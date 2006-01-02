Мониторинг логов MongoDB с ClickStack

Вкратце Собирайте и визуализируйте логи сервера MongoDB (JSON-формат 4.4+) в ClickStack с помощью OTel-приёмника filelog . Включает демо-набор данных и готовую панель мониторинга.

В этом разделе описано, как настроить существующую установку MongoDB для отправки логов в ClickStack, изменив конфигурацию OTel collector ClickStack. Если вы хотите протестировать интеграцию MongoDB перед настройкой собственной среды, воспользуйтесь нашей предварительно настроенной конфигурацией и образцами данных в разделе "Демо-набор данных".

Запущенный экземпляр ClickStack

Существующая самоуправляемая установка MongoDB (версии 4.4 или новее)

Доступ к файлам логов MongoDB

Проверка конфигурации логирования MongoDB MongoDB 4.4+ по умолчанию выводит структурированные JSON-логи. Проверьте расположение лог-файла: cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog Стандартные расположения журналов MongoDB: Linux (apt/yum) : /var/log/mongodb/mongod.log

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/log/mongodb/mongo.log

: Docker: Логи часто выводятся в stdout, но можно настроить запись в /var/log/mongodb/mongod.log Если MongoDB выводит журналы в stdout, настройте запись в файл, обновив mongod.conf : systemLog: destination: file path: /var/log/mongodb/mongod.log logAppend: true После изменения конфигурации перезапустите MongoDB: # For systemd sudo systemctl restart mongod # For Docker docker restart <mongodb-container> Создание пользовательской конфигурации OTel collector для MongoDB ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию OpenTelemetry Collector, подключив пользовательский файл конфигурации и задав переменную окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, управляемой HyperDX через OpAMP. Создайте файл с именем mongodb-monitoring.yaml со следующей конфигурацией: receivers: filelog/mongodb: include: - /var/log/mongodb/mongod.log start_at: beginning operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes timestamp: parse_from: attributes.t.$$date layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00' layout_type: gotime severity: parse_from: attributes.s overwrite_text: true mapping: fatal: F error: E warn: W info: I debug: - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - type: move from: attributes.msg to: body - type: add field: attributes.source value: "mongodb" - type: add field: resource["service.name"] value: "mongodb-production" service: pipelines: logs/mongodb: receivers: [filelog/mongodb] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse Примечание В пользовательской конфигурации вы определяете только новые получатели и конвейеры. Процессоры ( memory_limiter , transform , batch ) и экспортеры ( clickhouse ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — вам нужно лишь ссылаться на них по имени.

, , ) и экспортеры ( ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — вам нужно лишь ссылаться на них по имени. Эта конфигурация использует start_at: beginning , чтобы считывать все существующие логи при запуске коллектора. Для рабочих развертываний измените значение на start_at: end , чтобы избежать повторного приёма логов при перезапуске коллектора. Настройка ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, необходимо: Смонтируйте пользовательский файл конфигурации по пути /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Задайте переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Смонтируйте каталог логов MongoDB, чтобы коллектор мог их читать Docker Compose

Docker Run (образ all-in-one) Обновите конфигурацию развертывания ClickStack: services: clickstack: # ... существующая конфигурация ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... другие переменные окружения ... volumes: - ./mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro # ... другие тома ... Если вы используете образ all-in-one с Docker, выполните: docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Примечание Убедитесь, что коллектор ClickStack имеет необходимые права доступа для чтения файлов журналов MongoDB. В производственной среде используйте монтирование в режиме только для чтения ( :ro ) и соблюдайте принцип минимальных привилегий. Проверка логов в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что логи поступают:

Протестируйте интеграцию MongoDB на предварительно подготовленном демонстрационном наборе данных, прежде чем настраивать продуктивные системы.

Загрузите демонстрационный набор данных Загрузите пример файла логов: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mongodb/mongod.log Создайте тестовую конфигурацию коллектора Создайте файл mongodb-demo.yaml со следующей конфигурацией: cat > mongodb-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/mongodb: include: - /tmp/mongodb-demo/mongod.log start_at: beginning operators: - type: json_parser parse_from: body parse_to: attributes timestamp: parse_from: attributes.t.$$date layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00' layout_type: gotime severity: parse_from: attributes.s overwrite_text: true mapping: fatal: F error: E warn: W info: I debug: - D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - type: move from: attributes.msg to: body - type: add field: attributes.source value: "mongodb-demo" - type: add field: resource["service.name"] value: "mongodb-demo" service: pipelines: logs/mongodb-demo: receivers: [filelog/mongodb] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF Запустите ClickStack с демо-конфигурацией Запустите ClickStack с демо-логами и этой конфигурацией: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/mongodb-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/mongod.log:/tmp/mongodb-demo/mongod.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest После запуска ClickStack: Откройте HyperDX и войдите в свою учетную запись (при необходимости сначала создайте ее) Перейдите в представление Search и выберите источник Logs Установите временной диапазон, включающий 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

Скачать конфигурацию панели мониторинга Импорт готовой панели мониторинга Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards. В правом верхнем углу откройте меню с многоточием и нажмите "Import Dashboard". Загрузите файл mongodb-logs-dashboard.json и нажмите Finish import. Панель мониторинга будет создана со всеми заранее настроенными визуализациями Для демо-набора данных установите временной диапазон, включающий 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

Убедитесь, что в итоговую конфигурацию включён ваш приёмник filelog:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

Проверьте наличие ошибок коллектора:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

Убедитесь, что MongoDB выводит логи в формате JSON (4.4+):

tail -1 /var/log/mongodb/mongod.log | python3 -m json.tool

Если вывод не является корректным JSON, возможно, в вашей версии MongoDB используется устаревший текстовый формат лога (до 4.4). Вам нужно заменить оператор json_parser на regex_parser или обновить MongoDB до версии 4.4+.

Настройте оповещения для критических событий (всплески ошибок, пороговые значения для медленных запросов)

Создайте дополнительные панели мониторинга для конкретных сценариев использования (мониторинг набора реплик, отслеживание соединений)

В этом руководстве для быстрой настройки используется встроенный в ClickStack OpenTelemetry Collector. Для развертываний в промышленной эксплуатации мы рекомендуем запускать собственный OTel Collector и отправлять данные в OTLP-эндпоинт ClickStack. См. раздел Отправка данных OpenTelemetry с конфигурацией для промышленной эксплуатации.