Мониторинг метрик Redis с помощью ClickStack

TL;DR В этом руководстве показано, как отслеживать метрики производительности Redis с помощью ClickStack, настроив Redis receiver в OTel collector. Вы узнаете, как: Настроить OTel collector для сбора метрик Redis

Развернуть ClickStack с вашей собственной конфигурацией

Использовать готовый дашборд для визуализации производительности Redis (команды/с, использование памяти, подключенные клиенты, эффективность кэша) Демо-набор данных с примерами метрик доступен, если вы хотите протестировать интеграцию перед настройкой вашего боевого Redis. Требуемое время: 5–10 минут

В этом разделе описывается, как настроить вашу существующую установку Redis для отправки метрик в ClickStack путём настройки ClickStack OTel collector с приёмником Redis.

Если вы хотите протестировать интеграцию метрик Redis, прежде чем настраивать собственную инфраструктуру, вы можете использовать наш предварительно настроенный демонстрационный набор данных в следующем разделе.

Запущенный экземпляр ClickStack

Установка Redis версии 3.0 или новее

Сетевой доступ от ClickStack к Redis (порт по умолчанию 6379)

Пароль Redis, если включена аутентификация

Проверка подключения к Redis Сначала убедитесь, что вы можете подключиться к Redis и что команда INFO работает: # Проверка подключения redis-cli ping # Ожидаемый результат: PONG # Проверка команды INFO (используется сборщиком метрик) redis-cli INFO server # Должна отобразиться информация о сервере Redis Если Redis требует аутентификацию: redis-cli -a <your-password> ping Общие конечные точки Redis: Локальный экземпляр : localhost:6379

: Docker : Используйте имя контейнера или имя сервиса (например, redis:6379 )

: Используйте имя контейнера или имя сервиса (например, ) Удалённый хост: <redis-host>:6379 Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию коллектора OpenTelemetry путём монтирования пользовательского конфигурационного файла и установки переменной окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, управляемой HyperDX через OpAMP. Создайте файл redis-metrics.yaml со следующей конфигурацией: receivers: redis: endpoint: "localhost:6379" collection_interval: 10s # Раскомментируйте, если Redis требует аутентификацию # password: ${env:REDIS_PASSWORD} # Настройте, какие метрики необходимо собирать metrics: redis.commands.processed: enabled: true redis.clients.connected: enabled: true redis.memory.used: enabled: true redis.keyspace.hits: enabled: true redis.keyspace.misses: enabled: true redis.keys.evicted: enabled: true redis.keys.expired: enabled: true processors: resource: attributes: - key: service.name value: "redis" action: upsert service: pipelines: metrics/redis: receivers: [redis] processors: - resource - memory_limiter - batch exporters: - clickhouse Данная конфигурация: Подключается к Redis на localhost:6379 (при необходимости измените endpoint в соответствии с вашей конфигурацией)

(при необходимости измените endpoint в соответствии с вашей конфигурацией) Собирает метрики каждые 10 секунд

Собирает ключевые метрики производительности (команды, клиенты, память, статистика по пространству ключей)

Устанавливает обязательный атрибут ресурса service.name в соответствии с семантическими соглашениями OpenTelemetry

в соответствии с семантическими соглашениями OpenTelemetry Направляет метрики к экспортёру ClickHouse через отдельный конвейер обработки Собираемые ключевые метрики: redis.commands.processed - Число обработанных команд в секунду

- Число обработанных команд в секунду redis.clients.connected - Количество подключенных клиентов

- Количество подключенных клиентов redis.clients.blocked - Клиенты, заблокированные из-за блокирующих вызовов

- Клиенты, заблокированные из-за блокирующих вызовов redis.memory.used - Объём используемой Redis памяти (в байтах)

- Объём используемой Redis памяти (в байтах) redis.memory.peak - Пиковое потребление памяти

- Пиковое потребление памяти redis.keyspace.hits - Успешные обращения к ключам

- Успешные обращения к ключам redis.keyspace.misses - Промахи при обращении к ключам (для расчета коэффициента попаданий в кэш)

- Промахи при обращении к ключам (для расчета коэффициента попаданий в кэш) redis.keys.expired - Истекшие ключи

- Истекшие ключи redis.keys.evicted - Ключи, удалённые из-за ограничений по памяти

- Ключи, удалённые из-за ограничений по памяти redis.connections.received - Общее количество полученных подключений

- Общее количество полученных подключений redis.connections.rejected - Отклонённые подключения Примечание В пользовательском конфигурационном файле вы указываете только новые receivers, processors и pipelines

Процессоры memory_limiter и batch , а также экспортёр clickhouse уже определены в базовой конфигурации ClickStack — достаточно просто сослаться на них по имени

и , а также экспортёр уже определены в базовой конфигурации ClickStack — достаточно просто сослаться на них по имени Процессор resource задаёт требуемый атрибут service.name в соответствии с семантическими соглашениями OpenTelemetry.

задаёт требуемый атрибут в соответствии с семантическими соглашениями OpenTelemetry. Для продакшн-среды с аутентификацией сохраните пароль в переменной окружения ${env:REDIS_PASSWORD} .

