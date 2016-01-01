ClickStack использует OTel collector для сбора логов, метрик и событий Kubernetes из кластеров Kubernetes и их передачи в ClickStack. Мы поддерживаем нативный формат логов OTel и не требуем дополнительной конфигурации, зависящей от конкретного вендора.
В этом руководстве рассматривается интеграция следующих типов данных:
- Логи
- Инфраструктурные метрики
Примечание
Чтобы отправлять метрики уровня приложения или APM/трейсы, вам также потребуется добавить соответствующую языковую интеграцию в ваше приложение.
Предполагается, что вы уже развернули ClickStack OTel collector в режиме шлюза, защищённый ключом API для приёма данных (ingestion API key).
Создание конфигурационных файлов Helm-чарта OTel
Чтобы собирать логи и метрики как с каждого узла, так и с кластера в целом, нам нужно развернуть два отдельных коллектора OpenTelemetry. Один будет развернут в виде ДемонСета для сбора логов и метрик с каждого узла, а другой — в виде Развертывания для сбора логов и метрик с самого кластера.
Создание секрета с ключом API
Создайте новый секрет Kubernetes с ключом API для приёма данных из HyperDX. Он будет использоваться указанными ниже компонентами для безопасной ингестии данных в ваш ClickStack OTel collector:
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=<ingestion_api_key> \
Кроме того, создайте ConfigMap, в котором будет указан адрес вашего OTel collector в ClickStack:
kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=<OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT>
# например: kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=http://my-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector:4318 \{#eg-kubectl-create-configmap-notel-demo-otel-config-vars-from-literalyour_otel_collector_endpointhttpmy-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector4318}
Создание конфигурации ДемонСета
ДемонСет будет собирать логи и метрики с каждого узла в кластере, но не будет собирать события Kubernetes или метрики на уровне всего кластера.
Скачайте манифест ДемонСета:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_daemonset.yaml
k8s_daemonset.yaml
# daemonset.yaml
mode: daemonset
# Требуется для использования метрик использования CPU/памяти из kubeletstats
clusterRole:
create: true
rules:
- apiGroups:
- ''
resources:
- nodes/proxy
verbs:
- get
presets:
logsCollection:
enabled: true
hostMetrics:
enabled: true
# Настраивает процессор Kubernetes для добавления Kubernetes-метаданных.
# Добавляет процессор k8sattributes во все конвейеры и добавляет необходимые правила в ClusterRole.
# Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor
kubernetesAttributes:
enabled: true
# При включении процессор будет извлекать все метки для связанного пода и добавлять их как атрибуты ресурса.
# Точное имя метки будет ключом.
extractAllPodLabels: true
# При включении процессор будет извлекать все аннотации для связанного пода и добавлять их как атрибуты ресурса.
# Точное имя аннотации будет ключом.
extractAllPodAnnotations: true
# Настраивает коллектор на сбор метрик узлов, подов и контейнеров с API-сервера на Кубелете.
# Добавляет приемник kubeletstats в конвейер метрик и добавляет необходимые правила в ClusterRole.
# Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver
kubeletMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: HYPERDX_API_KEY
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: HYPERDX_API_KEY
optional: true
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
receivers:
# Настраивает дополнительные метрики Кубелета
kubeletstats:
collection_interval: 20s
auth_type: 'serviceAccount'
endpoint: '${env:K8S_NODE_NAME}:10250'
insecure_skip_verify: true
metrics:
k8s.pod.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.uptime:
enabled: true
k8s.node.uptime:
enabled: true
k8s.container.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_request_utilization:
enabled: true
container.uptime:
enabled: true
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
headers:
authorization: "${env:HYPERDX_API_KEY}"
compression: gzip
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
Создание конфигурации развертывания
Чтобы собирать события Kubernetes и метрики всего кластера, нам нужно развернуть отдельный коллектор OpenTelemetry в виде развертывания.
Скачайте манифест развертывания:
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_deployment.yaml
k8s_deployment.yaml
# deployment.yaml
mode: deployment
image:
repository: otel/opentelemetry-collector-contrib
tag: 0.123.0
# Нам нужен только один такой коллектор — большее количество приведёт к дублированию данных
replicaCount: 1
presets:
kubernetesAttributes:
enabled: true
# При включении этот процессор будет извлекать все метки (labels) связанного пода и добавлять их в виде атрибутов ресурса.
# Точное имя метки будет ключом.
extractAllPodLabels: true
# При включении этот процессор будет извлекать все аннотации связанного пода и добавлять их в виде атрибутов ресурса.
# Точное имя аннотации будет ключом.
extractAllPodAnnotations: true
# Настраивает коллектор на сбор событий Kubernetes.
# Добавляет k8sobject receiver в конвейер логов и по умолчанию собирает события Kubernetes.
# Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-objects-receiver
kubernetesEvents:
enabled: true
# Настраивает Kubernetes Cluster Receiver для сбора метрик на уровне кластера.
# Добавляет k8s_cluster receiver в конвейер метрик и добавляет необходимые правила в ClusteRole.
# Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-cluster-receiver
clusterMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: HYPERDX_API_KEY
valueFrom:
secretKeyRef:
name: hyperdx-secret
key: HYPERDX_API_KEY
optional: true
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
compression: gzip
headers:
authorization: "${env:HYPERDX_API_KEY}"
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
Развертывание коллектора OpenTelemetry
Теперь коллектор OpenTelemetry можно развернуть в вашем Kubernetes-кластере с помощью
Helm-чарта OpenTelemetry.
Добавьте Helm-репозиторий OpenTelemetry:
helm repo add open-telemetry https://open-telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts # Добавление репозитория Helm для OTel
Установите Helm-чарт с приведённой выше конфигурацией:
helm install my-opentelemetry-collector-deployment open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_deployment.yaml
helm install my-opentelemetry-collector-daemonset open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_daemonset.yaml
Теперь метрики, логи и события Kubernetes из вашего кластера должны появиться в HyperDX.
Чтобы коррелировать логи, метрики и трассировки на уровне приложения с метаданными Kubernetes
(например, именем пода, пространством имен и т.п.), необходимо передавать метаданные Kubernetes
в приложение с помощью переменной окружения
OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES.
Ниже приведен пример развертывания, которое передает метаданные Kubernetes в
приложение с использованием переменных окружения:
# my_app_deployment.yaml \{#deploymentyaml}
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: app-deployment
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: app
template:
metadata:
labels:
app: app
# В сочетании с Kubernetes Attribute Processor это обеспечит
# связывание логов и метрик пода с именем сервиса.
service.name: <MY_APP_NAME>
spec:
containers:
- name: app-container
image: my-image
env:
# ... другие переменные окружения
# Сбор метаданных K8s из downward API для передачи в приложение
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.name
- name: POD_UID
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.uid
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
- name: NODE_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: spec.nodeName
- name: DEPLOYMENT_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.labels['deployment']
# Передача метаданных K8s в приложение через OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
- name: OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
value: k8s.pod.name=$(POD_NAME),k8s.pod.uid=$(POD_UID),k8s.namespace.name=$(POD_NAMESPACE),k8s.node.name=$(NODE_NAME),k8s.deployment.name=$(DEPLOYMENT_NAME)