает горизонтальное масштабирование, или возможность добавления дополнительных реплик того же размера к вашим услугам. Горизонтальное масштабирование улучшает производительность и параллелизацию для поддержки одновременных запросов. Ранее добавление дополнительных реплик требовало либо использования консоли ClickHouse Cloud, либо API. Теперь вы можете использовать Terraform для добавления или удаления реплик из вашей услуги, что позволяет вам программно масштабировать ваши услуги ClickHouse по мере необходимости.

Пожалуйста, смотрите провайдер ClickHouse Terraform для получения дополнительной информации.

Когда вы пишете SQL-запрос, есть большая вероятность, что другим людям в вашей команде этот запрос также будет полезен. Ранее вам приходилось отправлять запрос через Slack или электронную почту, и у вашего коллеги не было возможности автоматически получать обновления по этому запросу, если вы его изменяли.

Мы рады сообщить, что теперь вы можете легко делиться запросами через консоль ClickHouse Cloud. Из редактора запросов вы можете поделиться запросом непосредственно со всей вашей командой или с конкретным членом команды. Вы также можете указать, есть ли у них доступ только для чтения или записи. Нажмите кнопку Поделиться в редакторе запросов, чтобы опробовать новую функцию совместных запросов.

Мы наконец запустили возможность создания услуг ClickHouse Cloud на Microsoft Azure! У нас уже много клиентов, использующих ClickHouse Cloud на Azure в производственной среде в рамках нашей программы приватного превью. Теперь любой может создать свою собственную услугу на Azure. Все ваши любимые функции ClickHouse, которые поддерживаются на AWS и GCP, также будут работать на Azure.

Мы ожидаем, что ClickHouse Cloud для Azure будет готов к общему доступу в ближайшие несколько недель. Прочтите этот блог-пост, чтобы узнать больше, или создайте вашу новую услугу, используя Azure через консоль ClickHouse Cloud.

Примечание: Разработческие услуги для Azure в настоящее время не поддерживаются.

Наша функция Private Link позволяет вам подключить ваши услуги ClickHouse Cloud к внутренним услугам в вашем облачном провайдере без необходимости направлять трафик в публичный интернет, что снижает затраты и повышает безопасность. Ранее это было сложно настроить, и требовалось использовать API ClickHouse Cloud.

Теперь вы можете настраивать частные конечные точки всего за несколько кликов непосредственно из консоли ClickHouse Cloud. Просто перейдите в Настройки вашей услуги, перейдите в раздел Безопасность и нажмите Настроить частный конечный пункт.

ClickPipes — это эксклюзивный сервис, предоставляемый ClickHouse Cloud для загрузки данных без кода. Amazon Kinesis — это полностью управляемый сервис потоковой передачи данных от AWS для загрузки и хранения потоков данных для обработки. Мы рады запустить бета-версию ClickPipes для Amazon Kinesis, одну из самых запрашиваемых интеграций. Мы планируем добавить больше интеграций в ClickPipes, так что дайте нам знать, какой источник данных вы хотели бы, чтобы мы поддержали! Узнайте больше об этой функции здесь.

Вы можете попробовать новую интеграцию Amazon Kinesis для ClickPipes в облачной консоли:

Резервные копии важны для каждой базы данных (независимо от их надежности), и мы очень серьезно относимся к резервным копиям с первого дня ClickHouse Cloud. На этой неделе мы запустили Конфигурируемые резервные копии, которые обеспечивают гораздо большую гибкость для резервных копий вашей услуги. Теперь вы можете контролировать время начала, срок хранения и частоту. Эта функция доступна для Производственных и Выделенных услуг и недоступна для Разработческих услуг. Поскольку эта функция находится в приватном превью, пожалуйста, свяжитесь с [email protected], чтобы включить это для вашей услуги. Узнайте больше о конфигурируемых резервных копиях здесь.

Когда вы пишете SQL-запрос для ClickHouse, вам все еще нужно подключаться к ClickHouse через драйвер, чтобы открыть ваш запрос для вашего приложения. Теперь с нашей новой функцией Query Endpoints вы можете выполнять SQL-запросы непосредственно из API без какой-либо настройки. Вы можете указать, чтобы конечные точки запросов возвращали JSON, CSV или TSV. Нажмите кнопку "Поделиться" в облачной консоли, чтобы испытать эту новую функцию с вашими запросами. Узнайте больше о конечных точках запросов здесь.

Существует 12 бесплатных учебных модулей в курсе обучения ClickHouse Develop. До этой недели не было официального способа доказать ваше мастерство в ClickHouse. Мы недавно запустили официальное экзамен для получения звания Сертифицированного разработчика ClickHouse. Прохождение этого экзамена позволяет вам делиться с текущими и потенциальными работодателями вашим мастерством в ClickHouse по таким темам, как загрузка данных, моделирование, анализ, оптимизация производительности и многому другому. Вы можете пройти экзамен здесь или прочитать больше о сертификации ClickHouse в этом блог-посте.

Вы могли заметить в нашей недавно выпущенной облачной консоли, что появилась новая секция под названием "Источники данных". Страница "Источники данных" поддерживается ClickPipes, родной функцией ClickHouse Cloud, которая позволяет вам легко вставлять данные из различных источников в ClickHouse Cloud.

