Мониторинг метрик PostgreSQL с помощью ClickStack

Кратко В этом руководстве показано, как отслеживать метрики производительности PostgreSQL с помощью ClickStack, настроив ресивер PostgreSQL в OTel collector. Вы узнаете, как: Настроить OTel collector для сбора метрик PostgreSQL

Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией

Использовать готовый дашборд для визуализации производительности PostgreSQL (транзакции, подключения, размер базы данных, коэффициенты попаданий в кэш) Демонстрационный набор данных с примерами метрик доступен, если вы хотите протестировать интеграцию до настройки вашей продакшн-базы данных PostgreSQL. Необходимое время: 10–15 минут

В этом разделе описывается настройка вашей существующей установки PostgreSQL для отправки метрик в ClickStack путем настройки OTel collector из состава ClickStack с приемником PostgreSQL.

Если вы хотите протестировать интеграцию метрик PostgreSQL до настройки собственной установки, вы можете воспользоваться нашим предварительно настроенным демонстрационным набором данных в следующем разделе.

Запущенный экземпляр ClickStack

Установленный PostgreSQL (версии 9.6 или новее)

Сетевой доступ от ClickStack к PostgreSQL (порт по умолчанию 5432)

Пользователь PostgreSQL для мониторинга с соответствующими правами

Убедитесь, что пользователь мониторинга имеет необходимые права Приёмнику PostgreSQL требуется пользователь с правами чтения статистических представлений. Назначьте роль pg_monitor пользователю мониторинга: GRANT pg_monitor TO your_monitoring_user; Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector ClickStack позволяет расширять базовую конфигурацию OpenTelemetry collector, монтируя пользовательский конфигурационный файл и устанавливая переменную окружения. Создайте postgres-metrics.yaml : receivers: postgresql: endpoint: postgres-host:5432 transport: tcp username: otel_monitor password: ${env:POSTGRES_PASSWORD} databases: - postgres - your_application_db # Замените на фактические имена ваших баз данных collection_interval: 30s tls: insecure: true processors: resourcedetection: detectors: [env, system, docker] timeout: 5s batch: timeout: 10s send_batch_size: 1024 exporters: clickhouse: endpoint: tcp://localhost:9000 database: default ttl: 96h service: pipelines: metrics/postgres: receivers: [postgresql] processors: [resourcedetection, batch] exporters: [clickhouse] Примечание Параметр tls: insecure: true отключает проверку SSL при разработке и тестировании. Для продуктивной среды PostgreSQL с включённым SSL удалите эту строку или настройте корректные сертификаты. Разверните ClickStack с пользовательской конфигурацией Смонтируйте пользовательскую конфигурацию: docker run -d \ --name clickstack-postgres \ -p 8123:8123 -p 9000:9000 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e HYPERDX_API_KEY=your-api-key \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD=your-clickhouse-password \ -e POSTGRES_PASSWORD=secure_password_here \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/postgres-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack:latest Проверьте сбор метрик После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что метрики поступают: Перейдите в раздел Metrics explorer Найдите метрики, начинающиеся с postgresql. (например, postgresql.backends, postgresql.commits) Вы должны увидеть точки данных метрик, появляющиеся с заданным вами интервалом сбора После того как метрики начнут поступать, перейдите к разделу Dashboards and visualization, чтобы импортировать преднастроенный дашборд.

Для пользователей, которые хотят протестировать интеграцию метрик PostgreSQL перед настройкой своих производственных систем, мы предоставляем заранее сгенерированный набор данных с реалистичными паттернами метрик PostgreSQL.

Только метрики на уровне базы данных Этот демонстрационный набор данных включает только метрики на уровне базы данных, чтобы сделать пример данных компактным. Метрики таблиц и индексов собираются автоматически при мониторинге реальной базы данных PostgreSQL.

Загрузка демонстрационного набора метрик Загрузите заранее сгенерированные файлы метрик (24 часа метрик PostgreSQL с реалистичными паттернами): # Загрузка gauge-метрик (подключения, размер базы данных) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-gauge.csv # Загрузка sum-метрик (коммиты, откаты, операции) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-sum.csv В набор данных заложены реалистичные сценарии: Утренний всплеск подключений (08:00) — массовые логины

— массовые логины Проблема с производительностью кеша (11:00) — всплеск Blocks_read

— всплеск Blocks_read Ошибка приложения (14:00-14:30) — доля откатов возрастает до 15%

— доля откатов возрастает до 15% Инциденты дедлоков (14:15, 16:30) — редкие дедлоки Запуск ClickStack Запустите экземпляр ClickStack: docker run -d --name clickstack-postgres-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Подождите примерно 30 секунд, чтобы ClickStack полностью запустился. Загрузка метрик в ClickStack Загрузите метрики напрямую в ClickHouse: # Загрузка gauge-метрик cat postgres-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # Загрузка sum-метрик cat postgres-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" Проверка метрик в HyperDX После загрузки самый быстрый способ просмотреть метрики — использовать преднастроенный дашборд. Перейдите к разделу Dashboards and visualization, чтобы импортировать дашборд и просмотреть множество метрик PostgreSQL одновременно. Отображение часового пояса HyperDX отображает временные метки в локальном часовом поясе вашего браузера. Демонстрационные данные охватывают период 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC). Установите диапазон времени на 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00, чтобы гарантированно увидеть демонстрационные метрики независимо от вашего местоположения. После того как вы увидите метрики, вы можете сузить диапазон до 24 часов для более наглядной визуализации.

Чтобы начать мониторинг PostgreSQL с помощью ClickStack, мы предоставляем базовые визуализации для метрик PostgreSQL.

Скачать конфигурацию дашборда Импорт готового дашборда Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards Нажмите Import Dashboard в правом верхнем углу под иконкой с многоточием Загрузите файл postgres-metrics-dashboard.json и нажмите Finish Import Просмотр дашборда Дашборд будет создан со всеми предустановленными визуализациями: Примечание Для демонстрационного набора данных установите диапазон времени 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC) (при необходимости скорректируйте под ваш часовой пояс). Импортированный дашборд по умолчанию не будет иметь заданного диапазона времени.

Убедитесь, что задана переменная окружения:

docker exec <имя-контейнера> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Убедитесь, что файл пользовательской конфигурации смонтирован:

docker exec <имя-контейнера> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Убедитесь, что есть доступ к PostgreSQL:

docker exec <clickstack-container> psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT 1"

Проверьте логи коллектора OTel:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i postgres

Убедитесь, что пароль указан верно:

docker exec <clickstack-container> printenv POSTGRES_PASSWORD

Проверьте учетные данные непосредственно:

psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT version();"

После настройки мониторинга метрик PostgreSQL:

Настройте оповещения для критических порогов (ограничения на количество подключений, высокая доля откатов транзакций, низкий коэффициент попаданий в кеш)

Включите мониторинг на уровне запросов с помощью расширения pg_stat_statements

Отслеживайте несколько экземпляров PostgreSQL, дублируя конфигурацию receiver с разными конечными точками и именами сервисов

В этом руководстве для быстрой первоначальной настройки используется встроенный в ClickStack OTel collector. Для production-развертываний мы рекомендуем запускать собственный OTel collector и отправлять данные на OTLP-эндпоинт ClickStack. См. раздел Отправка данных OpenTelemetry для конфигурации production-среды.