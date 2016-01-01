Отправка OpenTelemetry в ClickStack с помощью Bindplane
В этом руководстве показано, как направлять телеметрию в ClickStack с использованием встроенного назначения (destination) ClickStack в Bindplane. Вы узнаете, как:
- Настроить ClickStack как destination в Bindplane
- Создать конфигурацию для обработки и маршрутизации телеметрии
- Удалённо развернуть конфигурации на OTel collectors и начать сбор данных
- Просматривать телеметрию в ClickStack
Эта интеграция сочетает высокопроизводительную ингестию ClickStack с централизованным управлением OTel collectors в Bindplane, упрощая масштабирование обсервабилити без операционных накладных расходов.
Требуемое время: 10–15 минут
Что такое Bindplane?
Bindplane — это OpenTelemetry-нативный конвейер телеметрии, который обеспечивает централизованное управление коллекторами OpenTelemetry. Он упрощает эксплуатацию больших парков коллекторов за счёт визуального редактирования конфигурации, безопасных развёртываний и интеллектуальных возможностей конвейера.
Почему Bindplane + ClickStack?
При масштабировании управление парком OpenTelemetry Collectors становится операционным узким местом. ClickStack доказал, что может обрабатывать экстремальные объёмы ингестии — клиенты отправляют телеметрию на скорости гигабайты в секунду и хранят сотни PB. Основная проблема смещается с производительности запросов на надёжную эксплуатацию инфраструктуры коллекторов, которые подают данные в ClickHouse.
Bindplane решает эту задачу за счёт:
- Централизованного управления OpenTelemetry Collectors — от тысяч до более миллиона экземпляров
- Визуального редактирования конфигурации с безопасными развертываниями в один клик
- Автоматического обнаружения ресурсов и обогащения данных, последовательно применяемых до того, как данные попадут в ClickStack
- Маршрутизации с разветвлением (fan-out), чтобы одни и те же потоки телеметрии можно было одновременно отправлять в ClickStack и другие системы
- Полной наблюдаемости конвейера, включая состояние коллекторов, пропускную способность и сквозную производительность
- ClickStack обрабатывает экстремальные объёмы ингестии, обеспечивает хранение и быстрые аналитические запросы
- Bindplane управляет конвейером ингестии и операционной сложностью эксплуатации парков коллекторов
Предварительные требования
- Запущенный экземпляр ClickStack (локально, на сервере или в ClickHouse Cloud)
- Учётная запись Bindplane (создайте учётную запись на
app.bindplane.com)
- Установленный Bindplane OTel Collector (см. Install Your First Collector)
- Наличие сетевой связности между коллекторами Bindplane и вашим OTLP-эндпоинтом ClickStack
- Ключ ингестии API ClickStack (Ingestion Key) (находится в ClickStack Team Settings > API Keys, см. документацию по ссылке)
- Открыты необходимые сетевые порты (
4318для HTTP/s или
4317для gRPC)
Интеграция ClickStack с Bindplane
Настройте ClickStack как пункт назначения
- Войдите в свою учетную запись Bindplane
- Перейдите в раздел Library
- Нажмите Add Destination
- Выберите ClickStack из списка доступных пунктов назначения
- Настройте подключение:
- Protocol: Выберите HTTP или gRPC (по умолчанию: HTTP на порту
4318)
- Hostname: Укажите имя хоста или IP-адрес OTLP-эндпоинта ClickStack
- Port: Укажите порт (
4318для HTTP,
4317для gRPC)
- API Ingestion Key: Укажите ваш ключ API для ингестии ClickStack
- Protocol: Выберите HTTP или gRPC (по умолчанию: HTTP на порту
- Задайте пункту назначения имя (например, «ClickStack Production»)
- Нажмите Save, чтобы создать пункт назначения
Пункт назначения ClickStack поддерживает протоколы HTTP и gRPC. Для сценариев с большим объемом данных рекомендуется использовать gRPC с сжатием (gzip, zstd или snappy) для повышения производительности.
