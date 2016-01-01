Управление ClickStack
В этом разделе описано, как управлять ClickStack.
Руководства по администрированию
|Раздел
|Описание
|Базовое администрирование
|Введение в выполнение типовых административных задач в ClickStack.
|Переход в продуктивную среду
|Рекомендуемые шаги и практики перед запуском ClickStack в продуктивной среде.
|Materialized views
|Подробное руководство по использованию materialized views в ClickStack для ускорения выполнения запросов.
|Оптимизация производительности
|Всестороннее руководство по настройке ClickStack для крупномасштабных нагрузок.
Базовые концепции ClickHouse
Большинство задач по управлению ClickStack требуют знакомства с базой данных ClickHouse, на которой он основан. Перед выполнением административных операций или действий, связанных с производительностью, рекомендуется ознакомиться со следующими ключевыми концепциями ClickHouse.
|Понятие
|Описание
|Tables
|Как источники данных ClickStack отображаются на базовые таблицы ClickHouse. Таблицы ClickHouse в основном используют движок MergeTree.
|Parts
|Как данные записываются в виде неизменяемых частей и со временем объединяются.
|Partitions
|Логические группировки частей таблицы, упрощающие управление данными, выполнение запросов и оптимизацию.
|Merges
|Фоновый процесс, который объединяет части, чтобы уменьшить количество частей, задействованных при выполнении запросов, и поддерживать производительность.
|Granules
|Наименьшая единица данных, считываемая и отфильтровываемая во время выполнения запроса.
|Primary (ordering) keys
|Как ключ
ORDER BY определяет расположение данных на диске, сжатие и поведение отсечения данных при выполнении запросов.
Эти концепции являются фундаментальными для производительности ClickHouse и помогут вам принимать обоснованные административные решения при управлении ClickStack.