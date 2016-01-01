MCP-сервер ClickStack
ClickStack включает встроенный сервер Model Context Protocol (MCP), который позволяет ИИ-ассистентам взаимодействовать с вашими данными обсервабилити. После подключения ИИ-ассистент может выполнять запросы к журналам, трассировкам и метрикам, управлять панелями мониторинга и оповещениями, изучать источники данных и работать с сохранёнными поисками — всё это на естественном языке.
Это позволяет использовать такие инструменты, как Claude Code, Cursor или любой MCP-совместимый клиент, чтобы расследовать инциденты, создавать панели мониторинга и управлять вашей конфигурацией обсервабилити, не выходя из среды разработки.
Доступность
MCP-сервер доступен для следующих типов развертывания ClickStack:
|Развертывание
|Статус
|Open Source ClickStack
|Доступно
|BYOC (Bring Your Own Cloud)
|Доступно
|Управляемый ClickStack
|Скоро будет доступно
|HyperDX v1 (hyperdx.io)
|Не поддерживается
Поддержка MCP-сервера для Управляемого ClickStack находится в активной разработке и скоро станет доступна. Инструкции на этой странице относятся к развертываниям Open Source ClickStack и BYOC.
Предварительные требования
Перед подключением MCP-клиента вам потребуется:
- Запущенный экземпляр ClickStack (варианты настройки см. в разделе Развертывание)
- Personal API Access Key — его можно найти в HyperDX: Team Settings → API Keys → Personal API Access Key
Personal API Access Key отличается от Ingestion API Key, который находится в Team Settings и используется для аутентификации телеметрии, отправляемой в коллектор OpenTelemetry.
Конечная точка
MCP-сервер доступен по пути
/api/mcp на URL фронтенда ClickStack:
Например, для локального развертывания по умолчанию:
Замените
localhost:8080 на хост и порт вашего экземпляра, если вы переопределили стандартные значения.
В примерах на этой странице используется URL фронтенд-приложения (по умолчанию порт
8080). Вы также можете обращаться к MCP-серверу напрямую через бэкенд по адресу
<BACKEND_URL>/mcp, но не все развертывания открывают доступ к бэкенду, поэтому в этой документации используется путь через фронтенд.
MCP-сервер использует транспорт Streamable HTTP с аутентификацией по Bearer token.
Подключение MCP-клиента
В примерах ниже показано, как настроить популярные MCP-клиенты. Замените
<YOUR_CLICKSTACK_URL> на URL вашего инстанса (например,
http://localhost:8080), а
<YOUR_API_KEY> — на ваш Personal API Access Key.
Claude code
Cursor
Добавьте следующее в файл
.cursor/mcp.json вашего проекта или в глобальные настройки Cursor:
OpenCode
Добавьте следующее в файл конфигурации
opencode.json:
Другие клиенты
Подключиться может любой MCP-клиент с поддержкой транспорта Streamable HTTP. Настройте его следующим образом:
- URL:
<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp
- Заголовок:
Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>
Что можно делать с MCP?
После подключения ваш AI-ассистент получает доступ к набору инструментов, охватывающих ключевые возможности ClickStack. В их число входят:
- Запросы к данным — Выполняйте поиск и агрегацию журналов, трассировок и метрик с помощью конструктора запросов ClickStack, синтаксиса поиска или raw SQL.
- Источники данных — Просматривайте доступные источники данных, подключения к базам данных, схемы столбцов и ключи атрибутов.
- Панели мониторинга — Создавайте, обновляйте, удаляйте и просматривайте панели мониторинга вместе с их плитками.
- Оповещения — Создавайте, обновляйте и просматривайте оповещения вместе с историей их выполнения.
- Сохранённые поиски — Создавайте, обновляйте и просматривайте сохранённые поиски для повторного использования.
- Вебхуки — Просматривайте доступные пункты назначения вебхуков для уведомлений об оповещениях.
- Команды — Просматривайте команды, в которые входит текущий пользователь, и определяйте активную команду.
Конкретный набор инструментов со временем может расширяться. При подключении MCP-клиент автоматически обнаружит доступные инструменты.
Использование в нескольких командах
По умолчанию запросы MCP выполняются в контексте вашей основной команды. Если вы состоите в нескольких командах, можно указать конкретную команду, передав заголовок
x-hdx-team с ID команды вместе с заголовком
Authorization. Если заголовок не указан, используется ваша основная команда. Если вы укажете команду, в которую не входите, запрос будет отклонён с ошибкой
401.
Используйте инструмент просмотра списка команд в вашем MCP-клиенте, чтобы узнать, к каким командам у вас есть доступ и какая из них активна.
Устранение неполадок
Я получаю ошибку аутентификации 403
- Убедитесь, что используете Personal API Access Key, а не Ingestion API Key.
- Убедитесь, что ключ передаётся в заголовке
Authorizationкак токен
Bearer.
- Проверьте, что ваш экземпляр ClickStack запущен и доступен по указанному URL.
Срабатывает ограничение по частоте запросов
MCP-сервер ограничивает частоту до 600 запросов в минуту на пользователя. Если вы превысите этот лимит, запросы будут временно отклоняться. Уменьшите частоту запросов или подождите перед повторной попыткой.
Я получаю ошибку 401 с заголовком x-hdx-team
Убедитесь, что идентификатор команды указан верно и что ваша учётная запись входит в эту команду.
Не удаётся подключиться к MCP-серверу
- Убедитесь, что ваш MCP-клиент поддерживает транспорт Streamable HTTP. Более старые клиенты, поддерживающие только транспорт stdio, работать не будут.
- Если вы запускаете ClickStack локально, убедитесь, что приложение доступно по указанному URL (по умолчанию —
http://localhost:8080).
- Для развертываний BYOC за балансировщиком нагрузки или обратным прокси убедитесь, что путь
/api/mcpне блокируется и не переписывается.