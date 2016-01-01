Партнёры по интеграции

ClickStack предоставляет основные компоненты современной обсервабилити, объединяя сбор данных, ингестию, хранение и визуализацию в единую высокопроизводительную платформу. Наши партнёры по интеграции расширяют эти возможности с помощью дополнительных инструментов, которые добавляют специализированную функциональность сверх того, что ClickStack предоставляет «из коробки». Вместе ClickStack и его партнёры позволяют командам построить полноценную платформу обсервабилити, адаптированную под их потребности, не жертвуя производительностью, гибкостью или масштабируемостью.