Отправка OpenTelemetry в ClickStack с помощью Bindplane

Кратко

В этом руководстве показано, как направлять телеметрию в ClickStack с использованием встроенного назначения (destination) ClickStack в Bindplane. Вы узнаете, как:

  • Настроить ClickStack как destination в Bindplane
  • Создать конфигурацию для обработки и маршрутизации телеметрии
  • Удалённо развернуть конфигурации на OTel collectors и начать сбор данных
  • Просматривать телеметрию в ClickStack

Эта интеграция сочетает высокопроизводительную ингестию ClickStack с централизованным управлением OTel collectors в Bindplane, упрощая масштабирование обсервабилити без операционных накладных расходов.

Требуемое время: 10–15 минут

Что такое Bindplane?

Bindplane — это OpenTelemetry-нативный конвейер телеметрии, который обеспечивает централизованное управление коллекторами OpenTelemetry. Он упрощает эксплуатацию больших парков коллекторов за счёт визуального редактирования конфигурации, безопасных развёртываний и интеллектуальных возможностей конвейера.

Почему Bindplane + ClickStack?

При масштабировании управление парком OpenTelemetry Collectors становится операционным узким местом. ClickStack доказал, что может обрабатывать экстремальные объёмы ингестии — клиенты отправляют телеметрию на скорости гигабайты в секунду и хранят сотни PB. Основная проблема смещается с производительности запросов на надёжную эксплуатацию инфраструктуры коллекторов, которые подают данные в ClickHouse.

Bindplane решает эту задачу за счёт:

  • Централизованного управления OpenTelemetry Collectors — от тысяч до более миллиона экземпляров
  • Визуального редактирования конфигурации с безопасными развертываниями в один клик
  • Автоматического обнаружения ресурсов и обогащения данных, последовательно применяемых до того, как данные попадут в ClickStack
  • Маршрутизации с разветвлением (fan-out), чтобы одни и те же потоки телеметрии можно было одновременно отправлять в ClickStack и другие системы
  • Полной наблюдаемости конвейера, включая состояние коллекторов, пропускную способность и сквозную производительность
Ключевые выводы
  • ClickStack обрабатывает экстремальные объёмы ингестии, обеспечивает хранение и быстрые аналитические запросы
  • Bindplane управляет конвейером ингестии и операционной сложностью эксплуатации парков коллекторов

Предварительные требования

  • Запущенный экземпляр ClickStack (локально, на сервере или в ClickHouse Cloud)
  • Учётная запись Bindplane (создайте учётную запись на app.bindplane.com)
  • Установленный Bindplane OTel Collector (см. Install Your First Collector)
  • Наличие сетевой связности между коллекторами Bindplane и вашим OTLP-эндпоинтом ClickStack
  • Ключ ингестии API ClickStack (Ingestion Key) (находится в ClickStack Team Settings > API Keys, см. документацию по ссылке)
  • Открыты необходимые сетевые порты (4318 для HTTP/s или 4317 для gRPC)

Интеграция ClickStack с Bindplane

Настройте ClickStack как пункт назначения

  1. Войдите в свою учетную запись Bindplane
  2. Перейдите в раздел Library
  3. Нажмите Add Destination
  4. Выберите ClickStack из списка доступных пунктов назначения
  5. Настройте подключение:
    • Protocol: Выберите HTTP или gRPC (по умолчанию: HTTP на порту 4318)
    • Hostname: Укажите имя хоста или IP-адрес OTLP-эндпоинта ClickStack
    • Port: Укажите порт (4318 для HTTP, 4317 для gRPC)
    • API Ingestion Key: Укажите ваш ключ API для ингестии ClickStack
  6. Задайте пункту назначения имя (например, «ClickStack Production»)
  7. Нажмите Save, чтобы создать пункт назначения
Ключевые моменты

Пункт назначения ClickStack поддерживает протоколы HTTP и gRPC. Для сценариев с большим объемом данных рекомендуется использовать gRPC с сжатием (gzip, zstd или snappy) для повышения производительности.

Создайте конфигурацию

После того как пункт назначения ClickStack настроен, создайте конфигурацию для обработки и маршрутизации телеметрии:

  1. Перейдите в ConfigurationsCreate Configuration
  2. Укажите имя конфигурации (например, «ClickStack Pipeline»)
  3. Выберите Collector Type и Platform для вашего развертывания
  4. Добавьте источники:
    • Нажмите Add Source, чтобы выбрать из более чем 80 доступных источников
    • Для тестирования вы можете добавить источник-генератор телеметрии для имитации трафика
    • Для продакшена добавьте источники вашей реальной телеметрии (логи, метрики, трейсы)
  5. Добавьте пункт назначения ClickStack:
    • Нажмите Add Destination
    • Выберите пункт назначения ClickStack, созданный на предыдущем шаге
    • Выберите типы телеметрии для отправки (Logs, Metrics, Traces или все)
Ключевые моменты

Вы можете добавить процессоры для фильтрации, семплирования, маскирования, обогащения, пакетирования и других операций, чтобы формировать телеметрию до того, как она попадет в ClickStack. Это обеспечивает поступление в ClickHouse согласованных, структурированных данных.

Добавьте процессоры (необязательно)

Bindplane предоставляет интеллектуальные возможности для пайплайнов и рекомендации по процессорам. Вы можете добавить процессоры для:

  • Filter: снижения объема данных за счёт исключения ненужной телеметрии
  • Sample: применения стратегий семплирования к трейсам с большим объёмом данных
  • Enrich: добавления ресурсных атрибутов, меток или метаданных
  • Transform: изменения структуры или содержимого телеметрии
  • Batch: оптимизации размеров пакетов для эффективной передачи

Эти процессоры применяются единообразно ко всему парку коллекторов до того, как данные достигают ClickStack.

Разверните коллекторы и начните rollout

  1. Добавьте коллектор (BDOT Collector) в вашу конфигурацию:

  2. Назначьте конфигурацию вашим коллекторам:

    • Выберите коллекторы, которые вы хотите использовать
    • Назначьте им вашу конфигурацию ClickStack

  3. Запустите rollout:

    • Нажмите Start Rollout, чтобы развернуть конфигурацию
    • Bindplane проверит конфигурацию перед её развертыванием
    • Отслеживайте статус rollout в интерфейсе Bindplane
Ключевые моменты

Bindplane обеспечивает безопасный rollout в один клик с валидацией. Вы можете в режиме реального времени отслеживать состояние коллекторов, пропускную способность и любые ошибки через интерфейс Bindplane.

Сигналы телеметрии в ClickStack через Bindplane

Проверьте телеметрию в ClickStack

После rollout конфигурации телеметрия начинает поступать в ClickStack от управляемого парка коллекторов:

  1. Войдите в ваш экземпляр ClickStack (интерфейс HyperDX)
  2. Перейдите в разделы Logs, Metrics или Traces
  3. Вы должны увидеть телеметрические данные от коллекторов, управляемых Bindplane
  4. Данные, поступающие в ClickStack, уже обогащены и структурированы процессорами Bindplane
Сигналы телеметрии в ClickStack через Bindplane

Расширенные настройки

Маршрутизация с разветвлением (fan-out routing)

Bindplane поддерживает маршрутизацию с разветвлением, что позволяет отправлять одни и те же потоки телеметрии в несколько пунктов назначения одновременно. Вы можете:

  • Отправлять логи, метрики и трейсы в ClickStack для долгосрочного хранения и анализа
  • Направлять те же данные в другие платформы обсервабилити для оповещений в реальном времени
  • Пересылать отдельные типы телеметрии в SIEM-платформы для анализа безопасности

Это настраивается добавлением нескольких пунктов назначения в конфигурацию Bindplane.

Сжатие и производительность

Для высоконагруженных сценариев настройте сжатие на стороне получателя ClickStack:

  • HTTP: Поддерживает gzip, deflate, snappy, zstd или none (по умолчанию: gzip)
  • gRPC: Поддерживает gzip, snappy, zstd или none (по умолчанию: gzip)

Сжатие снижает потребление пропускной способности при отправке телеметрии в ClickStack, что особенно важно при большом масштабе.

Следующие шаги

Теперь, когда данные телеметрии поступают из Bindplane в ClickStack, вы можете:

  • Создавать дашборды: строить визуализации в ClickStack (HyperDX) для логов, метрик и трасс
  • Настраивать оповещения: конфигурировать оповещения в ClickStack для критических ситуаций
  • Масштабировать развертывание: добавлять больше коллекторов и источников по мере роста потребностей в обсервабилити
  • Оптимизировать конвейер: использовать интеллектуальные функции конвейера Bindplane для выявления возможностей оптимизации

