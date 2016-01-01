Перейти к основному содержанию
Руководства по интеграции

ClickStack предоставляет несколько способов приёма данных обсервабилити в ваш экземпляр ClickHouse. В этом разделе приведены краткие руководства по быстрому запуску для различных источников логов, трейсинга и метрик.

Примечание

Часть этих руководств по интеграции используют встроенный в ClickStack OpenTelemetry Collector для быстрого тестирования. Для продуктивных развертываний мы рекомендуем запускать собственный OTel Collector и отправлять данные в OTLP‑эндпоинт ClickStack. См. раздел Sending OpenTelemetry data для конфигурации в продакшене.

РазделОписание
Generic Host LogsСбор системных логов хоста
EC2 Host LogsМониторинг логов инстансов EC2
AWS Lambda Logs using RotelПроброс логов Lambda с помощью Rotel
AWS CloudWatchПроброс групп логов CloudWatch
Kafka MetricsМониторинг производительности Kafka
KubernetesМониторинг кластеров K8s
Nginx LogsСбор логов доступа и ошибок Nginx
Nginx TracesТрейсинг HTTP‑запросов Nginx
PostgreSQL LogsСбор логов Postgres
PostgreSQL MetricsМониторинг производительности Postgres
Redis LogsСбор логов сервера Redis
Redis MetricsМониторинг производительности Redis