Наше последнее обновление ClickPipes предлагает возможность напрямую загружать данные из Amazon S3 и Google Cloud Storage. Хотя вы все еще можете использовать наши встроенные функции таблиц, ClickPipes — это полностью управляемый сервис через наш пользовательский интерфейс, который позволит вам загружать данные из S3 и GCS всего за несколько кликов. Эта функция все еще находится в приватном превью, но вы можете опробовать ее уже сегодня через облачную консоль.

ClickHouse может быстро запрашивать все ваши большие наборы данных, но, разумеется, ваши данные сначала должны быть вставлены в ClickHouse. Благодаря обширному набору коннекторов Fivetran пользователи теперь могут быстро загружать данные из более чем 500 источников. Независимо от того, нужно ли вам загружать данные из Zendesk, Slack или любого из ваших любимых приложений, новый ClickHouse-целевой для Fivetran теперь позволяет вам использовать ClickHouse в качестве целевой базы данных для ваших данных приложений.

Это интеграция с открытым исходным кодом, созданная за многие месяцы упорного труда нашей команды интеграций. Вы можете ознакомиться с нашим блог-постом о релизе здесь и репозиторием на GitHub.

Изменения в консоли

Поддержка форматов вывода в SQL консоли

Изменения в интеграциях

Коннектор ClickPipes для Kafka поддерживает настройку с несколькими брокерами

Коннектор PowerBI поддерживает предоставление настроек конфигурации драйвера ODBC.

Этот релиз вводит новый регион AWS Tokyo ( ap-northeast-1 ) для ClickHouse Cloud. Поскольку мы хотим, чтобы ClickHouse был самой быстрой базой данных, мы постоянно добавляем новые регионы для каждого облака, чтобы минимизировать задержки. Вы можете создать свою новую услугу в Токио в обновленной облачной консоли.

Другие изменения:

Поддержка формата Avro для ClickPipes для Kafka теперь доступна для общего пользования.

Полная поддержка импорта ресурсов (услуг и частных конечных точек) для провайдера Terraform.

Основной стабильный выпуск клиента NodeJS: Расширенная поддержка TypeScript для запроса + ResultSet, конфигурация URL.

Коннектор Kafka: Исправлена ошибка игнорирования исключений при записи в DLQ, добавлена поддержка типа Avro Enum, опубликованы руководства по использованию коннектора на MSK и Confluent Cloud.

Grafana: Исправлена поддержка типа Nullable в интерфейсе, исправлена поддержка динамического имени таблицы для OTEL трассировки.

DBT: Исправлены настройки моделей для пользовательской материализации.

Java client: Исправлена ошибка с некорректным разбором кода ошибок.

Python client: Исправлено привязка параметров для числовых типов, исправлены ошибки с списком чисел в привязке запроса, добавлена поддержка SQLAlchemy Point.

Этот релиз представляет собой приватное превью новой облачной консоли.

В ClickHouse мы постоянно думаем о том, как улучшить опыт разработчиков. Мы понимаем, что недостаточно предоставить самую быструю базу данных для аналитики в реальном времени, она также должна быть простой в использовании и управлении.

Тысячи пользователей ClickHouse Cloud ежемесячно выполняют миллиарды запросов в нашей SQL консоли, поэтому мы решили инвестировать больше средств в консоль мирового уровня, чтобы упростить взаимодействие с вашими услугами ClickHouse Cloud. Наш новый опыт облачной консоли сочетает в себе наш самостоятельный редактор SQL с нашей консолью управления в одном интуитивно понятном интерфейсе.

Избранные клиенты получат предварительный доступ к нашему новому опыту облачной консоли — единому и погружающему способу исследовать и управлять вашими данными в ClickHouse. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected], если вы хотите получить приоритетный доступ.

Этот релиз вводит поддержку Microsoft Azure, Горизонтальное масштабирование через API и Каналы версий в Приватном превью.

Введена поддержка Microsoft Azure в Приватном превью. Чтобы получить доступ, пожалуйста, свяжитесь с управлением учетными записями или поддержкой, или присоединитесь к списку ожидания.

Введены Каналы версий — возможность указать срок обновлений в зависимости от типа окружения. В этом релизе мы добавили канал "быстрых" версий, который позволяет вам обновлять ваши непроизводственные окружения раньше производственных (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить).

Добавлена поддержка конфигурации горизонтального масштабирования через API (приватное превью, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить).

Улучшено автоматическое масштабирование для увеличения сервисов, сталкивающихся с ошибками исчерпания памяти при старте.

Добавлена поддержка CMEK для AWS через провайдер Terraform.

Добавлена поддержка входа через Microsoft.

Добавлена возможность параметризованного общего доступа к запросам в SQL консоли.

Значительно улучшена производительность редактора запросов (с 5 секунд до 1.5 секунд задержки в некоторых регионах ЕС).

Обновлен ClickHouse Cloud для предотвращения "Обход контроля доступа на основе ролей при включенном кэшировании запросов" (CVE-2024-22412).

Этот релиз делает доступным в раннем доступе новый опыт облачной консоли, ClickPipes для пакетной загрузки из S3 и GCS, а также поддержку формата Avro в ClickPipes для Kafka. Он также обновляет версию базы данных ClickHouse до 24.1, добавляя поддержку новых функций, а также оптимизации производительности и использования ресурсов.

