Мониторинг логов Redis с помощью ClickStack

Кратко В этом руководстве показано, как мониторить Redis с помощью ClickStack, настроив OTel collector для приёма серверных логов Redis. Вы узнаете, как: Настроить OTel collector для разбора формата логов Redis

Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией

Использовать готовую панель мониторинга для визуализации метрик Redis (соединения, команды, память, ошибки) Демонстрационный набор данных с примерами логов доступен, если вы хотите протестировать интеграцию до настройки вашего боевого Redis. Требуемое время: 5–10 минут

В этом разделе описывается настройка вашей существующей установки Redis для отправки логов в ClickStack путём изменения конфигурации OTel collector в ClickStack. Если вы хотите протестировать интеграцию с Redis прежде чем настраивать собственную среду, вы можете воспользоваться нашей предварительно настроенной средой и демонстрационным набором данных в разделе "Demo dataset".

Развернутый экземпляр ClickStack

Установленный Redis версии 3.0 или новее

Доступ к файлам журналов Redis

Проверка конфигурации логирования Redis Сначала проверьте конфигурацию логирования Redis. Подключитесь к Redis и проверьте расположение лог-файла: redis-cli CONFIG GET logfile Типичные расположения логов Redis: Linux (apt/yum) : /var/log/redis/redis-server.log

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/log/redis.log

: Docker: Обычно пишет логи в stdout, но может быть настроен на запись в /data/redis.log Если Redis записывает логи в stdout, настройте запись в файл, обновив redis.conf : # Записывать логи в файл вместо stdout logfile /var/log/redis/redis-server.log # Задать уровень логирования (варианты: debug, verbose, notice, warning) loglevel notice После изменения конфигурации перезапустите Redis: # Для systemd sudo systemctl restart redis # Для Docker docker restart <redis-container> Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию OpenTelemetry Collector путём монтирования пользовательского конфигурационного файла и установки переменной окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, управляемой HyperDX через OpAMP. Создайте файл redis-monitoring.yaml со следующей конфигурацией: receivers: filelog/redis: include: - /var/log/redis/redis-server.log start_at: beginning operators: - type: regex_parser regex: '^(?P\d+):(?P\w+) (?P\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P[.\-*#]) (?P.*)$' parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout: '%d %b %Y %H:%M:%S' - type: add field: attributes.source value: "redis" - type: add field: resource["service.name"] value: "redis-production" service: pipelines: logs/redis: receivers: [filelog/redis] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse Данная конфигурация: Считывает логи Redis из стандартного расположения

Анализирует формат журналов Redis с использованием регулярных выражений (regex) для извлечения структурированных полей ( pid , role , timestamp , log_level , message )

, , , , ) Добавляет атрибут source: redis для последующей фильтрации в HyperDX

для последующей фильтрации в HyperDX Направляет логи в экспортёр ClickHouse по выделенному конвейеру Примечание В пользовательской конфигурации вы задаёте только новые receivers и pipelines

Процессоры ( memory_limiter , transform , batch ) и экспортёры ( clickhouse ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — их достаточно указать по имени

, , ) и экспортёры ( ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — их достаточно указать по имени Оператор time_parser извлекает временные метки из логов Redis, чтобы сохранить их исходное время

извлекает временные метки из логов Redis, чтобы сохранить их исходное время Эта конфигурация использует start_at: beginning для чтения всех существующих логов при запуске коллектора, что позволяет сразу увидеть логи. Для продакшн-развёртываний, где вы хотите избежать повторного приёма логов при перезапуске коллектора, измените значение на start_at: end . Настройте ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, необходимо: Смонтируйте файл пользовательской конфигурации по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Задайте значение переменной окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Смонтируйте каталог логов Redis, чтобы коллектор смог их считывать Обновите конфигурацию развертывания ClickStack: services: clickstack: # ... existing configuration ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes: - ./redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/redis:/var/log/redis:ro # ... other volumes ... Если вы используете универсальный образ с Docker, выполните: docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/redis-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/redis:/var/log/redis:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Примечание Убедитесь, что коллектор ClickStack имеет необходимые права для чтения файлов журналов Redis. В производственной среде используйте монтирование только для чтения ( :ro ) и следуйте принципу минимальных привилегий. Проверка логов в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что журналы поступают:

Для пользователей, которые хотят протестировать интеграцию Redis до настройки своих продуктивных систем, мы предоставляем демонстрационный набор данных с предварительно сгенерированными журналами Redis, имитирующими реалистичные сценарии.

Загрузка демонстрационного набора данных Загрузите пример файла журнала: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-server.log Создание тестовой конфигурации коллектора Создайте файл с именем redis-demo.yaml со следующей конфигурацией: cat > redis-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/redis: include: - /tmp/redis-demo/redis-server.log start_at: beginning # Читать с начала для демонстрационных данных operators: - type: regex_parser regex: '^(?P<pid>\d+):(?P<role>\w+) (?P<timestamp>\d{2} \w+ \d{4} \d{2}:\d{2}:\d{2})\.\d+ (?P<log_level>[.\-*#]) (?P<message>.*)$' parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.timestamp layout: '%d %b %Y %H:%M:%S' - type: add field: attributes.source value: "redis-demo" - type: add field: resource["service.name"] value: "redis-demo" service: pipelines: logs/redis-demo: receivers: [filelog/redis] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF Запуск ClickStack с демонстрационной конфигурацией Запустите ClickStack с демонстрационными логами и конфигурацией: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/redis-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/redis-server.log:/tmp/redis-demo/redis-server.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Примечание При этом файл журнала монтируется непосредственно в контейнер. Это делается для целей тестирования со статическими демонстрационными данными. После запуска ClickStack: Откройте HyperDX и войдите в свою учетную запись (при необходимости сначала создайте её) Перейдите в представление Search и установите источник Logs Установите диапазон времени на 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00 Отображение часового пояса HyperDX отображает временные метки в локальном часовом поясе вашего браузера. Демонстрационные данные охватывают период 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC). Широкий диапазон времени гарантирует, что вы увидите демонстрационные логи независимо от вашего местоположения. После того как вы увидите логи, вы можете сузить диапазон до 24 часов для более наглядной визуализации.

Чтобы помочь вам начать мониторинг Redis с помощью ClickStack, мы предоставляем основные визуализации для логов Redis.

Скачать конфигурацию дашборда Импорт готового дашборда Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards. Нажмите «Import Dashboard» в правом верхнем углу под значком с многоточием. Загрузите файл redis-logs-dashboard.json и нажмите «Finish Import». Дашборд будет создан со всеми заранее настроенными визуализациями Примечание Для демонстрационного набора данных установите диапазон времени 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (скорректируйте в соответствии с вашим часовым поясом). У импортированного дашборда по умолчанию не будет задан диапазон времени.

Убедитесь, что переменная окружения задана корректно:

docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE # Ожидаемый результат: /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Проверьте, что пользовательский конфигурационный файл примонтирован:

docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Ожидаемый результат: должен показать размер файла и права доступа

Просмотрите содержимое пользовательской конфигурации:

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Должно отобразиться содержимое вашего файла redis-monitoring.yaml

Убедитесь, что в эффективной конфигурации указан ваш приёмник filelog :

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog # Должна отобразиться конфигурация вашего приёмника filelog/Redis

Убедитесь, что Redis записывает логи в файл:

redis-cli CONFIG GET logfile # Ожидаемый результат: должен отобразиться путь к файлу, а не пустая строка # Пример: 1) "logfile" 2) "/var/log/redis/redis-server.log"

Проверьте, что Redis активно ведёт логирование:

tail -f /var/log/redis/redis-server.log # Должны отобразиться последние записи журнала в формате Redis

Убедитесь, что коллектор может читать логи:

docker exec <container> cat /var/log/redis/redis-server.log # Должны отобразиться записи лога Redis

Проверьте наличие ошибок в логах коллектора:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log # Проверьте наличие сообщений об ошибках, связанных с filelog или Redis

Если используете docker-compose, проверьте общие тома:

# Проверьте, что оба контейнера используют один и тот же том \{#expected-output-etcotelcol-contribcustomconfigyaml} docker volume inspect <volume-name> # Убедитесь, что том подключен к обоим контейнерам \{#expected-output-should-show-file-size-and-permissions}

Убедитесь, что формат логов Redis соответствует ожидаемому формату:

# Логи Redis должны выглядеть так: \{#should-show-your-filelogredis-receiver-configuration} # 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started tail -5 /var/log/redis/redis-server.log

Если формат логов Redis отличается, возможно, потребуется скорректировать шаблон регулярного выражения в операторе regex_parser . Стандартный формат следующий:

pid:role timestamp level message

Пример: 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started

Если вы хотите продолжить изучение, вот несколько идей для экспериментов с вашей панелью мониторинга: