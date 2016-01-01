Руководства по интеграции
ClickStack предоставляет несколько способов приёма данных обсервабилити в ваш экземпляр ClickHouse. В этом разделе приведены краткие руководства по быстрому запуску для различных источников логов, трейсинга и метрик.
Примечание
Часть этих руководств по интеграции используют встроенный в ClickStack OpenTelemetry Collector для быстрого тестирования. Для продуктивных развертываний мы рекомендуем запускать собственный OTel Collector и отправлять данные в OTLP‑эндпоинт ClickStack. См. раздел Sending OpenTelemetry data для конфигурации в продакшене.
|Раздел
|Описание
|Generic Host Logs
|Сбор системных логов хоста
|EC2 Host Logs
|Мониторинг логов инстансов EC2
|AWS Lambda Logs using Rotel
|Проброс логов Lambda с помощью Rotel
|AWS CloudWatch
|Проброс групп логов CloudWatch
|Kafka Metrics
|Мониторинг производительности Kafka
|Kubernetes
|Мониторинг кластеров K8s
|Nginx Logs
|Сбор логов доступа и ошибок Nginx
|Nginx Traces
|Трейсинг HTTP‑запросов Nginx
|PostgreSQL Logs
|Сбор логов Postgres
|PostgreSQL Metrics
|Мониторинг производительности Postgres
|Redis Logs
|Сбор логов сервера Redis
|Redis Metrics
|Мониторинг производительности Redis