Управление ClickStack

В этом разделе описано, как управлять ClickStack.

Руководства по администрированию

РазделОписание
Базовое администрированиеВведение в выполнение типовых административных задач в ClickStack.
Переход в продуктивную средуРекомендуемые шаги и практики перед запуском ClickStack в продуктивной среде.
Materialized viewsПодробное руководство по использованию materialized views в ClickStack для ускорения выполнения запросов.
Оптимизация производительностиВсестороннее руководство по настройке ClickStack для крупномасштабных нагрузок.

Базовые концепции ClickHouse

Большинство задач по управлению ClickStack требуют знакомства с базой данных ClickHouse, на которой он основан. Перед выполнением административных операций или действий, связанных с производительностью, рекомендуется ознакомиться со следующими ключевыми концепциями ClickHouse.

ПонятиеОписание
TablesКак источники данных ClickStack отображаются на базовые таблицы ClickHouse. Таблицы ClickHouse в основном используют движок MergeTree.
PartsКак данные записываются в виде неизменяемых частей и со временем объединяются.
PartitionsЛогические группировки частей таблицы, упрощающие управление данными, выполнение запросов и оптимизацию.
MergesФоновый процесс, который объединяет части, чтобы уменьшить количество частей, задействованных при выполнении запросов, и поддерживать производительность.
GranulesНаименьшая единица данных, считываемая и отфильтровываемая во время выполнения запроса.
Primary (ordering) keysКак ключ ORDER BY определяет расположение данных на диске, сжатие и поведение отсечения данных при выполнении запросов.

Эти концепции являются фундаментальными для производительности ClickHouse и помогут вам принимать обоснованные административные решения при управлении ClickStack.