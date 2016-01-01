MCP-сервер ClickStack

ClickStack включает встроенный сервер Model Context Protocol (MCP), который позволяет ИИ-ассистентам взаимодействовать с вашими данными обсервабилити. После подключения ИИ-ассистент может выполнять запросы к журналам, трассировкам и метрикам, управлять панелями мониторинга и оповещениями, изучать источники данных и работать с сохранёнными поисками — всё это на естественном языке.

Это позволяет использовать такие инструменты, как Claude Code, Cursor или любой MCP-совместимый клиент, чтобы расследовать инциденты, создавать панели мониторинга и управлять вашей конфигурацией обсервабилити, не выходя из среды разработки.

MCP-сервер доступен для следующих типов развертывания ClickStack:

Развертывание Статус Open Source ClickStack Доступно BYOC (Bring Your Own Cloud) Доступно Управляемый ClickStack Скоро будет доступно HyperDX v1 (hyperdx.io) Не поддерживается

Управляемый ClickStack Поддержка MCP-сервера для Управляемого ClickStack находится в активной разработке и скоро станет доступна. Инструкции на этой странице относятся к развертываниям Open Source ClickStack и BYOC.

Перед подключением MCP-клиента вам потребуется:

Запущенный экземпляр ClickStack (варианты настройки см. в разделе Развертывание)

Personal API Access Key — его можно найти в HyperDX: Team Settings → API Keys → Personal API Access Key

Примечание Personal API Access Key отличается от Ingestion API Key, который находится в Team Settings и используется для аутентификации телеметрии, отправляемой в коллектор OpenTelemetry.

MCP-сервер доступен по пути /api/mcp на URL фронтенда ClickStack:

Например, для локального развертывания по умолчанию:

Замените localhost:8080 на хост и порт вашего экземпляра, если вы переопределили стандартные значения.

Примечание В примерах на этой странице используется URL фронтенд-приложения (по умолчанию порт 8080 ). Вы также можете обращаться к MCP-серверу напрямую через бэкенд по адресу <BACKEND_URL>/mcp , но не все развертывания открывают доступ к бэкенду, поэтому в этой документации используется путь через фронтенд.

MCP-сервер использует транспорт Streamable HTTP с аутентификацией по Bearer token.

В примерах ниже показано, как настроить популярные MCP-клиенты. Замените <YOUR_CLICKSTACK_URL> на URL вашего инстанса (например, http://localhost:8080 ), а <YOUR_API_KEY> — на ваш Personal API Access Key.

claude mcp add --transport http hyperdx <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp \ --header "Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>"

Добавьте следующее в файл .cursor/mcp.json вашего проекта или в глобальные настройки Cursor:

{ "mcpServers": { "hyperdx": { "url": "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } }

Добавьте следующее в файл конфигурации opencode.json :

{ "mcp": { "hyperdx": { "type": "http", "url": "<YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp", "headers": { "Authorization": "Bearer <YOUR_API_KEY>" } } } }

Подключиться может любой MCP-клиент с поддержкой транспорта Streamable HTTP. Настройте его следующим образом:

URL: <YOUR_CLICKSTACK_URL>/api/mcp

Заголовок: Authorization: Bearer <YOUR_API_KEY>

После подключения ваш AI-ассистент получает доступ к набору инструментов, охватывающих ключевые возможности ClickStack. В их число входят:

Запросы к данным — Выполняйте поиск и агрегацию журналов, трассировок и метрик с помощью конструктора запросов ClickStack, синтаксиса поиска или raw SQL.

— Просматривайте доступные источники данных, подключения к базам данных, схемы столбцов и ключи атрибутов.

— Создавайте, обновляйте, удаляйте и просматривайте панели мониторинга вместе с их плитками.

— Создавайте, обновляйте и просматривайте оповещения вместе с историей их выполнения.

— Создавайте, обновляйте и просматривайте сохранённые поиски для повторного использования.

— Просматривайте доступные пункты назначения вебхуков для уведомлений об оповещениях.

— Просматривайте команды, в которые входит текущий пользователь, и определяйте активную команду.

Конкретный набор инструментов со временем может расширяться. При подключении MCP-клиент автоматически обнаружит доступные инструменты.

По умолчанию запросы MCP выполняются в контексте вашей основной команды. Если вы состоите в нескольких командах, можно указать конкретную команду, передав заголовок x-hdx-team с ID команды вместе с заголовком Authorization . Если заголовок не указан, используется ваша основная команда. Если вы укажете команду, в которую не входите, запрос будет отклонён с ошибкой 401 .

Используйте инструмент просмотра списка команд в вашем MCP-клиенте, чтобы узнать, к каким командам у вас есть доступ и какая из них активна.

Я получаю ошибку аутентификации 403 Убедитесь, что используете Personal API Access Key , а не Ingestion API Key.

Убедитесь, что ключ передаётся в заголовке Authorization как токен Bearer .

как токен . Проверьте, что ваш экземпляр ClickStack запущен и доступен по указанному URL.

Срабатывает ограничение по частоте запросов MCP-сервер ограничивает частоту до 600 запросов в минуту на пользователя. Если вы превысите этот лимит, запросы будут временно отклоняться. Уменьшите частоту запросов или подождите перед повторной попыткой.

Я получаю ошибку 401 с заголовком x-hdx-team Убедитесь, что идентификатор команды указан верно и что ваша учётная запись входит в эту команду.