Создайте конфигурацию
После того как пункт назначения ClickStack настроен, создайте конфигурацию для обработки и маршрутизации телеметрии:
- Перейдите в Configurations → Create Configuration
- Укажите имя конфигурации (например, «ClickStack Pipeline»)
- Выберите Collector Type и Platform для вашего развертывания
- Добавьте источники:
- Нажмите Add Source, чтобы выбрать из более чем 80 доступных источников
- Для тестирования вы можете добавить источник-генератор телеметрии для имитации трафика
- Для продакшена добавьте источники вашей реальной телеметрии (логи, метрики, трейсы)
- Добавьте пункт назначения ClickStack:
- Нажмите Add Destination
- Выберите пункт назначения ClickStack, созданный на предыдущем шаге
- Выберите типы телеметрии для отправки (Logs, Metrics, Traces или все)
Вы можете добавить процессоры для фильтрации, семплирования, маскирования, обогащения, пакетирования и других операций, чтобы формировать телеметрию до того, как она попадет в ClickStack. Это обеспечивает поступление в ClickHouse согласованных, структурированных данных.
Добавьте процессоры (необязательно)
Bindplane предоставляет интеллектуальные возможности для пайплайнов и рекомендации по процессорам. Вы можете добавить процессоры для:
- Filter: снижения объема данных за счёт исключения ненужной телеметрии
- Sample: применения стратегий семплирования к трейсам с большим объёмом данных
- Enrich: добавления ресурсных атрибутов, меток или метаданных
- Transform: изменения структуры или содержимого телеметрии
- Batch: оптимизации размеров пакетов для эффективной передачи
Эти процессоры применяются единообразно ко всему парку коллекторов до того, как данные достигают ClickStack.
Разверните коллекторы и начните rollout
-
Добавьте коллектор (BDOT Collector) в вашу конфигурацию:
- Перейдите в Agents в Bindplane
- Установите коллектор Bindplane на целевые системы следуя инструкциям по установке Bindplane
- После подключения коллектор появится в списке коллекторов
-
Назначьте конфигурацию вашим коллекторам:
- Выберите коллекторы, которые вы хотите использовать
- Назначьте им вашу конфигурацию ClickStack
-
Запустите rollout:
- Нажмите Start Rollout, чтобы развернуть конфигурацию
- Bindplane проверит конфигурацию перед её развертыванием
- Отслеживайте статус rollout в интерфейсе Bindplane
Bindplane обеспечивает безопасный rollout в один клик с валидацией. Вы можете в режиме реального времени отслеживать состояние коллекторов, пропускную способность и любые ошибки через интерфейс Bindplane.
Проверьте телеметрию в ClickStack
После rollout конфигурации телеметрия начинает поступать в ClickStack от управляемого парка коллекторов:
- Войдите в ваш экземпляр ClickStack (интерфейс HyperDX)
- Перейдите в разделы Logs, Metrics или Traces
- Вы должны увидеть телеметрические данные от коллекторов, управляемых Bindplane
- Данные, поступающие в ClickStack, уже обогащены и структурированы процессорами Bindplane
Расширенные настройки
Маршрутизация с разветвлением (fan-out routing)
Bindplane поддерживает маршрутизацию с разветвлением, что позволяет отправлять одни и те же потоки телеметрии в несколько пунктов назначения одновременно. Вы можете:
- Отправлять логи, метрики и трейсы в ClickStack для долгосрочного хранения и анализа
- Направлять те же данные в другие платформы обсервабилити для оповещений в реальном времени
- Пересылать отдельные типы телеметрии в SIEM-платформы для анализа безопасности
Это настраивается добавлением нескольких пунктов назначения в конфигурацию Bindplane.
Сжатие и производительность
Для высоконагруженных сценариев настройте сжатие на стороне получателя ClickStack:
- HTTP: Поддерживает gzip, deflate, snappy, zstd или none (по умолчанию: gzip)
- gRPC: Поддерживает gzip, snappy, zstd или none (по умолчанию: gzip)
Сжатие снижает потребление пропускной способности при отправке телеметрии в ClickStack, что особенно важно при большом масштабе.
Следующие шаги
Теперь, когда данные телеметрии поступают из Bindplane в ClickStack, вы можете:
- Создавать дашборды: строить визуализации в ClickStack (HyperDX) для логов, метрик и трасс
- Настраивать оповещения: конфигурировать оповещения в ClickStack для критических ситуаций
- Масштабировать развертывание: добавлять больше коллекторов и источников по мере роста потребностей в обсервабилити
- Оптимизировать конвейер: использовать интеллектуальные функции конвейера Bindplane для выявления возможностей оптимизации