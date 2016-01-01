Warning Поддержка OpenMetrics в платформе Temporal доступна в статусе Public Preview. См. их документацию для получения дополнительной информации.

Temporal предоставляет абстракцию для создания простых, сложных и отказоустойчивых приложений.

Мониторинг метрик Temporal Cloud с помощью ClickStack

Кратко В этом руководстве показано, как отслеживать Temporal Cloud с помощью ClickStack, настроив Prometheus receiver в OTel collector. Вы узнаете, как: Настроить OTel collector для сбора метрик Temporal Cloud

Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией

Использовать преднастроенную панель мониторинга для визуализации производительности Temporal Cloud (открытые рабочие процессы, действия/с, активные пространства имен, очереди задач) Требуемое время: 5–10 минут

В этом разделе описывается настройка ClickStack через конфигурацию OTel collector ClickStack с приемником Prometheus.

Запущенный экземпляр ClickStack

Учетная запись Temporal Cloud

Сетевой HTTP-доступ из ClickStack к вашему Temporal Cloud

Создайте ключ Temporal Cloud Убедитесь, что у вас есть API-ключ Temporal Cloud. Его можно создать, следуя инструкциям в руководстве по аутентификации в документации Temporal. Файл ключа Убедитесь, что эти учетные данные сохранены в файле temporal.key в том же каталоге, что и создаваемый ниже файл конфигурации. Ключ должен храниться в виде текста без пробелов в начале и в конце. Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию коллектора OpenTelemetry путём монтирования пользовательского конфигурационного файла и установки переменной окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, управляемой HyperDX через OpAMP. Создайте файл temporal-metrics.yaml со следующей конфигурацией: receivers: prometheus/temporal: config: scrape_configs: - job_name: 'temporal-cloud' scrape_interval: 60s scrape_timeout: 30s honor_timestamps: true scheme: https authorization: type: Bearer credentials_file: /etc/otelcol-contrib/temporal.key static_configs: - targets: ['metrics.temporal.io'] metrics_path: '/v1/metrics' processors: resource: attributes: - key: service.name value: "temporal" action: upsert service: pipelines: metrics/temporal: receivers: [prometheus/temporal] processors: - resource - memory_limiter - batch exporters: - clickhouse Эта конфигурация: Подключается к Temporal Cloud по адресу metrics.temporal.io

Собирает метрики каждые 60 секунд

Собирает ключевые метрики производительности

Устанавливает обязательный атрибут ресурса service.name в соответствии с семантическими конвенциями OpenTelemetry

в соответствии с семантическими конвенциями OpenTelemetry Направляет метрики в экспортёр ClickHouse по отдельному конвейеру Примечание В пользовательской конфигурации вы задаёте только новые receivers, processors и pipelines

Процессоры memory_limiter и batch , а также экспортер clickhouse уже определены в базовой конфигурации ClickStack — достаточно просто ссылаться на них по имени

и , а также экспортер уже определены в базовой конфигурации ClickStack — достаточно просто ссылаться на них по имени Процессор resource устанавливает обязательный атрибут service.name согласно семантическим соглашениям OpenTelemetry

устанавливает обязательный атрибут согласно семантическим соглашениям OpenTelemetry Для нескольких аккаунтов Temporal Cloud настройте service.name , чтобы их различать (например, "temporal-prod" , "temporal-dev" ) Настройте ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, вам необходимо: Смонтируйте пользовательский конфигурационный файл в /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Установите переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Смонтируйте файл temporal.key по пути /etc/otelcol-contrib/temporal.key Убедитесь, что между ClickStack и Temporal есть сетевое соединение Все команды предполагают, что они выполняются из каталога с примерами, в котором хранятся файлы temporal-metrics.yaml и temporal.key . Обновите конфигурацию развертывания ClickStack: services: clickstack: # ... existing configuration ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml volumes: - ./temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - ./temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro # ... other volumes ... Если используется универсальный образ с docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Проверьте метрики в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и проверьте поступление метрик: Откройте раздел Metrics Explorer Найдите метрики, имена которых начинаются с temporal (например, temporal_cloud_v1_workflow_success_count , temporal_cloud_v1_poll_timeout_count ) Вы должны увидеть точки метрик, появляющиеся с заданным вами интервалом сбора

Чтобы помочь вам начать мониторинг Temporal Cloud с помощью ClickStack, мы предоставляем несколько примеров визуализаций для Temporal Metrics.

Скачайте конфигурацию дашборда Импортируйте преднастроенный дашборд Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards Нажмите Import Dashboard в правом верхнем углу под значком с многоточием Загрузите файл temporal-metrics-dashboard.json и нажмите Finish Import Просмотрите дашборд Дашборд будет создан со всеми предварительно настроенными визуализациями:

Убедитесь, что переменная окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE настроена корректно:

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Убедитесь, что файл пользовательской конфигурации смонтирован по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :

docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # usually, docker exec clickstack ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Просмотрите содержимое пользовательской конфигурации и убедитесь, что оно читается:

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Убедитесь, что файл temporal.key смонтирован в контейнер:

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key # usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key # This should output your temporal.key

Проверьте, что Temporal Cloud доступен из коллектора:

# From the ClickStack container docker exec <container-name> curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://metrics.temporal.io/v1/metrics

В выводе должны появиться метрики Prometheus, например:

temporal_cloud_v1_workflow_success_count{operation="CompletionStats",region="aws-us-east-2",temporal_account="l2c4n",temporal_namespace="clickpipes-aws-prd-apps-us-east-2.l2c4n",temporal_task_queue="clickpipes-svc-dc118d12-b397-4975-a33e-c2888ac12ac4-peer-flow-task-queue",temporal_workflow_type="QRepPartitionWorkflow"} 0.067 1765894320

Убедитесь, что в фактической конфигурации присутствует ваш приёмник Prometheus:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "Prometheus:" ## usually, docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "prometheus:"

Проверьте журналы агента-коллектора на наличие ошибок:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus # Look for connection errors or authentication failures # docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus

Проверьте логи коллектора:

docker exec <container> cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error # Look for config parsing errors - early supervisor.opamp-client can be ignored # docker exec clickstack cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error

Если вы видите ошибки аутентификации в журналах, проверьте свой API-ключ.

Если ClickStack не может подключиться к Temporal Cloud, убедитесь, что в вашем файле Docker Compose или в командах docker run разрешён доступ к внешней сети.

Если вы хотите углубиться дальше, вот несколько следующих шагов для экспериментов с системой мониторинга: