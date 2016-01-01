Руководства по интеграции

Примечание

Часть этих руководств по интеграции используют встроенный в ClickStack OpenTelemetry Collector для быстрого тестирования. Для продуктивных развертываний мы рекомендуем запускать собственный OTel Collector и отправлять данные в OTLP‑эндпоинт ClickStack. См. раздел Sending OpenTelemetry data для конфигурации в продакшене.