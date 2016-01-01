Changelog v24.2

Отклонять входящие запросы INSERT в случае, если настройки уровня запроса async_insert и deduplicate_blocks_in_dependent_materialized_views включены одновременно. Это поведение контролируется настройкой throw_if_deduplication_in_dependent_materialized_views_enabled_with_async_insert и включено по умолчанию. Это продолжение #59699, необходимого для разблокировки #59915. #60888 (Nikita Mikhaylov).
Для повышения совместимости с MySQL функция locate теперь принимает аргументы (needle, haystack[, start_pos]) по умолчанию. Предыдущее поведение (haystack, needle, [, start_pos]) можно восстановить, установив function_locate_has_mysql_compatible_argument_order = 0. #61092 (Robert Schulze).
Устаревшие данные в памяти были объявлены устаревшими с версии 23.5 и не поддерживались с версии 23.10. Теперь оставшийся код удалён. Продолжение #55186 и #45409. Скорее всего, вы не использовали данные в памяти, поскольку они были доступны только до версии 23.5 и только при их ручном включении, задав соответствующие SETTINGS для таблицы MergeTree. Чтобы проверить, есть ли у вас данные в памяти, выполните следующий запрос: SELECT part_type, count() FROM system.parts GROUP BY part_type ORDER BY part_type. Чтобы отключить использование данных в памяти, выполните ALTER TABLE ... MODIFY SETTING min_bytes_for_compact_part = DEFAULT, min_rows_for_compact_part = DEFAULT. Перед обновлением со старых релизов ClickHouse сначала проверьте, чтобы у вас не было данных в памяти. Если есть данные в памяти, сначала отключите их, затем подождите, пока не останется данных в памяти, и продолжите обновление. #61127 (Alexey Milovidov).
Запретить SimpleAggregateFunction в ORDER BY таблиц MergeTree (так же как и AggregateFunction, но они запрещены, потому что их нельзя сравнивать) по умолчанию (используйте allow_suspicious_primary_key, чтобы разрешить их). #61399 (Azat Khuzhin).
ClickHouse позволяет произвольные двоичные данные в типе данных String, который обычно является UTF-8. Parquet/ORC/Arrow Strings поддерживают только UTF-8. Поэтому вы можете выбрать, какой тип данных Arrow использовать для типа данных ClickHouse String - String или Binary. Это контролируется настройками output_format_parquet_string_as_string, output_format_orc_string_as_string, output_format_arrow_string_as_string. Хотя Binary было бы более корректным и совместимым, использование String по умолчанию будет соответствовать ожиданиям пользователей в большинстве случаев. Parquet/ORC/Arrow поддерживают множество методов сжатия, включая lz4 и zstd. ClickHouse поддерживает все методы сжатия. Некоторые менее продвинутые инструменты не поддерживают более быстрый метод сжатия lz4, поэтому мы устанавливаем zstd по умолчанию. Это контролируется настройками output_format_parquet_compression_method, output_format_orc_compression_method и output_format_arrow_compression_method. Мы изменили значение по умолчанию для Parquet и ORC на zstd, но не для Arrow (это подчеркивается как для низкоуровневого использования). #61817 (Alexey Milovidov).
Исправление проблемы безопасности с материализованными представлениями, которое позволяло пользователю вставлять в таблицу без необходимых прав. Исправление проверяет, есть ли у пользователя разрешение на вставку не только в материализованное представление, но и во все подлежащие таблицы. Это означает, что некоторые запросы, которые раньше работали, теперь могут завершиться ошибкой из-за недостатка привилегий. Чтобы решить эту проблему, релиз вводит новую функцию SQL-безопасности для представлений https://clickhouse.com/docs/sql-reference/statements/create/view#sql_security. #54901 (pufit)
Режим поддержки Topk/topkweighed, который возвращает количество значений и его ошибку. #54508 (UnamedRus).
