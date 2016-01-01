Карты сервисов
Карты сервисов показывают, как взаимодействуют ваши сервисы. ClickStack строит граф, сопоставляя клиентские спаны (исходящие запросы) с серверными спанами (входящие запросы) в рамках одного трейса и восстанавливая путь запроса между сервисами.
Нажмите Service Map в левой панели навигации, чтобы открыть полный граф. Сервисы появятся, как только вы начнёте приём трейсов через OpenTelemetry.
Просмотр карты сервисов
Каждый узел представляет сервис, определяемый атрибутом ресурса
service.name. Рёбра (пунктирные линии) соединяют сервисы, если клиентский спан в одном сервисе соответствует серверному спану в другом. Размер узла отражает относительный объём трафика, а красные узлы обозначают сервисы с ошибками в выбранном временном диапазоне.
Панель инструментов над картой позволяет фильтровать данные и настраивать отображение.
Выбор источника — отфильтруйте карту по конкретному источнику трейсов (например, "ClickPy Traces").
Ползунок выборки — настройте уровень выборки, чтобы сбалансировать производительность и точность. Более низкие значения быстрее загружаются на кластерах с большим объёмом данных.
Выбор диапазона дат — задайте временное окно для данных трейсов, используемых для построения карты.
Используйте кнопки +/- в левом нижнем углу карты или прокрутку колеса мыши, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб.
Карты сервисов на уровне трейса
Когда вы просматриваете отдельный трейс, карта сервисов с фокусом на нём показывает, как конкретный запрос проходил между сервисами. Это позволяет увидеть топологию отдельного запроса, не выходя из waterfall трейса.