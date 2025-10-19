Мониторинг логов Nginx с помощью ClickStack
В этом руководстве показано, как настроить мониторинг Nginx с помощью ClickStack, настроив OTel collector для приёма access-логов Nginx. Вы узнаете, как:
- Настроить Nginx на вывод логов в формате JSON
- Создать пользовательскую конфигурацию OTel collector для ингестии логов
- Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией
- Использовать готовый дашборд для визуализации метрик Nginx
Доступен демонстрационный набор данных с примерами логов, если вы хотите протестировать интеграцию до настройки Nginx в продакшене.
Необходимое время: 5–10 минут
Интеграция с существующим Nginx
В этом разделе описывается, как настроить ваш существующий Nginx для отправки логов в ClickStack путём изменения конфигурации OTel collector в ClickStack. Если вы хотите протестировать интеграцию до настройки собственной среды, вы можете воспользоваться нашей предварительно настроенной конфигурацией и тестовыми данными в следующем разделе.
Предварительные условия
- Развёрнутый экземпляр ClickStack
- Установленный Nginx
- Доступ к изменению файлов конфигурации Nginx
Настройка формата логов Nginx
Сначала настройте Nginx для вывода логов в формате JSON, чтобы упростить их обработку. Добавьте следующее определение формата логов в файл nginx.conf:
Файл
nginx.conf обычно расположен по пути:
- Linux (apt/yum):
/etc/nginx/nginx.conf
- macOS (Homebrew):
/usr/local/etc/nginx/nginx.confили
/opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf
- Docker: конфигурация обычно монтируется как том
Добавьте это определение формата журнала в блок
http:
После внесения этого изменения перезапустите Nginx.
Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector
ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию OpenTelemetry Collector путём монтирования пользовательского конфигурационного файла и установки переменной окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, которой управляет HyperDX через OpAMP.
Создайте файл nginx-monitoring.yaml со следующей конфигурацией:
Данная конфигурация:
- Считывает логи Nginx из стандартных путей
- Разбирает JSON-записи журнала
- Извлекает и сохраняет исходные временные метки логов
- Добавляет атрибут source: Nginx для последующей фильтрации в HyperDX
- Направляет логи в экспортёр ClickHouse через отдельный конвейер
- В пользовательской конфигурации вы задаёте только новые receivers и pipelines
- Процессоры (memory_limiter, transform, batch) и экспортёры (clickhouse) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — достаточно сослаться на них по имени
- Оператор time_parser извлекает временные метки из поля time_local Nginx, чтобы сохранить исходные временные метки журналов
- Конвейеры маршрутизируют данные от ваших receivers к экспортеру ClickHouse через существующие processors
Настройте ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации
Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, необходимо:
- Смонтируйте файл пользовательской конфигурации по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Установите переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Смонтируйте каталоги с логами Nginx, чтобы коллектор мог их читать
Вариант 1: Docker Compose
Обновите конфигурацию развертывания ClickStack:
Вариант 2: Docker Run (образ «всё в одном»)
При использовании универсального образа с docker run:
Убедитесь, что коллектор ClickStack имеет необходимые права для чтения файлов журналов nginx. В продакшене используйте монтирование только для чтения (:ro) и следуйте принципу минимальных привилегий.
Проверка логов в HyperDX
После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что журналы поступают:
- Откройте представление поиска
- Выберите Logs в качестве источника и убедитесь, что вы видите записи логов с полями request, request_time, upstream_response_time и т.д.
Вот пример того, что вы должны увидеть:
Демонстрационный датасет
Для пользователей, которые хотят протестировать интеграцию с nginx до настройки production-систем, мы предоставляем пример датасета с предварительно сгенерированными access‑логами nginx с реалистичными паттернами трафика.
Загрузка демонстрационного датасета
Датасет включает:
- Записи логов с реалистичными паттернами трафика
- Различные endpoints и HTTP-методы
- Смесь успешных запросов и ошибок
- Реалистичное время отклика и объем переданных байт
Создание тестовой конфигурации коллектора
Создайте файл с именем
nginx-demo.yaml со следующей конфигурацией:
Запуск ClickStack с демонстрационной конфигурацией
Запустите ClickStack с демо-логами и конфигурацией:
Проверка логов в HyperDX
После запуска ClickStack:
- Откройте HyperDX и войдите в свою учетную запись (при необходимости сначала создайте учетную запись)
- Перейдите в представление Search и установите источник на
Logs
- Установите диапазон времени на 2025-10-19 11:00:00 - 2025-10-22 11:00:00
Вот что вы должны увидеть в представлении поиска:
HyperDX отображает временные метки в локальном часовом поясе вашего браузера. Демо-данные охватывают период 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 UTC. Широкий временной диапазон гарантирует, что вы увидите демо-логи независимо от вашего местоположения. После того как вы увидите логи, вы можете сузить интервал до 24 часов для более наглядных визуализаций.
Дашборды и визуализация
Чтобы помочь вам начать мониторинг nginx с помощью ClickStack, мы предоставляем основные визуализации для Nginx Logs.
Импортируйте готовый дашборд
- Откройте HyperDX и перейдите в раздел "Dashboards".
- Нажмите "Import Dashboard" в правом верхнем углу под значком с многоточием.
- Загрузите файл nginx-logs-dashboard.json и нажмите "Завершить импорт".
Дашборд будет создан со всеми предварительно настроенными визуализациями
Для демонстрационного набора данных задайте диапазон времени 2025-10-20 11:00:00 – 2025-10-21 11:00:00 (UTC) (при необходимости скорректируйте под ваш часовой пояс). У импортированного дашборда по умолчанию не будет задан диапазон времени.
Устранение неполадок
Пользовательская конфигурация не загружается
- Убедитесь, что переменная окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE установлена корректно
- Проверьте, что пользовательский конфигурационный файл смонтирован по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- Просмотрите содержимое пользовательской конфигурации, чтобы убедиться, что его можно прочитать
В HyperDX не отображаются логи
- Убедитесь, что nginx пишет логи в формате JSON
- Убедитесь, что коллектор может читать логи
- Убедитесь, что в фактической конфигурации присутствует ваш приёмник
filelog
- Проверьте журналы коллектора на наличие ошибок
Следующие шаги
Если вы хотите продолжить изучение, вот несколько следующих шагов для экспериментов с вашим дашбордом:
- Настройте оповещения для критически важных метрик (уровень ошибок, пороги задержки)
- Создайте дополнительные дашборды для конкретных сценариев использования (мониторинг API, события безопасности)