Добавлен новый синтаксис, позволяющий указать пользователя-определителя в представлении/материализованном представлении. Это позволяет выполнять выборки/вставки из представлений без явных разрешений для подлежащих таблиц. #54901 (pufit).
Реализована автоматическая конверсия таблиц Merge Tree различных типов в реплицированный движок. Создайте пустой файл convert_to_replicated в директории данных таблицы (/clickhouse/store/xxx/xxxyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyy/), и эта таблица будет автоматически конвертирована при следующем запуске сервера. #57798 (Kirill).
Добавлена функция таблицы mergeTreeIndex. Она представляет содержимое индекса и файлов меток таблиц MergeTree. Она может использоваться для интроспекции. Синтаксис: mergeTreeIndex(database, table, [with_marks = true]), где database.table - это существующая таблица с движком MergeTree. #58140 (Anton Popov).
Попробуйте автоматически определить формат файла во время вывода схемы, если он неизвестен в движках file/s3/hdfs/url/azureBlobStorage. Закрывает #50576. #59092 (Kruglov Pavel).
Добавлена функция generate_series как таблица. Эта функция генерирует таблицу с арифметической прогрессией с натуральными числами. #59390 (divanik).
Добавлен запрос ALTER TABLE table FORGET PARTITION partition, который удаляет узлы ZooKeeper, относящиеся к пустой партиции. #59507 (Sergei Trifonov).
Кодек LZ4HC примет новый уровень 2, который быстрее, чем предыдущий минимальный уровень 3, за счет меньшего сжатия. В предыдущих версиях LZ4HC(2) и менее было то же самое, что и LZ4HC(3). Автор: Cyan4973. #60090 (Alexey Milovidov).
Реализована таблица system.dns_cache, которая может быть полезна для отладки проблем с DNS. Новая серверная настройка dns_cache_max_size. #60257 (Kirill Nikiforov).
Добавлена функция toMillisecond, которая возвращает миллисекундную компоненту для значений типов DateTime или DateTime64. #60281 (Shaun Struwig).
Поддержка однопараметрической версии для функции таблицы merge, как merge(['db_name', ] 'tables_regexp'). #60372 (豪肥肥).
Сделать все названия форматов нечувствительными к регистру, такие как Tsv, или TSV, или tsv, или даже rowbinary. #60420 (豪肥肥).
Добавлен новый синтаксис, позволяющий указать пользователя-определителя в представлении/материализованном представлении. Это позволяет выполнять выборки/вставки из представлений без явных разрешений для подлежащих таблиц. #60439 (pufit).
Добавить четыре свойства к StorageMemory (memory-engine) min_bytes_to_keep, max_bytes_to_keep, min_rows_to_keep и max_rows_to_keep - Добавить тесты для отражения новых изменений - Обновить документацию memory.md - Добавить свойство таблицы context к MemorySink, чтобы обеспечить доступ к пределам параметров таблицы. #60612 (Jake Bamrah).
Добавлена функция toMillisecond, которая возвращает миллисекундную компоненту для значений типов DateTime или DateTime64. #60649 (Robert Schulze).
Отдельные лимиты на количество ожидающих и выполняющихся запросов. Добавлена новая серверная настройка max_waiting_queries, которая ограничивает количество запросов, ожидающих из-за async_load_databases. Существующие лимиты на количество выполняющихся запросов больше не учитывают ожидающие запросы. #61053 (Sergei Trifonov).
Устранение аггрегаторов min/max/any/anyLast ключей GROUP BY в разделе SELECT. #52230 (JackyWoo).
Улучшение производительности сериализованного метода агрегации при вовлечении нескольких [nullable] колонок. Это общая версия #51399, которая не идет на компромисс с целостностью абстракции. #55809 (Amos Bird).
Ленивая сборка выходных данных соединения, чтобы улучшить производительность ALL-соединения. #58278 (LiuNeng).
Улучшения агрегационных функций ArgMin / ArgMax / any / anyLast / anyHeavy, а также запросов ORDER BY {u8/u16/u32/u64/i8/i16/u32/i64) LIMIT 1. #58640 (Raúl Marín).
Оптимизация производительности sum/avg в зависимости от типа bigint и big decimal, сокращая ветвления. #59504 (李扬).
Тривиальная оптимизация фильтра по колонкам. Избежать фильтрованных колонок, чей базовый тип данных не является числом, отфильтрованным с result_size_hint = -1. Пиковая память может быть уменьшена до 44% от первоначального в некоторых случаях. #59698 (李扬).
Первичные ключи таблиц будут загружаться в память лениво при первом доступе. Это контролируется новой настройкой MergeTree primary_key_lazy_load, которая включена по умолчанию. Это дает несколько преимуществ: - он не будет загружен для неиспользуемых таблиц; - если памяти недостаточно, исключение будет выброшено при первом использовании вместо запуска сервера. Это имеет несколько недостатков: - задержка загрузки первичного ключа будет оплачена при первом запросе, а не до приема подключений; это теоретически может привести к проблеме громкого стада. Это закрывает #11188. #60093 (Alexey Milovidov).
Если первичный ключ таблицы состоит в основном из бесполезных колонок, не храните их в памяти. Это контролируется новой настройкой primary_key_ratio_of_unique_prefix_values_to_skip_suffix_columns со значением 0.9 по умолчанию, что означает: для составного первичного ключа, если колонка изменяет свое значение как минимум в 0.9 из всех случаев, последующие колонки после нее не будут загружены. #60255 (Alexey Milovidov).
Выполняйте функцию multiIf по колонкам, когда базовый тип результата - число. #60384 (李扬).
Как показано на рисунке 1, замена "&&" на "&" может сгенерировать SIMD код. Рисунок 1. Код, скомпилированный из '&&' (слева) и '&' (справа). #60498 (Zhiguo Zhou).
Более быстрые (почти в 2 раза) мьютексы (были медленнее из-за ThreadFuzzer). #60823 (Azat Khuzhin).
Переместите очистку соединений из подготовки в работу и очищайте несколько соединений параллельно. #60845 (lizhuoyu5).
Оптимизация insertManyFrom для nullable number или nullable string. #60846 (李扬).
Оптимизирована функция dotProduct, чтобы избежать ненужных и затратных копий памяти. #60928 (Robert Schulze).
Операции с кэшем файловой системы будут меньше страдать от соревнования за блокировки. #61066 (Alexey Milovidov).
Оптимизация ColumnString::replicate и предотвращение оптимизации memcpySmallAllowReadWriteOverflow15Impl в встроенный memcpy. Закрыть #61074. ColumnString::replicate ускоряется в 2.46 раз на x86-64. #61075 (李扬).
Если запрос с синтаксической ошибкой содержал сопоставитель COLUMNS с регулярным выражением, регулярное выражение компилировалось каждый раз во время обратной проверки парсера, вместо того чтобы компилироваться один раз. Это была фундаментальная ошибка. Скомпилированное regexp было помещено в AST. Но буква A в AST означает "абстрактный", что означает, что он не должен содержать тяжелых объектов. Части AST могут быть созданы и отброшены во время парсинга, включая большое количество обратных проверок. Это приводит к медлительности на стороне парсинга и, следовательно, позволяет DoS пользователю с правами только на чтение. Но основная проблема заключается в том, что это мешает прогрессу в фуззерах. #61543 (Alexey Milovidov).
При выполнении запроса MODIFY COLUMN для материализованных представлений проверьте структуру внутренней таблицы, чтобы убедиться, что каждая колонка существует. #47427 (sunny).
Добавлена таблица system.keywords, которая содержит все ключевые слова парсера. В основном это необходимо и будет использоваться для более качественной проверки и подсветки синтаксиса. #51808 (Nikita Mikhaylov).
Добавлена поддержка параметризованного представления с анализатором, чтобы не анализировать создание параметризованного представления. Рефакторинг существующей логики параметризованного представления для того, чтобы не анализировать создание параметризованного представления. #54211 (SmitaRKulkarni).
Обычный движок базы данных устарел. Вы получите предупреждение в clickhouse-client, если ваш сервер его использует. Это закрывает #52229. #56942 (shabroo).
Все блокировки с нулевой копией, связанные с таблицей, должны быть удалены при ее удалении. Директория, содержащая эти блокировки, также должна быть удалена. #57575 (Sema Checherinda).
Добавлена возможность короткого замыкания для функции dictGetOrDefault. Закрывает #52098. #57767 (jsc0218).
Теперь запуск ALTER COLUMN MATERIALIZE на колонке с выражением DEFAULT или MATERIALIZED записывает правильные значения: значение по умолчанию для существующих частей с значением по умолчанию или не-значение по умолчанию для существующих частей с не-значением по умолчанию. Ранее значение по умолчанию записывалось для всех существующих частей. #58023 (Duc Canh Le).
Включена логика обратного отката (например, экспоненциальная). Это обеспечит возможность уменьшения использования процессора, памяти и размеров журналов. #58036 (MikhailBurdukov).
Учитывайте легковесные удаленные строки при выборе частей для слияния. #58223 (Zhuo Qiu).
Теперь мы можем использовать виртуальные колонки в PREWHERE. Это полезно для не-константных виртуальных колонок, таких как _part_offset. #59033 (Amos Bird).
Настройки для распределенного движка таблицы теперь могут быть указаны в конфигурационном файле сервера (аналогично настройкам MergeTree), например: <distributed> <flush_on_detach>false</flush_on_detach> </distributed>. #59291 (Azat Khuzhin).
Улучшение Keeper: кэшировать только определенное количество журналов в памяти, контролируемое latest_logs_cache_size_threshold и commit_logs_cache_size_threshold. #59460 (Antonio Andelic).
Вместо использования постоянного ключа теперь объектное хранилище генерирует ключ для определения возможности удаления объектов. #59495 (Sema Checherinda).
Не интерпретируйте числа с плавающей запятой в экспоненциальной нотации по умолчанию. Добавьте настройку input_format_try_infer_exponent_floats, которая восстановит предыдущее поведение (отключено по умолчанию). Закрывает #59476. #59500 (Kruglov Pavel).
Разрешите операции изменения окружить скобками. Эмиссия скобок может контролироваться конфигурацией format_alter_operations_with_parentheses. По умолчанию в отформатированных запросах скобки эмитируются, поскольку мы храним отформатированные операции изменения в некоторых местах как метаданные (например: мутации). Новый синтаксис уточняет некоторые запросы, где операции изменения заканчиваются в списке. Например: ALTER TABLE x MODIFY TTL date GROUP BY a, b, DROP COLUMN c не может быть правильно разобран с помощью старого синтаксиса. В новом синтаксисе запрос ALTER TABLE x (MODIFY TTL date GROUP BY a, b), (DROP COLUMN c) очевиден. Более старые версии не могут читать новый синтаксис, поэтому использование нового синтаксиса может вызвать проблемы, если новые и старые версии ClickHouse использованы в одном кластере. #59532 (János Benjamin Antal).
Увеличена версия Intel QPL (используется кодеком DEFLATE_QPL) с v1.3.1 до v1.4.0. Также исправлена ошибка в механизме таймаута опроса, так как мы заметили, что в некоторых случаях таймаут не будет работать должным образом. Если таймаут происходит, IAA и CPU могут обрабатывать буфер одновременно. До настоящего времени нам стоит убедиться, что статус кодека IAA не QPL_STS_BEING_PROCESSED, затем откатиться на SW кодек. #59551 (jasperzhu).
Добавьте позиционное чтение в libhdfs3. Если вы хотите вызвать позиционное чтение в libhdfs3, используйте функцию hdfsPread в hdfs.h следующим образом: tSize hdfsPread(hdfsFS fs, hdfsFile file, void * buffer, tSize length, tOffset position);. #59624 (M1eyu).
Проверьте на переполнение стека в парсерах, даже если пользователь неправильно настроил настройку max_parser_depth на очень высокое значение. Это закрывает #59622. #59697 (Alexey Milovidov).
Реализовано оператор сравнения для значений Variant и правильное вставка Field в колонку Variant. Не позволяйте создавать тип Variant с похожими типами варианта по умолчанию (разрешено под настройкой allow_suspicious_variant_types). Закрывает #59996. Закрывает #59850. #60198 (Kruglov Pavel).
Улучшена общая удобство использования виртуальных колонок. Теперь разрешено использовать виртуальные колонки в PREWHERE (это полезно для не-константных виртуальных колонок, таких как _part_offset). Теперь встроенная документация доступна для виртуальных колонок в виде комментариев к колонке в запросе DESCRIBE с включенной настройкой describe_include_virtual_columns. #60205 (Anton Popov).
Добавлена колонка query_id для таблиц system.backups и system.backup_log. Добавлен стек вызовов ошибки в колонку error. #60220 (Maksim Kita).
Параллельная выгрузка ожидающих блоков INSERT распределенного движка при DETACH/выключении сервера и SYSTEM FLUSH DISTRIBUTED (Параллелизм будет работать только если у вас есть много-дисковая политика для таблицы (как и все в распределенном движке сейчас)). #60225 (Azat Khuzhin).
Настройка фильтра некорректна в joinRightColumnsSwitchNullability, разрешите #59625. #60259 (lgbo).
Проблема #57598 упоминает о варианте поведения в отношении обработки транзакций. Выполненный COMMIT/ROLLBACK, когда транзакция неактивна, сообщается как ошибка, в отличие от поведения MySQL. #60338 (PapaToemmsn).
Соединения через порт MySQL теперь автоматически запускаются с настройкой prefer_column_name_to_alias = 1, чтобы поддерживать QuickSight "из коробки". Также настройки mysql_map_string_to_text_in_show_columns и mysql_map_fixed_string_to_text_in_show_columns теперь включены по умолчанию, также влияя только на соединения MySQL. Это повышает совместимость с большим количеством BI инструментов. #60365 (Robert Schulze).
Когда формат вывода является форматом Pretty и блок состоит из единственного числового значения, превышающего один миллион, читаемое число будет распечатано справа от таблицы. например: ┌──────count()─┐ │ 233765663884 │ -- 233.77 миллиарда └──────────────┘. #60379 (rogeryk).
Разрешите настраивать обработчики HTTP перенаправления для clickhouse-server. Например, вы можете сделать так, чтобы / перенаправляло на интерфейс Play. #60390 (Alexey Milovidov).
Расширенная панель управления имеет немного лучшие цвета для многослойных графиков. #60391 (Alexey Milovidov).
Исправлена гонка в коде JavaScript, ведущая к дублированию графиков один над другим. #60392 (Alexey Milovidov).
Проверьте на переполнение стека в парсерах, даже если пользователь неправильно настроил настройку max_parser_depth на очень высокое значение. Это закрывает #59622. #60434 (Alexey Milovidov).
Переименована настройка сервера dns_cache_max_size в dns_cache_max_entries для уменьшения неоднозначности. #60500 (Kirill Nikiforov).
SHOW INDEX | INDEXES | INDICES | KEYS больше не сортирует по колонкам первичного ключа (что было неинтуитивно). #60514 (Robert Schulze).
Улучшение Keeper: прерывание во время запуска, если обнаружен неверный снимок, чтобы избежать потери данных. #60537 (Antonio Andelic).
Добавлено чтение разбиения MergeTree на пересекающиеся и не пересекающиеся инъекции сбоев с помощью настройки merge_tree_read_split_ranges_into_intersecting_and_non_intersecting_fault_probability. #60548 (Maksim Kita).
Расширенная панель управления теперь имеет элементы управления, всегда видимые при прокрутке. Это позволяет добавлять новый график, не прокручивая вверх. #60692 (Alexey Milovidov).
Типы строк и Enums могут использоваться в одном контексте, например: массивы, запросы UNION, условные выражения. Это закрывает #60726. #60727 (Alexey Milovidov).
Всегда интерпретируйте экспоненциальные числа в форматах JSON независимо от настройки input_format_try_infer_exponent_floats. Добавьте настройку input_format_json_use_string_type_for_ambiguous_paths_in_named_tuples_inference_from_objects, которая позволяет использовать строковый тип для неоднозначных путей вместо исключения во время вывода кортежей из JSON объектов. #60808 (Kruglov Pavel).
Добавьте флаг для SMJ, чтобы считать null самым большим/маленьким. Таким образом, поведение может быть совместимо с другими SQL системами, как Apache Spark. #60896 (loudongfeng).
Поддержка определения формата вывода по расширению файла в clickhouse-client и clickhouse-local. #61036 (豪肥肥).
Периодически проверяйте обновление лимита памяти. #61049 (Han Fei).
Включить профилирование процессоров (время, затраченное на общие и выходные байты для сортировки, агрегации и т.д.) по умолчанию. #61096 (Azat Khuzhin).
Добавьте функцию toUInt128OrZero, которая была пропущена по ошибке (ошибка связана с https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/945). Совместимые псевдонимы FROM_UNIXTIME и DATE_FORMAT (они не являются родными для ClickHouse и существуют только для совместимости с MySQL) были сделаны нечувствительными к регистру, как и ожидается для псевдонимов SQL. #61114 (Alexey Milovidov).
Улучшения проверок доступа, позволяющие аннулировать неполученные права, если целевой пользователь также не имеет аннулирующих прав. Пример: ```sql GRANT SELECT ON . TO user1; REVOKE SELECT ON system.* FROM user1;. #61115 (pufit).
Теперь можно указать атрибут merge="true" в замещениях конфигурации для поддеревьев <include from_zk="/path" merge="true">. Если этот атрибут указан, ClickHouse объединит поддерево с существующей конфигурацией, в противном случае поведение по умолчанию — добавление нового содержимого к конфигурации. #61299 (alesapin).
Добавьте асинхронные метрики для отображения виртуальной памяти: VMMaxMapCount и VMNumMaps. Закрывает #60662. #61354 (Tuan Pham Anh).
Используйте настройку temporary_files_codec во всех местах, где мы создаем временные данные, например, внешней сортировке в памяти и внешней группировке в памяти. Ранее это работало только в алгоритме JOIN partial_merge. #61456 (Maksim Kita).
Используйте управляемую идентификацию для ввода-вывода резервных копий при использовании Azure Blob Storage. Добавьте настройку, чтобы предотвратить ClickHouse от попытки создать несуществующий контейнер, для чего требуются права на уровне учетной записи хранения. #61785 (Daniel Pozo Escalona).
В предыдущей версии некоторые числа в форматов Pretty не были достаточно красивыми. #61794 (Alexey Milovidov).
Долгое значение в форматах Pretty не будет обрезано, если оно является единственным значением в результирующем наборе, например, в результате запроса SHOW CREATE TABLE. #61795 (Alexey Milovidov).
Аналогично clickhouse-local, clickhouse-client примет опцию --output-format как синоним к опции --format. Это закрывает #59848. #61797 (Alexey Milovidov).
Если стандартный вывод — это терминал, и формат вывода не задан, clickhouse-client и аналогичные инструменты будут использовать PrettyCompact по умолчанию, аналогично интерактивному режиму. clickhouse-client и clickhouse-local будут обрабатывать аргументы командной строки для входных и выходных форматов в едином формате. Это закрывает #61272. #61800 (Alexey Milovidov).
Группы цифр с подчеркиванием в форматах Pretty для лучшей читаемости. Это контролируется новой настройкой output_format_pretty_highlight_digit_groups. #61802 (Alexey Milovidov).