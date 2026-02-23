Кратко

В этом руководстве показано, как настроить приём логов Cloudflare в ClickStack с помощью ClickPipes. Cloudflare Logpush записывает логи в S3, а ClickPipes непрерывно загружает новые файлы в ClickHouse. В отличие от большинства руководств по интеграции ClickStack, где используется OpenTelemetry Collector, в этом руководстве ClickPipes используется для прямого получения данных из S3.

Если вы хотите изучить панели мониторинга до настройки приёма данных в рабочей среде, доступен демонстрационный набор данных.