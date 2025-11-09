Мониторинг логов PostgreSQL с помощью ClickStack

Кратко В этом руководстве показано, как настроить мониторинг PostgreSQL с помощью ClickStack, настроив OTel collector для приёма серверных логов PostgreSQL. Вы узнаете, как: Настроить PostgreSQL на вывод логов в формате CSV для структурированного парсинга

Создать пользовательскую конфигурацию OTel collector для ингестии логов

Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией

Использовать готовую панель мониторинга для визуализации данных из логов PostgreSQL (ошибки, медленные запросы, подключения) Доступен демонстрационный набор данных с примерами логов, если вы хотите протестировать интеграцию до настройки продуктивного PostgreSQL. Оценочное время: 10–15 минут

В этом разделе описывается настройка вашей существующей инсталляции PostgreSQL для отправки логов в ClickStack путём изменения конфигурации OTel collector в ClickStack.

Если вы хотите протестировать интеграцию логов PostgreSQL до настройки вашей собственной инсталляции, вы можете воспользоваться нашей преднастроенной средой и примером данных в разделе "Demo dataset".

Запущенный экземпляр ClickStack

Установленный PostgreSQL версии 9.6 или новее

Доступ для изменения конфигурационных файлов PostgreSQL

Достаточный объем свободного дискового пространства для файлов журналов

Настройка логирования PostgreSQL PostgreSQL поддерживает несколько форматов логов. Для структурированного парсинга с OpenTelemetry рекомендуется формат CSV, который обеспечивает согласованный и легко парсируемый вывод. Файл postgresql.conf обычно расположен по пути: Linux (apt/yum) : /etc/postgresql/{version}/main/postgresql.conf

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/postgres/postgresql.conf или /opt/homebrew/var/postgres/postgresql.conf

: или Docker: Конфигурация обычно задаётся через переменные окружения или примонтированный конфигурационный файл Добавьте или измените эти настройки в postgresql.conf : # Требуется для логирования в формате CSV logging_collector = on log_destination = 'csvlog' # Рекомендуется: логирование подключений log_connections = on log_disconnections = on # Опционально: настройте в соответствии с требованиями мониторинга #log_min_duration_statement = 1000 # Логировать запросы длительностью более 1 секунды #log_statement = 'ddl' # Логировать DDL-команды (CREATE, ALTER, DROP) #log_checkpoints = on # Логировать активность контрольных точек #log_lock_waits = on # Логировать ожидание блокировок Примечание В данном руководстве используется формат csvlog PostgreSQL для надёжного структурированного парсинга. Если вы используете форматы stderr или jsonlog , необходимо соответствующим образом скорректировать конфигурацию коллектора OpenTelemetry. После внесения этих изменений перезапустите PostgreSQL: # Для systemd sudo systemctl restart postgresql # Для Docker docker restart Проверьте, что логи записываются: # Расположение логов по умолчанию в Linux tail -f /var/lib/postgresql/{version}/main/log/postgresql-*.log # macOS Homebrew tail -f /usr/local/var/postgres/log/postgresql-*.log Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию OpenTelemetry Collector путём монтирования пользовательского конфигурационного файла и установки переменной окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, которой управляет HyperDX через OpAMP. Создайте файл postgres-logs-monitoring.yaml со следующей конфигурацией: receivers: filelog/postgres: include: - /var/lib/postgresql/*/main/log/postgresql-*.csv # Укажите путь в соответствии с вашей установкой PostgreSQL start_at: end multiline: line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}' operators: - type: csv_parser parse_from: body parse_to: attributes header: 'log_time,user_name,database_name,process_id,connection_from,session_id,session_line_num,command_tag,session_start_time,virtual_transaction_id,transaction_id,error_severity,sql_state_code,message,detail,hint,internal_query,internal_query_pos,context,query,query_pos,location,application_name,backend_type,leader_pid,query_id' lazy_quotes: true - type: time_parser parse_from: attributes.log_time layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%L %Z' - type: add field: attributes.source value: "postgresql" - type: add field: resource["service.name"] value: "postgresql-production" service: pipelines: logs/postgres: receivers: [filelog/postgres] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse Данная конфигурация: Считывает журналы PostgreSQL в формате CSV из стандартного расположения

Поддерживает многострочные записи логов (ошибки часто занимают несколько строк)

Разбирает формат CSV со всеми стандартными полями журналов PostgreSQL

Извлекает временные метки, чтобы сохранить исходное время логов

Добавляет атрибут source: postgresql , который можно использовать для фильтрации в HyperDX

, который можно использовать для фильтрации в HyperDX Направляет логи в экспортёр ClickHouse через выделенный конвейер обработки Примечание В пользовательской конфигурации вы задаёте только новые receivers и pipelines

Процессоры ( memory_limiter , transform , batch ) и экспортёры ( clickhouse ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — просто ссылайтесь на них по имени

, , ) и экспортёры ( ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — просто ссылайтесь на них по имени Оператор csv_parser извлекает все стандартные поля CSV‑логов PostgreSQL и преобразует их в структурированные атрибуты

извлекает все стандартные поля CSV‑логов PostgreSQL и преобразует их в структурированные атрибуты Эта конфигурация использует start_at: end , чтобы избежать повторного приёма логов при перезапусках коллектора. Для тестирования измените на start_at: beginning , чтобы сразу увидеть предыдущие логи.