Новый опыт облачной консоли доступен в раннем доступе (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, если вам интересно участвовать).

ClickPipes для пакетной загрузки из S3 и GCS доступны в раннем доступе (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, если вам интересно участвовать).

Поддержка формата Avro в ClickPipes для Kafka доступна в раннем доступе (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, если вам интересно участвовать).

Оптимизации для FINAL, улучшения векторизации, более быстрые агрегации - см. блог о релизе 23.12 для подробностей.

Новые функции для обработки punycode, строкового сходства, обнаружения выбросов, а также оптимизации памяти для объединений и Keeper - см. блог о релизе 24.1 и презентацию для подробностей.

Эта версия ClickHouse cloud основана на 24.1, вы можете увидеть десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок. Смотрите основные журналы изменений базы данных здесь для подробностей.

Grafana: Исправлен процесс миграции панели для v4, логика ад-хок фильтрации.

Коннектор Tableau: Исправлена функция DATENAME и округление для аргументов "real".

Коннектор Kafka: Исправлена ошибка NPE в инициализации соединения, добавлена возможность указания параметров драйвера JDBC.

Клиент Go: Уменьшен объем памяти для обработки ответов, исправлены экстремальные значения Date32, улучшен отчет об ошибках при включенной компрессии.

Клиент Python: Улучшена поддержка часового пояса в параметрах даты и времени, улучшена производительность для Pandas DataFrame.

Этот релиз улучшает время загрузки приложения консоли SQL, добавляет поддержку аутентификации SCRAM-SHA-256 в ClickPipes и расширяет поддержку вложенной структуры для Kafka Connect.

Оптимизировано начальное время загрузки приложения консоли SQL.

Исправлена гонка условий в консоли SQL, в результате которой появлялась ошибка «аутентификация не удалась».

Исправлено поведение на странице мониторинга, когда значение последней выделенной памяти иногда было неправильным.

Исправлено поведение, когда консоль SQL иногда выдавала дублирующие команды KILL QUERY.

Добавлена поддержка в ClickPipes для метода аутентификации SCRAM-SHA-256 для источников данных на основе Kafka.

Коннектор Kafka: Расширена поддержка сложных вложенных структур (Массив, Карта); добавлена поддержка типа FixedString; добавлена поддержка загрузки в несколько баз данных.

Metabase: Исправлена несовместимость с ClickHouse ниже версии 23.8.

DBT: Добавлена возможность передавать настройки при создании модели.

Клиент Node.js: Добавлена поддержка долгосрочных запросов (>1ч) и корректная обработка пустых значений.

Этот релиз обновляет основную версию базы данных, добавляет возможность настройки частных ссылок через Terraform и добавляет поддержку семантики точно один раз для асинхронных вставок через Kafka Connect.

Движок таблиц S3Queue для непрерывной, плановой загрузки данных из S3 готов к производству - см. блог о релизе 23.11 для подробностей.

Значительные улучшения производительности для FINAL и улучшения векторизации для SIMD-инструкций, что приводит к более быстрым запросам - см. блог о релизе 23.12 для подробностей.

Эта версия ClickHouse cloud основана на 23.12, вы можете увидеть десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок. Смотрите журналы изменений основных баз данных для подробностей.

Добавлена возможность настройки AWS Private Link и GCP Private Service Connect через провайдер Terraform.

Улучшена устойчивость для удаленного импорта файлов данных.

Добавлены детали статуса импорта в область вовлечения для всех импортов данных.

Добавлена поддержка учетных данных ключа/секретного ключа для импортов данных из S3.

Kafka Connect Поддержка async_insert для точно один раз (отключено по умолчанию).

Клиент Go Исправлена привязка DateTime. Улучшена производительность пакетной вставки.

Клиент Java Исправлена проблема с компрессией запросов.



use_mysql_types_in_show_columns больше не требуется. Он будет автоматически включен при подключении через интерфейс MySQL.

больше не требуется. Он будет автоматически включен при подключении через интерфейс MySQL. async_insert_max_data_size теперь имеет значение по умолчанию 10 MiB .

Этот релиз предлагает доступность ClickPipes для Azure Event Hub, значительно улучшает рабочий процесс навигации по логам и трассам с использованием v4 ClickHouse Grafana connector и впервые представляет поддержку инструментов управления схемами баз данных Flyway и Atlas.

Добавлена поддержка ClickPipes для Azure Event Hub.

Новые услуги запускаются с временем простоя по умолчанию 15 минут.

Источник данных ClickHouse для Grafana v4-релиз Полностью перестроен конструктор запросов с специализированными редакторами для Таблиц, Логов, Временных рядов и Трасс. Полностью перестроен генератор SQL для поддержки более сложных и динамичных запросов. Добавлена поддержка OpenTelemetry в представлениях Логов и Трасс. Расширена конфигурация для указания таблиц и колонок по умолчанию для Логов и Трасс. Добавлена возможность указания пользовательских HTTP-заголовков. И много других улучшений - проверьте полный журнал изменений.

Инструменты управления схемой баз данных Flyway добавил поддержку ClickHouse. Ariga Atlas добавил поддержку ClickHouse.

Коннектор для Kafka Sink Оптимизирована загрузка в таблицу с значениями по умолчанию. Добавлена поддержка строковых дат в DateTime64.

Metabase Добавлена поддержка подключения к нескольким базам данных.



Этот релиз представляет новый регион в AWS (Лондон / eu-west-2), добавляет поддержку ClickPipes для Redpanda, Upstash и Warpstream, а также улучшает надежность основной функции базы данных is_deleted.

Новый регион AWS: Лондон (eu-west-2).

Добавлена поддержка ClickPipes для Redpanda, Upstash и Warpstream.

Сделан механизм аутентификации ClickPipes настраиваемым в UI.

Клиент Java: Сломанные изменения: Удалена возможность указывать случайные URL для вызова. Эта функция была удалена из ClickHouse. Устаревшие функции: Клиент Java CLI и пакеты GRPC. Добавлена поддержка формата RowBinaryWithDefaults для уменьшения размера пакета и нагрузки на экземпляр ClickHouse (запрос от Exabeam). Сделаны границы диапазонов Date32 и DateTime64 совместимыми с ClickHouse, совместимость с типом массива строк Spark, механизм выбора узлов.

Коннектор Kafka: Добавлена панель мониторинга JMX для Grafana.

PowerBI: Настройки ODBC-драйвера стали настраиваемыми в UI.

JavaScript клиент: Открыта информация о сводке запросов, возможность предоставить подмножество конкретных колонок для вставки, возможность настройки keep_alive для веб-клиента.

Python клиент: Добавлена поддержка типа Nothing для SQLAlchemy.

Изменение, не совместимое с предыдущими версиями: Ранее две функции (is_deleted и OPTIMIZE CLEANUP ) при определенных условиях могли привести к повреждению данных в ClickHouse. Чтобы защитить целостность данных наших пользователей, сохранив основные функции, мы изменили то, как работает эта функция. В частности, настройка MergeTree clean_deleted_rows теперь устарела и больше не имеет эффекта. Ключевое слово CLEANUP по умолчанию не разрешено (для его использования вам необходимо включить allow_experimental_replacing_merge_with_cleanup ). Если вы решите использовать CLEANUP , вы должны гарантировать, что он всегда используется вместе с FINAL , и вы должны гарантировать, что после выполнения OPTIMIZE FINAL CLEANUP не будут вставлены строки с более старыми версиями.

Этот релиз представляет собой новый регион в GCP (us-east1), возможность самостоятельной настройки безопасных подключений, поддержку дополнительных интеграций, включая DBT 1.7, а также многочисленные исправления ошибок и улучшения безопасности.

ClickHouse Cloud теперь доступен в регионе GCP us-east1 (Южная Каролина)

Включена возможность настройки AWS Private Link и GCP Private Service Connect через OpenAPI

Включён бесшовный вход в SQL консоль для пользователей с ролью Разработчика

Оптимизирован рабочий процесс для настройки управления простоями во время онбординга

Коннектор DBT: Добавлена поддержка DBT до версии v1.7

Metabase: Добавлена поддержка Metabase v0.48

Коннектор PowerBI: Добавлена возможность запуска на PowerBI Cloud

Сделать разрешения для внутренних пользователей ClickPipes настраиваемыми

Kafka Connect Улучшена логика дедупликации и поглощение типов Nullable. Добавлена поддержка текстовых форматов (CSV, TSV)

Apache Beam: добавлена поддержка логических и LowCardinality типов

Клиент Nodejs: добавлена поддержка формата Parquet

Исправлены 3 уязвимости безопасности - см. журнал изменений безопасности для получения подробной информации: CVE 2023-47118 (CVSS 7.0) - уязвимость переполнения в кучи, затрагивающая нативный интерфейс, работающий по умолчанию на порту 9000/tcp CVE-2023-48704 (CVSS 7.0) - уязвимость переполнения в кучи, затрагивающая нативный интерфейс, работающий по умолчанию на порту 9000/tcp CVE 2023-48298 (CVSS 5.9) - уязвимость переполнения целочисленного типа в кодеке сжатия FPC



Этот релиз обновляет версию основной базы данных, улучшает процесс входа и аутентификации, а также добавляет поддержку прокси для Kafka Connect Sink.

Крайне улучшена производительность при чтении файлов Parquet. См. блог релиза 23.8 для получения подробной информации.

Добавлена поддержка вывода типов для JSON. См. блог релиза 23.9 для получения подробной информации.

Введены мощные функции, ориентированные на аналитиков, такие как ArrayFold . См. блог релиза 23.10 для получения подробной информации.

. См. блог релиза 23.10 для получения подробной информации. Изменение, не совместимое с более старыми версиями для пользователей : По умолчанию отключена настройка input_format_json_try_infer_numbers_from_strings , чтобы избежать вывода чисел из строк в формате JSON. Это может привести к возможным ошибкам разбора, если в образцах данных содержатся строки, похожие на числа.

: По умолчанию отключена настройка , чтобы избежать вывода чисел из строк в формате JSON. Это может привести к возможным ошибкам разбора, если в образцах данных содержатся строки, похожие на числа. Десятки новых функций, улучшение производительности и исправления ошибок. См. журналы изменений основной базы данных для получения подробной информации.

Улучшен процесс входа и аутентификации.

Улучшены предложения по запросам на основе ИИ для лучшей поддержки больших схем.

Kafka Connect Sink: Добавлена поддержка прокси, сопоставление topic-tablename и настраиваемость свойств доставок Keeper exactly-once.

и настраиваемость свойств доставок Keeper exactly-once. Клиент Node.js: Добавлена поддержка формата Parquet.

Metabase: Добавлена поддержка функции datetimeDiff .

. Клиент Python: Добавлена поддержка специальных символов в именах колонок. Исправлено связывание параметров часового пояса.

Этот релиз добавляет больше региональной поддержки для сервисов разработки в Азии, вводит функциональность ротации ключей для управляемых клиентом ключей шифрования, улучшает детализацию налоговых настроек в консоли выставления счетов и вносит ряд исправлений ошибок в поддерживаемых клиентских языках.

Сервисы разработки теперь доступны в AWS для ap-south-1 (Мумбаи) и ap-southeast-1 (Сингапур)

(Мумбаи) и (Сингапур) Добавлена поддержка ротации ключей для управляемых клиентом ключей шифрования (CMEK)

Добавлена возможность настраивать детализированные налоговые настройки при добавлении кредитной карты

MySQL Улучшена поддержка Tableau Online и QuickSight через MySQL

Коннектор Kafka Введён новый StringConverter для поддержки текстовых форматов (CSV, TSV) Добавлена поддержка типов данных Bytes и Decimal Исправлены повторы исключений, теперь они всегда будут повторены (даже когда errors.tolerance=all)

Клиент Node.js Исправлена проблема со стримингом больших наборов данных, приводящая к искажению результатов

Клиент Python Исправлены тайм-ауты на больших вставках Исправлена проблема с Date32 в NumPy/Pandas

Клиент Golang Исправлена вставка пустой карты в колонку JSON, очистка буфера сжатия, экранирование запросов, паника на нулевых значениях для IPv4 и IPv6 Добавлен контролер на отменённые вставки

DBT Улучшена поддержка распределённых таблиц с тестами



Этот релиз приносит улучшения удобства использования и производительности в SQL консоли, улучшенное обращение с типом данных IP в коннекторе Metabase и новую функциональность в клиентах Java и Node.js.

Улучшено удобство использования SQL консоли (например, сохранение ширины колонки между выполнениями запросов)

Улучшена производительность SQL консоли

Клиент Java: Поменялся на другую сетевую библиотеку для улучшения производительности и повторного использования открытых соединений Добавлена поддержка прокси Добавлена поддержка защищённых соединений с использованием Trust Store

Клиент Node.js: Исправлено поведение keep-alive для запросов вставки

Metabase: Исправлена сериализация колонок IPv4/IPv6

Этот релиз приносит общую доступность ClickPipes для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK, а также ClickHouse Sink для Kafka Connect, самостоятельный рабочий процесс для безопасного доступа к Amazon S3 через IAM роли и предложения по запросам с помощью ИИ (в приватном предварительном просмотре).

Добавлен самостоятельный рабочий процесс для безопасного доступа к Amazon S3 через IAM роли

Введены предложения по запросам на основе ИИ в приватном предварительном просмотре (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой ClickHouse Cloud, чтобы попробовать!)

Объявлена общая доступность ClickPipes - готового к использованию сервиса поглощения данных - для Kafka, Confluent Cloud и Amazon MSK (см. блог релиза)

Достигнута общая доступность ClickHouse Sink для Kafka Connect Расширенная поддержка настраиваемых параметров ClickHouse с использованием свойства clickhouse.settings Улучшено поведение дедупликации с учетом динамических полей Добавлена поддержка tableRefreshInterval для повторного получения изменений таблицы из ClickHouse

Исправлена проблема с SSL соединением и типами отображения между PowerBI и типами данных ClickHouse

Этот релиз приносит бета-версию официального коннектора PowerBI Desktop, улучшенное обращение с кредитными картами для Индии и множество улучшений в поддерживаемых клиентских языках.

Добавлены оставшиеся кредиты и повторы платежей для поддержки начислений из Индии

Коннектор Kafka: добавлена поддержка для настройки параметров ClickHouse, добавлена опция конфигурации errors.tolerance

PowerBI Desktop: выпущена бета-версия официального коннектора

Grafana: добавлена поддержка геотипа Point, исправлены панели на дашборде Data Analyst, исправлена макрос timeInterval

Клиент Python: Совместим с Pandas 2.1.0, снята поддержка Python 3.7, добавлена поддержка Nullable JSON типа

Клиент Node.js: добавлена поддержка настройки default_format

Клиент Golang: исправлено обращение с типом bool, сняты ограничения по строкам

Этот релиз добавляет поддержку интерфейса MySQL к базе данных ClickHouse, вводит новый официальный коннектор PowerBI, добавляет новый вид "Запускающиеся запросы" в облачной консоли и обновляет версию ClickHouse до 23.7.

Добавлена поддержка MySQL wire protocol, которая (среди прочих случаев использования) позволяет совместимость со многими существующими инструментами BI. Пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы активировать эту функцию для вашей организации.

Введён новый официальный коннектор PowerBI

Добавлена поддержка вида "Запускающиеся запросы" в SQL Консоли

Добавлена поддержка функции Azure Table, повышены требования к геоданным до производственного уровня, улучшена производительность соединений - см. блог релиза 23.5 здесь для подробной информации

Расширена поддержка интеграции MongoDB до версии 6.0 - см. блог релиза 23.6 здесь для подробной информации

Улучшена производительность записи в формате Parquet в 6 раз, добавлена поддержка языка запросов PRQL и улучшена SQL совместимость - см. презентацию релиза 23.7 здесь для подробной информации

Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок - см. детальные журналы изменений для 23.5, 23.6, 23.7

Коннектор Kafka: добавлена поддержка типов Avro Date и Time

Клиент JavaScript: выпущена стабильная версия для веб-окружения

Grafana: Улучшена логика фильтрации, обработка имени базы данных и добавлена поддержка TimeInteval с точностью до долей секунды

Клиент Golang: Исправлено несколько проблем с пакетной и асинхронной загрузкой данных

Metabase: Поддержка v0.47, добавлено сымитированное соединение, исправлены отображения типов данных

Этот релиз приносит приватный предварительный просмотр ClickPipes для Kafka, новый опыт загрузки данных и возможность загружать файл из URL, используя облачную консоль.

Введён приватный предварительный просмотр ClickPipes для Kafka, облачно-нативного интеграционного движка, который упрощает поглощение огромных объемов данных из Kafka и Confluent Cloud до простоты нажатия нескольких кнопок. Пожалуйста, запишитесь в список ожидания здесь.

Клиент JavaScript: выпущена поддержка веб-окружения (браузер, Cloudflare workers). Код переработан, чтобы позволить сообществу создавать коннекторы для пользовательских окружений.

Коннектор Kafka: добавлена поддержка встроенной схемы с типами Timestamp и Time Kafka

Клиент Python: исправлены проблемы со сжатием вставок и чтением LowCardinality

Добавлен новый опыт загрузки данных с большим количеством опций настройки создания таблиц

Введена возможность загружать файл из URL, используя облачную консоль

Улучшен процесс приглашений с дополнительными возможностями присоединения к другой организации и просмотра всех неполученных приглашений

Этот релиз приносит возможность запускать выделенные сервисы, новый регион AWS в Австралии и возможность использовать свой собственный ключ для шифрования данных на диске.

Новый регион AWS Австралия: Сидней (ap-southeast-2)

Сервисы выделенного уровня для требовательных нагрузок с чувствительностью к задержкам (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы настроить)

Принесите свой собственный ключ (BYOK) для шифрования данных на диске (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы настроить)

Улучшения в панели наблюдаемости для асинхронных вставок

Улучшено поведение чат-бота для интеграции с поддержкой

Клиент NodeJS: исправлена ошибка, приводящая к сбою подключения из-за тайм-аута сокета

Клиент Python: добавлен QuerySummary для вставочных запросов, поддержка специальных символов в имени базы данных

Metabase: обновлена версия JDBC драйвера, добавлена поддержка DateTime64, улучшения производительности.

Кэш запросов может быть включен в ClickHouse Cloud. Когда он включен, успешные запросы кешируются по умолчанию на минуту, и последующие запросы будут использовать кешированные результаты.

Этот релиз делает ClickHouse Cloud на GCP общедоступным, представляет поставщика Terraform для Cloud API и обновляет версию ClickHouse до 23.4.

ClickHouse Cloud на GCP теперь общедоступен, предоставляет интеграцию с GCP Marketplace, поддержку для Private Service Connect и автоматические резервные копии (см. блог и пресс-релиз для подробной информации)

Поставщик Terraform для Cloud API теперь доступен

Добавлена новая интегрированная страница настроек для сервисов

Отрегулированная точность учёта для хранения и вычислений

Клиент Python: улучшена производительность вставки, переработаны внутренние зависимости для поддержки многопоточности

Коннектор Kafka: его можно загрузить и установить на Confluent Cloud, добавлена попытка повторного подключения для промежуточных проблем с соединением, автоматически сбрасывается некорректное состояние коннектора

Добавлена поддержка JOIN для параллельных реплик (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы настроить)

Улучшена производительность лёгких удалений

Улучшено кэширование при обработке больших вставок

Расширено создание локальных словарей для пользователей, не являющихся "по умолчанию"

Этот релиз приносит общедоступный релиз программного API ClickHouse Cloud для операций контрольной плоскости (см. блог для подробной информации), доступ к S3 с использованием IAM ролей и дополнительные опции масштабирования.

Поддержка API для ClickHouse Cloud. С новым Cloud API вы можете плавно интегрировать управление сервисами в ваш существующий CI/CD конвейер и управлять сервисами программно

Доступ к S3 с использованием IAM ролей. Теперь вы можете использовать IAM роли для безопасного доступа к вашим приватным ведрам Amazon Simple Storage Service (S3) (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы настроить)

Горизонтальное масштабирование. Нагрузки, требующие большей параллелизации, теперь можно настраивать с помощью до 10 реплик (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы настроить)

Автомасштабирование на основе ЦП. Нагрузки, ограниченные ЦП, теперь могут извлечь выгоду из дополнительных триггеров для политик автомасштабирования

Миграция сервиса разработки в производственный сервис (пожалуйста, свяжитесь с поддержкой, чтобы включить)

Добавлены настройки конфигурации масштабирования в процессе создания экземпляров

Исправлена строка подключения, когда пароль по умолчанию отсутствует в памяти

Клиент Golang: исправлена проблема, приводящая к несбалансированным соединениям в нативном протоколе, добавлена поддержка для пользовательских параметров в нативном протоколе

Клиент Nodejs: снята поддержка nodejs v14, добавлена поддержка v20

Коннектор Kafka: добавлена поддержка типа LowCardinality

Metabase: исправлено группирование по диапазону времени, исправлена поддержка целых чисел в встроенных вопросах Metabase

Улучшена эффективность и производительность записывающих нагрузок

Реализована стратегия инкрементального резервного копирования для увеличения скорости и эффективности резервных копий

Этот релиз приносит публичную бета-версию (теперь GA, см. запись от 20 июня выше) ClickHouse Cloud на GCP (см. блог для подробной информации), расширяет права администраторов для предоставления разрешений на завершение запросов и добавляет больше прозрачности в статус пользователей MFA в облачной консоли.

Запускает полностью управляемое раздельное хранилище и вычисления ClickHouse, работающие на основе Google Compute и Google Cloud Storage

Доступно в регионах Айова (us-central1), Нидерланды (europe-west4) и Сингапур (asia-southeast1)

Поддерживает как сервисы разработки, так и производственные в трех начальных регионах

Обеспечивает надежную безопасность по умолчанию: сквозное шифрование при передаче, шифрование данных "в покое", списки разрешенных IP

Клиент Golang: добавлена поддержка переменных окружения прокси

Grafana: добавлена возможность указывать пользовательские настройки ClickHouse и переменные окружения прокси при настройке источника данных Grafana

Коннектор Kafka: улучшено обращение с пустыми записями

Добавлен индикатор использования многофакторной аутентификации (MFA) в списке пользователей

Добавлен более детализированный контроль полномочий на завершение запросов для администраторов

Этот релиз приносит новый тип диаграммы тепловой карты, улучшает страницу использования выставления счетов и улучшает время запуска сервиса.

Добавлен тип диаграммы тепловой карты в SQL консоль

Улучшена страница использования выставления счетов, чтобы отображать кредиты, потребленные в каждом измерении выставления счетов

Коннектор Kafka: добавлен механизм повторной попытки для временных ошибок соединения

Клиент Python: добавлена настройка max_connection_age, чтобы гарантировать, что HTTP соединения не переиспользуются навсегда. Это может помочь с определенными проблемами балансировки нагрузки

Клиент Node.js: добавлена поддержка Node.js v20

Клиент Java: улучшена поддержка аутентификации клиентского сертификата и добавлена поддержка вложенных типов Tuple/Map/Nested

Улучшено время запуска сервиса в присутствии большого количества частей

Оптимизирована логика отмены долгих запросов в SQL консоли

Исправлена ошибка, из-за которой возникали сбои импорта выборки данных “Cell Towers”

Этот релиз обновляет версию ClickHouse до 23.3, значительно улучшает скорость холодных чтений и приносит чат в реальном времени с поддержкой.

Добавлена опция для чата в реальном времени с поддержкой

Коннектор Kafka: добавлена поддержка типов Nullable

Клиент Golang: добавлена поддержка внешних таблиц, поддержку связывания параметров типов boolean и pointer

Добавляет возможность удалять большие таблицы, переопределяя настройки max_table_size_to_drop и max_partition_size_to_drop

Улучшить скорость холодных чтений за счёт предварительной выборки S3 через настройку allow_prefetched_read_pool_for_remote_filesystem

Лёгкие удаления готовы к использованию на производстве—см. блог релиза 23.3 здесь для подробной информации

Добавлена поддержка многоступенчатого PREWHERE-см. блог релиза 23.2 здесь для подробной информации

Десятки новых функций, улучшений производительности и исправлений ошибок–см. детальные журналы изменений для 23.3 и 23.2

Этот релиз приносит API для получения облачных конечных точек, контроль масштабирования для минимального времени простоя и поддержку внешних данных в методах запросов клиента Python.

Добавлена возможность программно запрашивать конечные точки ClickHouse Cloud через API конечных точек Cloud

Добавлена настройка ‘минимальный таймаут простоя’ для расширенных параметров масштабирования

Добавлено определение даты и времени наилучшим образом при определении схемы в модальном окне загрузки данных

Metabase: добавлена поддержка нескольких схем

Go client: исправлена проверка активного соединения для TLS соединений

Python client Добавлена поддержка внешних данных в методах запроса Добавлена поддержка часового пояса для результатов запросов Добавлена поддержка переменной окружения no_proxy / NO_PROXY Исправлено связывание параметров на стороне сервера для NULL значения для типов Nullable



Исправлено поведение, при котором выполнение INSERT INTO … SELECT … из SQL консоли неправильно применяло тот же лимит строк, что и для запросов выборки

Этот релиз приносит правила сложности паролей для баз данных, значительное ускорение восстановления больших резервных копий и поддержку отображения трассировок в разделе графики Grafana.

Эндпоинты основной базы данных теперь обеспечивают соблюдение правил сложности паролей

Улучшено время восстановления больших резервных копий

Оптимизирован процесс онбординга, была введена новая настройка по умолчанию и более компактный вид

Снижены задержки при регистрации и входе

Grafana: Добавлена поддержка отображения трассировочных данных, хранящихся в ClickHouse, в Trace View Улучшены фильтры по диапазону времени и добавлена поддержка специальных символов в названиях таблиц

Superset: добавлена нативная поддержка ClickHouse

Kafka Connect Sink: добавлено автоматическое преобразование дат и обращение с Null колонками

Metabase: реализована совместимость с v0.46

Клиент Python: исправлены вставки во временные таблицы и добавлена поддержка Pandas Null

Клиент Golang: нормализованы Date типы с учетом часового пояса

Клиент Java Добавлена поддержка SQL парсера для сжатия, infile и outfile ключевых слов Добавлена перегрузка учетных данных Исправлена поддержка пакетной обработки с ON CLUSTER

Клиент Node.js Добавлена поддержка форматов JSONStrings, JSONCompact, JSONCompactStrings, JSONColumnsWithMetadata query_id теперь можно предоставить для всех основных методов клиента



Исправлена ошибка, приводящая к медленному первоначальному развертыванию и времени старта для новых сервисов

Исправлена ошибка, которая приводила к снижению производительности запросов из-за неверной конфигурации кэша

Этот релиз улучшает панели наблюдаемости, оптимизирует время создания больших резервных копий и добавляет настройки, необходимые для удаления крупных таблиц и партиций.

Добавлены продвинутые панели наблюдаемости (предварительный просмотр)

Введён график распределения памяти на панелях наблюдаемости

Улучшено форматирование и обработка переноса строк в таблице Excel SQL Console

Оптимизировано расписание резервного копирования для его выполнения только в том случае, если изменены данные

Улучшено время выполнения крупных резервных копий

Добавлена возможность увеличить лимит на удаление таблиц и партиций путём переопределения настроек max_table_size_to_drop и max_partition_size_to_drop на уровне запроса или соединения

и на уровне запроса или соединения Добавлен исходный IP в журнал запросов для обеспечения соблюдения квоты и контроля доступа на основе исходного IP

Клиент Python: улучшена поддержка Pandas и исправлены проблемы, связанные с часовыми поясами

Metabase: совместимость с Metabase 0.46.x и поддержка SimpleAggregateFunction

Kafka-Connect: неявное преобразование дат и лучшее обращение с null колонками

Java Client: вложенное преобразование в карты Java

Этот релиз включает подмножество функций в основной версии ClickHouse 23.1, обеспечивает совместимость с Amazon Managed Streaming для Apache Kafka (MSK) и открывает расширенные параметры масштабирования и настройки простоя в журнале активности.

Добавляет поддержку подмножества функций в ClickHouse 23.1, например:

ARRAY JOIN с типом Map

Hex и двоичные литералы стандарт SQL

Новые функции, включая age() , quantileInterpolatedWeighted() , quantilesInterpolatedWeighted()

, , Возможность использовать структуру из таблицы вставки в generateRandom без аргументов

без аргументов Улучшенная логика создания и переименования базы данных, позволяющая повторное использование предыдущих имен

См. вебинар слайд по релизу 23.1 здесь и журнал изменений релиза 23.1 для получения дополнительной информации

Kafka-Connect: добавлена поддержка Amazon MSK

Metabase: первый стабильный выпуск 1.0.0 Коннектор доступен на Metabase Cloud Добавлена функция для исследования всех доступных баз данных Исправлена синхронизация базы данных с типом AggregationFunction

DBT-clickhouse: добавлена поддержка последней версии DBT v1.4.1

Клиент Python: улучшенная поддержка прокси и ssh-туннелирования; добавлено множество исправлений и оптимизаций производительности для Pandas DataFrames

Клиент Nodejs: выпущена возможность прикрепления query_id к результату запроса, который можно использовать для извлечения метрик запросов из system.query_log

к результату запроса, который можно использовать для извлечения метрик запросов из Клиент Golang: оптимизировано сетевое соединение с ClickHouse Cloud

Добавлены настройки масштабирования и простоя в журнале активности

Добавлены информация о user agent и IP в письмах для сброса паролей

Улучшены механика процесса регистрации для Google OAuth

Ускорено время возобновления из простоя для крупных сервисов

Улучшена задержка чтения для сервисов с большим количеством таблиц и партиций

Исправлено поведение, при котором сброс пароля сервиса не соблюдал политику пароля

Проверка программ для приглашения организации сделана нечувствительной к регистру

Этот релиз предлагает официальную интеграцию Metabase, выдающий выпуск клиента Java / JDBC и поддержку представлений и материализованных представлений в SQL консоли.

Добавлена поддержка представлений и материализованных представлений в SQL консоли

Ускорен сброс пароля для остановленных/в простое экземпляров

Улучшено поведение масштабирования вниз через более точное отслеживание активности

Исправлена ошибка, из-за которой экспорт CSV из SQL консоли был обрезан

Исправлена ошибка, приводящая к периодическим сбоям загрузки образцов данных

Этот релиз обновляет версию ClickHouse до 22.12, активирует словари для множества новых источников и улучшает производительность запросов.

Активированы словари для дополнительных источников, включая внешние ClickHouse, Cassandra, MongoDB, MySQL, PostgreSQL и Redis

Расширена поддержка JOIN до включения Grace Hash Join

Добавлена поддержка Binary JSON (BSON) для чтения файлов

Добавлена поддержка GROUP BY ALL стандартного SQL синтаксиса

Новые математические функции для десятичных операций с фиксированной точностью

См. блог релиза 22.12 и подробный журнал изменений 22.12 для полного списка изменений