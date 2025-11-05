Мониторинг метрик Kafka с помощью ClickStack

TL;DR

В этом руководстве показано, как отслеживать метрики производительности Apache Kafka с помощью ClickStack, используя OpenTelemetry JMX Metric Gatherer. Вы узнаете, как:

Включить JMX на брокерах Kafka и настроить JMX Metric Gatherer

Отправлять метрики Kafka в ClickStack через OTLP

Использовать готовую панель мониторинга для визуализации производительности Kafka (пропускная способность брокеров, отставание потребителей, состояние партиций, задержка запросов)

Доступен демонстрационный набор данных с примерами метрик, если вы хотите протестировать интеграцию перед настройкой боевого кластера Kafka.

Требуемое время: 10–15 минут