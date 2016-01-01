Map или тип JSON для ClickStack

Schema по умолчанию в ClickStack хранит атрибуты resource, scope, log и span в столбцах Map(LowCardinality(String), String) . ClickHouse также поддерживает строго типизированный JSON type, а ClickStack поддерживает его использование вместо Map в бета-режиме.

Для типичных рабочих нагрузок обсервабилити рекомендуем оставить schema по умолчанию на основе Map . Тип JSON доступен пользователям, которые хотят оценить его на рабочих нагрузках с небольшим и стабильным набором ключей атрибутов, но для общего использования эта schema не рекомендуется.

В данных обсервабилити преобладают атрибуты: атрибуты ресурса, атрибуты scope, а также атрибуты span и логов. Эти наборы обычно велики, имеют высокую кардинальность и поступают с высокой скоростью. Выбранная для этих атрибутов schema — главный фактор, определяющий стоимость приёма и структуру хранения.

Map(LowCardinality(String), String) хранит ключи и значения в единой структуре. Исторически недостаток Map состоял в том, что для чтения одного ключа приходилось читать весь столбец map целиком. Теперь это уже не так: ClickHouse поддерживает сериализация Map по бакетам, которая разбивает map на бакеты, поэтому запросы читают только нужные им бакеты. В сочетании с текстовыми индексами по ключам и значениям map — именно так настроена schema ClickStack по умолчанию — это делает Map быстрым для выборочного чтения без каких-либо дополнительных затрат на приём при появлении новых ключей.

На практике это означает:

Стабильная стоимость приёма по мере роста числа ключей. Добавление нового ключа атрибута не меняет структуру столбцов на диске и не создаёт новые файлы столбцов. Стоимость приёма ограничена объёмом данных, а не кардинальностью ключей.

Без взрывного роста метаданных. Количество файлов столбцов на диске не зависит от числа уникальных ключей атрибутов.

Выборочный поиск через индексы. Текстовые индексы по ключам и значениям map позволяют выполнять точечный поиск без сканирования каждой строки.

Предсказуемое поведение при высокой нагрузке. Map справляется со всплесками и бесcхемными наборами атрибутов, типичными для трассировки и логов, без накладных расходов на каждый ключ.

Тип JSON использует другой подход: при вставке ClickHouse динамически создаёт отдельный строго типизированный подстолбец для каждого обнаруженного пути. При чтении это выглядит привлекательно, поскольку читаются только запрошенные подстолбцы, типы сохраняются и приведение типов во время выполнения запроса не требуется.

Цена этого подхода проявляется на этапе приёма. Создание и сопровождение множества динамических подстолбцов увеличивает накладные расходы при записи и усложняет метаданные. Для рабочих нагрузок обсервабилити, где обычно встречаются очень большие или сильно меняющиеся наборы атрибутов и высокий объём приёма данных, эти накладные расходы оказываются существенными. Ограничение max_dynamic_paths позволяет сдержать ущерб, перенося лишние пути в общий столбец, но доступ к общему столбцу медленнее, чем к выделенным подстолбцам, а значит, снижается преимущество при чтении, ради которого JSON и выбирают.

Поскольку сериализация Map по бакетам устраняет большую часть исторических накладных расходов Map при чтении, преимущество JSON на этапе чтения больше не перевешивает его стоимость на этапе приёма для типичных рабочих нагрузок обсервабилити.

Тип JSON может быть разумным выбором, если все следующие условия выполняются одновременно:

Набор ключей атрибутов небольшой и стабильный, то есть у вас не появляются тысячи уникальных ключей, а новые ключи возникают редко.

Пропускная способность приёма умеренная по сравнению с кардинальностью атрибутов.

Вам нужен строго типизированный доступ к атрибутам без CAST во время выполнения запроса (числа остаются числами, логические значения — логическими значениями).

Вы готовы использовать бета-функцию в ClickStack и принимаете, что интеграция может измениться.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, используйте schema на основе Map по умолчанию.

Бета-функция, не готова для продакшена Поддержка типа JSON в ClickStack — это бета-функция. Хотя сам тип JSON готов для продакшена в ClickHouse 25.3+, его интеграция с ClickStack всё ещё активно развивается и может иметь ограничения, в будущем измениться или содержать ошибки.

В ClickStack поддержка типа JSON в статусе бета доступна начиная с версии 2.0.4 .

Чтобы использовать schema с типом JSON вместо schema по умолчанию на основе Map , задайте следующие переменные окружения.

Переменная Где задаётся Назначение OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' OTel collector Создаёт schema в ClickHouse с использованием типа JSON. BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true HyperDX (интерфейс ClickStack) Включает поддержку запросов к schema с типом JSON на уровне приложения. Только для ClickStack Open Source.

Чтобы включить поддержку JSON в Управляемом ClickStack, до настройки коллектора обратитесь в службу поддержки по адресу [email protected]. Эту функцию также нужно включить в интерфейсе ClickStack (HyperDX) в ClickHouse Cloud.

Задайте OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' для коллектора. Например:

docker run -e OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' -e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-otel-collector:latest

Установите OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' во всех развертываниях, включающих коллектор, а также BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true на уровне приложения HyperDX, чтобы можно было выполнять запросы к schema типа JSON.

Например:

docker run -e OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG='--feature-gates=clickhouse.json' -e OPAMP_SERVER_URL=${OPAMP_SERVER_URL} -e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 clickhouse/clickstack-otel-collector:latest

Обратная совместимость тип JSON не обеспечивает обратную совместимость с существующими schema на основе Map. При включении этой функции создаются новые таблицы с типом JSON , и требуется ручная миграция данных.

Чтобы выполнить миграцию со schemas на основе Map, используемых по умолчанию, выполните следующие шаги:

Остановите OTel коллектор Переименуйте существующие таблицы и обновите источники данных Переименуйте существующие таблицы и обновите источники данных в HyperDX. Например: RENAME TABLE otel_logs TO otel_logs_map; RENAME TABLE otel_metrics TO otel_metrics_map; Разверните коллектор Разверните коллектор, задав OTEL_AGENT_FEATURE_GATE_ARG . Перезапустите контейнер HyperDX с поддержкой JSON schema export BETA_CH_OTEL_JSON_SCHEMA_ENABLED=true Создайте новые источники данных Создайте в HyperDX новые источники данных, указывающие на JSON-таблицы.

Чтобы перенести старые данные в новые JSON-таблицы:

INSERT INTO otel_logs SELECT * FROM otel_logs_map; INSERT INTO otel_metrics SELECT * FROM otel_metrics_map;