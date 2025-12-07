Мониторинг логов AWS CloudWatch с ClickStack

TL;DR В этом руководстве показано, как пересылать логи AWS CloudWatch в ClickStack с помощью приёмника AWS CloudWatch в OpenTelemetry Collector. Вы узнаете, как: Настроить OpenTelemetry Collector для получения логов из CloudWatch

Настроить учётные данные AWS и права IAM

Отправлять логи CloudWatch в ClickStack через OTLP

Фильтровать и автоматически обнаруживать группы логов

Использовать готовый дашборд для визуализации паттернов логов CloudWatch Демонстрационный набор данных с примерами логов доступен, если вы хотите протестировать интеграцию до настройки вашего боевого окружения AWS. Требуемое время: 10–15 минут

AWS CloudWatch — это сервис мониторинга ресурсов и приложений AWS. Хотя CloudWatch предоставляет сбор и агрегацию логов, пересылка логов в ClickStack позволяет:

Анализировать логи вместе с метриками и трейсами на единой платформе

Выполнять запросы к логам с использованием SQL-интерфейса ClickHouse

Сокращать расходы за счет архивирования логов или уменьшения периода хранения в CloudWatch

В этом руководстве описано, как пересылать логи CloudWatch в ClickStack с помощью OpenTelemetry Collector.

В этом разделе описана настройка OpenTelemetry Collector для считывания журналов из существующих групп журналов CloudWatch и их пересылки в ClickStack.

Если вы хотите протестировать интеграцию до настройки продакшен-окружения, вы можете воспользоваться нашим демонстрационным набором данных в разделе демонстрационного набора данных.

Запущенный экземпляр ClickStack

Учётная запись AWS с группами журналов CloudWatch

Учётные данные AWS с соответствующими правами доступа IAM

Примечание В отличие от интеграций на основе файлов журналов (nginx, Redis), CloudWatch требует запуска отдельного коллектора OpenTelemetry, который опрашивает CloudWatch API. Этот коллектор не может выполняться внутри образа ClickStack «всё в одном», так как ему необходимы учётные данные AWS и доступ к API.

Получите API-ключ ClickStack Коллектор OpenTelemetry отправляет данные на OTLP-эндпоинт ClickStack, для которого требуется аутентификация. Откройте HyperDX по URL-адресу вашего ClickStack (например, http://localhost:8080) При необходимости создайте аккаунт или войдите в систему Перейдите в раздел Team Settings → API Keys Скопируйте свой ключ API для приёма данных Сохраните это значение в переменной окружения: export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here" Настройте учетные данные AWS Экспортируйте учетные данные AWS как переменные окружения. Способ зависит от типа аутентификации: Для пользователей AWS SSO (рекомендуется для большинства организаций): # Login to SSO aws sso login --profile YOUR_PROFILE_NAME # Export credentials to environment variables eval $(aws configure export-credentials --profile YOUR_PROFILE_NAME --format env) # Verify credentials work aws sts get-caller-identity Замените YOUR_PROFILE_NAME на название вашего профиля AWS SSO (например, AccountAdministrators-123456789 ). Для пользователей IAM с долгосрочными учётными данными: export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-access-key-id" export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret-access-key" export AWS_REGION="us-east-1" # Verify credentials work aws sts get-caller-identity Требуемые разрешения IAM: Для учетной записи AWS, связанной с этими учетными данными, необходима следующая политика IAM для чтения логов CloudWatch: { "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "CloudWatchLogsRead", "Effect": "Allow", "Action": [ "logs:DescribeLogGroups", "logs:FilterLogEvents" ], "Resource": "arn:aws:logs:*:YOUR_ACCOUNT_ID:log-group:*" } ] } Замените YOUR_ACCOUNT_ID на идентификатор вашей учетной записи AWS. Настройте приёмник CloudWatch Создайте файл otel-collector-config.yaml с конфигурацией ресивера CloudWatch. Пример 1: Именованные группы логов (рекомендуется) Данная конфигурация собирает логи из конкретных именованных групп логов: receivers: awscloudwatch: region: us-east-1 logs: poll_interval: 1m max_events_per_request: 100 groups: named: /aws/lambda/my-function: /aws/ecs/my-service: /aws/eks/my-cluster/cluster: processors: batch: timeout: 10s exporters: otlphttp: endpoint: http://localhost:4318 headers: authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY} service: pipelines: logs: receivers: [awscloudwatch] processors: [batch] exporters: [otlphttp] Пример 2: Автообнаружение групп логов с префиксом Данная конфигурация автоматически обнаруживает и собирает логи из максимум 100 групп логов, начинающихся с префикса /aws/lambda : receivers: awscloudwatch: region: us-east-1 logs: poll_interval: 1m max_events_per_request: 100 groups: autodiscover: limit: 100 prefix: /aws/lambda processors: batch: timeout: 10s exporters: otlphttp: endpoint: http://localhost:4318 headers: authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY} service: pipelines: logs: receivers: [awscloudwatch] processors: [batch] exporters: [otlphttp] Параметры конфигурации: region : регион AWS, в котором находятся ваши группы журналов

: регион AWS, в котором находятся ваши группы журналов poll_interval : Как часто выполнять проверку на наличие новых логов (например, 1m , 5m )

: Как часто выполнять проверку на наличие новых логов (например, , ) max_events_per_request : Максимальное количество событий логов, извлекаемых за один запрос

: Максимальное количество событий логов, извлекаемых за один запрос groups.autodiscover.limit : Максимальное число групп логов, которые будут автоматически обнаружены

: Максимальное число групп логов, которые будут автоматически обнаружены groups.autodiscover.prefix : Фильтрация групп журналов по префиксу

: Фильтрация групп журналов по префиксу groups.named : явный список имен групп журналов, которые нужно собирать Дополнительные параметры конфигурации см. в документации по приёмнику CloudWatch. Замените следующие значения: ${CLICKSTACK_API_KEY} → Использует переменную окружения, которую вы установили ранее

→ Использует переменную окружения, которую вы установили ранее http://localhost:4318 → Ваша конечная точка ClickStack (используйте хост ClickStack, если ClickStack развернут удалённо)

→ Ваша конечная точка ClickStack (используйте хост ClickStack, если ClickStack развернут удалённо) us-east-1 → ваш регион AWS

→ ваш регион AWS Имена/префиксы групп логов → соответствующие группы логов CloudWatch Примечание Приемник CloudWatch извлекает логи только из недавних временных окон (на основе poll_interval ). При первом запуске он начинает работу с текущего времени. Исторические логи по умолчанию не извлекаются. Запуск коллектора Создайте файл docker-compose.yaml : services: otel-collector: image: otel/opentelemetry-collector-contrib:latest command: ["--config=/etc/otel-config.yaml"] volumes: - ./otel-collector-config.yaml:/etc/otel-config.yaml environment: - AWS_ACCESS_KEY_ID - AWS_SECRET_ACCESS_KEY - AWS_SESSION_TOKEN - AWS_REGION - CLICKSTACK_API_KEY restart: unless-stopped extra_hosts: - "host.docker.internal:host-gateway" Затем запустите коллектор: docker compose up -d Просмотр логов коллектора: docker compose logs -f otel-collector Проверьте логи в HyperDX После запуска коллектора: Откройте HyperDX по адресу http://localhost:8080 (или по URL-адресу вашего ClickStack) Перейдите к разделу Logs Подождите 1–2 минуты, пока не появятся логи (с учётом заданного интервала опроса) Поиск логов в группах журналов CloudWatch Найдите следующие ключевые атрибуты в логах: ResourceAttributes['aws.region'] : регион AWS (например, "us-east-1")

: регион AWS (например, "us-east-1") ResourceAttributes['cloudwatch.log.group.name'] : имя группы журналов CloudWatch

: имя группы журналов CloudWatch ResourceAttributes['cloudwatch.log.stream'] : Имя потока журналов

: Имя потока журналов Body : основное содержание сообщения журнала

Для пользователей, которые хотят протестировать интеграцию CloudWatch Logs до настройки продакшн‑окружения AWS, мы предоставляем демонстрационный набор данных с предварительно сгенерированными логами, отражающими реалистичные шаблоны работы нескольких сервисов AWS.

Загрузите демонстрационный набор данных curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/aws/cloudwatch/cloudwatch-logs.jsonl Набор данных содержит 24 часа логов CloudWatch от нескольких сервисов: Lambda-функции : обработка платежей, управление заказами, аутентификация

: обработка платежей, управление заказами, аутентификация Сервисы ECS : шлюз API с ограничением частоты запросов и тайм‑аутами

: шлюз API с ограничением частоты запросов и тайм‑аутами Фоновые задания: пакетная обработка с шаблонами повторных попыток Запустите ClickStack Если у вас ещё не запущен ClickStack: docker run -d --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest Подождите несколько минут, чтобы ClickStack полностью запустился. Импортируйте демонстрационный набор данных docker exec -i clickstack clickhouse-client --query=" INSERT INTO default.otel_logs FORMAT JSONEachRow " < cloudwatch-logs.jsonl Это импортирует логи напрямую в таблицу логов ClickStack. Проверьте демонстрационные данные После импорта: Откройте HyperDX по адресу http://localhost:8080 и войдите в систему (при необходимости создайте аккаунт) Перейдите в раздел Logs Установите диапазон времени 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC) Выполните поиск по cloudwatch-demo или отфильтруйте по LogAttributes['source'] = 'cloudwatch-demo' Вы должны увидеть логи из нескольких групп логов CloudWatch. Отображение часового пояса HyperDX отображает временные метки в локальном часовом поясе вашего браузера. Демонстрационные данные охватывают период 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC). Установите диапазон времени 2025-12-06 00:00:00 - 2025-12-09 00:00:00, чтобы гарантированно увидеть демо‑логи независимо от вашего местоположения. После того как появятся логи, вы можете сузить диапазон до 24 часов для более наглядной визуализации.

Чтобы упростить мониторинг логов CloudWatch с помощью ClickStack, мы предоставляем готовый дашборд с основными визуализациями.

Скачать конфигурацию дашборда Импортируйте дашборд Откройте HyperDX и перейдите в раздел Dashboards Нажмите Import Dashboard в правом верхнем углу под значком с тремя точками Загрузите файл cloudwatch-logs-dashboard.json и нажмите Finish Import Просмотр дашборда Дашборд будет создан со всеми заранее настроенными визуализациями: Примечание Для демонстрационного набора данных установите диапазон времени 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC) (при необходимости скорректируйте с учётом вашего часового пояса). У импортированного дашборда по умолчанию не задан диапазон времени.

Убедитесь, что учетные данные AWS настроены корректно:

aws sts get-caller-identity

Если это не срабатывает, ваши учётные данные недействительны или срок их действия истёк.

Проверьте права доступа IAM: Убедитесь, что вашим учётным данным AWS выданы необходимые права доступа logs:DescribeLogGroups и logs:FilterLogEvents .

Проверьте логи коллектора на наличие ошибок:

# If using Docker directly, logs appear in stdout # If using Docker Compose: docker compose logs otel-collector

Распространённые ошибки:

The security token included in the request is invalid : учётные данные недействительны или истёк срок их действия. Для временных учётных данных (SSO) убедитесь, что задан AWS_SESSION_TOKEN .

: учётные данные недействительны или истёк срок их действия. Для временных учётных данных (SSO) убедитесь, что задан . operation error CloudWatch Logs: FilterLogEvents, AccessDeniedException : недостаточно прав IAM

: недостаточно прав IAM failed to refresh cached credentials, no EC2 IMDS role found : не заданы переменные окружения с учётными данными AWS

: не заданы переменные окружения с учётными данными AWS connection refused : конечная точка ClickStack недоступна

Проверьте, что группы логов CloudWatch существуют и содержат недавние записи:

# List your log groups aws logs describe-log-groups --region us-east-1 # Check if a specific log group has recent logs (last hour) aws logs filter-log-events \ --log-group-name /aws/lambda/my-function \ --region us-east-1 \ --start-time $(date -u -v-1H +%s)000 \ --max-items 5

По умолчанию CloudWatch receiver начинает с «текущего момента»:

Когда коллектор запускается впервые, он создаёт контрольную точку на текущий момент времени и получает только те логи, которые появляются после этого. Исторические логи не считываются.

Чтобы собрать логи за недавний период из истории:

Остановите коллектор, удалите его контрольную точку, затем перезапустите:

# Stop the collector docker stop <container-id> # Restart fresh (checkpoints are stored in container, so removing it resets) docker run --rm ...

Приёмник создаст новую контрольную точку и будет получать логи, начиная с текущего момента.

Если вы используете временные учётные данные (AWS SSO, роль, полученная через AssumeRole), срок их действия истекает через определённое время.

Повторно экспортируйте обновлённые учётные данные:

# For SSO users: aws sso login --profile YOUR_PROFILE_NAME eval $(aws configure export-credentials --profile YOUR_PROFILE_NAME --format env) # For IAM users: export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-key" export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret" # Restart the collector docker restart <container-id>

Уменьшите интервал опроса: Значение poll_interval по умолчанию — 1 минута. Для почти реального времени получения логов уменьшите его:

logs: poll_interval: 30s # Poll every 30 seconds

Примечание: меньший интервал опроса увеличивает число запросов к AWS API и может привести к более высоким расходам на API CloudWatch.

Уменьшите размер пакета или увеличьте тайм-аут:

processors: batch: timeout: 5s send_batch_size: 100

Ограничить автообнаружение:

groups: autodiscover: limit: 50 # Reduce from 100 to 50

Теперь, когда журналы CloudWatch поступают в ClickStack:

Настройте оповещения для критических событий (сбоев подключений, всплесков ошибок)

Сократите затраты на CloudWatch, настроив периоды хранения или архивацию в S3, теперь, когда журналы уже есть в ClickStack

Отфильтруйте шумные группы логов, удалив их из конфигурации коллектора, чтобы уменьшить объём принимаемых данных

В этом руководстве показан запуск OpenTelemetry Collector локально с помощью Docker Compose для тестирования. Для продакшн-развертываний запускайте коллектор на инфраструктуре с доступом к AWS (EC2 с IAM-ролями, EKS с IRSA или ECS с ролями задач), чтобы не нужно было управлять ключами доступа. Разворачивайте коллекторы в том же регионе AWS, что и ваши группы логов CloudWatch, чтобы снизить задержки и затраты.

См. раздел Ingesting with OpenTelemetry для ознакомления с шаблонами продакшн-развертываний и примерами конфигурации коллектора.