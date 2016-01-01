ИИ-блокноты в ClickStack

Private preview

Блокноты ИИ — это интерактивный инструмент для расследования в ClickStack, который сочетает ИИ-агента с ручным анализом. Вы можете описать проблему простым языком, и ИИ-агент выполнит запросы к логам, трейсам и метрикам от вашего имени, выводя релевантные данные, диаграммы и сводки в виде набора плиток. Вы также можете добавлять собственные плитки (диаграммы, таблицы, поисковые запросы и заметки в markdown) рядом с результатами, созданными ИИ, формируя полную запись расследования.

Блокнот ИИ, исследующий сбой Visa из-за переполнения кэша
Только для Managed ClickStack

Блокноты ИИ доступны только в развертываниях Managed ClickStack.

Настройка

ИИ-блокноты в настоящее время доступны в рамках частного предварительного просмотра в ClickHouse Cloud. Платформа автоматически управляет моделями ИИ и провайдерами.

Перед использованием ИИ-блокнотов:

  1. Generative AI enabled — Администратор команды должен включить переключатель согласия на Generative AI. См. раздел Включение Generative AI.
  2. Notebook access — У вашей роли должны быть права на чтение и запись Notebooks.

После этого пункт Notebooks появится на левой боковой панели у всех пользователей с соответствующей ролью.

Включение Generative AI

Администратор команды должен включить переключатель согласия на использование Generative AI, прежде чем можно будет использовать блокноты (и другие AI-функции).

  1. Перейдите в Team Settings > Security Policies.
  2. Переведите переключатель Generative AI в положение «вкл.».
  3. Ознакомьтесь с диалоговым окном согласия и примите его.
Переключатель Generative AI в Team Settings

Работа с ИИ-блокнотами

Создание блокнота

  1. Выберите Notebooks на левой боковой панели.
  2. Нажмите New Private Notebook (виден только вам) или New Shared Notebook (виден вашей команде).

В списке блокнотов отображаются все блокноты, к которым у вас есть доступ. Вы можете фильтровать их по имени и тегам или переключаться между My Notebooks и All Notebooks.

Список блокнотов

Запуск расследования с ИИ

В нижней части блокнота введите запрос с описанием того, что вы хотите исследовать, — например, "Почему за последний час резко выросла частота ошибок в сервисе checkout?"

Нажмите Send (или Enter). ИИ-агент выполнит следующие действия:

  1. Изучит доступные вам источники данных.
  2. Выполнит поисковые запросы и запросы на агрегацию по вашим логам, трейсам и метрикам.
  3. Сформирует набор плиток, показывающих ход его рассуждений, выполненные запросы, промежуточные диаграммы и итоговые выводы.

Каждый шаг отображается в блокноте в виде плитки. Плитки Thought process показывают логику каждого запроса, а плитки Output содержат выводы агента и, при необходимости, диаграммы. В отличие от обычного чата с ИИ, блокноты позволяют точно видеть, с какими данными ИИ работает на каждом шаге, — поэтому вы можете проверить его логику, заметить интересные зацепки, которые он мог упустить, и разветвить расследование, чтобы направить его в другую сторону.

Пока расследование выполняется, вы можете нажать Stop, чтобы отменить его.

Блокнот с плитками, созданными ИИ

Ветвление расследования

В ходе расследования ИИ вы можете заметить промежуточный шаг, на котором обнаруживается что-то интересное, — но агент продолжил расследование в другом направлении. Ветвление позволяет перезапустить процесс с этой точки с другим запросом, не теряя исходную ветку расследования.

Чтобы создать ветку:

  1. Разверните плитку с ходом рассуждений и нажмите Restart from Here.
  2. В диалоговом окне введите изменённый запрос, который направит расследование в новую сторону.
  3. Нажмите Interrupt & Create Branch. ИИ начнёт новую ветку расследования с этой точки.
Диалоговое окно Create New Branch

Когда у плитки появляется несколько веток, в её заголовке отображаются кнопки со стрелками влево и вправо, а также значок (например, 1/2), показывающий количество веток. Нажимайте на стрелки, чтобы переключаться между ветками.

Стрелки навигации по веткам и значок 1/2 на плитке

Добавление плиток вручную

Помимо плиток, сгенерированных ИИ, вы можете добавлять собственные блоки анализа с помощью кнопок в нижней части блокнота:

КнопкаСочетание клавишОписание
ПоискSПредставление для поиска по логам и трейсам, аналогичное странице поиска.
ГрафикLЛинейный график временного ряда, использующий тот же конструктор визуализаций, что и дашборды.
ТаблицаTПредставление с табличной агрегацией.
MarkdownMПроизвольный текст для заметок, гипотез или выводов.

После добавления плитка открывается в режиме редактирования, где можно настроить источник данных, фильтры и агрегации — здесь используется тот же интерфейс, что и при создании визуализаций дашборда. Нажмите Save, чтобы сохранить плитку.

Плитки, добавленные вручную, размещаются ниже последней видимой плитки в текущей ветке. Высоту плиток можно изменять, перетаскивая их нижний край.

Кнопки для добавления плиток вручную в нижней части блокнота
Примечание

Если сейчас выполняется расследование, запущенное ИИ, добавление или редактирование плитки вручную отменит его. Перед продолжением появится диалоговое окно подтверждения.

Общий доступ и организация

  • Частный или общий доступ — Переключайте значок замка в заголовке блокнота, чтобы выбирать между частным режимом (только для вас) и общим доступом (виден команде). Изменить этот параметр может только создатель блокнота.
  • Теги — Добавляйте к блокнотам теги для удобной фильтрации на странице списка.
  • Название — Нажмите на название блокнота, чтобы переименовать его. Если вы начнёте исследование в безымянном блокноте, ИИ автоматически предложит название.

Пользовательский контекст агента

Администраторы команды могут добавить дополнительный контекст, который будет включаться в каждое расследование в AI Notebooks для всей команды. Это полезно, чтобы предоставить AI сведения об архитектуре вашей системы, соглашениях об именовании или известных проблемах.

Чтобы настроить это:

  1. Перейдите в Notebooks на левой боковой панели.
  2. Откройте Agent Settings (доступно администраторам команды).
  3. Введите свой пользовательский контекст (до 50 000 символов) и сохраните изменения.

Этот контекст добавляется к системному запросу AI для всех расследований в Notebooks в рамках команды.

Панель Agent Settings для пользовательского контекста