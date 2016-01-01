Воспроизведение сессий

Воспроизведение сессий в ClickStack захватывает и воссоздаёт взаимодействия пользователей с вашим веб-приложением, позволяя визуально воспроизвести в точности то, что пользователь видел и делал во время своей сессии. Вместо видеозаписи SDK фиксирует изменения DOM, движения мыши, клики, прокрутку, ввод с клавиатуры, логи консоли, сетевые запросы (XHR, Fetch, WebSocket) и исключения JavaScript, а затем воссоздаёт этот пользовательский опыт в браузере.

Поскольку воспроизведения сессий хранятся в ClickHouse вместе с логами, трейcами и метриками, вы можете за несколько кликов перейти от просмотра пользовательского опыта к анализу бэкенд-трейсов и запросов к базе данных, которые за ним стоят. Это делает воспроизведение сессий полезным для отладки проблем в продакшене, понимания поведения пользователей, выявления точек трения в UX и визуального подтверждения инцидентов, о которых сообщают в поддержку.

ClickStack полностью совместим с OpenTelemetry, поэтому вы можете отправлять браузерную телеметрию (трейсы, исключения) с помощью стандартного JavaScript SDK OpenTelemetry или любого из языковых SDK ClickStack. Однако для session replay требуется ClickStack Browser SDK ( @hyperdx/browser ), который расширяет OpenTelemetry SDK возможностями записи сессий, захвата консоли и сетевых запросов. Если вам нужны только трейсы без session replay, любой совместимый с OTel браузерный SDK будет работать с ClickStack.

Примеры ниже используют ClickStack Browser SDK. Добавление session replay в ваше приложение включает всего три шага: установка пакета, инициализация SDK, после чего все действия пользователя автоматически записываются — дополнительные изменения в коде не требуются.

Совет Инициализируйте SDK в месте, которое гарантированно загружается при старте вашего приложения. Например, в приложении Next.js это может быть корневой layout.js . Это обеспечивает немедленный запуск записи сессий и захват полного пользовательского опыта.

NPM

Yarn

Script Tag npm install @hyperdx/browser import HyperDX from '@hyperdx/browser'; HyperDX.init({ url: 'http://your-otel-collector:4318', apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // не указывайте для Managed ClickStack service: 'my-frontend-app', tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], consoleCapture: true, advancedNetworkCapture: true, }); yarn add @hyperdx/browser import HyperDX from '@hyperdx/browser'; HyperDX.init({ url: 'http://your-otel-collector:4318', apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // не указывайте для Managed ClickStack service: 'my-frontend-app', tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], consoleCapture: true, advancedNetworkCapture: true, }); Для приложений, не использующих бандлер, подключите SDK напрямую через тег script. Это создаст глобальную переменную HyperDX , которую можно использовать так же, как пакет NPM. <script src="https://unpkg.com/@hyperdx/[email protected]/build/index.js"></script> <script> window.HyperDX.init({ url: 'http://your-otel-collector:4318', apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // не указывайте для Managed ClickStack service: 'my-frontend-app', tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i], consoleCapture: true, advancedNetworkCapture: true, }); </script>

Примечание Опция tracePropagationTargets ключевая для связывания session replay с бэкенд-трейсами — укажите здесь домен вашего API, чтобы включить полноценный распределённый трейсинг от фронтенда до бэкенда. Полный список опций SDK, включая настройки конфиденциальности, кастомные действия, React error boundaries и source maps, приведён в справочнике по Browser SDK.

Browser SDK также поддерживает маскирование инпутов и текста для приложений с повышенными требованиями к конфиденциальности, а также привязку информации о пользователе, чтобы вы могли искать и фильтровать сессии по пользователю в интерфейсе ClickStack.

Перейдите в раздел Client Sessions на левой боковой панели в интерфейсе ClickStack (HyperDX). В этом представлении перечислены все записанные браузерные сессии с указанием их длительности и количества событий.

Нажмите кнопку воспроизведения у любой сессии, чтобы просмотреть её реплей. В представлении реплея реконструированный пользовательский опыт отображается справа, а таймлайн браузерных событий — сетевых запросов, логов консоли и ошибок — слева.

Переключайтесь между режимами Highlighted и All Events, чтобы настроить уровень детализации, отображаемый на таймлайне. Ошибки помечаются красным цветом, а при клике на любое событие реплей переходит к соответствующему моменту сессии.

Когда вы выбираете сетевой запрос или ошибку на таймлайне сессии, вы можете перейти на вкладку Trace, чтобы отследить этот запрос через ваши backend-сервисы — просматривая связанные логи, спаны и запросы к базе данных, которые были вызваны этим действием пользователя.

Это работает, так как конфигурация tracePropagationTargets связывает спаны браузера со спанами сервера через заголовок traceparent , формируя единый распределённый трейc от клика пользователя до самой базы данных. Подробный пошаговый разбор этого на практике, включая инструментирование как frontend-, так и backend-частей, см. в статье Instrumenting your NextJS application with OpenTelemetry and ClickStack.

Корреляция работает и в обратном направлении. При просмотре трассы в представлении Search щёлкните на неё, чтобы открыть подробную информацию о трассе, затем выберите вкладку Session Replay, чтобы увидеть, что именно видел и делал пользователь в момент формирования этой трассы. Это особенно полезно при расследовании ошибок или медленных запросов — вы можете начать с проблемы на стороне бэкенда и сразу увидеть, как происходящее выглядело для пользователя.

Данные для воспроизведения сессий хранятся в отдельной таблице hyperdx_sessions в ClickHouse, отдельно от логов и трейсов. Каждое событие сессии — это строка с полем Body , содержащим полезную нагрузку события, и отображением LogAttributes , в котором хранятся метаданные события. Столбцы Body и LogAttributes вместе содержат детали реальных событий сессии, которые используются для восстановления воспроизведения.

Полную информацию о схеме таблицы см. в разделе Таблицы и схемы, используемые ClickStack.

Есть два способа увидеть session replay в действии:

Живой пример — перейдите на clickpy.clickhouse.com, повзаимодействуйте с приложением, затем посмотрите запись своей сессии на play-clickstack.clickhouse.com в источнике ClickPy Sessions . Подробности об инструментации ClickPy см. в записи в блоге Instrumenting your NextJS application with OpenTelemetry and ClickStack.

— перейдите на clickpy.clickhouse.com, повзаимодействуйте с приложением, затем посмотрите запись своей сессии на play-clickstack.clickhouse.com в источнике . Подробности об инструментации ClickPy см. в записи в блоге Instrumenting your NextJS application with OpenTelemetry and ClickStack. Локальный демонстрационный пример — Session Replay Demo пошагово показывает, как проинструментировать демонстрационное приложение, включая локальный запуск ClickStack и просмотр записей сессий.