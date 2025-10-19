Мониторинг логов Nginx с помощью ClickStack

Кратко В этом руководстве показано, как настроить мониторинг Nginx с помощью ClickStack, настроив OTel collector для приёма access-логов Nginx. Вы узнаете, как: Настроить Nginx на вывод логов в формате JSON

Создать пользовательскую конфигурацию OTel collector для ингестии логов

Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией

Использовать готовый дашборд для визуализации метрик Nginx Доступен демонстрационный набор данных с примерами логов, если вы хотите протестировать интеграцию до настройки Nginx в продакшене. Необходимое время: 5–10 минут

В этом разделе описывается, как настроить ваш существующий Nginx для отправки логов в ClickStack путём изменения конфигурации OTel collector в ClickStack. Если вы хотите протестировать интеграцию до настройки собственной среды, вы можете воспользоваться нашей предварительно настроенной конфигурацией и тестовыми данными в следующем разделе.

Развёрнутый экземпляр ClickStack

Установленный Nginx

Доступ к изменению файлов конфигурации Nginx

Настройка формата логов Nginx Сначала настройте Nginx для вывода логов в формате JSON, чтобы упростить их обработку. Добавьте следующее определение формата логов в файл nginx.conf: Файл nginx.conf обычно расположен по пути: Linux (apt/yum) : /etc/nginx/nginx.conf

: macOS (Homebrew) : /usr/local/etc/nginx/nginx.conf или /opt/homebrew/etc/nginx/nginx.conf

: или Docker: конфигурация обычно монтируется как том Добавьте это определение формата журнала в блок http : http { log_format json_combined escape=json '{' '"time_local":"$time_local",' '"remote_addr":"$remote_addr",' '"request_method":"$request_method",' '"request_uri":"$request_uri",' '"status":$status,' '"body_bytes_sent":$body_bytes_sent,' '"request_time":$request_time,' '"upstream_response_time":"$upstream_response_time",' '"http_referer":"$http_referer",' '"http_user_agent":"$http_user_agent"' '}'; access_log /var/log/nginx/access.log json_combined; error_log /var/log/nginx/error.log warn; } После внесения этого изменения перезапустите Nginx. Создайте пользовательскую конфигурацию OTel collector ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию OpenTelemetry Collector путём монтирования пользовательского конфигурационного файла и установки переменной окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, которой управляет HyperDX через OpAMP. Создайте файл nginx-monitoring.yaml со следующей конфигурацией: receivers: filelog: include: - /var/log/nginx/access.log - /var/log/nginx/error.log start_at: end operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.time_local layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z' - type: add field: attributes.source value: "nginx" service: pipelines: logs/nginx: receivers: [filelog] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse Данная конфигурация: Считывает логи Nginx из стандартных путей

Разбирает JSON-записи журнала

Извлекает и сохраняет исходные временные метки логов

Добавляет атрибут source: Nginx для последующей фильтрации в HyperDX

Направляет логи в экспортёр ClickHouse через отдельный конвейер Примечание В пользовательской конфигурации вы задаёте только новые receivers и pipelines

Процессоры (memory_limiter, transform, batch) и экспортёры (clickhouse) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — достаточно сослаться на них по имени

Оператор time_parser извлекает временные метки из поля time_local Nginx, чтобы сохранить исходные временные метки журналов

Конвейеры маршрутизируют данные от ваших receivers к экспортеру ClickHouse через существующие processors Настройте ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, необходимо: Смонтируйте файл пользовательской конфигурации по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Установите переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Смонтируйте каталоги с логами Nginx, чтобы коллектор мог их читать Обновите конфигурацию развертывания ClickStack: services: clickstack: # ... существующая конфигурация ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... другие переменные окружения ... volumes: - ./nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro # ... другие тома ... При использовании универсального образа с docker run: docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/nginx-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/nginx:/var/log/nginx:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Примечание Убедитесь, что коллектор ClickStack имеет необходимые права для чтения файлов журналов nginx. В продакшене используйте монтирование только для чтения ( :ro ) и следуйте принципу минимальных привилегий. Проверка логов в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что журналы поступают: Откройте представление поиска Выберите Logs в качестве источника и убедитесь, что вы видите записи логов с полями request, request_time, upstream_response_time и т.д. Вот пример того, что вы должны увидеть:

Для пользователей, которые хотят протестировать интеграцию с nginx до настройки production-систем, мы предоставляем пример датасета с предварительно сгенерированными access‑логами nginx с реалистичными паттернами трафика.

Загрузка демонстрационного датасета # Скачать логи curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/access.log Датасет включает: Записи логов с реалистичными паттернами трафика

Различные endpoints и HTTP-методы

Смесь успешных запросов и ошибок

Реалистичное время отклика и объем переданных байт Создание тестовой конфигурации коллектора Создайте файл с именем nginx-demo.yaml со следующей конфигурацией: cat > nginx-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog: include: - /tmp/nginx-demo/access.log start_at: beginning # Read from beginning for demo data operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes - type: time_parser parse_from: attributes.time_local layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z' - type: add field: attributes.source value: "nginx-demo" service: pipelines: logs/nginx-demo: receivers: [filelog] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF Запуск ClickStack с демонстрационной конфигурацией Запустите ClickStack с демо-логами и конфигурацией: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/nginx-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/access.log:/tmp/nginx-demo/access.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Проверка логов в HyperDX После запуска ClickStack: Откройте HyperDX и войдите в свою учетную запись (при необходимости сначала создайте учетную запись) Перейдите в представление Search и установите источник на Logs Установите диапазон времени на 2025-10-19 11:00:00 - 2025-10-22 11:00:00 Вот что вы должны увидеть в представлении поиска: Отображение часового пояса HyperDX отображает временные метки в локальном часовом поясе вашего браузера. Демо-данные охватывают период 2025-10-20 11:00:00 - 2025-10-21 11:00:00 UTC. Широкий временной диапазон гарантирует, что вы увидите демо-логи независимо от вашего местоположения. После того как вы увидите логи, вы можете сузить интервал до 24 часов для более наглядных визуализаций.

Чтобы помочь вам начать мониторинг nginx с помощью ClickStack, мы предоставляем основные визуализации для Nginx Logs.

Скачать конфигурацию дашборда Импортируйте готовый дашборд Откройте HyperDX и перейдите в раздел "Dashboards". Нажмите "Import Dashboard" в правом верхнем углу под значком с многоточием. Загрузите файл nginx-logs-dashboard.json и нажмите "Завершить импорт". Дашборд будет создан со всеми предварительно настроенными визуализациями Примечание Для демонстрационного набора данных задайте диапазон времени 2025-10-20 11:00:00 – 2025-10-21 11:00:00 (UTC) (при необходимости скорректируйте под ваш часовой пояс). У импортированного дашборда по умолчанию не будет задан диапазон времени.

Убедитесь, что переменная окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE установлена корректно

docker exec <имя-контейнера> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

Проверьте, что пользовательский конфигурационный файл смонтирован по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

docker exec <имя-контейнера> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Просмотрите содержимое пользовательской конфигурации, чтобы убедиться, что его можно прочитать

docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

Убедитесь, что nginx пишет логи в формате JSON

tail -f /var/log/nginx/access.log

Убедитесь, что коллектор может читать логи

docker exec `<контейнер>` cat /var/log/nginx/access.log

Убедитесь, что в фактической конфигурации присутствует ваш приёмник filelog

docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep filelog

Проверьте журналы коллектора на наличие ошибок

docker exec `<container>` cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

Если вы хотите продолжить изучение, вот несколько следующих шагов для экспериментов с вашим дашбордом: