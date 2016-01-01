Карты сервисов

Карты сервисов показывают, как взаимодействуют ваши сервисы. ClickStack строит граф, сопоставляя клиентские спаны (исходящие запросы) с серверными спанами (входящие запросы) в рамках одного трейса и восстанавливая путь запроса между сервисами.

Нажмите Service Map в левой панели навигации, чтобы открыть полный граф. Сервисы появятся, как только вы начнёте приём трейсов через OpenTelemetry.

Каждый узел представляет сервис, определяемый атрибутом ресурса service.name . Рёбра (пунктирные линии) соединяют сервисы, если клиентский спан в одном сервисе соответствует серверному спану в другом. Размер узла отражает относительный объём трафика, а красные узлы обозначают сервисы с ошибками в выбранном временном диапазоне.

Панель инструментов над картой позволяет фильтровать данные и настраивать отображение.

Выбор источника — отфильтруйте карту по конкретному источнику трейсов (например, "ClickPy Traces").

Ползунок выборки — настройте уровень выборки, чтобы сбалансировать производительность и точность. Более низкие значения быстрее загружаются на кластерах с большим объёмом данных.

Выбор диапазона дат — задайте временное окно для данных трейсов, используемых для построения карты.

Используйте кнопки +/- в левом нижнем углу карты или прокрутку колеса мыши, чтобы увеличивать и уменьшать масштаб.

Когда вы просматриваете отдельный трейс, карта сервисов с фокусом на нём показывает, как конкретный запрос проходил между сервисами. Это позволяет увидеть топологию отдельного запроса, не выходя из waterfall трейса.