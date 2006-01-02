Мониторинг логов MySQL с помощью ClickStack

Кратко

В этом руководстве показано, как осуществлять мониторинг MySQL с помощью ClickStack, настраивая OTel collector для приёма серверных логов MySQL. Вы узнаете, как:

Настроить MySQL на вывод логов ошибок и логов медленных запросов

Создать пользовательскую конфигурацию OTel collector для ингестии логов

Развернуть ClickStack с вашей пользовательской конфигурацией

Использовать готовую панель мониторинга для визуализации данных логов MySQL (ошибки, медленные запросы, соединения)

Демонстрационный набор данных с примерами логов доступен, если вы хотите протестировать интеграцию перед настройкой боевого экземпляра MySQL.

Требуемое время: 10–15 минут