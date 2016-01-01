Перейти к основному содержанию
ClickStack использует OTel collector для сбора логов, метрик и событий Kubernetes из кластеров Kubernetes и их передачи в ClickStack. Мы поддерживаем нативный формат логов OTel и не требуем дополнительной конфигурации, зависящей от конкретного вендора.

В этом руководстве рассматривается интеграция следующих типов данных:

  • Логи
  • Инфраструктурные метрики
Чтобы отправлять метрики уровня приложения или APM/трейсы, вам также потребуется добавить соответствующую языковую интеграцию в ваше приложение.

Предполагается, что вы уже развернули ClickStack OTel collector в режиме шлюза, защищённый ключом API для приёма данных (ingestion API key).

Создание конфигурационных файлов Helm-чарта OTel

Чтобы собирать логи и метрики как с каждого узла, так и с кластера в целом, нам нужно развернуть два отдельных коллектора OpenTelemetry. Один будет развернут в виде ДемонСета для сбора логов и метрик с каждого узла, а другой — в виде Развертывания для сбора логов и метрик с самого кластера.

Создание секрета с ключом API

Создайте новый секрет Kubernetes с ключом API для приёма данных из HyperDX. Он будет использоваться указанными ниже компонентами для безопасной ингестии данных в ваш ClickStack OTel collector:

kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=<ingestion_api_key> \

Кроме того, создайте ConfigMap, в котором будет указан адрес вашего OTel collector в ClickStack:

kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=<OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT>
# например: kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=http://my-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector:4318

Создание конфигурации ДемонСета

ДемонСет будет собирать логи и метрики с каждого узла в кластере, но не будет собирать события Kubernetes или метрики на уровне всего кластера.

Скачайте манифест ДемонСета:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_daemonset.yaml
k8s_daemonset.yaml
# daemonset.yaml
mode: daemonset

# Требуется для использования метрик использования CPU/памяти из kubeletstats
clusterRole:
  create: true
  rules:
    - apiGroups:
        - ''
      resources:
        - nodes/proxy
      verbs:
        - get

presets:
  logsCollection:
    enabled: true
  hostMetrics:
    enabled: true
  # Настраивает процессор Kubernetes для добавления Kubernetes-метаданных.
  # Добавляет процессор k8sattributes во все конвейеры и добавляет необходимые правила в ClusterRole.
  # Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor
  kubernetesAttributes:
    enabled: true
    # При включении процессор будет извлекать все метки для связанного пода и добавлять их как атрибуты ресурса.
    # Точное имя метки будет ключом.
    extractAllPodLabels: true
    # При включении процессор будет извлекать все аннотации для связанного пода и добавлять их как атрибуты ресурса.
    # Точное имя аннотации будет ключом.
    extractAllPodAnnotations: true
  # Настраивает коллектор на сбор метрик узлов, подов и контейнеров с API-сервера на Кубелете.
  # Добавляет приемник kubeletstats в конвейер метрик и добавляет необходимые правила в ClusterRole.
  # Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver
  kubeletMetrics:
    enabled: true

extraEnvs:
  - name: HYPERDX_API_KEY
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: hyperdx-secret
        key: HYPERDX_API_KEY
        optional: true
  - name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: otel-config-vars
        key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT

config:
  receivers:
    # Настраивает дополнительные метрики Кубелета
    kubeletstats:
      collection_interval: 20s
      auth_type: 'serviceAccount'
      endpoint: '${env:K8S_NODE_NAME}:10250'
      insecure_skip_verify: true
      metrics:
        k8s.pod.cpu_limit_utilization:
          enabled: true
        k8s.pod.cpu_request_utilization:
          enabled: true
        k8s.pod.memory_limit_utilization:
          enabled: true
        k8s.pod.memory_request_utilization:
          enabled: true
        k8s.pod.uptime:
          enabled: true
        k8s.node.uptime:
          enabled: true
        k8s.container.cpu_limit_utilization:
          enabled: true
        k8s.container.cpu_request_utilization:
          enabled: true
        k8s.container.memory_limit_utilization:
          enabled: true
        k8s.container.memory_request_utilization:
          enabled: true
        container.uptime:
          enabled: true

  exporters:
    otlphttp:
      endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
      headers:
        authorization: "${env:HYPERDX_API_KEY}"
      compression: gzip

  service:
    pipelines:
      logs:
        exporters:
          - otlphttp
      metrics:
        exporters:
          - otlphttp

Создание конфигурации развертывания

Чтобы собирать события Kubernetes и метрики всего кластера, нам нужно развернуть отдельный коллектор OpenTelemetry в виде развертывания.

Скачайте манифест развертывания:

curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_deployment.yaml
k8s_deployment.yaml
# deployment.yaml
mode: deployment

image:
  repository: otel/opentelemetry-collector-contrib
  tag: 0.123.0
 
# Нам нужен только один такой коллектор — большее количество приведёт к дублированию данных
replicaCount: 1
 
presets:
  kubernetesAttributes:
    enabled: true
    # При включении этот процессор будет извлекать все метки (labels) связанного пода и добавлять их в виде атрибутов ресурса.
    # Точное имя метки будет ключом.
    extractAllPodLabels: true
    # При включении этот процессор будет извлекать все аннотации связанного пода и добавлять их в виде атрибутов ресурса.
    # Точное имя аннотации будет ключом.
    extractAllPodAnnotations: true
  # Настраивает коллектор на сбор событий Kubernetes.
  # Добавляет k8sobject receiver в конвейер логов и по умолчанию собирает события Kubernetes.
  # Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-objects-receiver
  kubernetesEvents:
    enabled: true
  # Настраивает Kubernetes Cluster Receiver для сбора метрик на уровне кластера.
  # Добавляет k8s_cluster receiver в конвейер метрик и добавляет необходимые правила в ClusteRole.
  # Подробнее: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-cluster-receiver
  clusterMetrics:
    enabled: true

extraEnvs:
  - name: HYPERDX_API_KEY
    valueFrom:
      secretKeyRef:
        name: hyperdx-secret
        key: HYPERDX_API_KEY
        optional: true
  - name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
    valueFrom:
      configMapKeyRef:
        name: otel-config-vars
        key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT

config:
  exporters:
    otlphttp:
      endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
      compression: gzip
      headers:
        authorization: "${env:HYPERDX_API_KEY}"
  service:
    pipelines:
      logs:
        exporters:
          - otlphttp
      metrics:
        exporters:
          - otlphttp

Развертывание коллектора OpenTelemetry

Теперь коллектор OpenTelemetry можно развернуть в вашем Kubernetes-кластере с помощью Helm-чарта OpenTelemetry.

Добавьте Helm-репозиторий OpenTelemetry:

helm repo add open-telemetry https://open-telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts # Добавление репозитория Helm для OTel

Установите Helm-чарт с приведённой выше конфигурацией:

helm install my-opentelemetry-collector-deployment open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_deployment.yaml
helm install my-opentelemetry-collector-daemonset open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_daemonset.yaml

Теперь метрики, логи и события Kubernetes из вашего кластера должны появиться в HyperDX.

Пересылка тегов ресурсов в поды (рекомендуется)

Чтобы коррелировать логи, метрики и трассировки на уровне приложения с метаданными Kubernetes (например, именем пода, пространством имен и т.п.), необходимо передавать метаданные Kubernetes в приложение с помощью переменной окружения OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES.

Ниже приведен пример развертывания, которое передает метаданные Kubernetes в приложение с использованием переменных окружения:

# my_app_deployment.yaml

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: app-deployment
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: app
  template:
    metadata:
      labels:
        app: app
        # В сочетании с Kubernetes Attribute Processor это обеспечит
        # связывание логов и метрик пода с именем сервиса.
        service.name: <MY_APP_NAME>
    spec:
      containers:
        - name: app-container
          image: my-image
          env:
            # ... другие переменные окружения
            # Сбор метаданных K8s из downward API для передачи в приложение
            - name: POD_NAME
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.name
            - name: POD_UID
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.uid
            - name: POD_NAMESPACE
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.namespace
            - name: NODE_NAME
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: spec.nodeName
            - name: DEPLOYMENT_NAME
              valueFrom:
                fieldRef:
                  fieldPath: metadata.labels['deployment']
            # Передача метаданных K8s в приложение через OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
            - name: OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
              value: k8s.pod.name=$(POD_NAME),k8s.pod.uid=$(POD_UID),k8s.namespace.name=$(POD_NAMESPACE),k8s.node.name=$(NODE_NAME),k8s.deployment.name=$(DEPLOYMENT_NAME)