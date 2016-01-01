Отправка OpenTelemetry в ClickStack с помощью Bindplane

Кратко В этом руководстве показано, как направлять телеметрию в ClickStack с использованием встроенного назначения (destination) ClickStack в Bindplane. Вы узнаете, как: Настроить ClickStack как destination в Bindplane

Создать конфигурацию для обработки и маршрутизации телеметрии

Удалённо развернуть конфигурации на OTel collectors и начать сбор данных

Просматривать телеметрию в ClickStack Эта интеграция сочетает высокопроизводительную ингестию ClickStack с централизованным управлением OTel collectors в Bindplane, упрощая масштабирование обсервабилити без операционных накладных расходов. Требуемое время: 10–15 минут

Bindplane — это OpenTelemetry-нативный конвейер телеметрии, который обеспечивает централизованное управление коллекторами OpenTelemetry. Он упрощает эксплуатацию больших парков коллекторов за счёт визуального редактирования конфигурации, безопасных развёртываний и интеллектуальных возможностей конвейера.

При масштабировании управление парком OpenTelemetry Collectors становится операционным узким местом. ClickStack доказал, что может обрабатывать экстремальные объёмы ингестии — клиенты отправляют телеметрию на скорости гигабайты в секунду и хранят сотни PB. Основная проблема смещается с производительности запросов на надёжную эксплуатацию инфраструктуры коллекторов, которые подают данные в ClickHouse.

Bindplane решает эту задачу за счёт:

Централизованного управления OpenTelemetry Collectors — от тысяч до более миллиона экземпляров

Визуального редактирования конфигурации с безопасными развертываниями в один клик

Автоматического обнаружения ресурсов и обогащения данных, последовательно применяемых до того, как данные попадут в ClickStack

Маршрутизации с разветвлением (fan-out), чтобы одни и те же потоки телеметрии можно было одновременно отправлять в ClickStack и другие системы

Полной наблюдаемости конвейера, включая состояние коллекторов, пропускную способность и сквозную производительность

Ключевые выводы ClickStack обрабатывает экстремальные объёмы ингестии, обеспечивает хранение и быстрые аналитические запросы

Bindplane управляет конвейером ингестии и операционной сложностью эксплуатации парков коллекторов

Запущенный экземпляр ClickStack (локально, на сервере или в ClickHouse Cloud)

Учётная запись Bindplane (создайте учётную запись на app.bindplane.com )

) Установленный Bindplane OTel Collector (см. Install Your First Collector)

Наличие сетевой связности между коллекторами Bindplane и вашим OTLP-эндпоинтом ClickStack

Ключ ингестии API ClickStack (Ingestion Key) (находится в ClickStack Team Settings > API Keys, см. документацию по ссылке)

Открыты необходимые сетевые порты ( 4318 для HTTP/s или 4317 для gRPC)

Настройте ClickStack как пункт назначения Войдите в свою учетную запись Bindplane Перейдите в раздел Library Нажмите Add Destination Выберите ClickStack из списка доступных пунктов назначения Настройте подключение: Protocol : Выберите HTTP или gRPC (по умолчанию: HTTP на порту 4318 )

: Выберите HTTP или gRPC (по умолчанию: HTTP на порту ) Hostname : Укажите имя хоста или IP-адрес OTLP-эндпоинта ClickStack

: Укажите имя хоста или IP-адрес OTLP-эндпоинта ClickStack Port : Укажите порт ( 4318 для HTTP, 4317 для gRPC)

: Укажите порт ( для HTTP, для gRPC) API Ingestion Key: Укажите ваш ключ API для ингестии ClickStack Задайте пункту назначения имя (например, «ClickStack Production») Нажмите Save, чтобы создать пункт назначения Ключевые моменты Пункт назначения ClickStack поддерживает протоколы HTTP и gRPC. Для сценариев с большим объемом данных рекомендуется использовать gRPC с сжатием (gzip, zstd или snappy) для повышения производительности. Создайте конфигурацию После того как пункт назначения ClickStack настроен, создайте конфигурацию для обработки и маршрутизации телеметрии: Перейдите в Configurations → Create Configuration Укажите имя конфигурации (например, «ClickStack Pipeline») Выберите Collector Type и Platform для вашего развертывания Добавьте источники: Нажмите Add Source , чтобы выбрать из более чем 80 доступных источников

, чтобы выбрать из более чем 80 доступных источников Для тестирования вы можете добавить источник-генератор телеметрии для имитации трафика

Для продакшена добавьте источники вашей реальной телеметрии (логи, метрики, трейсы) Добавьте пункт назначения ClickStack: Нажмите Add Destination

Выберите пункт назначения ClickStack, созданный на предыдущем шаге

Выберите типы телеметрии для отправки (Logs, Metrics, Traces или все) Ключевые моменты Вы можете добавить процессоры для фильтрации, семплирования, маскирования, обогащения, пакетирования и других операций, чтобы формировать телеметрию до того, как она попадет в ClickStack. Это обеспечивает поступление в ClickHouse согласованных, структурированных данных. Добавьте процессоры (необязательно) Bindplane предоставляет интеллектуальные возможности для пайплайнов и рекомендации по процессорам. Вы можете добавить процессоры для: Filter : снижения объема данных за счёт исключения ненужной телеметрии

: снижения объема данных за счёт исключения ненужной телеметрии Sample : применения стратегий семплирования к трейсам с большим объёмом данных

: применения стратегий семплирования к трейсам с большим объёмом данных Enrich : добавления ресурсных атрибутов, меток или метаданных

: добавления ресурсных атрибутов, меток или метаданных Transform : изменения структуры или содержимого телеметрии

: изменения структуры или содержимого телеметрии Batch: оптимизации размеров пакетов для эффективной передачи Эти процессоры применяются единообразно ко всему парку коллекторов до того, как данные достигают ClickStack. Разверните коллекторы и начните rollout Добавьте коллектор (BDOT Collector) в вашу конфигурацию: Перейдите в Agents в Bindplane

в Bindplane Установите коллектор Bindplane на целевые системы следуя инструкциям по установке Bindplane

После подключения коллектор появится в списке коллекторов Назначьте конфигурацию вашим коллекторам: Выберите коллекторы, которые вы хотите использовать

Назначьте им вашу конфигурацию ClickStack Запустите rollout: Нажмите Start Rollout , чтобы развернуть конфигурацию

, чтобы развернуть конфигурацию Bindplane проверит конфигурацию перед её развертыванием

Отслеживайте статус rollout в интерфейсе Bindplane Ключевые моменты Bindplane обеспечивает безопасный rollout в один клик с валидацией. Вы можете в режиме реального времени отслеживать состояние коллекторов, пропускную способность и любые ошибки через интерфейс Bindplane. Проверьте телеметрию в ClickStack После rollout конфигурации телеметрия начинает поступать в ClickStack от управляемого парка коллекторов: Войдите в ваш экземпляр ClickStack (интерфейс HyperDX) Перейдите в разделы Logs, Metrics или Traces Вы должны увидеть телеметрические данные от коллекторов, управляемых Bindplane Данные, поступающие в ClickStack, уже обогащены и структурированы процессорами Bindplane

Bindplane поддерживает маршрутизацию с разветвлением, что позволяет отправлять одни и те же потоки телеметрии в несколько пунктов назначения одновременно. Вы можете:

Отправлять логи, метрики и трейсы в ClickStack для долгосрочного хранения и анализа

Направлять те же данные в другие платформы обсервабилити для оповещений в реальном времени

Пересылать отдельные типы телеметрии в SIEM-платформы для анализа безопасности

Это настраивается добавлением нескольких пунктов назначения в конфигурацию Bindplane.

Для высоконагруженных сценариев настройте сжатие на стороне получателя ClickStack:

HTTP : Поддерживает gzip, deflate, snappy, zstd или none (по умолчанию: gzip)

: Поддерживает gzip, deflate, snappy, zstd или none (по умолчанию: gzip) gRPC: Поддерживает gzip, snappy, zstd или none (по умолчанию: gzip)

Сжатие снижает потребление пропускной способности при отправке телеметрии в ClickStack, что особенно важно при большом масштабе.

Теперь, когда данные телеметрии поступают из Bindplane в ClickStack, вы можете: