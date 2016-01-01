Управление ClickStack

В этом разделе описано, как управлять ClickStack.

Раздел Описание Базовое администрирование Введение в выполнение типовых административных задач в ClickStack. Переход в продуктивную среду Рекомендуемые шаги и практики перед запуском ClickStack в продуктивной среде. Materialized views Подробное руководство по использованию materialized views в ClickStack для ускорения выполнения запросов. Оптимизация производительности Всестороннее руководство по настройке ClickStack для крупномасштабных нагрузок.

Большинство задач по управлению ClickStack требуют знакомства с базой данных ClickHouse, на которой он основан. Перед выполнением административных операций или действий, связанных с производительностью, рекомендуется ознакомиться со следующими ключевыми концепциями ClickHouse.

Понятие Описание Tables Как источники данных ClickStack отображаются на базовые таблицы ClickHouse. Таблицы ClickHouse в основном используют движок MergeTree. Parts Как данные записываются в виде неизменяемых частей и со временем объединяются. Partitions Логические группировки частей таблицы, упрощающие управление данными, выполнение запросов и оптимизацию. Merges Фоновый процесс, который объединяет части, чтобы уменьшить количество частей, задействованных при выполнении запросов, и поддерживать производительность. Granules Наименьшая единица данных, считываемая и отфильтровываемая во время выполнения запроса. Primary (ordering) keys Как ключ ORDER BY определяет расположение данных на диске, сжатие и поведение отсечения данных при выполнении запросов.

Эти концепции являются фундаментальными для производительности ClickHouse и помогут вам принимать обоснованные административные решения при управлении ClickStack.