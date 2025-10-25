Мониторинг трассировок Node.js с помощью ClickStack

TL;DR В этом руководстве показано, как собирать распределённые трассировки из вашего приложения Node.js и визуализировать их в ClickStack с использованием автоматической инструментации OpenTelemetry. Вы узнаете, как: Установить и настроить OpenTelemetry для Node.js с автоматической инструментацией

Отправлять трассировки на OTLP endpoint ClickStack

Проверять, что трассировки отображаются в HyperDX

Использовать готовый дашборд для визуализации производительности приложения Демонстрационный набор данных с примерами трассировок доступен, если вы хотите протестировать интеграцию, прежде чем инструментировать ваше боевое приложение. Требуемое время: 10–15 минут

В этом разделе рассматривается добавление распределённой трассировки в существующее приложение Node.js с использованием автоматической инструментации OpenTelemetry.

Если вы хотите протестировать интеграцию до настройки собственного приложения, вы можете воспользоваться нашей предварительно настроенной средой и тестовыми данными в разделе демонстрационного набора данных.

Развёрнутый экземпляр ClickStack с доступными OTLP-эндпоинтами (порты 4317/4318)

Существующее Node.js‑приложение (Node.js 14 или выше)

Менеджер пакетов npm или yarn

Имя хоста или IP‑адрес ClickStack

Установите и настройте OpenTelemetry Установите пакет @hyperdx/node-opentelemetry и инициализируйте его в начале работы приложения. Подробные шаги по установке см. в руководстве по Node.js SDK. Получите ClickStack API key API key для отправки трейсов на OTLP-эндпоинт ClickStack. Откройте HyperDX по вашему URL‑адресу ClickStack (например, http://localhost:8080) Создайте учётную запись или при необходимости войдите в уже существующую Перейдите в Team Settings → API Keys Скопируйте ваш ключ API для приёма данных API key Запустите ваше приложение Запустите ваше Node.js‑приложение с установленными переменными окружения: export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318 Сгенерируйте немного трафика Выполните запросы к вашему приложению, чтобы сгенерировать трейсы: # Простые запросы curl http://localhost:3000/ curl http://localhost:3000/api/users curl http://localhost:3000/api/products # Имитация нагрузки for i in {1..100}; do curl -s http://localhost:3000/ > /dev/null; done Проверьте трейсы в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что трейсы поступают. Вы должны увидеть что‑то подобное. Если вы не видите трейсы, попробуйте изменить диапазон времени: Нажмите на любой трейс, чтобы открыть детализированное представление со спанами, временными характеристиками и атрибутами:

Для пользователей, которые хотят протестировать трассировку Node.js в ClickStack перед тем, как инструментировать свои продакшн‑приложения, мы предоставляем пример датасета с заранее сгенерированными трассами Node.js‑приложения и реалистичными паттернами трафика.

Загрузите пример датасета Загрузите файл с примерами трасс: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/nodejs/nodejs-traces-sample.json Запустите ClickStack Если ClickStack ещё не запущен, запустите его с помощью: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CLICKHOUSE_USER=default \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD= \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Получите ClickStack API key Ключ API для отправки трасс на OTLP‑эндпоинт ClickStack. Откройте HyperDX по URL вашего ClickStack (например, http://localhost:8080) Создайте аккаунт или войдите, если он уже есть Перейдите в Team Settings → API Keys Скопируйте ваш ключ API для приёма данных API key Задайте ключ API в переменную окружения: export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here Отправьте трассы в ClickStack curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \ -d @nodejs-traces-sample.json Вы должны увидеть ответ вида {"partialSuccess":{}} , что означает, что трассы были успешно отправлены. Проверьте трассы в HyperDX Откройте HyperDX и войдите в свой аккаунт (при необходимости сначала создайте аккаунт) Перейдите в представление Search и установите источник Traces Установите диапазон времени 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00 Отображение часового пояса HyperDX отображает временные метки в локальном часовом поясе вашего браузера. Демонстрационные данные охватывают период 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC). Широкий диапазон времени гарантирует, что вы увидите демонстрационные трассы независимо от вашего местоположения. После того как вы увидите трассы, вы можете сузить диапазон до 24‑часового периода для более наглядной визуализации.

Чтобы помочь вам начать мониторинг производительности приложения Node.js, мы предоставляем предварительно настроенный дашборд с основными визуализациями трейсов.

Скачать конфигурацию дашборда Импортируйте предварительно настроенный дашборд Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards Нажмите Import Dashboard в правом верхнем углу (под значком с тремя точками) Загрузите файл nodejs-traces-dashboard.json и нажмите Finish Import Дашборд будет создан со всеми предварительно настроенными визуализациями Примечание Для демонстрационного набора данных установите диапазон времени 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC) (при необходимости скорректируйте под свой часовой пояс). Импортированный дашборд по умолчанию не будет иметь заданного диапазона времени.

Если вы отправили трассы с помощью curl, но не видите их в HyperDX, попробуйте повторно отправить их:

curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \ -H "Content-Type: application/json" \ -H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \ -d @nodejs-traces-sample.json

Это известная проблема, возникающая при использовании демонстрационного примера с curl, и она не затрагивает инструментированные продакшен‑приложения.

Проверьте значения переменных окружения:

echo $CLICKSTACK_API_KEY # Should output your API key echo $OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT # Should output http://localhost:4318 or your ClickStack host

Проверьте сетевое подключение:

curl -v http://localhost:4318/v1/traces

Должно успешно подключиться к endpoint OTLP.

Проверьте логи приложения: При запуске приложения найдите сообщения об инициализации OpenTelemetry. SDK HyperDX должен вывести подтверждение успешной инициализации.

Если вы хотите пойти дальше, вот несколько шагов для экспериментов с вашей панелью мониторинга:

Настройте оповещения для критически важных метрик (уровни ошибок, пороги задержки)

Создайте дополнительные дашборды для конкретных сценариев (мониторинг API, события безопасности)

В этом руководстве используется HyperDX SDK, который отправляет трейсы напрямую в OTLP-эндпоинт ClickStack. Такой подход хорошо подходит для разработки, тестирования, а также небольших и средних продакшен-развёртываний. Для более крупных продакшен-сред или если вам требуется дополнительный контроль над телеметрическими данными, рассмотрите развертывание собственного OpenTelemetry Collector в режиме агента. См. раздел Приём данных с помощью OpenTelemetry для ознакомления с вариантами продакшен-развёртывания и примерами конфигурации коллектора.