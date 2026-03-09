Мониторинг логов Kafka с помощью ClickStack

Кратко Собирайте и визуализируйте логи брокера Kafka (в формате Log4j) в ClickStack с помощью приёмника OTel filelog . Включает демо-набор данных и готовую панель мониторинга.

В этом разделе описано, как настроить существующую установку Kafka для отправки логов брокера в ClickStack, изменив конфигурацию OTel collector ClickStack. Если вы хотите протестировать интеграцию логов Kafka перед настройкой собственной среды, воспользуйтесь нашей предварительно настроенной средой и примерами данных в разделе "демо-набор данных".

Запущенный экземпляр ClickStack

Существующая установка Kafka (версия 2.0 или новее)

Доступ к файлам логов Kafka ( server.log , controller.log и т. д.)

Проверка конфигурации логирования Kafka Kafka использует Log4j и записывает логи в каталог, указанный системным свойством kafka.logs.dir или переменной среды LOG_DIR . Проверьте расположение файла лога: # Default locations ls $KAFKA_HOME/logs/ # Standard Apache Kafka (defaults to <install-dir>/logs/) ls /var/log/kafka/ # RPM/DEB package installations Основные лог-файлы Kafka: server.log : Общие логи брокера (запуск, подключения, репликация, ошибки)

: Общие логи брокера (запуск, подключения, репликация, ошибки) controller.log : События, связанные с контроллером (выбор лидера, переназначение партиций)

: События, связанные с контроллером (выбор лидера, переназначение партиций) state-change.log : Изменения состояния партиции и реплики Стандартный шаблон Log4j в Kafka генерирует строки следующего вида: [2026-03-09 14:23:45,123] INFO [KafkaServer id=0] started (kafka.server.KafkaServer) Примечание Для развёртываний Kafka на основе Docker (например, confluentinc/cp-kafka ) конфигурация Log4j по умолчанию включает только консольный appender — файловый appender отсутствует, поэтому логи записываются только в stdout. Чтобы использовать приёмник filelog , необходимо перенаправить логи в файл: добавив файловый appender в log4j.properties или перенаправив stdout через pipe (например, | tee /var/log/kafka/server.log ). Создание пользовательской конфигурации OTel collector для Kafka ClickStack позволяет расширить базовую конфигурацию OpenTelemetry Collector, подключив пользовательский файл конфигурации и задав переменную окружения. Пользовательская конфигурация объединяется с базовой конфигурацией, управляемой HyperDX через OpAMP. Создайте файл с именем kafka-logs-monitoring.yaml со следующей конфигурацией: receivers: filelog/kafka: include: - /var/log/kafka/server.log - /var/log/kafka/controller.log # optional, only exists if log4j is configured with separate file appenders - /var/log/kafka/state-change.log # optional, same as above start_at: beginning multiline: line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}' operators: - type: regex_parser regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)' parse_from: body parse_to: attributes timestamp: parse_from: attributes.timestamp layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L' severity: parse_from: attributes.severity - type: move from: attributes.message to: body - type: add field: attributes.source value: "kafka" - type: add field: resource["service.name"] value: "kafka-production" service: pipelines: logs/kafka: receivers: [filelog/kafka] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse Примечание В пользовательской конфигурации вы определяете только новые приёмники и пайплайны. Процессоры ( memory_limiter , transform , batch ) и экспортёры ( clickhouse ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — вы просто ссылаетесь на них по имени.

, , ) и экспортёры ( ) уже определены в базовой конфигурации ClickStack — вы просто ссылаетесь на них по имени. Конфигурация multiline гарантирует, что stack trace захватывается как одна запись лога.

гарантирует, что stack trace захватывается как одна запись лога. Эта конфигурация использует start_at: beginning , чтобы при запуске коллектора читать все существующие логи. Для развертываний в режиме промышленной эксплуатации измените значение на start_at: end , чтобы избежать повторного приёма логов при перезапусках коллектора. Настройка ClickStack для загрузки пользовательской конфигурации Чтобы включить пользовательскую конфигурацию коллектора в существующем развертывании ClickStack, необходимо: Смонтируйте файл пользовательской конфигурации в /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Задайте переменную окружения CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml Смонтируйте каталог логов Kafka, чтобы коллектор мог их читать Docker Compose

Docker Run (All-in-One Image) Обновите конфигурацию развертывания ClickStack: services: clickstack: # ... существующая конфигурация ... environment: - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... другие переменные окружения ... volumes: - ./kafka-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log/kafka:/var/log/kafka:ro # ... другие тома ... Если вы используете all-in-one image с Docker, выполните команду: docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/kafka-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log/kafka:/var/log/kafka:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Примечание Убедитесь, что коллектор ClickStack имеет необходимые права доступа для чтения лог-файлов Kafka. В промышленной эксплуатации используйте монтирование только для чтения ( :ro ) и соблюдайте принцип минимальных привилегий. Проверка логов в HyperDX После настройки войдите в HyperDX и убедитесь, что логи поступают:

Проверьте интеграцию логов Kafka на заранее подготовленном тестовом датасете, прежде чем настраивать системы для промышленной эксплуатации.

Загрузите образец датасета Загрузите образец файла логов: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/server.log Создайте тестовую конфигурацию коллектора Создайте файл с именем kafka-logs-demo.yaml со следующей конфигурацией: cat > kafka-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers: filelog/kafka: include: - /tmp/kafka-demo/server.log start_at: beginning multiline: line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}' operators: - type: regex_parser regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)' parse_from: body parse_to: attributes timestamp: parse_from: attributes.timestamp layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L' severity: parse_from: attributes.severity - type: move from: attributes.message to: body - type: add field: attributes.source value: "kafka-demo" - type: add field: resource["service.name"] value: "kafka-demo" service: pipelines: logs/kafka-demo: receivers: [filelog/kafka] processors: - memory_limiter - transform - batch exporters: - clickhouse EOF Запустите ClickStack с демо-конфигурацией Запустите ClickStack с демо-логами и этой конфигурацией: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$(pwd)/kafka-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$(pwd)/server.log:/tmp/kafka-demo/server.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest После запуска ClickStack: Откройте HyperDX и войдите в свою учётную запись (при необходимости сначала создайте её) Перейдите в представление Search и установите источник Logs Установите временной диапазон, включающий 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

Скачать конфигурацию панели мониторинга Импортируйте готовую панель мониторинга Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards. Нажмите "Import Dashboard" в правом верхнем углу в меню с многоточием. Загрузите файл kafka-logs-dashboard.json и нажмите finish import. Панель мониторинга будет создана со всеми заранее настроенными визуализациями Для демо-набора данных установите временной диапазон, включающий 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

Убедитесь, что в итоговой конфигурации присутствует ваш приёмник filelog:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

Проверьте коллектор на наличие ошибок:

docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log

Проверьте, что формат логов Kafka соответствует ожидаемому шаблону:

tail -1 /var/log/kafka/server.log

Если в вашей установке Kafka используется пользовательский шаблон Log4j, соответствующим образом скорректируйте регулярное выражение в regex_parser .

Настройте оповещения для критически важных событий (сбоев брокера, ошибок репликации, проблем с группами потребителей)

Используйте в сочетании с метриками Kafka для всестороннего мониторинга Kafka

Создайте дополнительные панели мониторинга для конкретных сценариев использования (события контроллера, переназначение партиций)

В этом руководстве для быстрой настройки используется встроенный OpenTelemetry Collector ClickStack. Для развертываний в промышленной эксплуатации мы рекомендуем запускать собственный OTel Collector и отправлять данные в конечную точку OTLP ClickStack. См. раздел Отправка данных OpenTelemetry для настройки промышленной эксплуатации.