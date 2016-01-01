Перейти к основному содержанию
Перейти к основному содержанию
Warning

Поддержка OpenMetrics в платформе Temporal доступна в статусе Public Preview. См. их документацию для получения дополнительной информации.

Temporal предоставляет абстракцию для создания простых, сложных и отказоустойчивых приложений.

Мониторинг метрик Temporal Cloud с помощью ClickStack

Кратко

В этом руководстве показано, как отслеживать Temporal Cloud с помощью ClickStack, настроив Prometheus receiver в OTel collector. Вы узнаете, как:

  • Настроить OTel collector для сбора метрик Temporal Cloud
  • Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией
  • Использовать преднастроенную панель мониторинга для визуализации производительности Temporal Cloud (открытые рабочие процессы, действия/с, активные пространства имен, очереди задач)

Требуемое время: 5–10 минут

Интеграция с существующим Temporal Cloud

В этом разделе описывается настройка ClickStack через конфигурацию OTel collector ClickStack с приемником Prometheus.

Предварительные требования

  • Запущенный экземпляр ClickStack
  • Учетная запись Temporal Cloud
  • Сетевой HTTP-доступ из ClickStack к вашему Temporal Cloud

Создайте ключ Temporal Cloud

Убедитесь, что у вас есть API-ключ Temporal Cloud. Его можно создать, следуя инструкциям в руководстве по аутентификации в документации Temporal.

Файл ключа

Убедитесь, что эти учетные данные сохранены в файле temporal.key в том же каталоге, что и создаваемый ниже файл конфигурации. Ключ должен храниться в виде текста без пробелов в начале и в конце.

Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector

ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию коллектора OpenTelemetry путём монтирования пользовательского конфигурационного файла и установки переменной окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, управляемой HyperDX через OpAMP.

Создайте файл temporal-metrics.yaml со следующей конфигурацией:

receivers:
  prometheus/temporal:
    config:
      scrape_configs:
      - job_name: 'temporal-cloud'
        scrape_interval: 60s
        scrape_timeout: 30s
        honor_timestamps: true
        scheme: https
        authorization:
          type: Bearer
          credentials_file: /etc/otelcol-contrib/temporal.key
        static_configs:
          - targets: ['metrics.temporal.io']
        metrics_path: '/v1/metrics'

processors:
  resource:
    attributes:
      - key: service.name
        value: "temporal"
        action: upsert

service:
  pipelines:
    metrics/temporal:
      receivers: [prometheus/temporal]
      processors:
        - resource
        - memory_limiter
        - batch
      exporters:
        - clickhouse

Эта конфигурация:

Примечание
  • В пользовательской конфигурации вы задаёте только новые receivers, processors и pipelines
  • Процессоры memory_limiter и batch, а также экспортер clickhouse уже определены в базовой конфигурации ClickStack — достаточно просто ссылаться на них по имени
  • Процессор resource устанавливает обязательный атрибут service.name согласно семантическим соглашениям OpenTelemetry
  • Для нескольких аккаунтов Temporal Cloud настройте service.name, чтобы их различать (например, "temporal-prod", "temporal-dev")

Настройте ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации

Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, вам необходимо:

  1. Смонтируйте пользовательский конфигурационный файл в /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. Установите переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. Смонтируйте файл temporal.key по пути /etc/otelcol-contrib/temporal.key
  4. Убедитесь, что между ClickStack и Temporal есть сетевое соединение

Все команды предполагают, что они выполняются из каталога с примерами, в котором хранятся файлы temporal-metrics.yaml и temporal.key.

Вариант 1: Docker Compose

Обновите конфигурацию развертывания ClickStack:

services:
  clickstack:
    # ... existing configuration ...
    environment:
      - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
    volumes:
      - ./temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
      - ./temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro
      # ... other volumes ...
Вариант 2: Запуск через Docker (образ «всё в одном»)

Если используется универсальный образ с docker run:

docker run --name clickstack \
  -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
  -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
  -v "$(pwd)/temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
  -v "$(pwd)/temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro" \
  clickhouse/clickstack-all-in-one:latest

Проверьте метрики в HyperDX

После настройки войдите в HyperDX и проверьте поступление метрик:

  1. Откройте раздел Metrics Explorer
  2. Найдите метрики, имена которых начинаются с temporal (например, temporal_cloud_v1_workflow_success_count, temporal_cloud_v1_poll_timeout_count)
  3. Вы должны увидеть точки метрик, появляющиеся с заданным вами интервалом сбора
Метрики Temporal

Дашборды и визуализация

Чтобы помочь вам начать мониторинг Temporal Cloud с помощью ClickStack, мы предоставляем несколько примеров визуализаций для Temporal Metrics.

Скачайте конфигурацию дашборда

Импортируйте преднастроенный дашборд

  1. Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards
  2. Нажмите Import Dashboard в правом верхнем углу под значком с многоточием
Кнопка импорта дашборда
  1. Загрузите файл temporal-metrics-dashboard.json и нажмите Finish Import
Диалог завершения импорта

Просмотрите дашборд

Дашборд будет создан со всеми предварительно настроенными визуализациями:

Дашборд Temporal Metrics

Устранение неполадок

Пользовательская конфигурация не загружается

Убедитесь, что переменная окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE настроена корректно:

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Убедитесь, что файл пользовательской конфигурации смонтирован по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:

docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# usually, docker exec clickstack ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Просмотрите содержимое пользовательской конфигурации и убедитесь, что оно читается:

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Убедитесь, что файл temporal.key смонтирован в контейнер:

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# This should output your temporal.key

Метрики не отображаются в HyperDX

Проверьте, что Temporal Cloud доступен из коллектора:

# From the ClickStack container
docker exec <container-name> curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://metrics.temporal.io/v1/metrics

В выводе должны появиться метрики Prometheus, например:

temporal_cloud_v1_workflow_success_count{operation="CompletionStats",region="aws-us-east-2",temporal_account="l2c4n",temporal_namespace="clickpipes-aws-prd-apps-us-east-2.l2c4n",temporal_task_queue="clickpipes-svc-dc118d12-b397-4975-a33e-c2888ac12ac4-peer-flow-task-queue",temporal_workflow_type="QRepPartitionWorkflow"} 0.067 1765894320

Убедитесь, что в фактической конфигурации присутствует ваш приёмник Prometheus:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "Prometheus:"
## usually, docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "prometheus:"

Проверьте журналы агента-коллектора на наличие ошибок:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus
# Look for connection errors or authentication failures
# docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus

Проверьте логи коллектора:

docker exec <container> cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error
# Look for config parsing errors - early supervisor.opamp-client can be ignored 
# docker exec clickstack cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error

Ошибки аутентификации

Если вы видите ошибки аутентификации в журналах, проверьте свой API-ключ.

Проблемы с сетевым подключением

Если ClickStack не может подключиться к Temporal Cloud, убедитесь, что в вашем файле Docker Compose или в командах docker run разрешён доступ к внешней сети.

Дальнейшие шаги

Если вы хотите углубиться дальше, вот несколько следующих шагов для экспериментов с системой мониторинга:

  • Настройте оповещения для критически важных метрик (пороги использования памяти, лимиты подключений, снижение коэффициента попаданий в кэш)
  • Создайте дополнительные дашборды для конкретных сценариев использования (задержка репликации, производительность подсистемы постоянного хранения)
  • Отслеживайте несколько учётных записей Temporal Cloud, дублируя конфигурацию receiver с разными конечными точками (endpoint) и именами сервисов