. Настройте collection_interval под ваши нужды (по умолчанию — 10s; уменьшение значения увеличивает объём данных)

под ваши нужды (по умолчанию — 10s; уменьшение значения увеличивает объём данных) Для нескольких экземпляров Redis настройте параметр service.name , чтобы различать их между собой (например, "redis-cache" , "redis-sessions" ) Настройте ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, необходимо: Смонтируйте пользовательский файл конфигурации по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Установите переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Обеспечьте сетевую связность между ClickStack и Redis Обновите конфигурацию развертывания ClickStack: services: clickstack: # ... существующая конфигурация ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Опционально: если Redis требует аутентификации # - REDIS_PASSWORD=ваш-пароль-redis # ... другие переменные окружения ... volumes: - ./redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro # ... другие тома ... # Если Redis находится в том же compose-файле: depends_on: - redis redis: image: redis:7-alpine ports: - "6379:6379" # Опционально: включить аутентификацию # command: redis-server --requirepass ваш-пароль-redis При использовании универсального образа с docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Важно: Если Redis запущен в другом контейнере, используйте сеть Docker: # Создайте сеть docker network create monitoring # Запустите Redis в сети docker run -d --name redis --network monitoring redis:7-alpine # Запустите ClickStack в той же сети (обновите endpoint на "redis:6379" в конфигурации) docker run --name clickstack \ --network monitoring \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Проверка метрик в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и проверьте поступление метрик: Перейдите в обозреватель метрик Найдите метрики, начинающиеся с redis. (например, redis.commands.processed , redis.memory.used ) Вы должны увидеть точки данных метрик, которые появляются с заданным интервалом сбора

Для пользователей, которые хотят протестировать интеграцию Redis Metrics перед настройкой продуктивных систем, мы предоставляем заранее сгенерированный датасет с реалистичными профилями метрик Redis.

Загрузите пример датасета метрик Скачайте заранее сгенерированные файлы метрик (24 часа Redis Metrics с реалистичными профилями): # Загрузить метрики gauge (память, коэффициент фрагментации) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-gauge.csv # Загрузить метрики sum (команды, подключения, статистика пространства ключей) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-sum.csv Датасет включает реалистичные профили: Событие прогрева кэша (06:00) — показатель hit rate растёт с 30% до 80%

— показатель hit rate растёт с 30% до 80% Сплеск трафика (14:30–14:45) — пятикратный рост трафика с повышенной нагрузкой на подключения

— пятикратный рост трафика с повышенной нагрузкой на подключения Дефицит памяти (20:00) — вытеснение ключей и деградация производительности кэша

— вытеснение ключей и деградация производительности кэша Ежедневные профили трафика — пики в рабочие часы, падения вечером, случайные короткие всплески Запустите ClickStack Запустите экземпляр ClickStack: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Подождите примерно 30 секунд, чтобы ClickStack полностью запустился. Загрузите метрики в ClickStack Загрузите метрики напрямую в ClickHouse: # Загрузить метрики gauge (память, фрагментация) cat redis-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # Загрузить метрики sum (команды, подключения, пространство ключей) cat redis-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" Проверьте метрики в HyperDX После загрузки самый быстрый способ просмотреть метрики — воспользоваться преднастроенной панелью. Перейдите к разделу Dashboards and visualization, чтобы импортировать дашборд и просмотреть все Redis Metrics одновременно. Примечание Диапазон времени демо‑датасета — с 2025-10-20 00:00:00 по 2025-10-21 05:00:00. Убедитесь, что диапазон времени в HyperDX попадает в этот интервал. Обратите внимание на следующие характерные профили: 06:00 — прогрев кэша (hit rate растёт с низких значений)

— прогрев кэша (hit rate растёт с низких значений) 14:30–14:45 — сплеск трафика (большое число клиентских подключений, есть отказы)

— сплеск трафика (большое число клиентских подключений, есть отказы) 20:00 — дефицит памяти (начинается вытеснение ключей)

Чтобы помочь вам начать мониторинг Redis с помощью ClickStack, мы предоставляем основные визуализации для метрик Redis.

Скачать конфигурацию дашборда Импорт готового дашборда Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards Нажмите Import Dashboard в правом верхнем углу под значком с многоточием Загрузите файл redis-metrics-dashboard.json и нажмите Finish Import Просмотр дашборда Дашборд будет создан со всеми преднастроенными визуализациями: Примечание Для демонстрационного набора данных установите диапазон времени 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (при необходимости скорректируйте под ваш часовой пояс). По умолчанию у импортированного дашборда не будет задан диапазон времени.

Убедитесь, что переменная окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE установлена корректно:

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Убедитесь, что пользовательский файл конфигурации смонтирован в /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :

docker exec <имя-контейнера> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Просмотрите содержимое пользовательской конфигурации и убедитесь, что его можно прочитать:

docker exec <имя-контейнера> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Убедитесь, что Redis доступен из коллектора:

# Из контейнера ClickStack \{#download-sum-metrics-commands-connections-keyspace-stats} docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> ping # Ожидаемый результат: PONG

Проверьте, работает ли команда INFO в Redis:

docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> INFO stats # Должна отобразить статистику Redis

Убедитесь, что эффективная конфигурация включает ваш ресивер Redis:

docker exec <контейнер> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "redis:"

Проверьте журналы коллектора на наличие ошибок:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i redis # Проверьте наличие ошибок подключения или сбоев аутентификации \{#load-gauge-metrics-memory-fragmentation}

Если вы видите ошибки аутентификации в журналах:

# Проверка требования аутентификации Redis redis-cli CONFIG GET requirepass # Тестирование аутентификации redis-cli -a <password> ping # Проверка установки пароля в окружении ClickStack docker exec <clickstack-container> printenv REDIS_PASSWORD

Обновите конфигурацию, чтобы использовать пароль:

receivers: redis: endpoint: "redis:6379" password: ${env:REDIS_PASSWORD}

Если ClickStack не может подключиться к Redis:

# Проверьте, находятся ли оба контейнера в одной сети docker network inspect <network-name> # Проверьте соединение docker exec <clickstack-container> ping redis docker exec <clickstack-container> telnet redis 6379

Убедитесь, что в вашем файле Docker Compose или командах docker run оба контейнера подключены к одной сети.

Если вы хотите продолжить изучение, вот несколько следующих шагов для экспериментов с мониторингом: