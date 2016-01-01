TL;DR

В этом руководстве показано, как отслеживать функции AWS Lambda с помощью ClickStack, используя Rotel Lambda Extension для сбора и пересылки логов функций, логов расширения и данных OpenTelemetry напрямую в ClickHouse. Вы узнаете, как:

Развернуть слой Rotel Lambda Extension для ваших функций Lambda

Настроить расширение для экспорта логов и трейсов в ClickStack

При необходимости отключить CloudWatch Logs для снижения затрат

Этот подход может значительно снизить ваши расходы на обсервабилити Lambda за счёт полного отказа от CloudWatch Logs.

Необходимое время: 5–10 минут