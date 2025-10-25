TL;DR

В этом руководстве показано, как собирать распределённые трассы из существующей установки Nginx и визуализировать их в ClickStack. Вы узнаете, как:

Добавить модуль OpenTelemetry в Nginx

Настроить Nginx на отправку трасс на OTLP-эндпоинт ClickStack

Проверить, что трассы появляются в HyperDX

Использовать готовую панель для визуализации характеристик запросов (задержка, ошибки, пропускная способность)

Доступен демонстрационный набор данных с примерами трасс, если вы хотите протестировать интеграцию до настройки вашего production Nginx.

Требуемое время: 5–10 минут