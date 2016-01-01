Сэмплирование трейсов
Сервисы с высокой пропускной способностью могут генерировать миллионы спанов в секунду. Хранить каждый спан дорого, поэтому команды обычно используют процессор tail-sampling в OpenTelemetry collector, чтобы сохранять только один спан из N. Каждый сохранённый спан несёт атрибут
SampleRate, в котором записано значение N.
После применения выборки наивные агрегации дают неверный результат:
count() возвращает в N раз меньше событий, чем произошло на самом деле,
sum() и
avg() оказываются смещёнными, а процентильные значения сдвигаются. Дашборды показывают обманчиво низкие значения числа запросов, пропускной способности и частоты ошибок.
ClickStack решает эту проблему с помощью движка запросов, учитывающего выборку. Когда вы настраиваете выражение коэффициента выборки для источника трейсов, конструктор запросов переписывает SQL-агрегации так, чтобы вес каждого спана соответствовал его коэффициенту выборки, — во всех дашбордах, оповещениях и ad hoc-поисках.
Как это работает
Если для источника трейсов задано
sampleRateExpression, ClickStack оборачивает его так:
Спаны без атрибута
SampleRate по умолчанию имеют вес 1, поэтому данные без выборки дают те же результаты, что и исходные запросы.
Затем конструктор запросов переписывает агрегатные выражения:
|Агрегация
|До
|После (с поправкой на выборку)
|count
count()
sum(weight)
|count + condition
countIf(cond)
sumIf(weight, cond)
|avg
avg(col)
sum(col * weight) / sum(weight)
|sum
sum(col)
sum(col * weight)
|quantile(p)
quantile(p)(col)
quantileTDigestWeighted(p)(col, weight)
|min / max
|без изменений
|без изменений
|count_distinct
|без изменений
|без изменений
Для процентилей при выборке используется
quantileTDigestWeighted — приближённый скетч T-Digest. Результаты близки к точным, но не совпадают с ними полностью.
Настройка выражения коэффициента выборки
Откройте источник трейсов в Настройках источника и введите в поле Sample Rate Expression выражение ClickHouse, которое вычисляет коэффициент выборки для каждого спана.
Например, если ваш процессор tail-sampling в OpenTelemetry записывает это значение в
SpanAttributes['SampleRate']:
После настройки все графики, дашборды, оповещения и панели дашборда сервиса автоматически применяют агрегации с учетом выборки. Отдельные запросы менять не нужно.