, чтобы избежать повторного приёма логов при перезапусках коллектора. Для тестирования измените на , чтобы сразу увидеть предыдущие логи. Настройте путь в include так, чтобы он соответствовал расположению каталога журналов PostgreSQL Настройте ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, необходимо: Смонтируйте файл пользовательской конфигурации в /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Установите переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Смонтируйте каталог логов PostgreSQL, чтобы коллектор мог их считывать Обновите конфигурацию развертывания ClickStack: services: clickstack: # ... существующая конфигурация ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... другие переменные окружения ... volumes: - ./postgres-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/lib/postgresql:/var/lib/postgresql:ro # ... другие тома ... Если вы используете универсальный образ с docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/postgres-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/lib/postgresql:/var/lib/postgresql:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Примечание Убедитесь, что коллектор ClickStack имеет необходимые права для чтения файлов журналов PostgreSQL. В production-среде используйте монтирование только для чтения ( :ro ) и следуйте принципу наименьших привилегий. Проверка логов в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что журналы поступают: Перейдите в режим поиска В поле Source выберите Logs Отфильтруйте по source:postgresql , чтобы увидеть специфичные для PostgreSQL логи Вы должны увидеть структурированные записи журнала с такими полями, как user_name , database_name , error_severity , message , query и т.д.

Для пользователей, которые хотят протестировать интеграцию логов PostgreSQL до настройки производственных систем, мы предоставляем демонстрационный набор данных с заранее сгенерированными логами PostgreSQL с реалистичными паттернами.

Загрузка демонстрационного набора данных Загрузите пример файла лога: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgresql.log Создание тестовой конфигурации коллектора Создайте файл с именем postgres-logs-demo.yaml со следующей конфигурацией: cat > postgres-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/postgres: include: - /tmp/postgres-demo/postgresql.log start_at: beginning # Read from beginning for demo data multiline: line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}' operators: - type: csv_parser parse_from: body parse_to: attributes header: 'log_time,user_name,database_name,process_id,connection_from,session_id,session_line_num,command_tag,session_start_time,virtual_transaction_id,transaction_id,error_severity,sql_state_code,message,detail,hint,internal_query,internal_query_pos,context,query,query_pos,location,application_name,backend_type,leader_pid,query_id' lazy_quotes: true - type: time_parser parse_from: attributes.log_time layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%L %Z' - type: add field: attributes.source value: "postgresql-demo" - type: add field: resource["service.name"] value: "postgresql-demo" service: pipelines: logs/postgres-demo: receivers: [filelog/postgres] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF Запуск ClickStack с демо-конфигурацией Запустите ClickStack с демонстрационными логами и конфигурацией: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/postgres-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/postgresql.log:/tmp/postgres-demo/postgresql.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Проверка логов в HyperDX После запуска ClickStack: Откройте HyperDX и войдите в свою учетную запись (при необходимости сначала создайте ее) Перейдите в представление Search и установите источник в значение Logs Установите диапазон времени на 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 Отображение часового пояса HyperDX отображает временные метки в локальном часовом поясе вашего браузера. Демо-данные охватывают период 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC). Широкий диапазон времени гарантирует, что вы увидите демо-логи независимо от вашего местоположения. После того как вы увидите логи, вы можете сузить диапазон до 24 часов для более наглядной визуализации.

Чтобы помочь вам начать мониторинг PostgreSQL с помощью ClickStack, мы предоставляем основные визуализации для логов PostgreSQL.

Скачать конфигурацию дашборда Импорт готового дашборда Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards Нажмите Import Dashboard в правом верхнем углу в меню с многоточием Загрузите файл postgresql-logs-dashboard.json и нажмите Finish Import Просмотр дашборда Дашборд будет создан со всеми преднастроенными визуализациями: Примечание Для демонстрационного набора данных установите диапазон времени 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC) (скорректируйте с учётом вашего часового пояса). Импортированный дашборд по умолчанию не будет иметь заданного диапазона времени.

Убедитесь, что задана переменная окружения:

docker exec <имя-контейнера> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Убедитесь, что пользовательский конфигурационный файл смонтирован и доступен для чтения:

docker exec <имя-контейнера> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

Проверьте, что в итоговую конфигурацию включён ваш приёмник filelog :

docker exec <контейнер> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

Проверьте наличие ошибок в логах коллектора:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i postgres

Если вы используете демонстрационный набор данных, убедитесь, что файл журнала доступен:

docker exec <container> cat /tmp/postgres-demo/postgresql.log | wc -l

После настройки мониторинга логов PostgreSQL:

Настройте оповещения для критических событий (сбоев подключения, медленных запросов, всплесков ошибок)

Коррелируйте логи с метриками PostgreSQL для всестороннего мониторинга базы данных

Создавайте пользовательские дашборды для характерных для приложения шаблонов запросов

Настройте log_min_duration_statement для выявления медленных запросов с учётом ваших требований к производительности

Это руководство опирается на встроенный в ClickStack OpenTelemetry Collector для быстрой первичной настройки. Для продакшен-развертываний мы рекомендуем запускать собственный OTel Collector и отправлять данные на OTLP-эндпоинт ClickStack. См. раздел Отправка данных OpenTelemetry для настройки продакшен-среды.