Text-to-Chart

Функция Text-to-Chart в ClickStack позволяет создавать визуализации, описывая простым текстом, что вы хотите увидеть. Вместо того чтобы вручную выбирать метрики, фильтры и поля группировки, вы можете ввести запрос, например "доли ошибок по сервисам за последние 24 часа", и ClickStack автоматически сгенерирует соответствующий график.

Эта функция использует большую языковую модель (LLM), чтобы преобразовать ваш текстовый запрос в запрос, а затем построить визуализацию в Chart Explorer. Она работает с любым настроенным источником данных.

Для Text-to-Chart требуется API-ключ Anthropic. При запуске ClickStack задайте переменную среды ANTHROPIC_API_KEY .

Для open-source-развертываний передайте ключ через переменную среды. Способ зависит от типа развертывания:

Docker (All-in-One или локальный режим)

Docker (только HyperDX)

Docker Compose

Helm docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-all-in-one:latest docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-local Добавьте переменную в файл .env или задайте её непосредственно в docker-compose.yaml : services: app: environment: ANTHROPIC_API_KEY: ${ANTHROPIC_API_KEY} Передайте ключ с помощью --set : helm install my-hyperdx hyperdx/hdx-oss-v2 \ --set env[0].name=ANTHROPIC_API_KEY \ --set env[0].value=<YOUR_KEY>

Перейдите в Chart Explorer Выберите Chart Explorer в левом меню HyperDX. Выберите источник данных Выберите источник данных, который хотите визуализировать, — например, Logs, Traces или Metrics. Введите текстовый запрос В верхней части Chart Explorer найдите поле ввода AI Assistant. Введите на естественном языке описание диаграммы, которую хотите создать. Например: Show error rates by service over the last 24 hours

Latency breakdown by endpoint

Count of events over time grouped by severity ClickStack преобразует запрос в запрос и автоматически строит визуализацию.

Самый быстрый способ опробовать Text-to-Chart — использовать Docker-образ Local Mode и удаленный набор демо-данных:

docker run -e ANTHROPIC_API_KEY='<YOUR_KEY>' -p 8080:8080 clickhouse/clickstack-local:latest

Перейдите по адресу localhost:8080 . Чтобы подключиться к демо-данным, откройте Team Settings и создайте новое подключение со следующими параметрами:

Connection Name : Demo

: Host : https://sql-clickhouse.clickhouse.com

: Username : otel_demo

: Password: оставьте пустым

Затем настройте каждый источник — Logs, Traces, Metrics и Sessions — на использование базы данных otel_v2 . Подробные инструкции по настройке источников см. в руководстве по удалённому демо-набору данных.

После подключения откройте Chart Explorer и попробуйте запросы к доступным логам, трейсам и метрикам.

Следующие запросы демонстрируют распространённые сценарии использования при работе с данными обсервабилити:

Запрос Источник данных Описание Error count by service over time Логи Отображает частоту ошибок по сервисам с течением времени Average request duration grouped by endpoint Трейсы Показывает паттерны задержки для каждого эндпоинта P99 latency by service Трейсы Помогает выявить хвостовую задержку по сервисам Count of 5xx status codes over the last 6 hours Логи Отслеживает динамику серверных ошибок

Запросы могут ссылаться на любой столбец или атрибут, доступный в настроенных источниках данных. Чем конкретнее запрос, тем точнее будет сгенерированная диаграмма.